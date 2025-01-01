البحث

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج تقديم خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية على تبسيط عمليات الموارد البشرية المعقدة للمؤسسات وموظفي الموارد البشرية. تعمل هذه الحلول على دمج تكنولوجيا مركز الخدمة ومكتب المساعدة، وتوحيد الطريقة التي تقدم بها فرق الموارد البشرية الخدمات وتتفاعل مع الموظفين. أنها تسهل تقديم ومراجعة والاستجابة لطلبات كل من موظفي الموارد البشرية والموظفين. تشمل الميزات الرئيسية طلبات الخدمة المبسطة، وبوابة الخدمة الذاتية للموظفين، وأدوات لتكوين وأتمتة عمليات وتحليلات خدمة الموارد البشرية. تستخدم بعض هذه الحلول أيضًا الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل من خلال تعلم الأسئلة المتداولة ودمج الاستجابات من قسم الموارد البشرية.