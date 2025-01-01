بدائل - wAnywhere

Insightful
insightful.io
إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
TimeCamp
timecamp.com
تطبيق TimeCamp يتيح تتبع الوقت لإدارة إنتاجية العمل، ويوفر تقارير تفصيلية حول ساعات العمل، الحضور وتحليل الأداء.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak هو تطبيق لتحليلات إدارة القوى العاملة يساعد المؤسسات في تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة العمل مع الحفاظ على خصوصية البيانات.
We360 AI
we360.ai
WE360 AI هو برنامج لمراقبة الموظفين يوفر تحليلات في الوقت الحقيقي لتعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء والكفاءة في بيئات العمل المختلفة.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor هو تطبيق لمراقبة أداء الموظفين، يوفر ميزات مثل تتبع الوقت والنشاط وتقديم تقارير قابلة للتخصيص لتحسين الإنتاجية.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi هو تطبيق لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين، يشمل ميزات مثل إدارة الإجازات، وإعداد الفواتير وتقارير الوقت، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Worktivity
useworktivity.com
تطبيق Worktivity هو منصة متكاملة تتبع الإنتاجية وإدارة الموظفين لتحسين سير العمل والتعاون بين الفرق.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler هو برنامج لمراقبة الموظفين وتسجيل نشاطهم، يوفر أدوات لتحليل الكفاءة وتحسين الاتصالات وإدارة المهام.
Monitask
monitask.com
Monitask هو برنامج لمراقبة وتتبُع الوقت يساعد الفرق على تعزيز الإنتاجية والمساءلة من خلال أدوات سهلة الاستخدام.
Workstatus
workstatus.io
تطبيق WorkStatus يوفر أدوات شاملة لإدارة الوقت، المشاريع، وتخصيص الموارد لزيادة إنتاجية الفرق سواء عن بُعد أو في المكتب.
Yaware
yaware.com
تطبيق Yaware يساعد المستخدمين على قياس وتحليل المكالمات، التطبيقات، وموقع الهواتف لزيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الوقت.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack هو برنامج يتتبع أنشطة الموظفين ووقت العمل، يسجل التطبيقات والمواقع والملفات المفتوحة لتقييم الأداء وتحسين الإنتاجية.
DeskTime
desktime.com
Desktime هو تطبيق لتتبع إنتاجية الموظفين، يوفر تتبع الوقت الآلي، إدارة المشاريع، وتقارير لتحسين الأداء دون الحاجة للإشراف الدقيق.
WorkTime
worktime.com
تطبيق WorkTime لمراقبة الموظفين وحاسوبهم وإنترنتهم، يركز على قياس الإنتاجية بدون مراقبة تدخلية. يناسب بيئات العمل المختلفة.
DeskLog
desklog.io
Desklog هو برنامج لإدارة المشاريع وتتبع موظفين يتيح مراقبة الإنتاجية وإدارة الوقت داخل الفرق المحلية والبعيدة.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl هو برنامج مراقبة سحابية يساعد الشركات على تحسين كفاءة الموظفين وحماية المعلومات، مع تقديم تقارير شاملة حول أنماط العمل اليومية.
Veriato
veriato.com
Veriato هو تطبيق لمراقبة سلوك المستخدمين، يساعد الشركات على إدارة المخاطر وزيادة الإنتاجية من خلال تحليل البيانات وأنشطة المستخدمين.
Controlio
controlio.net
Controlio هو برنامج لمراقبة الموظفين يساعد المنظمات على تتبع الإنتاجية والسلوك وإدارة الموارد البشرية مع الحفاظ على الخصوصية.
Traqq
traqq.com
تطبيق Traqq يتيح مراقبة الأداء وإدارة المهام عبر تتبع الوقت بشكل تلقائي، مما يحسن تنظيم الفرق البعيدة ويعزز الكفاءة.
FocusRO
focusro.com
FocusRO هو تطبيق SaaS يراقب إنتاجية الأعمال باستخدام التعلم الآلي، يحلل بيانات متعددة ويحترم خصوصية الموظفين.
CloudDesk
clouddesk.ai
CloudDesk هو تطبيق لمراقبة وتحليل أداء الموظفين عن بُعد، يتضمن تتبع الوقت، تسجيل لقطات الشاشة، وتحليل استخدام الويب والتطبيقات لتحسين الإنتاجية.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع، يساعد المستخدمين في تنظيم وقتهم وتسهيل التعاون بين الفرق وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.
fenced.ai
fenced.ai
تساعد تطبيق fenced.ai الآباء في الحفاظ على سلامة أطفالهم عبر مراقبة أنشطتهم على الإنترنت وحمايتهم من المحتويات غير المناسبة والمواقع الضارة.
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