برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام المختلفة بما في ذلك الترويج للتسويق وعرض المبيعات المخصص والتعليم الإلكتروني والتدريب والتطوير والشرح وكيفية الاستخدام. أشرطة الفيديو. لا مزيد من طاقم الكاميرا أو وكالات الفيديو أو الممثلين/الممثلات المكلفين والمستهلكين للوقت. لديك الآن استوديو فيديو شخصي بين يديك! * المنتج عبارة عن أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي ووظيفة تحويل النص إلى كلام. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام وجودة الصور الرمزية ومزامنة الشفاه والسرعة التي يمكنهم بها إنشاء مقاطع الفيديو. * لاحظ المراجعون مشكلات تتعلق بخدمة العملاء، والقيود المخفية على المعاينات، ونظام الائتمان باهظ الثمن، ومشاكل في ميزة ترجمة الفيديو.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإنشاء المحتوى وتوطينه. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية، وتحريك شخصيات ألعاب الفيديو، والمساعدة في مرحلة ما قبل الإنتاج للأفلام، وأتمتة عمليات الترجمة في مجال الترفيه، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. كما أعادت الأصوات لأولئك الذين فقدوها وساعدت الأفراد في تلبية احتياجات الوصول في حياتهم اليومية.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik هي خدمة مبتكرة لتحويل النص إلى كلام (TTS) تعمل على تحويل النص إلى كلام طبيعي باستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. بخمس نقرات فقط، يمكن للمستخدمين تحويل أي نص إلى ملفات صوتية عالية الجودة بتنسيق mp3 أو wav. تستخدم شركة Verbatik أحدث خوارزميات التعلم الآلي لإنتاج أصوات واقعية. المستخدمين ببساطة: * اختر من بين أكثر من 600 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 142 لغة ولهجة * إدخال النص في المحرر * تخصيص نغمة الصوت والعاطفة والنطق * اضغط على توليف وتنزيل الصوت تتعامل شركة Verbatik مع النص بأي طول أو تعقيد للحصول على نتائج صوتية طبيعية.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo هي واحدة من أكثر أدوات تحويل النص الصوتي إلى كلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأكثر موثوقية ورائدة بنسبة 100%، والتي تم تصميمها وتطويرها خصيصًا مع الأخذ في الاعتبار تحديات السوق الحالية للتغلب على تكلفة الحلول الحالية. سواء كنت مدربًا، أو مستخدم YouTube، أو موظفًا مستقلاً، أو شركة تعمل على مقاطع فيديو احترافية، أو تسجل الصوت لخدمات الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والاتصال الهاتفي، فقد أثبت Speakatoo أنه الأفضل من بين الآخرين. نظرًا لبساطتها ولوحة الإدارة القوية، يمكنك ببساطة تحويل أي نص إلى تعليقات صوتية بسرعة وسهولة.
Coqui
coqui.ai
Coqui مكرس لفتح تكنولوجيا الكلام والعمل كمركز يتجمع فيه الباحثون والمطورون والممارسون في مجال الكلام. تتضمن مشاريعنا محركات STT وTTS القائمة على التعلم العميق، وجدولة المهام، وهناك المزيد في المستقبل.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لديهم خبرة في إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai هي أداة مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أي نص بسهولة إلى صوت بأصوات واقعية للغاية. فهو يسمح ببضع نقرات بنسخ النص إلى ملف صوتي ولكن أيضًا لإنشاء ملفات بودكاست وكتب صوتية جذابة لجمهورك! لديك خيار كبير من الأصوات الواقعية، سواء الذكور أو الإناث، لتجسيد صوت النص الخاص بك بشكل مثالي. يضم أكثر من 900 صوت بأكثر من 120 لغة! يتم إنشاء الأصوات بأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى الحصول على صوت عالي الجودة. سمات: * تحويل النص إلى صوت * إنشاء ملفات بودكاست من النص * إنشاء كتاب صوتي من النص * 900+ أصوات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي * عرضت أكثر من 120 لغة * إضافة محاورين متعددين * تصدير إلى ملف mp3 ومشاركة الروابط * خيارات التخصيص للنطق مثل السرعة، ودرجة الصوت، وحجم الصوت، وطريقة النطق، ... مع Odio.ai، ستتمكن من تحويل جميع نصوصك إلى ملف صوتي في غمضة عين. كل ما عليك فعله هو نسخ/لصق النص الخاص بك، واختيار الأصوات التي تريدها وستقوم الأداة تلقائيًا بتصدير ملف الصوت الخاص بك. ستكون قادرًا على ضبط أصغر تفاصيل النطق مثل أوقات التوقف والسرعة وطبقة الصوت وطريقة نطق الكلمات... مما يتيح لك الحصول على تجسيدات واقعية لنقل كل المشاعر المطلوبة في نصوصك. يمكنك أيضًا إضافة عدة محاورين في نفس المشروع لإنشاء حوار ديناميكي أثناء القراءة. * تحويل النص إلى صوت باستخدام الذكاء الاصطناعي * اختر الأصوات التي تريدها * تخصيص الكلام * تضمين أصوات متعددة في مشروع واحد * تصدير الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه بسهولة يسمح لك Odio.ai بفضل ميزاته بإنشاء واستضافة البودكاست الخاص بك. يمكنك تأليف حلقاتك المختلفة من صوتيات نصوصك ومشاركة صفحة الاستضافة بسهولة. يمنحك Odio أيضًا إمكانية الوصول إلى موجز RSS، إذا كنت تريد مشاركة البودكاست الخاص بك على نظام أساسي آخر. * قم بعمل بودكاست * تأليف حلقات من النصوص المحولة إلى صوت * الوصول إلى صفحة استضافة عامة * مشاركة آر إس إس يتيح لك Odio أيضًا إنشاء كتب بإصدار صوتي. تستخدم هذه الميزة أيضًا الذكاء الاصطناعي للنسخ الصوتي لإضفاء الحيوية على النصوص الخاصة بك. يمكنك إنشاء النسخة الصوتية من كتابك فصلاً تلو الآخر ومشاركتها بجودة صوت احترافية. يمنحك Odio أيضًا إمكانية إضافة زر مع رابط الدفع على الصفحة العامة لكتابك، على سبيل المثال، إذا كنت تريد مشاركة مقتطف فقط أو عرض إمكانية شراء نسخة مطبوعة،... * إنشاء كتاب صوتي * إنشاء فصول صوتية من النصوص المحولة * استخدم أصواتًا واقعية لقراءة فصولك * الوصول إلى صفحة استضافة عامة لكتابك الصوتي * إضافة زر لإدراج رابط الدفع
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يعمل استوديو Creative Reality™ Studio ذاتي الخدمة وتطبيقات الهاتف المحمول على توسيع نطاق الوصول المبتكر لـ D-ID، وتبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتجسيد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Free text to speech
text-to-speech.online
يعد Free Text to Speech أداة قوية ومجانية عبر الإنترنت لتحويل النص إلى كلام تقوم بتحويل النص إلى صوت بشري طبيعي وسلس مع مجموعة متنوعة من التخصيصات. فهو يوفر أكثر من 100 مكبر صوت ليختار المستخدمون من بينها، ويدعم اللغات واللهجات المتعددة، ويمكنه أيضًا المزج بين اللغة الصينية والإنجليزية. كما أنه مرن من حيث تكوين معلمات الصوت، مما يسمح للمستخدمين بضبط معدل الكلام ودرجة الصوت والتعبير والتوقف المؤقت والمزيد. تُستخدم هذه الأداة على نطاق واسع في قراءة الأخبار، وملاحة السفر، والأجهزة الذكية، وبث الإشعارات، ويمكنها أيضًا تحويل محتوى النص إلى ملفات MP3 للتنزيل والحفظ. علاوة على ذلك، فهو يوفر مجموعة متنوعة من أصوات الشبكة العصبية عبر 129 لغة ومتغيرات، مما يسهل الوصول إلى جمهور عالمي. وهو مدعوم في جميع المتصفحات الرئيسية، مثل Chrome وFirefox وEdge، بالإضافة إلى WeChat. يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة تجربة استخدام Chrome وFirefox والإصدار الجديد من Edge.
LOVO
lovo.ai
LOVO عبارة عن منصة لإنشاء محتوى احترافي مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات تحويل النص إلى كلام المتقدمة لإنشاء محتوى صوتي وفيديو عالي الجودة لأغراض التسويق والإعلان والتعليم الإلكتروني والتأهيل والتوطين. تفتخر LOVO بمكتبة متنامية تضم أكثر من 500 صوتًا عاطفيًا يشبه الإنسان في أكثر من 100 لغة، وتحكمًا صوتيًا دقيقًا، وواجهة سهلة الاستخدام. ولهذا السبب يثق أكثر من مليون متخصص في LOVO فيما يتعلق باحتياجاتهم من محتوى الصوت والفيديو. * LOVO عبارة عن أداة لتحويل النص إلى صوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صوت من النص، وتقدم مجموعة متنوعة من الأصوات واللغات، والقدرة على ضبط الأداء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الصوت الطبيعي لأصوات LOVO، وسهولة استخدامه، وقدرته على توفير الوقت والمال عن طريق إنشاء صوت لفقرات صغيرة أو نصوص كاملة. *أبلغ المستخدمون عن قيود في اختيارات الصوت، ومشكلات تتعلق بالوضوح في بعض الأصوات، ونقص في خيارات "الشعور" أو "العاطفة" في الأداة.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعاني الكثير منهم من اختلافات في التعلم مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بينما يرغب الكثيرون في القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. باستخدام Speechify، يمكنك تحويل أي كتاب أو مستند أو موقع ويب إلى صوت، والاستماع إليه أثناء تواجدك في السيارة، أو القيام بغسيل الملابس، أو تمشية كلبك، أو إعداد العشاء، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو القفز بالمظلات - أيًا كان روتينك اليومي! يعمل Speechify أيضًا على تشغيل Medium وStar Tribune وThe Direct والمزيد. أضف بسهولة تحويل النص إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. قام كليف فايتسمان، رئيسنا التنفيذي الشجاع، بتأسيس Speechify في عام 2017 في غرفة نومه بجامعة براون حتى يتمكن من مشاركة برنامج تحويل النص إلى كلام المذهل الذي كان يعمل عليه مع الآخرين. يعاني كليف من عسر القراءة وكان محبطًا من مقدار الوقت والطاقة التي استغرقها في القراءة. أحدثت تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) المتقدمة تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة، إذ أتاحت له إنهاء قراءاته أسرع بثلاث مرات من القارئ العادي وفهم المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أفضل. في Speechify، هدفنا هو ألا تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك عن تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. لقد تطورت Speechify لتوظف أكثر من 100 عضو في الفريق منتشرين في جميع أنحاء العالم في غضون سنوات قليلة فقط. نحن فخورون بالفريق المذهل الذي يضم أعضاء كانوا في السابق قادة وكبار مهندسين في شركات مثل Snapchat وApple وSpotify وAmazon وUber. نحن جميعًا نحب الملكية ونعطيها الأولوية، ونقدم القيمة بسرعة، ونتعلم قدر الإمكان ونجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يتيح للمستخدمين تصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher هو برنامج لاستنساخ الصوت يقوم بإنشاء كلام لا يمكن تمييزه عن مكبر الصوت الأصلي. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي لإتقان كل جانب من جوانب صوتك المستهدف. نحن نجمع بين خوارزميات معالجة الإشارات الرقمية الكلاسيكية وتقنيات النمذجة التوليدية العميقة الخاصة. النتيجة؟ صوت تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر يمثل تطابقًا فوريًا. Respeecher مخصص لأي شخص قد يستفيد من تقنية النسخ الصوتي - بدءًا من استوديوهات أفلام هوليود وحتى مطوري الألعاب. إذا كنت تريد التحكم الإبداعي الكامل في مشروعك والجودة التي لا تشوبها شائبة، فإن Respeecher هو الخيار المناسب لك.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio هي أداة إنشاء فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء وترجمة مقاطع فيديو بنمط الرأس الناطق في دقائق دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات باهظة الثمن. توفر ميزة VidVoice ترجمات متزامنة خالية من العيوب إلى 8 لغات، مع دبلجة حية في الوقت الفعلي بخمس لغات. تسمح واجهة برمجة تطبيقات Yepic بإنشاء مقاطع فيديو قابلة للتطوير وفي الوقت الفعلي، مما يجعل أتمتة سير عمل الفيديو أكثر كفاءة. يمكن لـ Yepic Studio تخصيص مقاطع الفيديو ذات المحتوى الديناميكي بـ 68 لغة باستخدام مجموعة مختارة من الصور الرمزية، مع ميزة الصور الناطقة التي تحول الصور إلى صور رمزية. يسمح VidVoice بالدبلجة الديناميكية لمحتوى الفيديو في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بسهولة بين الحواجز اللغوية. تشمل حالات استخدام Yepic وVidVoice التجارة الإلكترونية والتعليم والعقارات. وقد حصلت أداة إنشاء الفيديو على تقييم عالٍ من قبل العملاء على منصات المراجعة مثل G2 وTrustpilot، حيث أشاد المستخدمون بسهولة استخدامها وتنوع ميزاتها وفعاليتها في إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة. يتعاون فريق بحث Yepic مع CVSSP في جامعة ساري، وهي مؤسسة مرموقة في أبحاث الإدراك السمعي والبصري للآلات. تعمل Yepic بنشاط على توظيف الأفراد المتعمدين والمتعاطفين والفضوليين الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى فريقهم وتغيير وجه التواصل.
DeepBrain AI
deepbrain.io
توفر أداة DeepBrain AI مجموعة متنوعة من الصور الرمزية الجذابة للذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأنماط لضمان ملاءمة مثالية لأي احتياجات عمل. تقدم AI Studios أيضًا هذه الصور الرمزية بأكثر من 80 لغة، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي في أعراق ومهن متعددة فحسب، بل تتيح هذه الأداة أيضًا تخصيص الصور الرمزية لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory، وText to Video، وPowerPoint to Video، وChatGPT، وFace Swap، وText to Speech. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة DeepBrain AI مفيدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الصور الرمزية لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام، توفر أداة DeepBrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتها في مجال صناعة الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز إستراتيجيتها التسويقية.
Dubverse
dubverse.ai
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي سريع الخطى، تبرز Dubverse.ai كأداة تغير قواعد اللعبة لمنتجي الفيديو والمعلمين والشركات على حدٍ سواء. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية إنتاج الفيديو، مع التركيز بشكل خاص على التغلب على حواجز اللغة وإتاحة الوصول إلى المحتوى عالميًا. يوجد في قلب عروض Dubverse.ai محرك قوي للوسائط الاصطناعية الذي يعمل على تضخيم الإبداع البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. العملية بسيطة لكنها قوية: * ترجمات الذكاء الاصطناعي: يتم إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا بلغات مختلفة، مما يعزز مشاركة المشاهد واستيعابه. * تحويل النص إلى كلام: تحويل النص إلى تعليقات صوتية طبيعية، مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر ديناميكية ويمكن الوصول إليها من قبل جمهور أوسع. يحتوي Dubverse.ai على مجموعة من الوظائف المصممة لتلبية احتياجات إنشاء المحتوى المتنوعة: * دعم متعدد اللغات: مع دعم أكثر من 60 لغة، يمكن لمنشئي المحتوى الوصول إلى جمهور عالمي دون قيود لغوية. * مجموعة مختارة من مكبرات الصوت: اختر من بين مجموعة واسعة من أصوات الذكاء الاصطناعي للعثور على التطابق المثالي مع نغمة وأسلوب الفيديو الخاص بك. * محرر البرامج النصية: يعمل محرر البرامج النصية البديهي مع الترجمة في الوقت الفعلي على تبسيط عملية التحرير. * أصوات تشبه أصوات البشر: يوفر محرك تحويل النص إلى كلام في Dubverse.ai أصواتًا تبدو طبيعية وجذابة. * المشاركة المضمنة: التعاون بسهولة مع الآخرين وجمع التعليقات في مكان واحد. * ترجمات قابلة للتنزيل: عزز تحسين محركات البحث للفيديو الخاص بك وإمكانية الوصول إليه من خلال ترجمات متعددة اللغات.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Reface
reface.ai
Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.
Elai.io
elai.io
Elai.io عبارة عن منصة متكاملة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتعلم المؤسسي. يحظى Elai بثقة أكثر من 2000 عميل، بما في ذلك أفضل الشركات مثل Fujitsu وBeiersdorf وGenerali وغيرها، ويتيح لك إنشاء محتوى فيديو تفاعلي يرويه مقدمو العروض البشرية الرقمية في دقائق، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو شاشة خضراء. مع إيلي يمكنك: * إنشاء مقاطع فيديو تدريبية من مدخلات النص أو عنوان URL. * ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 75 لغة في ثوانٍ. * صياغة نصوص التدريب من الصفر باستخدام AI Storyboard. * أضف اختبارات تفاعلية وسير العمل إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 80 صورة رمزية عالية الجودة. * إنشاء صور رمزية رقمية مخصصة من مقاطع الفيديو أو الصور. * استنساخ صوتك بأكثر من 28 لغة. * إضافة صور رمزية متعددة للمحادثات الديناميكية والتعلم القائم على السيناريو. * إنشاء محتوى فيديو مخصص باستخدام API وأكثر من ذلك بكثير!
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
Build AI
buildai.space
أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم ببناء واجهات الذكاء الاصطناعي في دقائق. ما عليك سوى وصف تطبيقك والسماح لمنصتنا بالقيام بالباقي. لا حاجة للترميز!
Gerwin
gerwin.io
Gerwin عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنشئ محتوى فريدًا وعالي الجودة مثل النصوص والنسخ والصور. يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-3 لإنشاء محتوى أصلي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم. يهدف Gerwin إلى مساعدة الشركات والمسوقين ومؤلفي النصوص والمبدعين على أتمتة إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق تواجدهم عبر الإنترنت. يستخدم Gerwin أحدث معالجة للغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى يشبه الإنسان. يقدم المستخدمون مطالبات بالكلمات الرئيسية وتعليمات النغمة وإرشادات المحتوى. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Gerwin بعد ذلك بإنشاء نص أو صور أصلية بناءً على المطالبات. تتعلم المنصة باستمرار من تعليقات المستخدمين لتحسين جودة المخرجات. * إنشاء النص: قم بإنشاء نسخة تسويقية ومنشورات مدونة وتسميات توضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتج والمزيد في ثوانٍ. ينشئ الذكاء الاصطناعي محتوى فريدًا تمامًا ومخصصًا لاحتياجاتك. * إنشاء الصور: إنتاج صور عالية الجودة من المطالبات النصية. مفيد لمنشورات الوسائط الاجتماعية والإعلانات والعروض التقديمية واحتياجات المحتوى المرئي الأخرى. * التحكم في النغمة: حدد النغمة المطلوبة (احترافية، ودية، مقنعة وما إلى ذلك) وسيقوم Gerwin بمطابقتها. وهذا يضمن اتساق العلامة التجارية في المحتوى الذي تم إنشاؤه. * نظام الملاحظات: يتعلم Gerwin من تقييمات المستخدمين لمواصلة تحسين جودة المحتوى. يمكن للمستخدمين أيضًا تحرير مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرة. * التفكير في المحتوى: يمكن لـ Gerwin اقتراح العناوين والموضوعات والأفكار لإثارة إبداعك وإلهامك. * تحسين محركات البحث: المحتوى الذي يتم إنشاؤه قابل للقراءة وجذاب ومحسّن لمحركات البحث.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
MetaVoice
themetavoice.xyz
مغير صوت الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لـ Metaverse. تحدث بثقة ودع مشاعرك تتألق من خلال معدّلات الصوت الفريدة والواقعية للغاية التي تشبه الصوت البشري.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمين بشريين — مباشرة من متصفحك
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Colossyan
colossyan.com
هنا في كولوسيان، تم بناء مستقبل التعلم من خلال فيديو الذكاء الاصطناعي. تعمل منصة فيديو الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من Colossyan على إعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى التعلم والتطوير. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis وContinental وWSP وParamount وقل وداعًا للتصوير الباهظ الثمن وتأخير المواعيد والمشاركة المنخفضة. يمكّنك Colossyan من إنشاء مقاطع فيديو تدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي بجزء بسيط من تكلفة الإنتاج التقليدي، وبفعالية أعلى من المواد النصية فقط. * إنشاء مقاطع فيديو من النص قم بإنشاء مقاطع فيديو فعالة من النصوص أو ملفات PDF أو القوالب المصممة بشكل احترافي أو باستخدام أداة المطالبة بالفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. استفد من قوة تقنية تحويل النص إلى كلام المتقدمة من Colossyan، والتي تكملها قوالب جذابة جاهزة للاستخدام وأدوات الترجمة ومحرر فيديو بسيط وبديهي. * اختر مقدم الذكاء الاصطناعي المثالي تقدم Colossyan مكتبة واسعة ومتنوعة تضم أكثر من 100 صورة رمزية عالية الجودة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل تخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك مع مقدمي عروض واقعيين أكثر سهولة من أي وقت مضى. استفد من ميزة المحادثات الفريدة في Colossyan لممارسة التعلم القائم على السيناريوهات باستخدام صور رمزية متعددة في مشهد واحد، أو أنشئ مقدمًا للذكاء الاصطناعي بنفسك باستخدام الوظيفة الإضافية للصورة الرمزية المخصصة للذكاء الاصطناعي في Colossyan. * التوطين في أربع نقرات أنتج مقاطع فيديو بأكثر من 70 لغة ولهجة، وقم بترجمة مقاطع الفيديو Colossyan الخاصة بك بسهولة بأربع نقرات فقط باستخدام ميزة الترجمة التلقائية لدينا. * جرب Colossyan مجانًا استمتع بالفرق الكولوسي مع تجربتنا الخالية من المخاطر لمدة 14 يومًا. أطلق العنان لإمكانات فريقك من خلال التعلم بالفيديو القائم على الذكاء الاصطناعي.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen هي أداة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من خلال المطالبات النصية. تتمثل مهمة ImgGen في جعل إنشاء الصور أمرًا سهلاً وسريعًا ومتاحًا للجميع. يهدف ImgGen إلى توفير واجهة ويب سهلة الاستخدام للأشخاص لإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية. يستخدم ImgGen تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور تبدو أصلية. يتم تدريب نماذجنا على ملايين الصور لالتقاط الأنماط والمفاهيم المرئية. تأسست ImgGen في عام 2023 على يد رامانديب سينغ، وهو مهندس برمجيات ذو خبرة ومقره في الهند. لقد كنت دائمًا شغوفًا بإتاحة إنشاء الصور للتطبيقات الإبداعية اليومية. بعد رؤية التقدم السريع في نماذج صور الذكاء الاصطناعي، قررت إنشاء واجهة ويب سهلة الاستخدام حول هذه النماذج.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
يعد FLUX AI Image Generator نموذجًا متطورًا لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
SteosVoice
cybervoice.io
الحبال الصوتية للذكاء الاصطناعي للجميع. 1. إنشاء محتوى فريد. 2. مقاطع الفيديو المدبلجة، والتبرعات، والألعاب المستقلة، والتعديلات؛ 3. إنشاء البودكاست. 4. قم بتهنئة رعاتك؛ 5. اربح المال من صوتك.
Ai Sofiya
aisofiya.com
صوفيا هي أداة ذكاء اصطناعي متعددة الوظائف لا توفر تحويل TTS فحسب، بل تتميز أيضًا بقدرات إنشاء النص وروبوتات الدردشة. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات والإعدادات، مثل روبوتات الدردشة لخدمة العملاء، والمساعدين الصوتيين، وروبوتات الدردشة التعليمية، وإنشاء النصوص لمهام معالجة اللغة الطبيعية والمزيد.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
Typecast
typecast.ai
يعد AI Voice Generator مع النص العاطفي إلى كلام بواسطة Typecast أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام نابض بالحياة. مع مكتبة تضم أكثر من 400 صوتًا واقعيًا للغاية، تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء المحتوى بالطريقة التي يريدونها تمامًا. إنه يوفر ميزات ووظائف متنوعة لأغراض مختلفة، بما في ذلك سرد القصص والعرض التقديمي وتسويق المنتجات ومقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع فيديو YouTube والتعليم. تم تصميم AI Voice Generator الخاص بـ Typecast لتوفير أصوات وصور رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل محتوى الفيديو الخاص بهم بأصوات آسرة. والصوت جذابة. يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال الشخصية وكتابة النص المطلوب واختيار نمط الصوت وتنزيل الصوت الذي تم إنشاؤه. توفر الأداة أيضًا قوالب تحويل النص إلى صوت لفئات مختلفة مثل الكتب الصوتية والتعليم والمبيعات والأفلام الوثائقية والتدريب والألعاب، مما يسهل على المستخدمين البدء. إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام AI Voice Generator الخاص بـ Typecast هي قدرته لتوفير الوقت والقضاء على متاعب تكاليف الإنتاج. لا يحتاج المستخدمون إلى توظيف ممثلين، أو إدارة أطقم الأفلام، أو استئجار استوديو، لأن الأداة تلغي الحاجة إلى تسجيل الشاشة وتحرير ما بعد الإنتاج. إنه يوفر واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بكتابة المحتوى المكتوب أو لصقه أو استيراده مباشرة إلى النظام الأساسي. بشكل عام، يعد AI Voice Generator الخاص بـ Typecast عبارة عن منصة قائمة على الويب توفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء محتوى فيديو عالي الجودة مع صور رمزية افتراضية تشبه الإنسان. فهو يوفر إعدادات عاطفية لتحويل النص إلى صوت، ومكتبة واسعة من الممثلين الصوتيين، وتجربة تحرير سلسة. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يعد AI Voice Generator من Typecast أداة قيمة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم بصوت واقعي وجذاب.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker هي أداة مجانية لتحويل النص إلى كلام توفر خدمات تركيب الكلام وتدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والكورية والفيتنامية وغيرها، بالإضافة إلى أنماط صوتية متنوعة. يمكنك استخدامه لقراءة النصوص والكتب الإلكترونية بصوت عالٍ، أو تنزيل الملفات الصوتية للاستخدام التجاري (إنه مجاني تمامًا). باعتبارها أداة TTS مجانية ممتازة، يمكن لـ TTSMaker بسهولة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت.
Blogcast
blogcast.host
إنشاء بودكاست بدون تسجيل. أنشئ خطابًا واضحًا وطبيعيًا من منشورات مدونتك ومحتوى ملفات podcast ومقاطع الفيديو والمزيد باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا حاجة للميكروفون!
SpeechEasy
speecheasyapp.com
SpeechEasy هو حل صوتي اصطناعي يتيح للمستخدمين إنشاء صوت عالي الجودة وسهل الفهم من النص. وهو يعمل عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية، ويوفر الدعم لسطح المكتب والهاتف المحمول، مع ما يقرب من اثني عشر صوتًا اصطناعيًا عالي الجودة للاختيار من بينها. إنه سهل الاستخدام وبديهي، مع نهج الخصوصية أولاً لحماية معلومات المستخدم.
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