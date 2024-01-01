XFA AI عبارة عن منصة تأجير GPU سحابية تقدم حلول حوسبة GPU فعالة من حيث التكلفة للمؤسسات. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لهذه المنصة ما يلي: * نظام Docker البيئي: نشر الحاويات المستندة إلى Docker لتشغيل البرامج المطلوبة وتشغيلها بسرعة. * وحدة تحكم بحث قوية: تساعد في العثور على وحدة معالجة الرسومات المطلوبة بكفاءة. * خيارات التأجير عند الطلب أو التأجير الفوري: توفر المرونة في اختيار نموذج التأجير بناءً على الاحتياجات. * مستويات متعددة من الأمان: توفر خيارات الموفر بدءًا من مستوى الهوايات وحتى مراكز بيانات المستوى 4 لتلبية الاحتياجات الأمنية المختلفة. * واجهة GUI وCLI: توفر خيارات واجهة المستخدم الرسومية وسطر الأوامر للوصول إلى الخدمات. * نظام تقديم عروض الأسعار في الوقت الفعلي: يتيح توفيرًا إضافيًا يصل إلى 50% باستخدام المثيلات الفورية وأسعار المزاد. * تطبيق DLPerf: أداة لتقييم أداء أجهزة وحدة معالجة الرسومات لمهام التعلم العميق. بشكل عام، يهدف XFA AI إلى تمكين إضفاء الطابع الديمقراطي على قوة حوسبة وحدة معالجة الرسومات من خلال توفير وصول أكثر مرونة وبأسعار معقولة لمجموعة واسعة من المستخدمين، من الأفراد إلى المؤسسات.

الموقع الإلكتروني: aixfa.com

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