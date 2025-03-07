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يعمل برنامج مطابقة وتوجيه العملاء المتوقعين إلى الحساب على أتمتة عملية ربط العملاء المتوقعين الجدد بسجل الحساب المناسب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومن ثم توجيه هؤلاء العملاء المتوقعين إلى مندوب المبيعات الصحيح استنادًا إلى تعيين منطقة المؤسسة. تسمح هذه الوظيفة للشركات بالحصول على فهم أكثر شمولاً للعملاء المتوقعين والمشاركة ضمن إستراتيجيتهم القائمة على الحسابات، مما يسهل المتابعة السريعة مع العملاء المتوقعين الذين تم التقاطهم. في حين أن ميزات المطابقة والتوجيه الأساسية من العميل المتوقع إلى الحساب يتم توفيرها عادةً بواسطة معظم برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن الحلول المخصصة تلبي سير العمل الأكثر تعقيدًا والتي قد تتجاوز قدرات أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) القياسية أو أدوات أتمتة التسويق. يتم استخدام هذا البرنامج المتخصص بشكل شائع من قبل ممثلي تطوير المبيعات والمديرين التنفيذيين للحسابات، مما يؤدي إلى تبسيط مهمة توجيه العملاء المتوقعين إلى الأفراد والحسابات المناسبة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين.
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Calendly
calendly.com
تقويم هو أسهل طريقة للفرق لجدولة وإعداد ومتابعة الاجتماعات الخارجية. تعتبر Calendly هي منصة أتمتة الجدولة المركزية الوحيدة التي تم تصميمها للتوسع في جميع أنحاء المؤسسة لمساعدة الأشخاص على إغلاق الصفقات ، والمرشحين الأراضي ، وبناء العلاقات ، وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. تساعد Calendly الأفراد والفرق والمنظمات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة ذهابًا وإيابًا مع الجدولة. يمكّن الشركات بشكل تقويمي من إغلاق الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالها - يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تقويمًا لتبسيط الاجتماعات والتعاون بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات بأكملها، مما يتيح لممثلي المبيعات التركيز على بناء العلاقات وإبرام الصفقات. تعمل ميزات مثل الجدولة الآلية وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وتكامل CRM على تحسين الكفاءة والإنتاجية. باستخدام Demodesk، يمكن لمحترفي المبيعات تقديم عروض توضيحية جذابة للمنتجات تتجاوز مجرد عرض الشرائح. توفر المنصة مشاركة ثورية للشاشة وقدرات تفاعلية لإنشاء تجربة غامرة وشخصية للعملاء المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وارتفاع معدلات التحويل. تتيح ميزات مثل التظليل أو أدلة اللعب المدمجة وبطاقات المعركة التدريب في الوقت الفعلي أثناء المكالمات الافتراضية. توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير شاملة توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات. ومن خلال تسليح قادة المبيعات بهذه البيانات القيمة، يمكنهم اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين عمليات المبيعات، وتحديد مجالات التحسين. تعتمد علينا الشركات بمختلف أحجامها لرقمنة المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإيرادات. النتائج الرئيسية من عملائنا: توفير +25% من الوقت في المهام اليدوية (Pipedrive) ↑ معدل تحويل 2x (Clark) + 30% زيادة في الإيرادات لكل بائع (Treatwell) ↑ زيادة 3 أضعاف في إنتاجية الوكيل (Eigensonne) لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع demodesk.com .
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل، وزيادة رضا العملاء، والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
Tray.io
tray.io
Tray.io عبارة عن iPaaS متعدد التجارب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع وقت التكامل من أشهر إلى أيام، في منصة واحدة. تلغي Tray Universal Automation Cloud الحاجة إلى أدوات وتقنيات متباينة لأتمتة العمليات التجارية الداخلية والخارجية المتطورة. توفر Universal Automation Cloud، المدعومة بـ Enterprise Core، قابلية التركيب الأساسية والمرونة وقابلية المراقبة والحوكمة والأمن والتحكم المطلوبة للشركات لتطوير عمليات التكامل والأتمتة على نطاق واسع بشكل سريع وتعاوني. أحب عملك. أتمتة الباقي.™
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير دورات المبيعات وإسعاد المزيد من العملاء. باستخدام Avoma، يمكنك تسجيل جميع اجتماعاتك تلقائيًا، والحصول على النصوص الكاملة والملاحظات الملخصة، والرؤى القابلة للتنفيذ التي تتم مزامنتها مباشرةً مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. قم بمراجعة المكالمات والاجتماعات بشكل أسرع من خلال البحث مباشرة داخل النصوص واستخدام الموضوعات المحددة للعثور على ما تبحث عنه بالضبط. يتكامل Avoma بسلاسة مع أدواتك المفضلة.
Syncari
syncari.com
Syncari هو النظام الأساسي الوحيد لأتمتة البيانات ذي التعليمات البرمجية المنخفضة/بدون تعليمات برمجية (LcNc) الذي يقوم بمزامنة البيانات وتوحيدها وأتمتتها وتحليلها بسلاسة عبر أنظمة وتطبيقات الأعمال المتنوعة. توفر منصتنا مستوى تحكم ومركز بيانات، مما يضمن التميز التشغيلي وجاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي. من خلال محاذاة بياناتك مع Syncari، تعمل فرقك ونماذج الذكاء الاصطناعي لديك وتتم أتمتتها على أساس بيانات عالية الجودة ومتزامنة بشكل لا تشوبه شائبة. إن Syncari موثوق به من قبل Conga وCorroHealth وDeel وRapid7. حالات الاستخدام الشائعة: مزامنة وأتمتة أنظمة الأعمال المتعددة، مثل العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء Salesforce المدمجة في نظام واحد أو أكثر (Marketo، HubSpot، Eloqua، Zendesk، Jira، Oracle Sales، SAP، Netsuite، Snowflake، Domo، Redshift، AWS، Big Query ، وما إلى ذلك) مزامنة Salesforce CRM المتعددة مع Marketo أو HubSpot ETL، وأتمتة إثراء ETL العكسي لمصادر متعددة، وأتمتة النوايا لمصادر متعددة، والاقتباس إلى النقد و Finance 360 جودة البيانات لتنظيف البيانات وتطبيعها وتحويلها
Sugar Market
salesfusion.com
يعتبر Sugar Market حلاً متكاملاً لأتمتة التسويق تم تصميمه للعمل مع المنشقين عن التسويق. من خلال مجموعة أدوات منسقة تشتمل على منشئي حملات بديهيين للغاية، وأتمتة متقدمة، وتقارير فائقة الجودة، فإننا نركز على ما يهم المسوقين أكثر من غيره - تبسيط عملية إنشاء الحملات، وفهم التفاعل، وتحسين التحويل، وتحقيق المزيد من الإيرادات.
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد، نحن نقوم بالإسناد وتسجيل التفاعل وتحليلات مسار التحويل والمزيد. لكن الهدية الحقيقية التي نقدمها لقادة الإيرادات هي القدرة على اكتشاف المشكلات والاتجاهات قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول البيانات المطلوبة. -> الاستجابة بخفة الحركة لظروف السوق المتغيرة. -> قضاء المزيد من الوقت في الإستراتيجية، بدلاً من تكوين أنظمة GTM منفصلة. -> احتفظ بممثليهم الأفضل أداءً من خلال تعيينات عادلة وشفافة للمناطق. -> اتخاذ قرارات عمل أفضل من خلال تصميم سيناريوهات GTM المعقدة بسهولة. *الوظيفة الرئيسية* --> إدارة المنطقة: قم بتصميم ونشر خطط منطقة المبيعات الخاصة بك في مكان واحد. -> التوجيه: تأكد من أن كل عميل متوقع يتجه إلى المكان الصحيح. --> الحصص وتحديد الأهداف: الأهداف والحصص بناءً على نمذجة السيناريوهات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. --> نظافة البيانات: حل إدارة RevOps الوحيد الذي يقوم بتنظيف بياناتك أثناء جمعها. -> التغطية والقدرات والأدوار: تخطيط وتنفيذ التغطية وتخطيط قدرة المبيعات. --> الأداء للتخطيط: تتبع الأداء، والتصرف بناءً على الرؤى، ودفع التغييرات تلقائيًا.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تساعد RevenueHero الفرق على تقليل دورات المبيعات وتحسين أوقات التسليم للعملاء المحتملين.
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العمليات لتحقيق أهداف الإيرادات الخاصة بك. تعتمد فرق RevOps في رواد الصناعة مثل UI Path وFreshworks وZendesk وZscaler وOkta على Openprise لتحقيق إيرادات فعالة ويمكن التنبؤ بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.openprisetech.com.
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.
Routera
routera.io
Routera عبارة عن منصة لتوجيه وتحويل العملاء المحتملين تتكامل أصلاً مع HubSpot. يمكنك الآن تخطيط فريق المبيعات الخاص بك وتوسيع نطاقه بسهولة من خلال تحسين سرعة القيادة وزيادة تحويلات المبيعات.
LeadAngel
leadangel.com
الطائر المبكر يحصل على البيع. يؤدي التصفية والمطابقة والتوجيه إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور. إغلاق المزيد من الصفقات. LeadAngel عبارة عن منصة لإدارة العملاء المحتملين في مجال B2B، بما في ذلك مطابقة الحسابات والتوجيه. تعمل العمليات السريعة والموثوقة والقابلة للتخصيص مع Salesforce CRM وغيرها. واجهات برمجة التطبيقات المتاحة لتوجيه ومطابقة العملاء المحتملين. يساعد LeadAngel الشركات والمؤسسات والمؤسسات على تحسين عملية المبيعات لإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع. يقدم البرنامج توجيه العملاء المحتملين، ومطابقة العملاء المحتملين، والمطابقة الغامضة، وإلغاء البيانات المكررة، واستراتيجيات التسويق القائمة على الحساب، وإعداد التقارير التفصيلية. المطابقة قابلة للتخصيص للغاية وسريعة للغاية.
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