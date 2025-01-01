بدائل - Ugenie

Glue Up
glueup.com
Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress هو مكون إضافي لعضوية WordPress يتيح إدارة المحتوى وتحديد الوصول بناءً على مستويات عضوية، مع ميزات لتقديم الدورات والتفاعل المجتمعي.
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZone هو برنامج إدارة جمعيات يساعد على تبسيط العمليات، تحسين مشاركة الأعضاء، وتنمية قاعدة الأعضاء من خلال أدوات شاملة.
Neon One
neonone.com
نيون ون هو برنامج إدارة العلاقات مخصص للمنظمات غير الربحية. يدير الحملات، الفعاليات، التواصل، ويوفر أدوات التقارير والإدارة.
Springly
springly.org
Springly هو برنامج شامل لإدارة المنظمات غير الربحية، يوفر أدوات لتسهيل جمع التبرعات، المحاسبة، وبناء المواقع، والتواصل.
Amilia
amilia.com
Amilia هي منصة لإدارة المنظمات تساعد في التسجيل عبر الإنترنت، إدارة العضويات، تسهيل العمليات وتحسين التواصل مع المجتمعات.
Raklet
raklet.com
Raklet هي منصة شاملة لإدارة المجتمع، تتيح إدارة الأعضاء والفعاليات والتبرعات، مع أدوات للتواصل والمدفوعات بدون الحاجة للبرمجة.
Member365
member365.com
تطبيق Member365 هو منصة لإدارة العضوية تساعد المؤسسات على إدارة الأعضاء، أتمتة المهام، وتعزيز التفاعل مع الأعضاء بسهولة.
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SheepCRM هو برنامج إدارة العضوية في المملكة المتحدة، يوفر وسيلة سهلة وفعالة لإدارة بيانات الأعضاء وتفاعلاتهم.
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
يقدم تطبيق Rhythm نظام إدارة جمعيات قابل للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجات الجمعيات المختلفة، مع تصميم سهل الاستخدام وتجربة مخصصة للأعضاء.
Clubistry
clubistry.com
Clubistry هو برنامج لإدارة الأندية يشمل إدارة العضوية، الدفعات عبر الإنترنت، إدارة الأحداث والمحتوى، مما يسهل سير عمل الأندية بكفاءة.
ToucanTech
toucantech.com
توكان تيك هو برنامج سحابي لإدارة شبكات الخريجين والمجتمعات، يتيح التواصل والتعاون بين الأفراد في المؤسسات التعليمية والشركات.
ClubCollect
clubcollect.com
تطبيق ClubCollect يسهل جمع رسوم العضوية وإدارة المدفوعات للأندية، مع إمكانية إرسال تذكيرات ومتابعة مالية، مما يبسط الإدارة المالية.
Join It
joinit.com
تطبيق Join It هو خدمة لإدارة العضوية تساعد المنظمات على تتبع وإدارة مجتمعهم من خلال واجهة قاعدة بيانات بسيطة وتكامل مع مزودي الخدمات.
Memberplanet
memberplanet.com
MemberPlanet هو تطبيق لإدارة العضوية على السحابة، يسهل تنظيم الأحداث والتواصل بين المؤسسات وأعضائها.
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