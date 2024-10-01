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برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
يساعد برنامج تجربة الموظف الشركات على إدارة ومراقبة وتعزيز كيفية إدراك الموظفين لأدوارهم وخبراتهم الشاملة داخل الشركة. ومن خلال دمج مختلف الأنظمة ونقاط الوصول في منصة واحدة سهلة الاستخدام، فإنه يعمل على تبسيط الاتصالات ودعم تطوير ثقافة شركة متماسكة وجذابة. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة والمختلطة، حيث تعمل كمركز مركزي يوفر سهولة الوصول إلى البرامج الأساسية ومعلومات الشركة وبرامج بناء الثقافة. كما أنه يتميز بأدوات لتطوير الفريق والتطوير الوظيفي، وتطبيقات متكاملة لإدارة تحليلات الأشخاص. تقدم هذه التطبيقات رؤى حول أوجه القصور في مكان العمل والقضايا البيروقراطية التي يمكن أن تحبط الموظفين، وتهدف إلى تقليل التوتر من خلال تبسيط مجموعة التكنولوجيا في نقطة اتصال واحدة. يمكن تصنيف تجربة الموظف إلى جوانب رقمية ومادية وثقافية. يستخدم مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون هذه المنصات لتتبع اتجاهات الإنتاجية ومستويات المشاركة وتقديم الرسائل المستهدفة. يستخدم الموظفون المنصة للوصول إلى معلومات الرواتب والمزايا، وللتفاعل مع وحدات الأداء والتعليقات من أجل التطوير الشخصي وتطوير الفريق. يتم استخدام الاستطلاعات لجمع التعليقات، ويساعد برنامج تحليل الموارد البشرية في تحديد نقاط الضعف من خلال مراقبة معدلات الاحتفاظ ومعدلات الدوران.
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Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يج...
15Five
15five.com
تعمل منصة إدارة الأداء الإستراتيجية لشركة 15Five على تحفيز العمل والتأثير، مما يساعد الشركات وأفرادها على الازدهار. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المولد والتحليلات المخصصة والمبادئ التي تركز على الإنسان، يمكن لقادة الموارد البشرية تسريع المشاركة والأداء والاحتفاظ من خلال مراجعات الأداء الشاملة ...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج التقدير والمكافآت الذي يضع الأشخاص في المقام الأول والذي يوحد شركتك ويشرك موظفيك من خلال الامتنان والتواصل الاجتماعي. نحن نبني تجربة جذابة للفرق من خلال المجتمع والتواصل، مع تشجيع التقدير والمكافآت المتكررة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للموظفين. مع متوسط معدل اعتماد يبلغ 96% وعمل...
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - تحسين المشاركة والأداء من خلال الإجراءات الموصى بها والرؤى المستندة إلى البيانات عبر دورة حياة الموظف والاستطلاعات على مستوى المؤسسة.
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، و...
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
يساعد Quantum Workplace على تحسين العمل كل يوم. نحن نمكّن المؤسسات من تحسين تجربة الموظفين، وإلهام التأثير، وإنشاء ثقافة مغناطيسية لنجاح الموظفين والتي تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها. تعمل منصة نجاح الموظفين الشاملة لدينا على تحفيز المشاركة والأداء من خلال الرؤية والعمل المستمرين. تساعد مجموعة المشارك...
Zoios
zoios.io
هل يزدهر موظفوك في العمل؟ سوف يخبرك Zoios بذلك. توقف عن تخمين ما يشعر به موظفوك. استخدم Zoios للتعرف على موظفيك بشكل أفضل، حتى تتمكن من إنشاء مكان عمل يزدهر فيه الجميع.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
Huler
huler.io
HulerHub هي منصة تجربة الموظفين الأكثر جاذبية وتخصيصًا في العالم. بديل الإنترانت الحديث؛ جاهز للاستخدام، وسهل الإعداد، ولا يتطلب تكنولوجيا المعلومات أو موارد التصميم. يقدم البرنامج تجربة مستخدم على مستوى العملاء، ويجمع بين الأنظمة والبرامج والمحتوى السحابي للمؤسسة، مما يتيح تحكمًا أفضل وإبصارًا في ت...
Vantage Circle
vantagecircle.com
نحن منصة لمشاركة الموظفين وتقديرهم حائزة على جوائز، حيث نساعد متخصصي الموارد البشرية على بناء ثقافات عمل رابحة من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على SaaS، وهي Vantage Rewards وVantage Pulse وVantage Perks وVantage Fit. نحن نفخر بقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 70...
Reflektive
reflektive.com
Reflektive هي منصة رائدة لإدارة الأداء تعمل على تسريع نمو الأعمال من خلال التحسين المستمر. باستخدام Reflektive، يمكن للمؤسسات توسيع نطاق المحادثات البناءة والمستمرة التي تزيد من مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم بمقدار الضعف. تعتمد الشركات ذات التفكير المستقبلي، مثل Allbirds وComcast وProtector، على Reflek...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو الحل الرائد لمشاركة الموظفين، حيث يعمل على تمكين العملاء بميزات شاملة بدءًا من المكافآت والتقدير وحتى الاستطلاعات والتحديات. نحن نجمع بين منصتنا الحائزة على جوائز وفريقنا من خبراء المشاركة لنبني لك استراتيجية المشاركة المثالية ونوفر لك الأدوات التي تحتاجها لتفعيلها. تعمل المنصة على تمكين ...
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - تحسين المشاركة والأداء من خلال الإجراءات الموصى بها والرؤى المستندة إلى البيانات عبر دورة حياة الموظف والاستطلاعات على مستوى المؤسسة.
Kudos
kudos.com
تتيح منصة تقدير الموظفين الحائزة على جوائز Kudos للمؤسسات إنشاء تجارب مؤثرة ومستدامة للموظفين تؤدي إلى زيادة مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال.