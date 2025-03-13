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يعمل برنامج جدولة الموظفين على تبسيط عملية إنشاء جداول الموظفين وصيانتها وتتبعها. ومن خلال تنفيذ مثل هذا النظام، يمكن للشركات تعزيز الإنتاجية والعمل الجماعي، واكتساب رؤية أفضل لقدرة القوى العاملة الإجمالية. تقوم هذه الأنظمة عادةً بمراقبة الإجازات والأيام المرضية والإجازات الشخصية الأخرى. تتميز العديد من الأدوات أيضًا بتنبيهات تلقائية لمنع تعارض المواعيد. مع مرور الوقت، يمكن دمج بيانات الجدولة المجمعة مع الأنظمة المالية مثل برامج الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يوفر برنامج جدولة الموظفين تحليلات للمساعدة في إدارة المهام وتنسيقها بفعالية.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Clockify
clockify.me
Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
Zoho Shifts
zoho.com
تطبيق Zoho Shifts يسهل جدولة نوبات العمل وتتبع ساعات الموظفين والتواصل معهم عبر أجهزة مختلفة.
When I Work
wheniwork.com
تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.
Sling
getsling.com
تطبيق Sling هو برنامج لتنظيم الجدول الزمني، تتبع الوقت، والتواصل في الشركات التي يعمل بها الموظفون بنظام الورديات.
Deputy
deputy.com
نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules هو تطبيق لجدولة الموظفين في صناعة المطاعم والضيافة، يسهل التواصل وإدارة الجداول بكفاءة على الهواتف المحمولة.
7shifts
7shifts.com
7shifts هي منصة لإدارة فرق المطاعم تساعد في جدولة الموظفين وتحسين كفاءة العمليات والتواصل وتقليل تكاليف العمالة.
Legion
legion.co
تطبيق ليجون هو منصة لإدارة القوى العاملة تساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل وزيادة مشاركة الموظفين عبر جدول زمني آلي وميزانية عمل.
Planday
planday.com
Planday هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات في جدولة الموظفين، إدارة الساعات، وتنسيق التواصل بين الموظفين والمديرين.
ClockShark
clockshark.com
تطبيق ClockShark يساعد في تتبع الوقت وإدارة الجدولة لمشاريع البناء والخدمات الميدانية، مما يسهل تنسيق الفرق والامتثال لمتطلبات العمل.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
Skello
skello.io
Skello هو تطبيق لإدارة الجدول الزمني للقوى العاملة، يساعد الفرق على تحسين تنظيم العمل والتواصل في أماكن العمل القائمة على التحولات.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات في جدولة الموظفين وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية والتكاليف.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock هو تطبيق سهل الاستخدام لتتبع الوقت وإدارة الموظفين، يوفر أدوات لتنظيم كشوف المرتبات وتتبع ساعات العمل والإجازات وزيادة الكفاءة.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift هو تطبيق لجدولة الموظفين يساعد في إنشاء الجداول وإدارة طلبات التحول والتواصل مع الموظفين بسهولة.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج لإدارة جدولة الموظفين وتسهيل التواصل وتتبع الوقت والحضور، مصمم للشركات بمختلف الأحجام.
Zoho Workerly
zoho.com
تطبيق Zoho Workerly يتيح للوكالات جدولة الموظفين، إدارة قواعد بيانات العملاء، تتبع ساعات العمل وإصدار الفواتير من واجهة واحدة.
Avaza
avaza.com
Avaza هو برنامج شامل لإدارة المشاريع، يتضمن الدردشة، تتبع الوقت، إدارة النفقات، والفوترة، ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من أي جهاز.
Rotageek
rotageek.com
روتاجيك هو تطبيق لجدولة القوى العاملة يساعد المؤسسات على إدارة الموظفين بفعالية من خلال التنبؤ بالطلب وتحقيق جدولة عادلة.
Surfboard
teamsurfboard.com
تطبيق Surfboard يدير استراتيجيات دعم العملاء ويستخدم لإدارة فرق الدعم وتحليل الأداء من التخطيط إلى الجدولة.
Harri
harri.com
Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.
Shiftee
shiftee.io
شيفتي هو برنامج لإدارة القوى العاملة، يتضمن أدوات لجدولة الموظفين، إدارة الوقت، إدارة الإجازات، وإدارة الرواتب.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
Aplano
aplano.de
Aplano هو تطبيق جدولة عبر الإنترنت يسمح للمديرين بتنظيم ورديات الموظفين وتتبع ساعات العمل، مع إمكانية إدارة الإجازات والغياب.
Workforce
workforce.com
تطبيق القوى العاملة لإدارة عمليات العمل اليومي، بما في ذلك جدولة الموظفين، وتتبع الوقت، وإدارة الحضور، وكشوف المرتبات.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch هو تطبيق سحابي لتتبع الوقت، يسمح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج، ويقدم تقارير دقيقة عن ساعات العمل وكشوف الرواتب.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift هو تطبيق سحابي لتخطيط جداول العمل، يسهل إنشاء الجداول وتتبع الحضور والتواصل مع الموظفين، مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
DeskTime
desktime.com
Desktime هو تطبيق لتتبع إنتاجية الموظفين، يوفر تتبع الوقت الآلي، إدارة المشاريع، وتقارير لتحسين الأداء دون الحاجة للإشراف الدقيق.
Shyftplan
shyftplan.com
تطبيق شيفت بلان يوفر حلولا سحابية لتخطيط جداول الوردية بشكل آلي، مع مراعاة الكثير من العوامل مثل المؤهلات والتوافر.
Superworks
superworks.com
Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.
Papershift
papershift.com
Papershift هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات عبر السحابة، يساعد الشركات في تنظيم القوى العاملة بكفاءة.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت والموارد البشرية، مصمم لصناعة الضيافة لتسهيل العمليات الإدارية وتحسين الكفاءة.
Shyfter
shyfter.co
تطبيق شيفتر لإدارة العمل بنظام الورديات. ينظم مواعيد العمل والحضور والغيابات بفعالية ويتيح تتبع وقت العمل للموظفين بشكل شفاف.
Novagems
novage.ms
تطبيق نوفاجيمز لإدارة الأمن والتنظيف يوفر أدوات لجدولة الورديات، متابعة الحضور، إنشاء تقارير، وتحليل العمليات في مكان واحد.
Coast
coastapp.com
Coast هو تطبيق لإدارة التواصل والمهام والجدولة في فرق العمل، مما يسهل العمليات ويزيد من الإنتاجية من خلال منصة مركزية.
Ubeya
ubeya.com
تطبيق Ubeya يتيح إدارة القوى العاملة المرنة من خلال تقديم منصة للتواصل، إدارة الجداول، وتتبع الدخل بكفاءة بين الشركات والعمال.
ZoomShift
zoomshift.com
تطبيق ZoomShift يوفر وسيلة مبسطة لإدارة جداول الموظفين وتعيين التحولات، مع إدارة الطلبات والتواصل بين الموظفين.
Sloneek
sloneek.com
سلاونيك هو نظام حديث لإدارة الموارد البشرية يتيح تتبع الحضور وإدارة الموظفين والمستندات، مع ميزات التكامل والمساعدة الذكية.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
تطبيق VeriDoc Sign يوفر حلاً موثوقاً للتوقيع الإلكتروني والتحقق من الوثائق، مما يسهل إدارة المستندات وتوقيعها بشكل آمن وفعال.
StaffAny
staffany.com
تطبيق StaffAny يساعد الشركات على إدارة جدولة الموظفين وتتبع الحضور، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.
Workee
workee.net
تطبيق ووركي يساعد المحترفين والمستقلين في إدارة أعمالهم عبر الإنترنت من خلال إنشاء مواقع شخصية مع خيارات للحجز والدفع. يتضمن خطط مجانية ومدفوعة.
SocialSchedules
socialschedules.com
تطبيق SocialSchedules يتيح جدولة الموظفين وتتبع الوقت بسهولة، مع إمكانية تعديل الجداول ومشاركة التحديثات عبر الأجهزة المحمولة للموظفين والمديرين.
busybusy
busybusy.com
مشغول بوسي هو تطبيق لتتبع الوقت وتكاليف العمل في البناء، يساعد في إدارة الجداول، المعدات، والتقارير اليومية بطريقة سهلة الاستخدام.
Workfeed
workfeed.io
Workfeed هو تطبيق لجدولة العمل يساعد الشركات على تنظيم جداول الموظفين وتسهيل التواصل، مما يحسن الكفاءة ويزيد من رضا العاملين.
Playvox
playvox.com
Playvox هو برنامج لتحسين أداء وكلاء خدمة العملاء، يدمج مع مراكز الاتصال ويساعد في إدارة الجودة وتحليل الأداء.
Tinq
tinq.com
تطبيق Tinq هو حل لإدارة الفرق يمكن استخدامه عبر عدة منصات. يقوم بتتبع الوقت، جدولة المواعيد، وإعداد تقارير للرواتب لتسهيل التعاون بين المديرين والموظفين.
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox هو تطبيق لإدارة الحوافز يساعد المؤسسات على تتبع وتوزيع الحوافز بفعالية، مما يحسن المشاركة وزيادة الإنتاجية.
TeamUltim
teamultim.com
تطبيق TeamUltim لإدارة الموظفين وجدولة النوبات، مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات متنوعة. يسهل تنظيم الجداول وإدارة الإجازات.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات على جدولة الموظفين وتتبع الوقت وتحسين الكفاءة من خلال أدوات تحليلية وخيارات الخدمة الذاتية.
SubItUp
subitup.com
SubItUp هو تطبيق جدولة للموظفين يساعد المؤسسات في إدارة الجداول بشكل فعال، مع ميزات مثل الجدولة التلقائية والتواصل الفعال بين أعضاء الفريق.
Celayix
celayix.com
Celayix هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يتيح جدولة الموظفين وتتبع الوقت والحضور، ويقدم حلولاً لمشاكل العمالة في مختلف القطاعات.
Assembled
assembled.com
تطبيق Assembled هو منصة لإدارة القوى العاملة، تسهل تنظيم الجداول والتنسيق بين الفرق، وتوفر تقارير دقيقة لتحسين الأداء.
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