Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: getzendo.io

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