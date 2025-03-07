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يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
monday.com
monday.com
Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع التي تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع وعمل الفريق. اعتبارًا من عام 2020 ، تخدم الشركة 100000 منظمة ، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019 ، جمعت الشركة 150 مليون دولار ، بناءً على تقييم بقيمة 1.9 مليار دولار. فاز Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 عن الإنتاجية في فئة تطبيقات ، Mobile & Voice.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إدارة الأحداث وتذاكر الأحداث في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تتقاضى الخدمة رسومًا لمنظمي الأحداث في مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت ، ما لم يكن الحدث مجانيًا. ناشفيل ، لندن ، كورك ، أمستردام ، دبلن ، برلين ، ملبورن ، ميندوزا ، مدريد ، وساو باولو. York Stock Exchange في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز Ticker EB.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
JotForm
jotform.com
موثوق به من قبل أكثر من 25 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، فإن أشكال Jotform القوية ومجموعة أدوات عدم الرمز غير مرن بدرجة كافية للشركات الصغيرة والقوية بما يكفي للمؤسسات. يساعد Jotform المؤسسات على الانتقال من العمل المشغول إلى العمل أقل مع النماذج التي تستخدم المنطق المشروط ، وقبول المدفوعات ، وإنشاء التقارير ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد. تسهل منتجات Jotform من السهل على أي فريق تبسيط عملياته. الخيارات لا حدود لها مع قوالب Jotform التي تبلغ مساحتها 10،000 ، ومئات التكامل ، وحوالي 400 عنصر واجهة مستخدم. Jotform لديه الحل لمؤسستك ؛ أشكالنا القوية تحصل عليها!
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ورشة عمل أو اجتماعًا، فقد تم تصميم Mentimeter ليناسب كل أنواع العروض التقديمية. تعمل عمليات التكامل بين Zoom وTeams على تسهيل التميز في العالم البعيد والمختلط. 1. إنشاء عرض تقديمي: المحرر الإلكتروني سهل الاستخدام يجعل إنشاء العرض التقديمي عملية سريعة وسهلة. قم بإنشاء مجموعة شرائح كاملة مليئة بالأسئلة واستطلاعات الرأي والاختبارات وشرائح المحتوى وسحابات الكلمات والمزيد. 2. تواصل مع جمهورك: يستخدم جمهورك هواتفهم الذكية للاتصال بالعرض التقديمي حيث يمكنهم إرسال الردود. ستساعد الصورة المرئية في الوقت الفعلي على إثارة الدردشة والمناقشة والمناقشة بغض النظر عما إذا كان الاجتماع قد تم عبر الإنترنت أو شخصيًا. 3. التعلم من التجربة: بمجرد انتهاء العرض التقديمي، قم بتنزيل النتائج واستخدم ما تعلمته لتحسين الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو المؤتمرات المستقبلية.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Rike للفرق والمنظمات التي تتطلع إلى التعاون ، وإنشاء ، وتجاوزها كل يوم ، وتجلب كل من العمل وجميع العمل إلى مكان واحد لإزالة التعقيد ، وزيادة الإنتاجية ، وحرور الأشخاص للتركيز على عملهم الأكثر هدوءًا. من خلال القوة التي لا مثيل لها ، وتعدد الاستخدامات ، وحساسية ، فإن Rike هو الحل الوحيد لإدارة العمل التي ستحتاجها المنظمة إلى توسيع نطاقها وتحسينها والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. أكثر من 20،000 عميل سعداء يعملون على توصيل مستقبلهم ويجتمعون في Wrike ، بما في ذلك Estée Lauder و Hootsuite و Nielsen و Ogilvy و Siemens و Tiffany & Co. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة www.wrike.com.
Tripleseat
tripleseat.com
كل ما تحتاجه للمناسبات الخاصة في مطعمك أو فندقك أو مكانك الفريد في منصة واحدة للمبيعات والفعاليات. نظرًا لعدم وجود حدثين متماثلين، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي لإدارة الأحداث يمكنه العمل بالوتيرة السريعة التي تعمل بها. يجعل Tripleseat الحجز والتخطيط لأي حدث مهما كان حجمه أمرًا سهلاً: - رؤى شاملة عن عملك من خلال تقارير مخصصة - تواصل بشكل أفضل مع ضيوفك - احصل على الودائع والمدفوعات بشكل أسرع من أي وقت مضى - أبقِ فريقك بأكمله على اطلاع بنفس الصفحة
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء ، في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو الانخراط في اختبارات المجموعات والواجبات والعروض التقديمية - شخصًا ومن بعد. يتم استخدام Quizizz من قبل أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب في جميع أنحاء العالم.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه. موقع Show Less n للحدث، وبيع التذاكر، وتسويق الحدث، للتواصل مع الحضور، وتقديم الجلسات، وتحليل أداء الحدث، يحتوي Zoho Backstage على كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه.
Paperless Post
paperlesspost.com
قم بتخصيص دعوات البطاقات والنشرات الإعلانية والتحيات عبر الإنترنت التي تعكس أسلوبك الشخصي - لحفلات الزفاف والعطلات وأعياد الميلاد وجميع اللحظات المهمة.
EventLive
eventlive.pro
EventLive هو تطبيق البث المباشر بالكامل ومنصة للأحداث. يسمح للمستخدمين بالعيش مع هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. لا يوجد حد لعدد المشاهدين ، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات ، بما في ذلك القدرة على التوقف واستئناف الدفق والتنزيل والنسخ الاحتياطي للفيديو ، وتخصيص صفحة الحدث مع شعار ورسالة ترحيب وصورة أو مقطع فيديو. يحتوي EventLive على تسعير لكل حدث ، مع خصومات متاحة لشراء أحداث متعددة. لا يوجد اشتراك. إنه يقدم ضمانًا للمال والدعم البشري الحقيقي.
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forrester Wave™: حلول إدارة الأحداث التسويقية بين الشركات، تقرير الربع الأول من عام 2023، فإننا نحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل مؤسسات Fortune 100 لدعم أحداثها. تأسست شركة Bizzabo في عام 2011 على يد بوعز كاتز وألون ألروي وعيران بن شوشان، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتل أبيب.
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase ، التجربة هي كل شيء! في الأصل مستوحاة من صيد الزبال ، تعتبر Goosechase منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمؤسسات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتفعيلها وتثقيفها. تم إنشاؤه عبر الإنترنت ولكنه لعب في العالم الواقعي ، ويجعل Goosechase المجتمعات إلى الحياة من خلال التحديات التفاعلية الجذابة المصممة لدعم المنظمات. تجعل المنصة البديهية من السهل جعل التأثير المتكرر والممتع والإيجابي على أي مجتمع. منذ الفقس في كندا في عام 2011 ، عملت Goosechase على مئات الآلاف من تجارب الفرق العالمية والتدريب وجمع التبرعات والتعليمية والسياحية والترفيهية.
Prosple
prosple.com
تساعد Prosple's أكثر من 4 ملايين طالب وخريج جديد في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن نعمل مع أكثر من 180 فريقًا للخدمات المهنية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لربط طلابهم بآلاف الفرص المحلية والدولية والمساعدة في توفير محتوى إعداد مهني عالي الجودة لمساعدة الطلاب في الحصول على وظيفتهم الأولى.
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk عبارة عن منصة دردشة جماعية مبتكرة للشركات عبر الإنترنت. فهو يمكّن الناشرين عبر الإنترنت من بناء مجتمع والتفاعل بطلاقة على أرضهم من خلال إجراء نفس المحادثة على موقع الويب الخاص بهم وصفحة Facebook وموقع الهاتف المحمول.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول تجربة حدث في العالم سحابة (EXC) التي تم بناؤها لمساعدة الأشخاص على الانضمام إلى أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة تجارية Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال التجارب الغامرة والاتصال الهادئ. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث ، بما في ذلك المؤتمرات ، وندوات الويب ، واللقات ، وورش العمل ، وقاعات المدينة ، والمعارض الوظيفية ، والمعرض ، والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل Comcast و Forbes و Volvo و SAP و Hackerrank و University of Toronto آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet ، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب حدوث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك ، فإن أحداثنا ترى ما يقرب من 2x معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة ، وقد ساعد ذلك على المساهمة بزيادة 600 ٪ في تحويلات المبيعات.
Remo
remo.co
Remo عبارة عن منصة تجربة رقمية تتيح الاجتماعات والفعاليات التفاعلية التي تنافس الأنشطة المباشرة والشخصية. بمساعدة الطاولات والأرضيات والمباني المختلفة، توفر ريمو مساحة افتراضية تمكن الأشخاص من التحرك بحرية وإثارة "محادثات في الردهة" عفوية، وبناء علاقات حقيقية وذات مغزى تدوم إلى ما بعد الأحداث. يدعم Remo حالات استخدام متعددة مع اكتشاف المزيد من حالات الاستخدام في كل مرة! إذا كنت تعمل في مجال الاتصال والتواصل، فيمكن استخدام Remo لإجراء أحداث التواصل والمؤتمرات الافتراضية المباشرة ومعارض العمل والمعارض والمزيد! Remo عبارة عن منصة آمنة تمامًا تدعم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وهي الآن أيضًا معتمدة من SOC2 type 1. باستخدام Remo، يمكنك: 1. إنشاء أحداث افتراضية مذهلة قم بسهولة بإعداد الأحداث التي يهتم بها الضيوف في أقل من 15 دقيقة. 2. اكسر حاجز التكنولوجيا للمتحدثين والضيوف قم بتوصيل المتحدثين والضيوف بطريقة مرضية تمكن الجميع من الشعور بالاستماع والنشاط والإلهام. 3. قم بتخصيص مساحة الحدث الخاصة بك ووضع علامة تجارية عليها، يمكنك إنشاء البيئة والخبرة التي تريدها لضيوفك 4. عرض الرعاة لتضخيم الحدث الخاص بك احصل على المصداقية والإيرادات عندما تقوم بإنشاء فرص تفاعلية للرعاة للتواصل مع ضيوفك. تجربة سحر ريمو! خذ Remo لاختبار القيادة مع نسخة تجريبية مجانية خالية من المخاطر لمدة 14 يومًا هنا: https://remo.co/start-free-trial/.
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم بشركة Brella لتزويد أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشترين واستهلاك المحتوى والتواصل والمشاركة، على تمكين منظمي الأحداث من تقديم عرض قابل للقياس وعائد شفاف على الاستثمار (ROI) للعارضين والجهات الراعية والشركاء - باستمرار وسهولة. كجزء من مهمتنا المتمثلة في جمع الحضور معًا لعقد اجتماعات لا تُنسى وذات صلة وجذابة، قامت Brella بتسهيل الاتصالات بين ملايين المشاركين في الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة.
Joi
joi.events
هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو جدول أعمالك ومشاركته، وإنشاء مواقع ويب وتطبيقات أحداث رائعة، وإدارة المهام، وجدولة جميع أنشطتك في الموقع، والتعاون بسهولة. كل ذلك بسعر يعني أنك ستجني المال من استخدام Joi.
ON24
on24.com
تتمثل مهمة ON24 في مساعدة الشركات على جلب إستراتيجيتها الخاصة بالذهاب إلى السوق إلى عصر الذكاء الاصطناعي وتحقيق نمو الإيرادات بتكلفة فعالة. من خلال منصة المشاركة الذكية الرائدة، تمكن ON24 العملاء من الجمع بين أفضل التجارب في فئتها مع التخصيص والمحتوى، لالتقاط الرؤى المتصلة والتصرف بناءً عليها على نطاق واسع.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura هي شركة تقنية غير ربحية مكرسة لمساعدة الفنون والمنظمات الثقافية على الازدهار. تقع CRM في قلب مهمتنا ومنصة التكنولوجيا الخاصة بنا. تعمل التذاكر جنبًا إلى جنب مع جمع التبرعات والعضوية والتسويق والتعليم وواجهة المنزل. تساعد الأدوات البديهية في اكتشاف رؤى العمل وتحويل البيانات إلى عمل. وميزات مثل القبول المحدد ، والبث المتكامل والمسح الضوئي يساعد في بناء مستقبل مستدام. يضم مجتمع Tessitura أكثر من 750 منظمة فنية ومناطق جذب ثقافية في 10 دول. يقدم موظفونا الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويقدمون إرشادات لزيادة الإيرادات وبناء المشاركة مدى الحياة. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.tessituranetwork.com أو الاتصال بـ [email protected].
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. من خلال المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بطابع اجتماعي وتعاوني عميق، تعمل Virbela على إضفاء الحيوية على التجارب التجارية والشخصية عبر الإنترنت، مع تمكين الفرق البعيدة من أن تكون أكثر اتصالاً وإنتاجية. شركة Virbela مملوكة لشركة eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). للقيام بجولة في مكاتبنا الافتراضية، والفصول الدراسية، ومساحات الفعاليات، والمزيد، قم بزيارة Virbela.com وتابعنا على Twitter وLinkedIn.
TicketSource
ticketsource.co.uk
توفر TicketSource منصة مجانية وسهلة الاستخدام وموثوقة لحجز التذاكر عبر الإنترنت مع خدمة عملاء من الدرجة الأولى، مما يتيح لك بيع التذاكر الخاصة بك عبر الإنترنت بثقة. على عكس مقدمي خدمات التجزئة الآخرين، ليس لدينا عقود أو رسوم مخفية أو مستويات وصول معقدة. احصل على حق الوصول الكامل إلى نظامنا الكامل من خلال هيكل رسوم حجز واحد وسهل الفهم وصادق. ما يميز TicketSource عن الباقي هو التزامنا بتوفير دعم عملاء من الدرجة الأولى. نحن ودودون وداعمون، وعندما تتحدث إلينا لن تجدنا نقرأ من النص. سواء كنت خبيرًا في التكنولوجيا أو كارهًا للتكنولوجيا، فسوف نتحدث إليك كفرد، لأننا أفراد أيضًا.
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شبكتك أسهل من أي وقت مضى. اختر من بين قوالبنا الحصرية لتخصيصها بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، أو قم بتحميل التصميم الخاص بك واستفد من وظائف إدارة الأحداث وتتبعها وإصدار التذاكر المتكاملة تمامًا: الخيار لك، وفريقنا موجود لتسهيل الأمر.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني بالضرورة أنه تمت إزالته - قم بإنشاء عالم يريد الناس أن يكونوا جزءًا منه. منصة Metaverse الرائدة في Breakroom مليئة بالميزات والوظائف القوية التي تجعل المستحيل ممكنًا. إنه يجعل من السهل عليك إنشاء وتخصيص عالمك الافتراضي الخاص بعلامتك التجارية على الفور، وهو مناسب لجميع أنواع تفاعل الجمهور. بدءًا من مساحات العمل الرقمية والمؤتمرات والفصول الدراسية الافتراضية وحتى مهرجانات الأفلام وإطلاق الكتب والمناسبات الاجتماعية، تمنحك Breakroom المرونة اللازمة للقيام بكل ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية مرتبط بالسوق المدمج في غضون دقائق، حيث يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأصول ثلاثية الأبعاد، أو يمكنك تحقيق الدخل من أصولك الخاصة. توفر بيئة Breakroom ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص بالكامل إمكانات إبداعية لا حصر لها لإنشاء عالمك كما تراه بالضبط. وتمنحك Unity SDK فرصًا غير محدودة للتخصيص، مما يجعل من السهل تحميل المناطق المخصصة أو المحتوى أو الألعاب أو أي أصول ثلاثية الأبعاد أخرى يصممها فريقك. الحلول تجارب غامرة بدءًا من مهرجانات الأفلام وعروض الأزياء وحتى إطلاق الكتب وفعاليات التواصل، كل شيء ممكن مع Breakroom. قم بإشراك الأشخاص في المجال الرقمي من خلال تجربة علامة تجارية غامرة تلهم تفاعل الجمهور. لديك لوحة قماشية فارغة لإنشاء ما تريد – العالم الافتراضي هو محارتك. المقر الرقمي أعد تصور العمل عن بعد من خلال مكان عمل افتراضي قابل للتخصيص بالكامل. تشمل الميزات غرف الاجتماعات والمكاتب والقاعات والمساحات الاجتماعية حيث يمكن للموظفين التواصل والاختلاط معًا. من خلال مشاركة الشاشة وكاميرا الويب والسبورات البيضاء وأدوات المراسلة، سيكون المقر الرئيسي الرقمي الخاص بك مركزًا للنشاط التعاوني. الأحداث الافتراضية منصة للأحداث الافتراضية تتيح لك التواصل مع الجماهير بطريقة جديدة تمامًا. سد الفجوة بين الأحداث الفعلية وعبر الإنترنت باستخدام حل الأحداث الافتراضية ثلاثية الأبعاد للمؤتمرات وفعاليات التواصل والمعارض والمزيد، مما يخلق تجربة رقمية فريدة وغامرة لإشراك جمهورك. الفصول الدراسية الافتراضية اجعل التعلم عن بعد ينبض بالحياة من خلال الفصول الدراسية الافتراضية الغامرة والقابلة للتخصيص في Breakroom. فصل دراسي ثلاثي الأبعاد حيث يمكن للمتعلمين التعاون والمشاركة في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. قم بإنشاء تجربة تعليمية تفاعلية حقًا باستخدام أدوات التعاون والتقييم المضمنة للحفاظ على تحفيز المتعلمين وتفاعلهم.
Brandlive
brandlive.com
أحضر سحر التلفزيون إلى ندوات الويب والأحداث والاجتماعات مع BrandLive ، منصتك لإنشاء تجارب فيديو مرتفعة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية أو إطلاق منتجات أو اجتماعات للمستثمرين أو أكبر حدث لهذا العام ، فإننا نساعد الشركات على أخذ مشاريع من أي نطاق وتعقيد من مملة إلى Bingeworthy. يقدم BrandLive مزيجًا فريدًا من البرامج والخدمات التي تمكن عملائنا من إنشاء محتوى لا يصدق ، ومراعاة البائعين ، وتقليل الإنفاق - كل ذلك أثناء قيادة جماهيرهم الأكثر أهمية إلى العمل.
Eventify
eventify.io
Eventify هي أداة لإدارة الأحداث قائمة على السحابة تساعد الشركات على إدارة المؤتمرات الافتراضية، بالإضافة إلى إنشاء تجربة مخصصة للحاضرين. بغض النظر عن نوع المؤتمر أو الحدث الذي تستضيفه - سواء كان كبيرًا أم صغيرًا - فلدينا الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. نحن نقدم قائمة واسعة من الميزات التي يسهل إعدادها خلال دقائق! قم ببناء الحدث الخاص بك وإدارته كلها في مكان واحد. لا داعي للقلق بشأن التخطيط لحدثك أو الترويج له أو إدارته من البداية إلى النهاية. لدينا حل يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على أهم أجزاء الحدث الخاص بك - مثل إنشاء تجربة رائعة للحاضرين.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والاستطلاعات الآلية، وشبكات الفيديو الأصلية، وتحقيق الدخل من العارضين/الراعيين أنظمة. PheedLoop هو نظام إدارة الأحداث المبسط النهائي ويتم استخدامه من قبل الأحداث من جميع الأنواع والأحجام التي يصل عددها إلى عشرات الآلاف من الحضور. يخدم PheedLoop في المقام الأول عملاء الشركات والجمعيات والأكاديميين والحكومات بما في ذلك Shopify وIBM وحكومة كندا.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقادم" أجهزة الاستجابة الخاصة بالأجهزة والمعروفة أيضًا باسم أجهزة النقر. جمعت الشركة 20 ألف دولار من تمويل المشروع من Y Combinator في عام 2008.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للأحداث الافتراضية والهجينة. فهو يجمع بين تكنولوجيا الفيديو القوية وقدرات تسويق قوية وخبرة تفاعلية لإنشاء الأحداث ذات العلامات التجارية الفريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الكل في واحد لإنشاء أحداث افتراضية وتفاعلية وحيوية غامرة وتفاعلية. يوفر BigMarker أيضًا عمليات تكامل وبرامج واجهات برمجة التطبيقات والملصقات البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مداخل التسويق والمبيعات والتعلم. دعونا نبني حدث حلمك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010 ، ومقرها في شيكاغو و Powers الأحداث الافتراضية لآلاف الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد Swoogo مسوقي الأحداث على إنشاء موقع ويب بشكل حدسي يتضمن التسجيل المضمن وأتمتة البريد الإلكتروني وبوابة الراعي وموارد المتحدثين. باعتبارها قوة متنامية في السوق، تعد Swoogo الحدث الكبير التالي في الأحداث.
Glue Up
glueup.com
Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة التدريب والاستطلاعات والتمويل وأدوات الإنتاجية الأخرى. تأتي الحلول السحابية من Glue Up مع تطبيقين للهواتف المحمولة - أحدهما للمؤسسات والآخر لمجتمعاتها. تعتبر الحلول مثالية للجمعيات والغرف التجارية ومنظمي الأحداث وجميع المنظمات القائمة على الأعضاء الذين يرغبون في خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل - حتى عندما لا يكون الاجتماع شخصيًا ممكنًا دائمًا. منذ جائحة عام 2020، تم تجهيز Glue Up أيضًا بميزات مشاركة متقدمة مثل سرعة الشبكات أو حل مشاركة المجتمع أو حل مشاركة الندوة عبر الإنترنت.
Watchity
watchity.com
Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالا لإنشاء محتوى صوتي مرئي ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز من الباقي ، وزيادة مشاركة الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. الميزة التنافسية لـ Watchity هي مزيجها الفريد والشامل من إمكانات الحدث والإدارة التي تعتمد على البيانات ، وإنتاج الفيديو المباشر المحترفين والفيديو ، وتوزيع الويب متعدد القنوات ، والإنترانت والوسائط الاجتماعية ، ومشاركة الجمهور وتفاعله. تقدم Watchity حلولًا محددة لندوات الويب والأحداث التفاعلية ، وتدفق على الشبكات الاجتماعية ، وتسجيل الفيديو والتحرير الذي يرفع مستوى المحتوى وتحويلها إلى تجارب لا تنسى لإيقاظ المزيد من المشاعر في الجمهور وتعزيز وضع العلامة التجارية. ** الفيديو الاجتماعي - إنتاج محتوى وأحداث لوسائل التواصل الاجتماعي: - البساطة والسرعة في إنتاج وتوزيع الأحداث الحية والمحتويات السمعية البصرية. - فيديو يشبه التلفزيون يتكيف مع كل شبكة اجتماعية ، مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وأكثر من ذلك بكثير. - Multistream عبر جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بتنسيقات مقتبسة وقدرة غير محدودة. - قم بإنشاء مقاطع من البث المباشر ومشاركتها بسهولة دون انتظار الانتهاء من البث. ** ندوات الويب والأحداث - إنشاء ندوات وأحداث تفاعلية ومهنية: -الإدارة الشاملة للأحداث مع الصفحات المقصودة والتسجيلات وأتمتة البريد الإلكتروني والتفاعل والإبلاغ. - فيديو ديناميكي يشبه التلفزيون مع الرسوم البيانية والمشاهد والتحولات وأكثر من ذلك بكثير. - غرفة أحداث آمنة وسهلة الاستخدام وتفاعلية مع عناصر تحكم FullHD وعرض ViewNG. - قم بتضمين رمز لدمج غرفة الأحداث في موقع الويب الخاص بك أو بوابة وتخصيصها بالكامل مع علامتك التجارية. ** محتوى المحتوى - سجل ، تحرير ومشاركة مقاطع الفيديو لبوابة الشركة الخاصة بك: - قم بتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك وإضافة علامات وتصنيف إلى مجموعات وتأمينها ونشرها لجمهورك. - قم بتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك وقم بتحريرها لإضافة intros و captions وموسيقى الخلفية والمزيد. - متصفح مشغل الفيديو القابل للتضمين ، مع تدفق متعدد النطاقات التكيفي وعناصر التحكم في المشاهدة المتقدمة. - تحليلات الفيديو لاكتشاف وتحليل جميع المعلومات المتعلقة باستهلاك محتوى الجمهور.
Events Wallet
eventswallet.com
Eventswallet هي منصة حدث مبتكرة SaaS للأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تتيح المنصة للمنظمين تشغيل معارض ومؤتمرات فعالة من ROI من خلال إبقاء الجمهور مشاركًا مع أدوات إدارة الأحداث والتطبيق سهلة الاستخدام. قم بإنشاء تدفقات حية غير محدودة ، وجلسات ، وقاعات المعرض ، والمقصورات الافتراضية للعارضين ، وملفات تعريف الرعاة. حافظ على الحاضرين الذين تم التقاطهم بمواقع الويب والتطبيق الإخطارات ، ومناقشات الفيديو والنص ، والدردشات ، والاجتماعات عبر الإنترنت. تزويد الرعاة والعارضين بأدوات ترويجية واتصالات قوية تساعدهم على جذب المزيد من العملاء. تتبع نشاط المستخدمين في الحدث والحصول على تقارير مفصلة في الوقت الفعلي.
RegFox
regfox.com
نماذج تسجيل سهلة عبر الإنترنت للمؤتمرات والمعسكرات والدورات والمزيد! يعد RegFox سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط + 1% لكل مسجل (بحد أقصى 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل). باستخدام برنامج التسجيل RegFox، ستوفر الآلاف بينما تقدم تجربة تسجيل سلسة وبسيطة لعملائك. يتميز RegFox بالمرونة والغنية بالميزات، حيث يوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، ومنشئ صفحات الأحداث، وتطبيق تسجيل وصول الحضور، وإدارة علاقات العملاء المسجل، والتمويل الفوري، وغير ذلك الكثير. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني RegFox.com/features لعرض جميع الميزات. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التسجيل الباهظة الثمن والمزعجة، فسوف تحب كيف يمكّنك RegFox من التحكم في تجربة التسجيل بأكملها. تقدم RegFox منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لدفع عمليات الاشتراك وإدارة المسجلين والتقاط البيانات. محبوب من قبل أكثر من 60.000 متخصص في الفعاليات، ومع خمسة عشر عامًا من الخبرة، سنرشدك إلى الأحداث الأكثر نجاحًا وربحية التي قمت بتنظيمها على الإطلاق.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم، في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه، وإدارة محتوى الفيديو، وإشراك الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك المتعلمين أكثر صعوبة من أي وقت مضى -...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة كاملة من الحلول لتبسيط عملية التخطيط للحدث. تعمل Eventzilla بشكل أفضل من أجل: - المؤتمرات - أحداث الأعضاء - أحداث التدريب - أحداث جمع التبرعات - المعارض التجارية - أحداث المستخدم أو الشريك - العروض الترويجية - الأحداث الرياضية - أحداث الخريجين والمزيد من الميزات البارزة: - مواقع الويب الخاصة بالأحداث ذات العلامات التجارية المخصصة - أنواع تسجيل متعددة - أجندة الأحداث منشئ بمسارات متعددة - نموذج تسجيل مخصص بمنطق شرطي - تصميمات شارات الأسماء - استضافة وإدارة ندوات عبر الإنترنت أو مجموعات بث مباشر أو أي أحداث افتراضية - سهولة التكامل مع المنصات الخارجية - قوائم الانتظار والموافقات الآلية - إعداد رموز الخصم وخصومات المجموعات - إدارة الملخصات ( التقديم والمراجعة والموافقة) - طباعة شارات الأسماء (قابلة للتخصيص) - أماكن الإقامة في الفنادق - تطبيق شبكة الحضور - تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في Kiosk (متوفر لكل من أجهزة iOS وAndroid)
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة، وأدوات عمل قوية، كل ذلك بتكلفة شهرية معقولة. ابدأ اليوم وشاهد نتائج حل إدارة العملاء الرائد والمتكامل لدينا.
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي للمحادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد بشكل كبير على زيادة مشاركة الجمهور ونتائجه في العروض التقديمية والجلسات المباشرة الأخرى، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. قم بإضفاء الحيوية على البث المباشر واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت باستخدام StreamAlive. جمهورك يشارك في الدردشة! يقوم StreamAlive بتحويل الدردشة إلى تصورات في الوقت الفعلي - سحابة الكلمات، واستطلاعات الرأي، وخرائط العالم، والأفكار، والروابط، والأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وسنساعدك على تتبع التفاعل وزيادته وتحويله لنقل جمهورك من الملل إلى الذهول.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay هي أداة لتخطيط المعارض التجارية وإدارة المشاريع والتعاون لمديري المعارض التجارية والعارضين وفرق الفعاليات.
POSH
posh.vip
أصبح تسويق الأحداث أمرًا سهلاً. يوفر POSH لمنظمي الأحداث مجموعة من الأدوات لإدارة أي تجربة مباشرة.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway عبارة عن منصة أحداث افتراضية تجعل من السهل والبسيط على منظمي الأحداث جمع جمهورهم معًا والتواصل وبناء علاقات هادفة. يساعد تطبيق Meetaway الحاضرين على مقابلة الأشخاص الذين يرغبون في مقابلتهم. عند إعداد حدث ما، يمكن للمنظمين إعداد معايير مطابقة تعكس أهداف الحدث والجمهور، ويمكن للحاضرين أيضًا إخبار Meetaway بالشخص الذي يريدون مقابلته على وجه التحديد (أو يريدون تجنبه). يأخذ Meetaway هذه المعلومات، ويجري أفضل المطابقات، ويقوم تلقائيًا بتدوير الحاضرين لسلسلة من المحادثات 1:1. تجربة المستخدم خطية وسلسة، وعملية الإعداد بديهية وبسيطة. من خلال Meetaway، يمكنك تشغيل أحداث التواصل المستقلة أو دمجها كجزء من حدث أو مؤتمر افتراضي أكبر. يفضل الحضور التواصل عبر Meetaway بدلاً من التواصل شخصيًا - تعال واكتشف السبب!
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! لا حاجة لبطاقة الائتمان. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المقترحات وإدارة التوفر وإنشاء BEOs وقبول المدفوعات بسلاسة، كل ذلك في مكان واحد.
streamGo
streamgo.events
STREAMGO هي المزود الرائد للأحداث عبر الإنترنت ، متخصصة في ندوات الويب ، والأحداث الافتراضية ، والأحداث الهجينة ، والبودكاست في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وعالم. لقد عملت مع مجموعة من العملاء ، من المؤسسات المالية الرائدة إلى الناشرين الدوليين ، ومساعدة الشركات من جميع الأحجام على تحسين المشاركة وعائد الاستثمار في أحداثهم من خلال منصتها الغنية بالميزات.
Grupio
grupio.com
تتيح Grupio لمحترفي الفعاليات تنظيم فعالياتهم ومؤتمراتهم، وتحسين تجربة الحضور وزيادة الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Vevox
vevox.com
Vevox عبارة عن منصة لاقتراع في الوقت الفعلي وأسئلة وأجوبة مجهولة المصدر لمشاركة الموظفين. تم تصنيف Vevox على أنه رقم 1 من قبل مستخدمينا عبر Trustpilot وG2 وCapterra، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية والمختلطة لا يمكن تفويتها من خلال توفير الفرصة للمشاركين، أينما كانوا، ليكون لهم رأي متساوٍ. يمكن للمشاركين التفاعل بحرية باستخدام تطبيق Vevox للإجابة على استطلاعات الرأي أو المساهمة في الأسئلة والأجوبة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. لم يكن منح موظفيك صوتًا والاستماع إلى تعليقاتهم أسهل من أي وقت مضى. ما الذي يجعلها جيدة جدا؟ Vevox هي تقنية مشاركة الموظفين الأكثر سهولة على الإطلاق، مع ميزات سهلة الاستخدام تم تحسينها بالشراكة مع عملاء مثلك تمامًا. يقول مستخدمو Vevox إن اجتماعات الاتصالات المختلطة الخاصة بهم قد تغيرت. إن البدء سريع وسهل ويمكن تشغيل النظام بشكل مستقل كأداة مستقلة، أو يتكامل بسلاسة مع تقنية الاجتماعات الحالية لديك، بما في ذلك Microsoft Teams وZoom وPowerPoint وغيرها من التقنيات، مما يوفر حلاً شاملاً لإدارة اجتماعات مختلطة ناجحة وجذابة . اجعل اجتماعاتك أكثر تفاعلية وديمقراطية - وأكثر متعة!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة إدارة الأحداث المفضلة لمسوقي أحداث B2B ومنظمي المؤتمرات لتشغيل الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تم بناء Zuddl من الألف إلى الياء لتلبية كل حالة استخدام تماما. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل نهاية الحدث إلى النهاية ، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث والندوات الافتراضية والهجينة الخاصة بك من منصة واحدة. لماذا Zuddl: * التركيز على المرونة قم بإعطاء الحدث الخاص بك إلى الحياة مع التحكم اللانهائي في العلامات التجارية والتخصيص وسير العمل - من التسجيل وتذاكر إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا يوجد شيء لا يمكنك ضبطه لاحتياجاتك. * شريك أكثر ، بائع أقل يتطلب الحصول على الحدث الخاص بك أكثر من مجرد اشتراك في منصة الأحداث. نحصل على ذلك. وينعكس في تسعيرنا ودعمنا وخريطة طريق المنتج. * النتيجة الموجهة لوحات معلومات الإيرادات الجاهزة للاستخدام ، والتنبيهات القابلة للتكوين ، والتكامل مع Marketo و HubSpot و SFDC ، وما إلى ذلك التي تجعل الإبلاغ بسيطًا للغاية. تم الوثوق بـ Zuddl من قبل شركات مثل Stack Commerce و Rocket Lane و ServiceNow و StoryBlok و MindTickle و Cloudsmith و Expensify وقادة الشراكة والأمم المتحدة و Namic و HBA و NASSCOM و Google و Microsoft و Kellogg من بين آخرين لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام لإدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت أحداثك شخصية أو افتراضية أو هجينة ، فإن EventEne يوفر ... إظهار المزيد من الحلول الحديثة والمرونة والقابلة للتطوير.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
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