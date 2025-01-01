بدائل - Vee Volunteers

Bloomerang
bloomerang.co
بلومرانغ هو برنامج لإدارة المانحين يساعد المنظمات غير الربحية على تنظيم تفاعلات المانحين وتحسين جمع التبرعات.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl هو تطبيق يساعد المنظمات غير الربحية في البحث عن المنح وإدارتها، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للممولين مع أدوات لتتبع الطلبات وتواريخ الاستحقاق.
Submittable
submittable.com
Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.
Good Grants
goodgrants.com
GOOD GRANTS هي منصة لإدارة المنح تساعد صانعي المنح على قبول وإدارة وتمويل طلبات المنح بطريقة فعالة ومرنة.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect هو نظام لإدارة المنح والجوائز، يساعد في إنشاء الطلبات ومراجعة التقديمات واختيار المستفيدين، مما يسهل على المؤسسات عملية الإدارة.
Blackbaud
blackbaud.com
تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.
Pebble
pebbleimpact.com
أداة للاحت管理 المنح التمويلية، توفر تحليلات متقدمة وتقارير شاملة، مع حلول مؤتمتة ودمج سلس لتعزيز تأثير المنظمة.
Evalato
evalato.com
Evalato هو برنامج لإدارة الجوائز والمسابقات يتيح جمع الطلبات، تسهيل التقييم، واختيار الفائزين بفعالية، مع دعم لغات متعددة وتكاملات واسعة.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect هو منصة برمجية شاملة للمنظمات غير الربحية تدير جمع التبرعات، الفعاليات، المتطوعين، والمانحين، مما يسهل العمليات المختلفة بشكل منظم.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod هو تطبيق لإدارة المنظمات غير الربحية، يجمع بين محاسبة، إدارة المانحين، التسويق، وجمع التبرعات في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Keela
keela.co
Keela هو برنامج إدارة علاقات المانحين للمنظمات غير الربحية، يساعد في جمع التبرعات، وإدارة المتطوعين، وتحليل بيانات المانحين.
Untap
untapcompete.com
تطبيق UNTAP هو منصة لإدارة الابتكار واكتشاف المواهب، يسهل التحديات والمنافسات ويعزز التعاون والتطور الشخصي والمهني.
Optimy
optimy.com
منصة شاملة للتأثير الاجتماعي، تسهل إدارة منح التمويل بكفاءة، وتقوم بأتمتة المهام وتتبع التوزيعات المالية.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds هو تطبيق لإدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات، يساعد الشركات في تنظيم العطاء والتطوع وإدارة المنح. يتيح التبرع لمؤسسات غير ربحية عديدة.
Charityvest
charityvest.org
CharityVest هو تطبيق يساعد المستخدمين في إدارة تبرعاتهم الخيرية بفعالية ومرونة، بما في ذلك الاستثمار والحد من الالتزامات الضريبية.
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