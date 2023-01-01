WebCatalog

Zendo

Zendo

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getzendo.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zendo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: getzendo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zendo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Short.io

Short.io

short.io

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

OnlineCourseHost.com

OnlineCourseHost.com

onlinecoursehost.com

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Blynk

Blynk

blynk.io

Dropified

Dropified

dropified.com

Cinny

Cinny

cinny.in

Ultimate Guitar

Ultimate Guitar

ultimate-guitar.com

Hollister

Hollister

hollisterco.com

Dropchat

Dropchat

dropchat.co

Seo Vendor

Seo Vendor

seovendor.co

Merchly

Merchly

merchly.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية