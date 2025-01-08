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برنامج التقاط الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
تستخدم الشركات برامج التقاط العملاء المحتملين للكشف عن آفاق المبيعات الجديدة في الأسواق شديدة التنافسية. في مواجهة المنافسة الشديدة، من المهم للشركات أن تحدد بشكل استباقي طرقًا جديدة للأعمال قبل منافسيها. يستخدم متخصصو المبيعات برامج التقاط العملاء المحتملين لتحديد العملاء المحتملين، والاستفادة من المعلومات المستمدة من مصادر متنوعة، بما في ذلك العملاء المحتملين المباشرين، وممثلي المبيعات، وخبراء التسويق، ووكلاء دعم العملاء. ومع ذلك، فإن اغتنام فرص الأعمال الجديدة لا يمثل سوى المرحلة الأولى من رحلة المبيعات. إلى جانب استخدام برامج التقاط العملاء المحتملين، يجب على الشركات دمج حلول إضافية لتوليد العملاء المحتملين مثل تعدين العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وذكاء العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يصبح استخدام أدوات مثل إدارة أداء المبيعات وذكاء المبيعات أمرًا ضروريًا لتحويل الفرص بنجاح إلى مبيعات ملموسة.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات التي تحتاجها يتم توصيلها بسلاسة إلى سير العمل الخاص بك وتسمح لك بالتواصل على نطاق واسع. مع الأمان على مستوى المؤسسة وbu
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما يجعلنا الاختيار الأمثل للعملاء على مستوى المؤسسة. يتكامل Popl بسلاسة مع أكثر من 5000 تطبيق، مما يوفر للمسؤولين مجموعة واسعة من الأدوات القوية لتبسيط سير العمل. من خلال منصتنا، يمكنك: - تصدير العملاء المتوقعين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - مزامنة أعضاء الفريق من منصات الدليل النشط (HR) - أتمتة إدخال البيانات للتخلص من الأخطاء وتوفير الوقت - إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لزيادة التحويلات والإيرادات في Popl، نحن ملتزمون بتقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما للعملاء. لرؤية قوة منصتنا أثناء العمل، انقر فوق الزر أعلاه لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني معنا اليوم.
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول الخاص بنا مباشرة بالمصادر الرائدة الشهيرة مثل Facebook وTikTok وGoogle وWordPress، ويعمل بسلاسة مع WhatsApp وSMS وiMessage والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأهيل العملاء المحتملين وتقسيمهم، وحاسبات الأسعار ومساعدي المبيعات الرقمية لتحويل المبيعات، واستطلاعات رضا العملاء عن المنتجات والعملاء لقياس تجربة العملاء. .
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة الخاصة بـ Floww.ai، مثل Sales Co-Pliot وAnalytics Co-Pliot، على تمكين أساليب مبيعات فعالة وعالية الجودة ممكّنة من خلال التحليلات الفورية والرؤى المتعمقة. تم تصميم غالبية أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) بشكل أساسي لحالات الاستخدام بين الشركات (B2B) وتفشل في التكيف بشكل فعال مع الأعمال التجارية بين الشركات (B2C) وB2B2C (B2B2C). تتطلب السرعة العالية وحجم مبيعات B2C الحديثة وجود منصة مبيعات متكاملة تتيح إدارة مبيعات سريعة للتكيف بسرعة مع بيئات السوق الديناميكية.
Avochato
avochato.com
في عالم اليوم المتصل بالإنترنت، أصبح العملاء في مقعد السائق. يريد العملاء المرونة في التواصل مع الشركات عبر أي قناة، وعندما يفعلون ذلك، يجب أن تكون تجاربهم مخصصة وفورية ومتاحة دائمًا. في مواجهة طلبات العملاء المتزايدة، يجب أن ترقى فرق المبيعات والتسويق ودعم العملاء إلى مستوى المناسبة. ولحسن الحظ، تسهل Avochato على جميع الفرق التواصل مع العملاء وتقديم تجربة سلسة وفعالة في كل خطوة على الطريق بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى دعم ما بعد البيع. النتيجة: يمكنك زيادة التفاعل مع عملائك، وإبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع من أي وقت مضى.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمتة إدخال المشرف والبيانات. يمكنك توليد عملاء محتملين بنقرة واحدة من أي مكان على الويب. احصل على فوائد CRM أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. أنشئ صفقات وأرسل عروض أسعار المبيعات في أقل من 37 ثانية. أي أسئلة؟ نحن نقدم الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Thrive Themes
thrivethemes.com
قوالب ومكونات WordPress سريعة للغاية، تم تصميمها للحصول على المزيد من الزيارات والمزيد من المشتركين والمزيد من العملاء والمزيد من العملاء لك.
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM الشهير في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل وعملاء باستخدام 20 نوعًا مختلفًا من الأدوات مثل مغناطيسات العملاء المحتملين والاشتراكات الاجتماعية وعمليات بيع Woocommerce ومنشورات المدونات ذات الصلة وإعلانات البانر المخصصة والاستبيانات والاختبارات وغير ذلك الكثير.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا المكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة. يستخدم المستقلون ورجال الأعمال about.me لتنمية جمهورهم والحصول على المزيد من العملاء.
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ WhatsApp أو الويب أو Messenger، يمكن لأي شخص إنشاء تدفقات تلقائية لروبوتات الدردشة لإشراك العملاء بشكل أفضل وزيادة معدلات التحويل. تستفيد Landbot أيضًا من التطورات الحديثة في GPT وAI للمساعدة في جعل تجربة بناء روبوت الدردشة أكثر سهولة، حيث تجمع بين إمكانات Landbot بدون تعليمات برمجية ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى.
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إلى جانب بيانات رؤى الشركة القيمة. لا يوفر موقع RoundDeal البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا منصة ذكية. هدفنا هو مساعدة المسوقين ومندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف في العثور بسرعة على جهات الاتصال المستهدفة وربطها وتقييم البيئة التنافسية والحصول على معلومات تجارية عالية القيمة وفرص النمو. 1. المنقب - ابحث عن عميلك التالي ببيانات أفضل أنشئ بسرعة قوائم عملاء محتملين مستهدفين تحتوي على أكثر من 100 مليون من بيانات جهات الاتصال واحصل على تنبيهات عندما تغير جهات الاتصال وظائفها. 2. المشاركة - أتمتة مشاركة المبيعات الخاصة بك قم ببناء تسلسلات مبيعات آلية وانتقل بفرص المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي. 3. ملحق Chrome - ابحث عن العملاء المحتملين في كل مكان احصل على معلومات الاتصال المستهدفة والشركة مباشرة على LinkedIn وموقع الشركة ونظام إدارة علاقات العملاء (Salesforce أو HubSpot. 4. الإثراء - إثراء بياناتك قم بإثراء سجلاتك تلقائيًا بأكثر من 50 حقلاً من حقول البيانات الثابتة في قاعدة بيانات RoundDeal، بما في ذلك البريد الإلكتروني للعمل والهاتف والمسمى الوظيفي واسم الشركة والمزيد. 5. الزوار - حوّل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين مؤهلين اكتشف الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وقم بإشراكهم بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI هي أداة إنشاء اختبارات تلقائية تعمل على تبسيط عملية إنشاء اختبارات جذابة. إنه يوفر حلاً سهل الاستخدام للشركات التي تتطلع إلى إنشاء اختبارات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالذكاء الاصطناعي أو مطالبات كتابية. توفر منصة Interact مجموعة شاملة من الميزات لإنشاء اختبارات مخصصة لمختلف العروض الترويجية للأعمال. بمجرد إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بهم، يمكن للمستخدمين الاستفادة من منشئ الاختبارات، الذي يقوم بتحليل الموقع لإنشاء اختبار ذي صلة. يمكن بعد ذلك تخصيص الاختبار الذي تم إنشاؤه بشكل أكبر باستخدام أداة الإنشاء سهلة الاستخدام قبل إطلاقه. بالإضافة إلى إنشاء الاختبار، توفر Interact تحليلات وعمليات تكامل البرامج لمساعدة الشركات على جمع العملاء المتوقعين واكتساب رؤى حول عملائها. ومن خلال الاستفادة من تحليلات الاختبار المقدمة، يمكن للشركات الحصول على معلومات قيمة حول جمهورها. تم تطوير Interact AI بواسطة فريق ركز في البداية على اختبارات جذب العملاء المحتملين، مع سنوات من الخبرة في إنشاء اختبارات عالية التفاعل وعالية التحويل. من خلال اختبارات مكثفة مع عملاء النسخة التجريبية، قاموا بضبط مطالبات ChatGPT، وتحويل تعليقات العملاء بشكل فعال إلى استبيان يتوسط بين المستخدمين وصانع الاختبارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. باستخدام Interact AI، يمكن للشركات إنشاء اختبارات فريدة وعالية الجودة بسرعة، والترويج لمنتجاتها أو خدماتها مع جذب عملاء محتملين مؤهلين. إن واجهته البديهية وقدراته القوية تجعله أداة قيمة للشركات التي تسعى إلى إشراك عملائها من خلال الاختبارات.
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
Gleam
gleam.io
Gleam عبارة عن منصة تسويقية للنمو تساعد الشركات على التركيز على الإجراءات. يمكن أن يكون الإجراء هو ما تريده، أو مشتركًا في البريد الإلكتروني، أو إعجابًا على Facebook، أو متابعًا على Twitter، أو شخصًا يذكر شركتك عبر علامة التصنيف #.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة. من خلال عمليات التكامل المخصصة لمنصات التجارة الإلكترونية، يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى رسائلك الإخبارية عن طريق نسخ ولصق عنوان URL الخاص بالمنتج، وسيقوم المرسل تلقائيًا باستخراج صور المنتج وأوصافه وأسعاره والمزيد. يمكن للمدونين ومسوقي المعلومات استخدام ميزات الأتمتة الشاملة لـ Sender ومشاركة الرسائل الإخبارية مع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع النتائج. علاوة على ذلك، يقدم Sender العديد من الميزات الإضافية للمساعدة في الوصول إلى أفضل نتائج تسويقية من خلال إيقاف إشعارات الدفع، وتسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والآلية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات، وأداة إنشاء نماذج الاشتراك بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام. كل هذه الميزات متوفرة في جميع خطط المرسل، بما في ذلك خطة مجانية للأبد سخية، والتي تسمح بإرسال ما يصل إلى 15000 بريد إلكتروني إلى 2500 مشترك كل شهر.
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جميع تطبيقات المبيعات المفضلة لديك. اعتمد أكثر من 40.000 مستخدم في مختلف الصناعات امتداد Kaspr Google Chrome للحصول على بيانات B2B مؤهلة ودقيقة ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA. خذ وقتًا من التنقيب، وركز على البيع بدلاً من ذلك. الآن مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني B2B مجانًا. قم بالتسجيل بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددي المهام والتوظيف والتسويق.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms هو منشئ نماذج قوي عبر الإنترنت يسمح للشركات والمؤسسات بإنشاء نماذج واستطلاعات مخصصة بسهولة. من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب والموضوعات القابلة للتخصيص، تسهل Quill Forms تصميم ونشر النماذج ذات المظهر الاحترافي المُحسّنة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. سواء كنت بحاجة إلى نماذج اتصال، أو نماذج إنشاء العملاء المحتملين، أو نماذج تسجيل الأحداث، أو استطلاعات الرأي، فإن Quill Forms ستلبي احتياجاتك. باستخدام الميزات المتقدمة مثل المنطق الشرطي والحقول المملوءة مسبقًا وقواعد التحقق المخصصة، يمكنك إنشاء نماذج تلتقط بالضبط المعلومات التي تحتاجها من عملائك والمحتملين. توفر Quill Forms أيضًا ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، حتى تتمكن من تتبع عمليات إرسال النماذج ومراقبة معدلات التحويل والحصول على رؤى حول سلوك المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال عمليات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشهيرة ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكنك ربط بيانات النموذج الخاصة بك بأدوات الأعمال الأخرى بسلاسة. بفضل واجهته البديهية، وميزاته القوية، وخطط التسعير المرنة، يعد Quill Forms الحل الأمثل للشركات من جميع الأحجام والصناعات التي تحتاج إلى أداة إنشاء نماذج موثوقة وقابلة للتخصيص.
Expandi
expandi.io
Expandi هي أداة أتمتة تابعة لـ LinkedIn تمكنك من التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر أمانًا باستخدام نهج متعدد القنوات. مع Expandi، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في LinkedIn للحصول على النتائج وتعزيز لعبة التوعية على LinkedIn. اتصل بعملائك المحتملين على LinkedIn أو عبر البريد الإلكتروني عبر تسلسلات آلية ذكية. أطلق حملتك الأولى خلال 15 دقيقة وشاهد النتائج خلال 24 ساعة. مهمتنا هي أن نصبح الطريقة الأكثر أمانًا وذكاءً للقيام بالتواصل الشامل لشركتك. مع ميزات رائدة في السوق مثل: • أداة إنشاء الحملات الذكية: مع إجراءات مثل تأييد العملاء المحتملين ومتابعة صفحة الشركة الخاصة بهم. • تتضمن إمكانيات حدث LinkedIn دعوة شبكتك للانضمام إلى الحدث الخاص بك أو مراسلة أي شخص حضر الحدث الذي تستضيفه. • التكامل مع Hyperise: القدرة على إرسال صور شخصية وصور متحركة لتبرز على LinkedIn. • ... وأكثر من ذلك بكثير هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟ قم بزيارة موقعنا على الإنترنت، أو اتصل بـ [email protected] لبدء النسخة التجريبية المجانية.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
UpViral
upviral.com
UpViral هي منصة تسويق الإحالة الفيروسية النهائية. فهو يسمح لك بتشغيل حملات مثل اليانصيب والمكافآت وقوائم الانتظار التي سيرغب الأشخاص في مشاركتها مع أقرانهم. بمجرد قيامك بإعداد حملتك الأولى، ستختبر القوة الحقيقية للتناقل الشفهي. توليد حركة المرور وجمع العملاء المتوقعين وتحويل المشتركين إلى عملاء. UpViral هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لتنمية أعمالك عبر الإنترنت. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 14 يومًا اليوم!
FormAssembly
formassembly.com
يقوم FormAssembly بتغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بجمع البيانات وتوصيلها وحمايتها. * التجميع: قم بتبسيط جمع البيانات في البيئات المعقدة باستخدام أداة إنشاء نماذج بديهية بدون تعليمات برمجية. * الاتصال: أتمتة سير العمل متعدد المراحل والتكامل السلس مع الأنظمة المهمة للأعمال، بما في ذلك Salesforce وGoogle وMicrosoft. * الحماية: حماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال لمعايير التشغيل الأفضل في فئتها وميزات الأمان القوية.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة الاتصال الخاصة بك بتفاصيلها، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني المهنية والشخصية، وأرقام الهواتف، وملفات تعريف LinkedIn وTwitter، للحصول على رؤى قيمة حول عملائك المحتملين. - قم ببناء تسلسل تنقيب متعدد القنوات للتفاعل بشكل فعال مع العملاء المتوقعين عبر نقاط اتصال متعددة. - مزامنة التفاعلات تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك (بما في ذلك عمليات التكامل الأصلية مع HubSpot وPipedrive أو مع Zapier) للحفاظ على تنظيم وتبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك. يمكن أن يؤدي استخدام La Growth Machine إلى توفير وقت فرق المبيعات والتسويق والتوظيف وزيادة الإنتاجية من خلال تبسيط جهود توليد العملاء المحتملين والإدارة. لا تصدقنا؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من LaGrowthMachine اليوم وشاهد الفوائد بنفسك!
Lusha
lusha.com
Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد بيانات ورؤى Lusha الجديدة والديناميكية والعالية الجودة في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات التكامل البسيطة بين Salesforce وAPI، يمكن لمستخدمي Lusha الاحتفاظ بقاعدة بيانات جديدة وضمان الإثراء الآلي المستمر لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. تظل Lusha على اطلاع بأنظمة الخصوصية والأمان المتطورة وتتوافق تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وهي حل معلومات المبيعات الوحيد الذي تم اعتماده بموجب ISO 27701، وهو أعلى معايير الخصوصية الدولية في العالم.
Jebbit
jebbit.com
تتيح منصة Jebbit's Enterprise Experience للعلامات التجارية إمكانية بناء تجارب تفاعلية جميلة تلتقط بيانات صفرية على نطاق واسع عبر كل قناة. بدءًا من توصيات المنتجات والاختبارات الشخصية وحتى التوافه وكتيبات البحث القابلة للتسوق والاستطلاعات والاستطلاعات والنماذج الأفضل والمزيد - تؤدي تجارب Jebbit إلى زيادة المشاركة لأنها تتجاوز توقعات المستهلكين وتقدم قيمة حقيقية في مقابل المعلومات ذات الصلة حول تفضيلاتهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم وأفكارهم. النوايا. تُعد هذه البيانات التي يعلنها المستهلك، والتي لا تتضمن أي طرف، الميزة التنافسية النهائية للعلامات التجارية وتحقق عائدًا ملموسًا على الاستثمار عبر كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. عملاء Jebbit، بما في ذلك: L'Oréal، وPepsiCo، وHaleon، وNFL، وShiseido Group، وLive Nation، وASICS، وNBA، وJCPenney، وFree People، وMonster Worldwide، والمزيد يستخدمون منصة برمجيات Jebbit لإنشاء تجارب استهلاكية أفضل تدفع الصناعة. - المشاركة الرائدة، وجمع كمية كبيرة من بيانات الأطراف الصفرية، واكتساب عملاء محتملين أثرياء، وجذب المزيد من التحويلات عبر الإنترنت، وزيادة الولاء والقيمة الدائمة.
HiHello
hihello.com
HiHello هو الحل الأول لبطاقات العمل الرقمية لشركات المؤسسات. باستخدام HiHello، يمكن للشركات استبدال بطاقات العمل الورقية ببطاقات عمل رقمية احترافية من شأنها أن تترك انطباعًا لدى العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن أن تتضمن بطاقات العمل الرقمية الخاصة بـ HiHello اسمًا أو عنوانًا أو شركة أو شعار الشركة أو صورة أو حتى مقطع فيديو وضمائر. تتضمن البطاقات أيضًا معلومات مثل أرقام الهواتف والعناوين ومواقع الويب وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومقاطع فيديو YouTube والملاحظات والمزيد. تسمح عروض الأعمال التي تقدمها HiHello للشركات بتخصيص البطاقات لتتناسب مع علامتها التجارية الخاصة بشركتها والحصول على تحكم إداري كامل في بطاقات العمل الرقمية الخاصة بموظفيها. يمكن تحرير البطاقات أو تعديلها في أي وقت بواسطة مسؤول الشركة. تسهل عملية الإعداد المبسطة لدينا على الشركات من جميع الأحجام طرح حل بطاقة العمل الرقمية للفريق بأكمله.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep هي أداة برمجية تساعد العلامات التجارية على إنشاء عروض ترويجية للتسويق الرقمي وتشغيلها وإدارتها مثل اليانصيب والهدايا والمسابقات والمكاسب الفورية وحملات الإحالة والمزيد. توفر مجموعة البرامج ميزات مثل اختبار A/B لتحسين العروض الترويجية، وعمليات التكامل القوية للتوصيل إلى مجموعة التسويق الحالية الخاصة بك، ومنع الاحتيال/البريد العشوائي للمشتركين، وإدارة المستخدم للتعامل مع العلامات التجارية المتعددة، وإدخالات ترويجية إضافية عبر الإجراءات الاجتماعية، وتفاصيل مفصلة تحليلات معلومات المشاركين.
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Surfe
surfe.com
أضف جهات الاتصال، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال ملحق Chrome البسيط من Surfe. Surfe هو الحل رقم 1 لدمج ... عرض المزيد RM مع LinkedIn من أجل • التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا • تحسين جودة البيانات من خلال الإثراء • الحصول على رؤية في حالات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات • تعزيز إنتاجية المبيعات متوافق مع HubSpot و Salesforce و Pipedrive و Copper و Salesloft. محبوب من Google، وUber، وAWS، وBolt.. أكثر من 80% من العملاء المحتملين في مجال B2B يأتون من LinkedIn، لكنه غير مُحسَّن للمبيعات. يستغرق إدخال البيانات يدويًا من LinkedIn إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) ساعات ويمكن أن يؤدي إلى عدم تناسق البيانات مما يؤثر سلبًا على أداء المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الوصول إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب أمرًا صعبًا، ويعوق توليد الإيرادات. لفرق المبيعات والإيرادات التي ترغب في توفير الوقت في المهام الإدارية وتحقيق الدقة المثلى في بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. باعتبارها أداة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وحاصلة على شهادة ISO27001، تساعد Surfe فريقك على العمل وفقًا لمعيار ذهبي للبيانات، مع التأكد من تنظيم كل شيء وتصنيفه وتحديثه وحمايته.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق والمبيعات الرقمية، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل - إنشاء وتقديم قيمة لجمهورك. * الإنشاء بسهولة: قم بإشراك جمهورك من خلال مواقع الويب ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت الجذابة. يمكنك تقديم عضويات تحويلية أو دورات عبر الإنترنت وإدارة جدولك الزمني وفواتيرك من خلال أدوات متكاملة. * السوق بدقة: قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام تقنيات التقاط العملاء المحتملين المتقدمة، ورعاية العملاء المتوقعين من خلال الحملات ومسارات التحويل المستهدفة. قم بتوصيل عروضك بشكل فعال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وقم بمعالجة المدفوعات من خلال عمليات الدفع القابلة للتخصيص. * توسيع نطاق رؤيتك: استخدم العلامات المتقدمة والرسائل السلوكية لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك. قم بأتمتة نموك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتعمقة.
Texau
texau.com
TexAu عبارة عن مجموعة أدوات لأتمتة النمو تتيح لك جذب عملاء محتملين جدد والاتصال بهم بسرعة ودون عناء وتحسين معرفتك بالمستخدمين.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder هو برنامج لإنشاء النماذج عبر الإنترنت يساعد الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم على جمع البيانات وأتمتة سير العمل من خلال النماذج والاستطلاعات والاستبيانات والاختبارات واستطلاعات الرأي عبر الإنترنت. توفر أداة إنشاء النماذج لدينا العديد من الميزات لإنشاء النماذج والاستطلاعات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. يعد أمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نؤمن بمستقبل خالٍ من الورق حيث يمكن للشركات التعامل مع العمليات التجارية الهامة من خلال النماذج الذكية عبر الإنترنت. نحن نبني منصة لجمع البيانات بأعلى معايير الأمان، ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخلي التي تقدمها شركة Purple، تمكنت الشركات من تعزيز تجارب الزوار من خلال فهم هوية زوارها وكيف يتصرفون عندما يكونون في الموقع. ومن خلال هذه الرؤية، اتخذت الشركات قرارات مبنية على الرؤية لتحسين العمليات وتعزيز تدفقات الإيرادات.
WotNot
wotnot.io
تعمل WotNot على أتمتة تفاعلات عملائك على نطاق واسع باستخدام برامج الدردشة الآلية. قم بحل تحديات الأعمال مثل الحصول على المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من المواعيد، وتوسيع نطاق دعم العملاء لديك باستخدام برامج الدردشة الآلية المتطورة. يستخدم العملاء WotNot لتوفير تجربة عملاء مخصصة لعملائهم الحاليين أو المستقبليين، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستجيب على الفور، وموثوقة تمامًا، وتتحدث لغة العميل. أضف روبوت الدردشة إلى أي قطاع مثل العقارات والتأمين والمالية والرعاية الصحية والسيارات وإدارة العلاقات مع الخدمات المصرفية والسلع الاستهلاكية والتصنيع والتعليم لتلبية حالات الاستخدام المتعددة. باستخدام WotNot's No-code Bot Builder، يمكنك إنشاء الروبوتات بسهولة إلى حد ما باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. قم بإدارة عدة روبوتات لأنشطة مختلفة بناءً على المشغلات والشروط التي تحددها. كما تقدم WotNot خدمة مخصصة لك، حيث يفهم فريقنا من خبراء تصميم المحادثة ذوي الخبرة احتياجاتك وينشئون بعناية تدفق محادثة يتوافق مع احتياجات عملك ويستمرون في تحسين التدفق من خلال مراجعة النتائج. انضم إلى أكثر من 3000 شركة في جميع أنحاء العالم تثق في WotNot من خلال تفاعلات عملائها.
Beacon
beacon.by
تساعد المنارة على إنشاء تصميم احترافي فريد لمغناطيسات الرصاص في دقائق.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™، المنصة الرائدة لتوليد العملاء المحتملين. برنامج أتمتة المبيعات رقم 1 في السوق. قم بالتسجيل والانضمام إلى المنصة
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: مركز التحكم في استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك. [http://bit.ly/2mj2mMJ] مع Leadfox، برنامج أتمتة التسويق الخاص بنا، يمكنك نشر وتعظيم جميع أساليب التسويق الخاصة بك بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة واللافتات واختبارات A/B. يستخدم Leadfox من قبل آلاف المستخدمين في أكثر من 100 دولة، وهو عبارة عن منصة تسويق آلية متكاملة وميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. مهمتنا هي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات على دخول عالم التسويق الرقمي من خلال حلول وتدريب يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. مزيد من المعلومات على موقعنا: http://bit.ly/2mj2mMJ
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى عالم التنقيب الأكثر أمانًا، فابدأ النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا: https://account.we-connect.io/signup