ActionCity er et etableret hjemmedyrket mærke med detailtilstedeværelse i Singapore siden 2000. ActionCity er dedikeret til at give en enestående oplevelse for shoppere og kuraterer en spændende udstilling af BE@RBRICK og andet trending designer-kunstlegetøj samt et moderne udvalg af licenseret pop-kultur merchandise.

Websted: actioncity.com.sg

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Actioncity. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.