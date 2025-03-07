Breakroom

breakroom.net

Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني بالضرورة أنه تمت إزالته - قم بإنشاء عالم يريد الناس أن يكونوا جزءًا منه. منصة Metaverse الرائدة في Breakroom مليئة بالميزات والوظائف القوية التي تجعل المستحيل ممكنًا. إنه يجعل من السهل عليك إنشاء وتخصيص عالمك الافتراضي الخاص بعلامتك التجارية على الفور، وهو مناسب لجميع أنواع تفاعل الجمهور. بدءًا من مساحات العمل الرقمية والمؤتمرات والفصول الدراسية الافتراضية وحتى مهرجانات الأفلام وإطلاق الكتب والمناسبات الاجتماعية، تمنحك Breakroom المرونة اللازمة للقيام بكل ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية مرتبط بالسوق المدمج في غضون دقائق، حيث يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأصول ثلاثية الأبعاد، أو يمكنك تحقيق الدخل من أصولك الخاصة. توفر بيئة Breakroom ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص بالكامل إمكانات إبداعية لا حصر لها لإنشاء عالمك كما تراه بالضبط. وتمنحك Unity SDK فرصًا غير محدودة للتخصيص، مما يجعل من السهل تحميل المناطق المخصصة أو المحتوى أو الألعاب أو أي أصول ثلاثية الأبعاد أخرى يصممها فريقك. الحلول تجارب غامرة بدءًا من مهرجانات الأفلام وعروض الأزياء وحتى إطلاق الكتب وفعاليات التواصل، كل شيء ممكن مع Breakroom. قم بإشراك الأشخاص في المجال الرقمي من خلال تجربة علامة تجارية غامرة تلهم تفاعل الجمهور. لديك لوحة قماشية فارغة لإنشاء ما تريد – العالم الافتراضي هو محارتك. المقر الرقمي أعد تصور العمل عن بعد من خلال مكان عمل افتراضي قابل للتخصيص بالكامل. تشمل الميزات غرف الاجتماعات والمكاتب والقاعات والمساحات الاجتماعية حيث يمكن للموظفين التواصل والاختلاط معًا. من خلال مشاركة الشاشة وكاميرا الويب والسبورات البيضاء وأدوات المراسلة، سيكون المقر الرئيسي الرقمي الخاص بك مركزًا للنشاط التعاوني. الأحداث الافتراضية منصة للأحداث الافتراضية تتيح لك التواصل مع الجماهير بطريقة جديدة تمامًا. سد الفجوة بين الأحداث الفعلية وعبر الإنترنت باستخدام حل الأحداث الافتراضية ثلاثية الأبعاد للمؤتمرات وفعاليات التواصل والمعارض والمزيد، مما يخلق تجربة رقمية فريدة وغامرة لإشراك جمهورك. الفصول الدراسية الافتراضية اجعل التعلم عن بعد ينبض بالحياة من خلال الفصول الدراسية الافتراضية الغامرة والقابلة للتخصيص في Breakroom. فصل دراسي ثلاثي الأبعاد حيث يمكن للمتعلمين التعاون والمشاركة في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. قم بإنشاء تجربة تعليمية تفاعلية حقًا باستخدام أدوات التعاون والتقييم المضمنة للحفاظ على تحفيز المتعلمين وتفاعلهم.