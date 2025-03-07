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تعمل منصات العمل الحر على ربط الشركات بالمحترفين المستقلين للقيام بأدوار مؤقتة أو مشاريع خاصة. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للشركات تصفح الملفات الشخصية للموظفين المستقلين بناءً على المهارات والخبرة والموقع ومعايير أخرى. يمكن للشركات أيضًا نشر أوصاف المشروع لتلقي المقترحات من المستقلين. يتيح ذلك للشركات من جميع الأحجام الاستعانة بمصادر خارجية للمهام التي تتطلب مهارات متخصصة أو قوى عاملة إضافية، مما يتيح للموظفين بدوام كامل التركيز على الأنشطة التجارية الأخرى. تتخصص بعض المنصات في العاملين المستقلين الذين يتمتعون بمهارات محددة مثل الكتابة أو التصميم أو البرمجة، بينما يقدم البعض الآخر مجموعة واسعة من المهارات المهنية. غالبًا ما تستخدم الشركات منصات العمل الحر جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة المستقلين، والتي تساعد في إدارة المدفوعات والتوافر وإكمال المشاريع لجميع المستقلين الذين يعملون معهم. الشركات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة في العثور على العاملين لحسابهم الخاص قد تختار وكالات التوظيف أو التوظيف بدلاً من التفاعل مباشرة مع المرشحين على منصات العمل المستقل.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverer هو سوق عبر الإنترنت للخدمات المستقلة. توفر الشركة منصة للمصرفين المستقلين لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. فيفير هنا للمساعدة. من خلال السوق الرائد على الإنترنت للخدمات المستقلة الرقمية ، يوفر Fiverer الوصول الفوري إلى شبكة عالمية من المستقلين عن بُعد. يربط Fiverer رواد الأعمال بالخبراء لمساعدتهم على إنجاز كل فكرة رائعة. سواء كنت بحاجة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات لبناء عملك من الألف إلى الياء أو خبير واحد لإكمال وظيفة مثالية واحدة ، يقدم Fiverer عالمًا من المستقلين الإبداعيين. إنه عمل جودة عند الطلب ، في متناول يدك. مرحبًا بكم في مجتمع المستقل الرقمي الأكثر تكلفة والكفاءة في العالم. البحث والتصفية واختيار الآلاف من المستقلين عبر 400+ فئة خدمة مختلفة: * البرمجة والتكنولوجيا: خدمات البرمجة ، منشئ موقع الويب ، مطورو تطبيقات الهاتف المحمول * الرسومات والتصميم: مصمم التطبيقات ، مصمم الرسومات ، منشئ الشعار ، المصور ، تصميم النشرات والبناء * التسويق الرقمي: تسويق وسائل التواصل الاجتماعي ، مُحسّنات محرّكات البحث ، المساعدين الظاهريين الذين يسرعون عملك * الكتابة والترجمة: ترجمات ، كتابة مدونة ومقالات ، تصحيح التجميع والتحرير * الفيديو والرسوم المتحركة: مقاطع فيديو تصميم الرسوم المتحركة ، الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد ، محرر الفيديو ، صوت أكثر * تأليف الموسيقى والصوت ، مقاطع الفيديو الموسيقية ، الإنتاج * العمليات التجارية: ترويج الأعمال والتخطيط ، الاستراتيجيات المالية ، بيانات المستخدم ، العلامة التجارية كل ما تحتاجه - ابحث عن الخدمة المستقلة المناسبة على Fiverer! لرجال الأعمال والشركات: * احصل على مشاريعك في وقتك وفي حدود ميزانيتك * ابحث عن مستقل على الفور ، واستأجر عندما يكون جاهزًا * اقرأ تصنيفات بائع Fiverer ومراجعات العملاء لاختيار المباراة المثالية لمشروعك * استمتع بالاتصال المفتوح على جميع الجبهات ، في جميع الأوقات للمرضى المستقلين: * يمكنك الوصول إلى مجموعة متزايدة من رواد الأعمال والشركات العالمية جائعة للمواهب الجديدة * احصل على ملاحظة من خلال زيادة تعرضك في السوق الرقمية * احصل على المزيد من الطلبات مع توفر الهاتف المحمول مع تحسين جودة الخدمة والتصنيفات ومعدل الاستجابة سمات: العثور على مستقل لم يكن أبدا أكثر بساطة. * اختر من بين 400 فئة خدمة * ابحث عن الآلاف من المستقلين في جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء العالم * احصل على إشعارات الدفع والصناديق الواردة للبقاء على الكرة أثناء التنقل * اضغط على التواصل بين المشترين والبائعين 24/7/365 * قم بإجراء مدفوعات سهلة من خلال نظامنا الآمن والفعال * متوفر بلغات متعددة: الإيطالية ، الهولندية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية
Upwork
upwork.com
Upwork ، سابقًا Elance-Odesk ، عبارة عن منصة مستقلة أمريكية أمريكية حيث تتصل المؤسسات والأفراد من أجل إدارة الأعمال. في عام 2015 ، تم إعادة تسمية عملية دمج Elance-Odesk كاسم Upwork والاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. يقع Upwork حاليًا في سانتا كلارا وسان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، على الرغم من أنها تخدم العملاء في جميع أنحاء العالم. يضم Upwork أكثر من اثني عشر مليون شخص مستقلون مسجلون وخمسة ملايين عميل مسجل. يتم نشر ثلاثة ملايين وظيفة بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي سنويًا ، مما يجعل Upwork أكبر سوق مستقل في العالم.
Freelancer
freelancer.com
العثور على وتوظيف أفضل المستقلين ومطوري الويب والمصممين على نحو غير مكلف. أكبر سوق في العالم من 50 متر. تلقي اقتباسات في ثوان. انشر وظيفتك عبر الإنترنت الآن.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هو المكان الذي يكتسب فيه المصممون الإلهام والتعليقات والمجتمع والوظائف وهو أفضل مورد لك لاكتشاف المصممين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم.
Malt
malt.com
Malt هو السوق المبتكر للعاملين لحسابهم الخاص في أوروبا. الشعير يعتمد على البلد. نحن متواجدون بالكامل في: - BE: www.malt.be بلجيكا (هولندا) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de ألمانيا (الإنجليزية) - ES: www.malt.es España (español) - الفرنسية: www.malt.fr فرنسا (français) - FR: en.malt.fr فرنسا (الإنجليزية) - NL: www.malt.nl Nederland (هولندا)
Bark.com
bark.com
يقوم Bark.com بمراجعة الشركات المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز عملك بسرعة.
Alura Market
alura.io
سوق الخدمات المستقلة رقم 1 لبائعي Etsy. نحن نربط شركات Etsy بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم والذين يقدمون خدمات تساعد بائعي Etsy على النجاح.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
Toptal
toptal.com
Toptal عبارة عن منصة مصممة لربط الشركات مع مطوري المستوى الأعلى الذين لا يستخدمون الأكواد أو الأكواد المنخفضة ضمن شبكتهم المهنية. يمكن إجراء Conneciton خلال 48 ساعة فقط، مما يجعل من الممكن التحقق من صحة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) وإصداره في غضون أسابيع. يتم فحص المطورين بخبرة، مما يجعلهم خيارًا موثوقًا للمشاريع ذات المهام الحرجة. قبل المشاركة، يمكن للشركات إجراء تجربة خالية من المخاطر والدفع فقط عند الرضا. تضم Toptal محترفين عبر مجموعة واسعة من الأدوار القادرة على تطوير التطبيقات المصممة خصيصًا، وإنشاء سير عمل التشغيل الآلي، ودمج واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، وتحسين أداء قاعدة البيانات. كما أنها توفر الخبرة عبر العديد من المنصات بما في ذلك Adalo وAirDev Canvas وAirtable وAppgyver وAppian وAppSheet وBackendless وBubble وFlutterFlow وGlide والمزيد. توفر المنصة خيارًا لتخصيص فريقك ليناسب احتياجات المشروع المحددة.
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Proxify
proxify.io
تتمثل مهمة Proxify في ربط أفضل المطورين حول العالم بالفرص التي يستحقونها. منذ إطلاقنا، نجح مطورو Proxify في العمل مع أكثر من 1200 عميل سعيد لبناء منتجاتهم وميزات النمو الخاصة بهم. أكثر من 3500 مطور موهوب يثقون في Proxify وشبكتها لتحقيق أحلامهم وأهدافهم. تم تشكيل Proxify من خلال شبكة عالمية من المطورين الداعمين والموهوبين المهتمين بالوظائف عن بعد بدوام كامل.
Arc
arc.dev
Arc هي منصة التوظيف عن بعد التي تساعد المطورين على بناء وظائف مذهلة من أي مكان. ابحث عن الآلاف من أفضل وظائف المطورين عن بعد عبر الإنترنت، كل ذلك في مكان واحد!
Codementor
codementor.io
قم بتحسين مهاراتك في البرمجة من خلال العمل في مشاريع واقعية. انضم إلى مجتمعنا المجاني لمناقشة المشاريع ومراجعة التعليمات البرمجية والتعلم من الزملاء والموجهين.
WorkGenius
workgenius.com
البحث عن المواهب الاستثنائية وتوظيفها بسرعة وكفاءة. تقدم WorkGenius حلاً رائدًا شاملاً للتوظيف والإدارة المستقلة في السوق. نحن نقدم نهجًا مبتكرًا قائمًا على التكنولوجيا في التوظيف للوصول بشكل أسرع إلى المواهب التي تم فحصها، وبأسعار رائدة في الصناعة، مع عدد أقل من مشكلات الدفع والامتثال.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
أنجز أي مهمة على PeoplePerHour. انشر وظيفة مجانًا للعثور على مستقلين محترفين واعثر على وظائف مستقلة في دقائق! PeoplePerHour هو سوق يربط بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين في جميع أنحاء العالم في بيئة موثوقة حيث يشترون ويبيعون الخدمات.
Andela
andela.com
يتضمن مجتمع المواهب لدينا أكثر من 77 ألف برنامج وأكثر من 100 مهارة في أكثر من 60 دولة. نحن نقوم بتوريد المهندسين وتقييمهم ومطابقتهم وتوظيفهم لك.
Truelancer
truelancer.com
في Truelancer.com، نحن في مهمة لبناء مجتمع عالمي من المستقلين الموثوق بهم. Truelancer.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت لأصحاب العمل لتوظيف محترفين لإنجاز عملهم ويمكن للعاملين المستقلين والمهنيين البحث عن وظائف وكسب المال من خلال العمل مع عملاء حقيقيين في جميع أنحاء العالم. يمكن للعملاء العثور على المطورين والمصممين وكتاب المحتوى والمساعدين الظاهريين ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول والعديد من المهنيين الآخرين. يمكن نشر المشاريع في فئات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجة والتصميم الجرافيكي وكتابة المحتوى وإدخال البيانات والمالية والمبيعات والتسويق وغيرها الكثير على موقع Truelancer.com. إن إنشاء حساب أو العثور على عمل أو نشر مشروع هو أمر مجاني على موقع Truelancer.com.
Airtasker
airtasker.com
يعتبر Airtasker (ASX: ART) السوق الأسترالي الرائد عبر الإنترنت للخدمات المحلية، حيث يربط الأشخاص والشركات الذين يحتاجون إلى العمل مع الأشخاص الذين يرغبون في العمل. من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين الأشخاص من إدراك القيمة الكاملة لمهاراتهم، تهدف Airtasker إلى إحداث تأثير إيجابي على مستقبل العمل من خلال خلق فرص مرنة حقًا للعمل وكسب الدخل. منذ إطلاقها في عام 2012، أتاحت Airtasker أكثر من 2 مليار دولار من فرص العمل وخدمت أكثر من 1.3 مليون عميل فريد يدفعون في جميع أنحاء العالم.
Contently
contently.com
يساعد المحتوى العلامات التجارية على سرد قصص رائعة. إن نظامنا القوي لتسويق محتوى المؤسسات، والخدمات الإستراتيجية المبنية على البيانات، وشبكة الموظفين المستقلين ذات المستوى العالمي، تمنح أفضل العلامات التجارية في العالم كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يُسعد جمهورها ويحقق النتائج. في المتوسط، تبلغ قيمة المحتوى الذي ينشئه عملاؤنا باستخدام Contently أكثر من 13 مليون دولار أمريكي لأعمالهم كل عام - وهو عائد يزيد عن 6 أضعاف على استثماراتهم. من الصعب إنشاء محتوى رائع، لكن Contently يجعل الأمر أسهل بكثير. تخبرك تقنيتنا القوية بالقصص التي يجب إنشاؤها وتربطك بفريق من المبدعين الحائزين على جوائز لإضفاء الحيوية على تلك القصص. تعمل مسارات العمل الذكية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توفير الوقت والجهد لفريقك، وتكشف مجموعة التحليلات ذات المستوى العالمي لدينا عن المحتوى الأفضل أداءً وترشدك إلى ما يجب فعله بعد ذلك. حتى أننا نخبرك بمدى أهمية المحتوى الخاص بك لعلامتك التجارية.
Crowdspring
crowdspring.com
السوق الأكثر ثقة في العالم لتصميم الجرافيك، بما في ذلك تصميم الشعار وتصميم موقع الويب وتصميم المنتجات وتسمية أعمالك. ضمان استرداد الأموال بنسبة 100%!
Revelo
revelo.com
وراء كل منتج ناجح فريق تطوير عالمي المستوى. يمكنك العثور على مطورين عالميين عن بعد وتوظيفهم وإدارتهم في المناطق الزمنية بالولايات المتحدة، والذين تم فحصهم مسبقًا من حيث المهارات التقنية والشخصية. Revelo هي أكبر منصة على الإنترنت للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لتوظيف مطوري البرامج عن بعد من أمريكا اللاتينية. نحن نقوم بتمكين كشوف المرتبات ومزايا المرشحين والضرائب والامتثال المحلي، وبالتالي توفير حل شامل لتوظيف مطوري البرامج.
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور على الوظيفة التي يستحقونها.
Codeable
codeable.io
Codeable هي منصة WordPress الوحيدة للعمل المستقل. نحن نطابق العملاء مع أفضل خبراء WordPress. نحن نساعد العملاء على حل أي مشكلة في WordPress.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com هو سوق عالمي للعمل الحر يستخدم تقنية الدفع المستندة إلى blockchain من شركة Electroneum Ltd. للتخلص من حاجة الموظفين المستقلين إلى الحصول على حساب مصرفي، في حين يعد أيضًا برسوم صفرية على البائع - مما يوفر لهم ما يصل إلى 20٪ من الرسوم مقارنة بالعاملين المستقلين الآخرين الأسواق. ومن وجهة نظر المشتري، فالأمر يسير كالمعتاد. يعرض المستقلون من جميع أنحاء العالم مساعدتك ومساعدة عملك على توفير الوقت والمال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لعملك. يمكنك العثور على أي شيء بدءًا من خدمات التصميم والتسويق وحتى الكتابة والمساعدة الشخصية على AnyTask.com.
notch
notch.financial
Notch هو برنامج لأتمتة حسابات القبض مصمم لمساعدتك في الحصول على أموالك بشكل أسرع وتحسين التدفق النقدي وتعزيز الكفاءة التشغيلية. باستخدام Notch، يمكنك: 1) إدارة جميع مهام الواقع المعزز - الفواتير والمدفوعات والتسويات - على منصة واحدة. 2) القضاء على العمل اليدوي عن طريق أتمتة مهام الواقع المعزز المتكررة، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء. 3) حافظ على سلاسة العمليات بأقل قدر من التدخل، حتى يتمكن فريقك من التركيز على المهام ذات القيمة العالية. 4) خفض التكاليف من خلال التسعير الموسمي المرن، مما يلغي الحاجة إلى عدد إضافي من الموظفين. 5) الحصول على رؤية في الوقت الحقيقي لحالات الدفع والحسابات المستحقة. توفر منصة Notch مجموعة من المنتجات المصممة لتبسيط عملية الواقع المعزز بأكملها، بما في ذلك تحصيل المدفوعات ومعالجتها وتسويتها وإدارة الفواتير وبوابة دفع العملاء ومسح الفواتير باستخدام التعرف الضوئي على الحروف - مما يبسط الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الحسابات المدينة، حتى تتمكن من التركيز على النمو والكفاءة. تعرف على المزيد حول كيف يمكن لـ Notch مساعدتك في الحصول على أموالك بشكل أسرع بما يصل إلى 3 مرات.
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Comeup
comeup.com
منصة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت بنسبة 100% تم إنشاؤها عام 2013. تصفح الموقع، واختر الخدمة التي تناسبك وقم بالطلب ببضع نقرات.
WriterAccess
writeraccess.com
قم بتوظيف أفضل المستقلين وتبسيط سير العمل الخاص بك. تمنحك منصة إنشاء المحتوى الخاصة بنا الموهبة والأدوات والتدريب الذي تحتاجه لتوسيع نطاق تسويق المحتوى وتنمية أعمالك أو وكالتك وإتقان تسويق المحتوى للفوز عبر الإنترنت.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen عبارة عن منصة تساعد الأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات في الحصول على محتوى من كتاب موثوقين في مجالهم.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis هو حل توظيف تقني لتوظيف وتعويض وإدارة المطورين القريبين من أمريكا اللاتينية. يمكن للشركات الحصول على المواهب المتخصصة من شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 مطور عن بعد يجيدون اللغة الإنجليزية، والذين يعملون وفقًا لنموذج بدوام كامل. عادةً ما يقوم عملاؤنا بتقليل وقت التوظيف ونفقاتهم بنسبة تزيد عن 60%، مع توسيع فرقهم بموهبة ذات توافق ثقافي كبير، ومنطقة زمنية متسقة في الولايات المتحدة، وخبرة في التقنيات المتخصصة.
Toogit
toogit.com
Toogit.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للعاملين المستقلين وأصحاب العمل للتعاون والعمل بذكاء.
Ithire
ithire.com
من نحن؟ ITHIRE عبارة عن سوق ومنصة توظيف تربط العملاء والمطورين في قطاع التكنولوجيا. يوفر نظام المراسلة والفيديو وتتبع العمل ومراقبته داخل التطبيق سير عمل سلسًا مع نتائج عالية الجودة. تشمل خدماتنا الرئيسية ما يلي: منصة الكل في واحد لكل من العملاء والمستقلين؛ التحكم في عملية العمل عبر جهاز تعقب الوقت الذكي IThire؛ فرصة مدير مشروع معتمدة ومسيطر عليها من قبل Ithire؛ المدفوعات الآمنة؛ سياسة الحماية/الضمان بالساعة؛ واجهة سهلة الاستخدام للتعاون الفعال. اعرف المزيد على ithire.com
Useme
useme.com
يقدم Useme حلاً سريعًا وبسيطًا للشركات التي ترغب في الدفع للعاملين المستقلين وللعاملين المستقلين الذين ليس لديهم شركة خاصة بهم ويريدون إصدار فاتورة ضريبية. مع Useme، بمجرد قيامك بإبرام صفقة مع المقاول من الباطن، ستتلقى فاتورة ضريبية، بغض النظر عما إذا كان العامل المستقل الخاص بك لديه أعماله الخاصة أم لا. والجزء الأفضل؟ نحن نتعامل مع جميع المهام الإدارية المتعلقة بتسوية الصفقات، مما يسمح لأصحاب الأعمال والمستقلين بالتركيز على عملياتهم الأساسية. هذه الخدمة متاحة في جميع البلدان وتتيح لكل من الموظف المستقل والعملاء إقامة علاقات تعاون دولية بطريقة سهلة.
Skyword360
skyword.com
تضع منصة Skyword360 المحتوى في قلب جميع الأنشطة التسويقية. تم تصميم Skyword360 لضمان توافق جميع عمليات التخطيط وإنشاء المحتوى والتنشيط عبر القنوات مع إستراتيجية المحتوى الشاملة للمؤسسة وأهدافها التسويقية. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المحتوى، يتم تمكين قادة التسويق من إنشاء تجارب عملاء فريدة ومتسقة تميز علاماتهم التجارية وتحقق نتائج قابلة للقياس. يوفر Skyword360 أدوات لجميع العناصر الأساسية لعمليات المحتوى: الإستراتيجية والتخطيط والإنشاء والتجميع والتنشيط والتخصيص والتحسين. ومع وجود مجتمع دولي مستقل من أكثر من 46 دولة والقدرة على ترجمة المنصة إلى 14 لغة، يمكن تنفيذ عمليات المحتوى بسلاسة على نطاق واسع.
Cad Crowd
cadcrowd.com
كاد الحشد | قم بتعيين مصمم للنمذجة ثلاثية الأبعاد وتصميم CAD والتصميم الصناعي حسب الطلب. الخدمات: تصميم المنتجات والنماذج الأولية والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.
QwidPro
qwidpro.com
الوصول إلى المواهب المرنة وبناء فرق عن بعد QwidPro هو سوق مرن للمواهب يسمح لشركتك بتوظيف المواهب على الفور وبناء فرق عن بعد لمشاريعك قصيرة المدى أو المهمة حتى تتمكن من زيادة حجم القوى العاملة لديك أو خفضها حسب الحاجة. الوصول إلى المواهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: الوصول إلى أكثر من 3000 من المهنيين المهرة في أي وقت. المواهب المتنوعة: مطورو الويب أو المبدعون أو المسوقون أو الخبراء الماليون المواهب السريعة والفعالة من حيث التكلفة: ابحث عن المواهب بسرعة وبتكلفة معقولة. المدفوعات الآمنة: حماية المعاملات المالية الخاصة بك. تطابقات الخبراء الفورية: ابحث عن الخبراء في دقائق. قيمة المواهب التي لا تقبل المنافسة: الوصول إلى المواهب عالية المستوى والفعالة من حيث التكلفة. انخفاض النفقات العامة: تقليل تكاليف التشغيل. نشر الوظائف بسهولة: نشر الوظائف بسهولة. التخصيص: قم ببناء فرق مصممة خصيصًا لمتطلبات مشروعك المحددة. احصل على الموهبة التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.
Fastwork
fastwork.id
احصل على المستقلين المحترفين للمساعدة في وظيفتك أو عملك أو العثور على العمل عبر الإنترنت كجانبك في موقع إندونيسيا المستقل!
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays هي منصة متكاملة للتسويق المؤثر وإنشاء المحتوى المرئي للعلامات التجارية من جميع الأحجام. تم تصميم Popular Pays لجعل التعاون سهلاً وبديهيًا، وهو يمكّنك من توسيع نطاق جهود إنشاء المحتوى الخاص بك وإطلاق حملات تسويقية تؤدي إلى تأثير الأعمال، دون التوفيق بين منصات متعددة أو نقاط اتصال لمنشئي المحتوى. يتيح لك سوق المبدعين لدينا العثور بسهولة على المؤثرين والمبدعين الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك والعثور عليهم. تعد Popular Pays شريكًا رسميًا لـ Meta وTikTok وAmazon وPinterest، وتعمل مع علامات تجارية مثل Kelloggs وKraft وDelta وLyft.
Designhill
designhill.com
Designhill.com هو سوق تصميم عبر الإنترنت يساعد أصحاب الأعمال في الحصول على تصميمات مخصصة عالية الجودة وبأسعار معقولة. يمكن للشركات التي لديها احتياجات تصميمية محددة مثل تصميم الشعار، وتصميم الويب، والتصميمات الثابتة، وتصميمات التغليف (أكثر من 35+ فئة تصميم) وما إلى ذلك، إجراء مسابقات التصميم والاختيار من بين عشرات التصميمات المقدمة من المصممين من جميع أنحاء العالم. عبارة عن مزيج من سوق التصميم المخصص للتعهيد الجماعي ومنصة إبداعية للمصممين لتعلم وعرض أعمالهم الإبداعية.
Pangea.app
about.pangea.app
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما مناسبًا أم لا هي العمل معه في مشروع قبل تعيينه بدوام كامل. في Pangea، نجعل عقد التوظيف أمرًا سهلاً وغير مؤلم - بدون أي رسوم إضافية أو رسوم تحويل إذا قمت بتعيين شخص ما بدوام كامل. تصفح المواهب المنسقة لدينا حسب الدور والخبرة الصناعية والمشاريع السابقة. تتمتع مواهبنا بخبرة تزيد عن 2-5 سنوات في المتوسط في التصميم والنمو والعمليات والمنتجات والهندسة، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحديد مصادر المواهب ووصولاً إلى فحوصات الامتثال والمستندات والمدفوعات والرؤى، تساعد منصتنا الشركات الرائدة في العالم على تقليل التكاليف وتسريع أوقات التوظيف والحماية من سوء التصنيف في أكثر من 150 دولة. استكشف المنصة مجانًا أو احجز عرضًا تجريبيًا اليوم - تعرف على كيفية استخدام PepsiCo وDepop وأكثر من 12000 شركة رائدة عالميًا لـ YunoJuno للعمل مع المقاولين دون عناء.
Turing
turing.com
تقوم شركة Turing ببناء ونشر منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات التي تدير البيانات المعقدة. نحن نحظى بثقة المؤسسات التجارية العالمية، فنحن نحل تحديات أعمال الذكاء البشري ونعمل على زيادة الإنتاجية.
Worksible
worksible.com
شركة ناشئة تريد تغيير الطريقة التقليدية في العمل والتدريب. الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة للنمو على المستويين الشخصي والمهني. قم بالتسجيل في Worksible وقم بتحميل خدماتك كموظف مستقل حتى يتمكن العملاء أو الشركات من العثور عليك وتوظيفك. يمكنك أيضًا التواصل والتواصل مع مستخدمين آخرين للتعلم منهم وتنفيذ المشاريع معًا وما إلى ذلك. ستتمكن الشركات من نشر مشاريعها والتي يجب على المستقلين التقدم إليها وإرسال عرض لها.
Lemon.io
lemon.io
Lemon.io هي منصة العمل الحر لتوظيف المطورين الموثوقين عند الطلب. نحن نختبر كل مطور يتقدم بطلب للانضمام إلى شبكتنا. وهذا يعني أنه بدلاً من الاطلاع على العشرات من السير الذاتية وحسابات GitHub التي تحاول معرفة ما إذا كانت تناسب فريقك، ستركز على ما هو مهم حقًا، ألا وهو عملك. يجب على كل مرشح لدينا اجتياز 5 مراحل من عملية التدقيق لدينا: 1. التحقق من الخلفية 2. اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية 3. تقييم مهارات البرمجة 4. مهمة اختبار الحياة الواقعية 5. مقابلة مباشرة سوف تتمكن من العمل مع شخص لدينا تعرفت شخصيا. وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها تقديم المرشحين المناسبين بشكل أسرع من أي شخص آخر في السوق. لقد ساعدنا أكثر من 500 شركة ناشئة ووكالة رقمية على تطوير منتجاتها المبتكرة وتوسيع نطاقها ومواكبة أعباء العمل المتزايدة. هل تحتاج إلى حل سريع، أو تتطلع إلى شغل وظيفة بدوام كامل أو تحتاج إلى مهندس ضمان الجودة؟ لقد قمنا بتغطيتك! اطلب عرض أسعارك المجاني واحصل على مطور يعمل على مشروعك اليوم.
Zerys
zerys.com
Zerys عبارة عن منصة بسيطة وقوية وحائزة على جوائز لتخطيط المحتوى وإنتاجه. فهو يسمح لك بتخطيط المحتوى الخاص بك، والعثور على أفضل المواهب في الكتابة، وإنشاء مدونات مخصصة ومحسنة وأوراق بيضاء وكتب إلكترونية سيرغب قراؤك في النقر عليها وقراءتها ومشاركتها!
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote هي شبكة تعاون محترفة تعمل بذو الأعمال التجارية تربط المستقلين ببناء فرق ، والتعاون في المشاريع المعقدة ، والعقد من الباطن ، ومشاركة الموارد ، وكسب المزيد من الأموال معًا أثناء إدارة كل شيء في مكان واحد مع أدوات إدارة المشاريع المدمجة. إن شبكتنا المستقلة المنسقة إلى جانب أدوات إدارة المشاريع المدمجة تحارب العزلة الاقتصادية وتعزز إمكانات الإنتاجية والأرباح لمستخدمينا. نحن في مهمة لتمكين البالغ عددهم 1.5 مليار من المستقلين في جميع أنحاء العالم لتزدهر وتنمية أعمالهم معًا. نحن نعيد تشكيل العمل المستقل عن طريق مركزية أدوات الإنتاجية وتمكين التعاون السلس مع قوة المجتمع.
LaborX
laborx.com
LaborX هي منصة توظيف عالمية تربط الأفراد بفرص العمل وتمكنهم من الحصول على رواتبهم بالعملة المشفرة. تدعم العقود الذكية أنظمة السمعة وحل النزاعات، مما يضمن تنفيذ التزامات كلا الطرفين.
SolveCube
solvecube.com
سوق مواهب الذكاء الاصطناعي المتطور مصمم للعثور على خبراء مجال الشركات للعمل بدوام جزئي أو قصير الأجل أو لأدوار دائمة عبر أكثر من 14 مجالًا على مستوى العالم.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer عبارة عن منصة مستقلة حيث يمكن للشركات توظيف موظفين مستقلين محترفين مثل الكتاب والمصممين والمطورين والمسوقين وغير ذلك الكثير والحصول على أميال للأمام. هذا موقع ويب مستقل جديد مع رسوم معاملات بنسبة 0% ولا توجد أي رسوم خدمة أو رسوم مخفية أخرى. كما أن لديهم نظام استرداد نقدي جذاب. سيحصل العملاء على رصيد بنسبة 2% على أي مبلغ ينفقونه على المنصة. هناك العديد من الفوائد للعاملين المستقلين مقارنة بالمنصات المنافسة الأخرى أيضًا. تقدم Perfectlancer 20 عرضًا مجانيًا شهريًا للعاملين المستقلين لديها. هذا بالإضافة إلى 50 عرضًا ترحيبيًا للموظفين المستقلين الجدد. كما تبلغ العمولة 14٪ فقط وهي أقل بكثير من المنصات المنافسة الكبرى.
Zoopup
zoopup.com
Bout Us Advent in the Zoop Plaza - حيث تعد المهارات Matter Zoopup ساحة افتراضية حيث يدخل المرء متجرًا واحدًا لتقديم عطاءات لمشاريع من خلال تسمية سعر خدمتهم. يفتح المستقلون متجرهم الخاص لبيع منتجاتهم أو خدماتهم مقابل سعر مقتبس من قبل العملاء الذين يمكن للعملاء زيارتهم وتصفحهم وشرائهم من. ثم هناك ممرات حيث يتم عقد المسابقات حيث يكون الجميع أحرارًا في المشاركة ، ويختار العميل أفضل مشروع ويمنحهم الجائزة. مثل أي سوق مزدهر يحترم السوق الحرة والتجارة ، يرحب Zoopup Plaza بالتجار من جميع المهن التي لديهم مهارات في التجارة والعملاء الذين يبحثون عن بضائع خاصة (أي المهارات) التي يقدمها المتداول. تم إنشاء Zoopup استجابة للحاجة المتزايدة في السوق لإنشاء هيكل السوق المبني على الشفافية والاستقرار للعمل المستقل. الهدف من المنصة هو خلق فرص لربط المواهب بفرص هادفة ومربحة. نجلب الاستقرار والتنوع والفرص للعملاء والمستقلين لمساعدتهم على التنقل في نموذج المشاركة المستقل لاقتصاد الحفلة. هناك طرق داخل Zoopup Plaza حيث يمكن للمصدرين المستقلين تقديم دورات مهارة لأولئك الذين يبحثون عن إرشادات رسمية. يتم الاحتفاظ بالنظام بأكمله من خلال الخيط اللانهائي للعلاقات والمشاركة التي ستزيد من آفاق قابلة للحياة للجميع. أنت تنمو وننمو معك ، لقد خلقت سوق Freelance Freelance وفرة من الفرص المتعلقة بـ MNCs الكبيرة والشركات الناشئة و SMBs للعمل مع أفضل المواهب في السوق وخلق تجربة منتج وخدمة متميزة. سواء كان مشروع تطوير طويل الأجل ، أو مهمة قصيرة الأجل ، أو متطلبات تصميم سريعة لمرة واحدة ، فإننا نجمع المواهب والعملاء للتعاون بشأن اتحاد رؤيتهم. تم تصميم منصة Zoopup لتعزيز التعاون - سواء كان ذلك من خلال المشاركة في المسابقات ، وإنشاء فريقك من خلال التصفح من خلال المحافظ وإيجاد المزيج الصحيح من الأشخاص للمشروع ، من خلال نشر برامج التدريب والاشتراك معهم أو بمجرد بيع الأعمال وشرائها. نحن نتجاوز الحدود التي أنشأتها الجغرافيا والصناعات والخبرة والخبرة لإعادة كتابة قواعد المشاركة التي هي الحكومة بالكامل من خلال المواهب والحاجة. Zoopup منصة مشاركة قوية يمكن استكشافها بشكل مستمر للعثور على فرص عمل جديدة وسبل لتنمية المهارات. Zoopup الخاص بك من القوى العاملة الخاصة بك سواء كان لديك مشروع واحد ، أو مشاركة محدودة الوقت ، أو تحتاج إلى استشارة خبراء قبل المغامرة في أسواق جديدة أو تحتاج إلى حلول التوظيف المؤقتة ، يمكنك استكشاف خزان zoopup للمواهب المستقلة والوفاء بمتطلباتك بسرعة وسلاسة. تسهيل نماذج المشاركة المصممة مسبقًا عملية التوظيف بشكل أسرع لضمان اجتياز العقبة الإدارية والوصول إلى Business Presto. نحو الارتباطات الديناميكية ما الذي يعزز الارتباطات الديناميكية؟ إن التطبيق الديناميكي لمجموعات المهارات عبر الصناعات والمشاريع التي توظف كل مهارة يمتلكها المرء ، بغض النظر عن مدى تنوعه ، قد يستكشفون فرصًا جديدة لمهارات في بناء المهارات ، فإن تبادل تحالفات بناء الفوائد المتبادلة على اطلاع مع أحدث التطورات ، هي المنصة التي يمكن للمرء أن يختبرها التعاقدات الديناميكية والاستفادة من الفرص غير المحددة للتميز.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple عبارة عن شبكة من أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين بأسعار تتراوح من 30 دولارًا إلى 100 دولار بالساعة
OpenTalent
opentalent.co
هل سئمت من القيود المفروضة على الحلول التقليدية لتجميع المواهب؟ يقدم OpenTalent طريقة مبتكرة وسهلة الاستخدام لالتقاط والحفاظ على مجموعة من المرشحين المحتملين للأدوار القادمة.
OpenTrain
opentrain.ai
سوق تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي: ابحث عن مدربي الذكاء الاصطناعي/مصنفي البيانات الذين تم فحصهم وتوظيفهم ودفع رواتبهم بشكل آمن في أكثر من 110 دولة وأي خبرة في أي مجال. الميزات الرئيسية لـ OpenTrain AI - الشبكة العالمية: الوصول إلى الشبكة المفتوحة رقم 1 لمدربي الذكاء الاصطناعي وواضعي البيانات من أكثر من 110 دولة، مع خبرات متنوعة في العديد من المجالات واللغات وتخصصات التعليقات التوضيحية للبيانات. - حلول المواهب الشاملة: قم بالاستعانة بمدربي الذكاء الاصطناعي المستقلين وموفري تصنيف البيانات الخارجيين للعثور على الشخص المناسب لأي حجم أو تعقيد للمشروع. -المدفوعات العالمية الآمنة: استخدم نظام الدفع المميز الخاص بنا لدفع رواتب مدربي الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. يمكن للعملاء إجراء الدفعات عبر جميع بطاقات الائتمان الرئيسية، مع الاحتفاظ بالأموال بشكل آمن في الضمان حتى يتم إكمال معالم المشروع بنجاح والموافقة عليها. - نظام دفع فعال: يدعم نظامنا المدفوعات الآلية في أكثر من 110 دولة، مما يجعل من السهل توظيف مواهب متنوعة وعالمية من منصة واحدة لأي متطلبات تدريب على الذكاء الاصطناعي. OpenTrain AI: حيث يتواصل بناة الذكاء الاصطناعي ومدربو الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل
Laksie
laskie.com
انضم إلى آلاف الشركات والباحثين عن عمل للحصول على نتائج مطابقة عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. بالنسبة للمواهب: اطلب من الشركات الكبرى أن تتقدم إليك. تم تصميم أدوات Laskie المجانية لجعل عملية البحث عن وظيفة أسرع وأكثر كفاءة وأقل إرهاقًا. بالنسبة للشركات: ابحث عن المرشحين ذوي الجودة العالية بشكل أسرع. احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى آلاف المرشحين الذين لديهم بيانات أكثر من مجرد سيرة ذاتية. يستغرق الأمر بضع دقائق للبدء. سجل اليوم على laskie.com!
Vicoland
vicoland.com
تُمكّن Vicoland عملاء SAP Fieldglass من تحسين تكلفة وجودة وسرعة الخدمات المهنية لمشاريع SOW عبر نوع جديد من الموردين: الشركات الافتراضية – المعروفة أيضًا باسم "Vicos". Vicos عبارة عن فرق مستقلة تعمل مثل الشركات الحقيقية ولكن بدون أي تكاليف إضافية ومرونة بنسبة 100% لتوظيف أفضل الخبراء. تم احتضان هذا الحل و/أو تمويله من قبل SAP.iO، وحدة الأعمال الإستراتيجية في SAP التي تستثمر في الابتكار في الشركات الناشئة وتسرعه.
Wripple
wripple.com
Wripple عبارة عن منصة للمواهب حسب الطلب للقوى العاملة التسويقية الحديثة، وتقدم سوقًا خاصًا للمواهب والبرامج التي تم فحصها لإدارة علاقات المستقلين، كل ذلك في مكان واحد. يربط سوق النظام الأساسي العلامات التجارية والوكالات الإعلانية بالمواهب ذات المهارات العالية حسب الطلب لتحقيق سرعة وكفاءة ومرونة أكبر. يمكن للعملاء العثور على موظفين مستقلين وتوظيفهم عبر أكثر من 45 دورًا وفرقًا جاهزة عبر أكثر من 25 نوعًا من المشاريع بدءًا من الإستراتيجية إلى التصميم إلى الوسائط والتكنولوجيا. تأسست Wripple في عام 2018 على يد مديرين تنفيذيين من شركة Razorfish الرقمية القوية. وباعتبارهم من الخبراء المخضرمين في الوكالات التقليدية والشركات الرقمية، أدرك المؤسسون المشاركون أن التعطيل التكنولوجي يمكن أن يغير الخدمات الرقمية إلى الأبد، وإلى الأفضل. من خلال Wripple، يحصل العملاء على مواهب الوكالة المميزة بسرعة وبتكلفة مناسبة. تستطيع الموهبة القيام بعمل أفضل في بيئة مفتوحة ومرنة.
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