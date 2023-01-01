WebCatalog
斗鱼

斗鱼

douyu.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 斗鱼 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Douyu - منصة البث المباشر للجميع توفر بثًا مباشرًا للفيديو عالي الدقة وسريعًا وسلسًا وخدمات البث المباشر لأحداث الألعاب، بما في ذلك البث المباشر League of Legends LOL والبث المباشر CrossFire CF والبث المباشر Dota2 والبث المباشر للجمال وغيرها من أحداث الألعاب الشهيرة المباشرة عمليات البث والعديد من المشاهير البث المباشر للعبة الماجستير غني بالمحتوى ويتم دفعه في الوقت المناسب، مما يوفر لك تجربة سمعية ومرئية مختلفة، كل ذلك على Douyu - منصة البث المباشر للجميع.

الموقع الإلكتروني: douyu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 斗鱼. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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