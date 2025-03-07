برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج التوقيع الإلكتروني للمستخدمين جمع التوقيعات الإلكترونية على المستندات، مما يلغي الحاجة إلى الأعمال الورقية المادية. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية توزيع المستندات الحساسة من الناحية القانونية والتي تتطلب توقيعات إلكترونية. تستخدم المؤسسات برامج التوقيع الإلكتروني لتشفير المستندات بشكل آمن، مثل عقود المبيعات أو أوراق التوظيف، التي تتطلب توقيعات من العملاء أو الموظفين أو الشركاء. غالبًا ما تتكامل برامج التوقيع الإلكتروني مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعات إدارة الموارد البشرية، وأدوات المحاسبة. يسهل هذا التكامل الإدارة السلسة لعروض الأسعار والعقود وتفاعلات الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج التوقيع الإلكتروني بمعايير الأمان المضمنة التي تلبي المتطلبات القانونية المحلية والفدرالية. وهذا يضمن التبادل السلس للوثائق القانونية ويضمن الشرعية والصلاحية القانونية للتوقيعات التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج.
إرسال تطبيق جديد
DocuSign
docusign.com
Docusign Esignature هي طريقة العالم للشركات والأفراد لإرسال وتوقيع اتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان ، في أي وقت ، من أي جهاز تقريبًا. تطبيق DocuSign سهل الاستخدام ، ويشمل توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف ، ويتم الوثوق به من قبل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن Esignature قد غيرت الطريقة التي تنفذ بها العديد من المؤسسات عقدًا ، فإن دورة الحياة قبل وبعد الإدارة غالبًا ما تتم إدارة التوقيع من خلال العمليات اليدوية وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني - تحريك وتيرة ممارسة الأعمال التجارية ، وزيادة المخاطر ، وإحباط العملاء والموظفين. تتيح Docusign CLM (إدارة دورة حياة العقد) للمؤسسات تبسيط دورة حياة الاتفاقية عن طريق تحويل العمليات اليدوية التناظرية إلى سير عمل أتمتة رقمية. والنتيجة النهائية هي وتيرة متسارعة لممارسة الأعمال التجارية ، وزيادة الامتثال ، والموظفين الأكثر كفاءة. الميزات الرئيسية: المستودع المركزي ، البحث والبحث المتقدم ، التحكم في الإصدار ، مكتبة الجملة ، التعاون مع الأطراف الداخلية والخارجية ، Redlining ، سير العمل البسيط والمتقدم ، وضع العلامات ، الوصول إلى الأجهزة المحمولة ، تكاملات متعددة المنصات (بما في ذلك التكامل الضيق مع Salesforce).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أي مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF و E-Sign. Acrobat حصلت عليه. قم بتحويل وتسريع سير العمل الخاص بك باستخدام علامة Acrobat-حل التوقيع الإلكتروني المفضل من Microsoft والأداة الوحيدة الإلكترونية التي تتضمن أيضًا قوة Adobe Acrobat في حزمة واحدة.
DocHub
dochub.com
تمكّن Dochub أي شخص من تبسيط تحرير المستندات والتوقيع والتوزيع وكذلك إكمال النماذج. تقدم DoChub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع مساحة عمل Google والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرة من تطبيقات Google. تم إطلاق Dochub في عام 2014 ، وقد تم الوثوق به من قبل أكثر من 83.3 مليون مستخدم. يحتفظ توفير سحابة في الوقت الفعلي وسير العمل الآمن بأكثر من 500 مليون وثيقة وآمنة في حل واحد يسهل الاستخدام. Dochub - الطريقة التي يدير بها العالم المستندات. أدوات المحرر: * أدخل النص * السحب (خسارة ، على أساس المتجه) * تسليط الضوء * تعليق * محو * لافتة * أدخل الصورة * ختم * تراجع/إعادة إدارة الصفحة: * دمج المستندات * إعادة ترتيب الصفحات * إلحاق الصفحات * تدوير الصفحات * حذف الصفحات ميزات PDF: * عرض شبكية العين الأمثل * التحرير بدون خسارة (يحتفظ بجودة المستند الأصلية بعد التوقيع أو التحرير) * ملء النماذج قوالب المستندات: * قم بتحميل قالب مرة واحدة ... ... املأ بسهولة نسخة فريدة منها عدة مرات كما تحتاج. ... أرسل نسخًا منه إلى العديد من الأشخاص للتوقيع أو التعبئة. مشاركة المستندات: * وثائق البريد الإلكتروني * التعاون في وثيقة مع الأفراد أو المنظمات * اختر لجعل مستندك "عام" أو "خاص" * شارك مستندات "عامة" على Facebook أو Twitter أو في أي مكان آخر التوقيع: * التوقيع بسهولة وحفظ أي مستند * إنشاء واستيراد التوقيعات من الهاتف * أرسل مستندات إلى الآخرين لتوقيعها حماية: * مصادقة Oauth 2.0 تضمن فقط أنه يمكنك الوصول إلى حسابك * يتم نقل البيانات باستخدام أحدث 128 إلى 256 بت EV SSL تشفير * يتم تخزين المستندات المحفوظة ودعمها باستخدام مفاتيح متماثلة من التشفير المتقدمة (AES) التوافق: * يعمل مع جميع PDFs ، Open Office و Microsoft Office وثائق: (PDF ، DOC ، PPT ، XLS ، TXT ، DOCX ، PPTX وغيرها الكثير ...) * تصدير المستندات إما PDF أو DOC فتح/استيراد المستندات مباشرة من: * جهاز الكمبيوتر الخاص بك * Gmail ™ * Google Drive ™ * Dropbox * أي عنوان URL لصفحة الويب
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة المستند للتوقيع على جهاز كمبيوتر (عن طريق مسح رمز QR ضوئيًا). اطلب التوقيعات الإلكترونية مع الحماية المعززة، بما في ذلك رموز الوصول المستندة إلى الرسائل النصية وخيارات تسجيل الدخول. اعرض علامتك التجارية على صفحة التحميل المخصصة الخاصة بك. قم بزيادة ظهورك مع العملاء من خلال السماح لهم باستخدام حساب Encyro المجاني الخاص بهم للتواصل بشكل آمن مع الآخرين. حافظ على أمان بيانات العميل والتزم بمتطلبات HIPAA وGLBA وFINRA وIRS وGDPR والمتطلبات التنظيمية الأخرى لخصوصية بيانات العميل. استخدم Encyro من متصفحك، أو من Microsoft Outlook (مع Encyro Outlook Addin المجاني).
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى مثل Office 365 وG Suite وMicrosoft Teams.
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو Outlook من خلال تقديم وظائف ذكية. فهو يوفر مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة الرسائل لك، والتسليم السحابي بحيث يمكن إرسال بريدك الإلكتروني المجدول حتى إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت، وتتبع البريد الإلكتروني المتقدم الذي لا يتطلب موافقة من المستلم، وميزة جهات الاتصال القوية والتي يمكن أن تساعدك على تحسين علاقاتك مع العملاء، من بين العديد من الميزات الذكية الأخرى التي تعزز البريد الوارد. وهي تشمل ما يلي: • المساعد الذكي: مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بكتابة الرسائل وتلخيصها وتحسينها، والعثور على المهام وجهات الاتصال، والرد عليك. • الإرسال الذكي لاحقًا: وظيفة الجدولة الذكية لمساعدتك على تحسين أوقات تسليم البريد الإلكتروني الخاص بك. • جدولة المستلم الأمثل: يقترح عليك أفضل وقت لإرسال بريد إلكتروني لزيادة فرص فتحه. • تتبع البريد الإلكتروني: اكتشف متى وأين وعدد مرات فتح بريدك الإلكتروني أو الرابط. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون عناوين البريد الإلكتروني على iCloud أو IMAP، راجع بالضبط من قام بفتح بريدك الإلكتروني عند إرسال رسالة إلى عدة مستلمين. أرسل أيضًا رسائل بريد إلكتروني متعقبة من هاتفك المحمول. • تأجيل: قم بتأجيل رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية مؤقتًا وستظهر مرة أخرى في الوقت الذي تختاره. • جهات الاتصال: احصل على رؤى أساسية حول جهات الاتصال الخاصة بك للحفاظ على ذروة التواصل مع العملاء. • التوقيعات: توقيعات بريد إلكتروني جميلة ومهنية مع تحكم إبداعي واسع النطاق. • القوالب: اصنع قوالب الرسائل لزيادة الإنتاجية والكفاءة. •
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم HelloSign) الطريقة البديهية للتوقيع وطلب التوقيعات بشكل آمن عبر الإنترنت. قم بإضافة توقيعات صالحة قانونًا إلى أي اتفاقية — بدءًا من خطابات عروض التوظيف الجديدة وحتى القروض وعقود المبيعات واتفاقيات عدم الإفصاح. واجهة مستخدم حائزة على جوائز، وعناصر تحكم إدارية قوية، وتتبع المستندات، وأمان على مستوى المؤسسة أكثر أمانًا من أساليب القلم والورق، كلها تأتي بشكل افتراضي خارج الصندوق. التوقيع بشكل أسرع. تساعد خدمة Dropbox Sign الشركات على توقيع العقود بشكل أسرع بنسبة 80%، في المتوسط، من العقود الورقية التقليدية التي تستغرق في المتوسط 15 يومًا للتوقيع والعودة. زيادة إكمال المستندات. بفضل ميزات مثل التتبع والتذكيرات التلقائية وتوقيع الهاتف المحمول، قام Dropbox Sign بتحسين معدلات إكمال المستندات بنسبة تصل إلى 96%. إرسال الاتفاقيات بسرعة. إن الواجهة البديهية الحائزة على جوائز والمزودة بميزات مثل القوالب والتحقق من صحة البيانات تعني أن Dropbox سريع وسهل لأي شخص لإرسال اتفاقيات للتوقيع. اعمل باستخدام الأدوات التي تحبها. يتكامل Dropbox Sign بسلاسة مع تطبيقات مثل Salesforce وSlack وOracle وHubSpot CRM وMicrosoft Word، بحيث يمكنك إرسال المستندات للتوقيع مباشرة من أدواتك المفضلة. حفظ الاتفاقيات وتخزينها تلقائيًا. يمكنك حفظ المستندات الموقعة تلقائيًا والعثور عليها في أي وقت في وحدة التخزين السحابية المفضلة لديك، سواء كانت Google Drive أو Dropbox أو Evernote أو Box أو OneDrive أو SharePoint. جعل كل اتفاق مقبولا أمام المحكمة. يتم إرفاق كل اتفاقية Dropbox Sign بمسار تدقيق مقبول من المحكمة، مما يحمي جميع الأطراف ويقلل من تكاليف العلاج والتحديات القانونية. حافظ على كل شيء آمنًا. يتم الحفاظ على خصوصية جميع مستنداتك باستخدام التشفير سواء أثناء النقل أو أثناء الراحة. أضف وظائف أعمق. تعمل واجهة Dropbox Sign API على تضمين وظيفة التوقيع الإلكتروني القوية مباشرةً في التطبيق أو سير العمل أو موقع الويب الخاص بك. تعمل ميزات مثل التوقيع المضمن والعلامة التجارية المخصصة والقوالب المضمنة على إنشاء تجربة توقيع سلسة حقًا داخل المنتج. تعني تجربة المطورين الاستثنائية وفريق دعم واجهة برمجة التطبيقات المخصص أنك تحصل على تجربة توقيع آمنة وموثوقة وغنية بالميزات مع متوسط وقت تنفيذ أسرع مرتين من متوسط الصناعة.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير العملاء وتتبع الإيرادات وإدارة الموارد. إدارة المشاريع قم بتعيين المشاريع والمهام لفريقك، وحدد أولويات أسبوعك وشاهد بالضبط كيف تتقدم مشاريعك. حدد ميزانيات المشروع وتجنب التكاليف غير المتوقعة. عرض كانبان، ومؤقت متكامل لسهولة إعداد الفواتير، والتعاون مع شركاء خارجيين للعمل بكفاءة. تتبع وقت الفريق احصل على تقرير فوري عن الساعات التي تم تتبعها لفريقك باستخدام جداول زمنية دقيقة ومعرفة من تجاوز طاقته في لمحة. راقب استخدام عملك واحصل على وضوح بشأن كفاءة فريقك وربحيته. قم بتخطيط مواردك مسبقًا للحفاظ على مشاريعك في المسار الصحيح وفي حدود الميزانية. CRM إدارة عملائك ومشاريعهم في مكان واحد. قم بإنشاء ملفات تعريف عميل فريدة تحتوي على جميع الملاحظات وجهات الاتصال والأسعار والعلامات الخاصة بك. قم بدعوة عملائك إلى بوابة العميل التي تحمل علامتك التجارية حيث يمكنهم الوصول إلى المشاريع والمستندات والروابط التي شاركتها معهم.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على أتمتة عمليات إنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات للاستطلاعات والعملاء المتوقعين والتسجيلات والمزيد. تشمل الميزات الرئيسية توجيه البيانات، وتحميل الملفات، وتشفير البيانات، وجمع المدفوعات، وتحليلات النماذج. تتيح Formstack Forms، المصممة للشركات من جميع الأحجام، للمستخدمين التعاون مع الفرق للموافقة على البيانات المقدمة من خلال النماذج ورفضها والتعليق عليها. باستخدام أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات، تعمل Formstack Forms على تمكين المستخدمين عبر المؤسسات من إنشاء نماذج واستطلاعات وسير عمل ذات علامة تجارية دون الحاجة إلى معرفة التعليمات البرمجية. بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقنية، توفر Formstack Forms واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة تسمح للمستخدمين وتطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى موارد Formstack برمجيًا. يسمح Formstack بالتكامل مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Mailchimp وSalesforce وPayPal وAmazon S3 وPowerAutomate والمزيد. يتوفر Formstack باشتراك شهري، ويتم تقديم الدعم عبر الوثائق والإجراءات الأخرى عبر الإنترنت.
Scrive
scrive.com
يقوم Scive بأتمتة العمليات التجارية القائمة على الاتفاقية باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية. تأسست شركة Scrive في عام 2010 في ستوكهولم، وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق اللافتات الإلكترونية في بلدان الشمال الأوروبي وتستمر في التوسع في أوروبا. تعد سهولة الاستخدام والتدابير الأمنية القوية من الأسباب الرئيسية التي تجعل المؤسسات من جميع الأحجام، بما في ذلك المؤسسات في الصناعات شديدة التنظيم، تعتمد على حلول Scrive لتعزيز الكفاءة الداخلية والامتثال ورضا العملاء. تتوفر منصة eSign، وهي منصة توقيع اتفاقيات Scrive، بشكل جاهز مع خطط تسعير وحزم ميزات تناسب أي عمل تجاري، أو كتكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). تشمل الفوائد الرئيسية ما يلي: - تسجيل الدخول على أي جهاز - التخلص من المهام اليدوية المكلفة - تقصير المهل الزمنية - التحقق من الموقعين باستخدام الهوية الإلكترونية - مصمم للأمان والامتثال - تتبع ومراقبة حالة الاتفاقيات الخاصة بك - سجل تدقيق مفصل/أدلة قانونية - سلامة المستندات مؤمنة بواسطة blockchain
WiseStamp
wisestamp.com
قم بإنشاء توقيعات بريد إلكتروني مخصصة وجميلة باستخدام منشئ التوقيع الحائز على جوائز. يمكنك إنشاء توقيع بريدك الإلكتروني وتعديله بسهولة - فهو مجاني
Signaturely
signaturely.com
Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني لتوقيع المستندات عبر الإنترنت. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الانتقال إلى العصر الرقمي باستخدام التوقيعات. يعد التوقيع على المستندات يدويًا، ومسحها ضوئيًا، وإرسالها بالبريد الإلكتروني بمثابة صداع، ألا توافق على ذلك؟ يزيل الصداع بشكل مميز وينقلك إلى العصر الرقمي.
MySignature
mysignature.io
MySignature هو منشئ توقيعات البريد الإلكتروني عبر الإنترنت الذي يساعد في إنشاء توقيعات بريد إلكتروني احترافية ومقنعة بصريًا لـ Gmail وOutlook وApple Mail وThunderbird وOffice 365 وإدارة توقيع البريد الإلكتروني لـ Google Workspace. لا حاجة للخلفية التقنية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات بلا حدود باستخدام ملحق MySignature لـ Gmail.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse هو حل مجاني وحديث وبسيط للتوقيع الإلكتروني. بصرف النظر عن الخطة المجانية، فإننا نقدم عرض صفقة مدى الحياة، وهو ما يميزنا عن أكثر من 90% من تطبيقات التوقيع الإلكتروني الأخرى. بدلاً من دفع رسوم شهرية مقابل تطبيق قديم مثل DocuSign، يمكنك الدفع مرة واحدة فقط مقابل SignHouse والانضمام إلى مجتمع من الأشخاص مثلك.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign هو تطبيق حديث للتوقيع الإلكتروني يجعل إرسال المستندات للتوقيعات الملزمة قانونًا سريعًا وبسيطًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التوقيعات الرقمية في تطبيقاتهم الخاصة، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لهم. مدعومة بخبرة Syncfusion التي تبلغ 20 عامًا في توفير واجهات برمجة التطبيقات القوية للمطورين، تستفيد BoldSign من الخبرة العميقة للشركة في المجال لتقديم واجهة مستخدم بديهية، ومجموعة واسعة من إمكانيات التخصيص، والالتزام بالدعم الفني والتطور المستمر للمنتج الذي يأتي في المرتبة الثانية لا أحد. 5 أسباب وراء اختيار الشركات لـ BoldSign: * تسعير شفاف وقابل للتطوير مع حدود خطة سخية. التفاصيل الكاملة على https://www.boldsign.com/pricing/. * الاهتمام بتصميم واجهة المستخدم الذي يخلق تجربة مستخدم سلسة. * أوقات استجابة سريعة للمستندات الكبيرة. * تم تصميمه من الألف إلى الياء للتضمين الحقيقي في التطبيقات - على عكس الحلول الأخرى في هذا المجال. * تم تصميمه بواسطة Syncfusion، وهو يستفيد من عقودنا من الخبرة في توفير واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات التي تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات أنيقة وقوية. يساعد BoldSign المنظمات: * إغلاق الصفقات بسرعة وسلاسة عن طريق إخراج المستندات للحصول على توقيعات ملزمة قانونًا في دقائق. * اقض المزيد من الوقت في الأمور المهمة، حيث يقضي المستخدمون وقتًا أقل في المتابعة والتسجيل. * احصل على المستندات الموقعة في الوقت المحدد، بفضل التتبع الفعال والمتابعة التي أصبحت سهلة. * تمكين الفرق من أن تكون في أفضل حالاتها، من خلال منح المديرين رؤية واضحة لحالات العملية. * الحفاظ على سير العمل الحالي. * زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى من خلال القضاء على الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. * زيادة الاتساق والدقة باستخدام القوالب المخصصة. * تعزيز ثقة الموقعين وراحتهم عبر العلامات التجارية المخصصة والرسائل الشخصية. * التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. * كن مستعدًا لما هو قادم، بفضل نموذج التسعير الصديق للتوسع من BoldSign. الميزات والقدرات الرئيسية * مصممة لسير العمل المعقد. * إرشادات مفيدة في كل خطوة، مما يخلق تجربة توقيع سلسة. * تذكيرات تلقائية لمتابعة فعالة وخالية من المتاعب. * متوافق قانونيًا مع قوانين التوقيع الإلكتروني الأمريكية (ESIGN) والدولية (eIDAS). * أمان على مستوى المؤسسات - معايير تشفير AES 256 بت. * قوالب تم تكوينها مسبقًا. * قدرات قالب مخصص. * قم بتكوين أذونات مخصصة لتعيين من يمكنه رؤية مستند / فئة معينة من المستندات. * فرصة لعرض الأذونات المخصصة. * طريقة عرض مخصصة تتيح لمسؤول الفريق الإشراف على مستندات الفريق. * تسمح الروابط المجمعة لعدة أشخاص بالتوقيع على مستند متطابق بشكل منفصل خلال فترة زمنية. * إدارة علامات تجارية متعددة من حساب واحد وتحديد العلامة التجارية على مستوى المستند. * يمكن لبعض المستخدمين اختيار الطباعة والتوقيع إذا لزم الأمر. * تتبع حالات الوثائق باستخدام لوحة القيادة.
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتج تحليلات وذكاء الأعمال الرائد في الصناعة عائد الاستثمار ويحدد حجم جهود الاستدامة، وكل ذلك مدعومًا بنجاح العملاء الأفضل في فئته وفريق دعم إدارة التغيير. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم مرخص وأكثر من 13000 عميل تجاري في 157 دولة، تفخر Nitro بخدمة 68% من قائمة Fortune 500.
Signority
signority.com
Signority عبارة عن أدوات لإدارة التوقيع الإلكتروني وأتمتة سير عمل المستندات والتي تحل محل عملية الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي. تأسست شركة Signority في عام 2010 وهي متوافقة مع قانون HIPAA وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التوقيع الإلكتروني في قطاعات الرعاية الصحية والتوظيف والمنظمات غير الربحية والتعليم في أمريكا الشمالية. بفضل ميزات توفير الوقت مثل القوالب والتوقيع المجمع والتوقيع المجمع، يمكنك قضاء يومك في التركيز على ما عليك القيام به. يتمحور دعمنا الرائد في الصناعة حول الإنسان، وليس حول الروبوتات. حتى تتمكن من التحدث إلى شخص حي عندما تحتاج إلى مساعدة على عجل. ونظرًا لسهولة استخدام Signority، فإن عملية الإعداد بسيطة ويمكن إجراؤها خلال يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان فريقك يحتاج إلى التدريب، فيمكن عادةً جدولته خلال 10 أيام عمل.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Foxit eSign
foxit.com
يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإلكتروني - قم بتحميل المستند الخاص بك وإنشاء القالب الخاص بك وإضافة المستلمين والإرسال. يقوم Foxit eSign بأتمتة سير العمل، مما يوفر عملية سلسة للسماح للمستخدم بإرسال عمليات التوقيع وتوقيعها وتتبعها وإدارتها باستخدام المتصفح. بعد الانتهاء، يكون لديك مستند موقّع قانونيًا مؤرشفًا ضد التلاعب. سواء من الويب أو الهاتف المحمول، يعد إنشاء الاتفاقيات وإرسالها للتوقيع الإلكتروني أمرًا سريعًا وسهلاً. تتضمن بعض الميزات المفيدة المتوفرة مع برنامج Foxit eSign ما يلي: • قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتوفير الوقت • التوقيع والإرسال الجماعي • مسارات التدقيق وشهادات الإكمال • إرفاق الصور ورخصة القيادة وما إلى ذلك مباشرةً بالمستندات • التوقيع شخصيًا • أنشئ روابط مستندات عبر البريد الإلكتروني لتسهيل الوصول إليها والتوقيع عليها • يتوفر نموذج عبر الإنترنت/رمز التضمين لدمج التوقيعات الإلكترونية مباشرة في مواقع الويب • استخدم واجهات برمجة تطبيقات eSign Genie REST للتكامل مع موقع الويب أو التطبيق الخاص بك • التكامل بسهولة مع Google Drive وDropbox والمزيد • Excel إعداد التقارير • إشعارات البريد الإلكتروني المرتدة • تسجيل الدخول بـ 11 لغة مختلفة
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.
Signer HQ
signerhq.com
قم بتبسيط عملية توقيع العقد الخاص بك مع Signer HQ وقضاء وقت أقل في مطاردة التوقيعات
Sigsync
sigsync.com
من الأفضل وصف خدمة توقيع البريد الإلكتروني Sigsync في ثلاث كلمات فقط. إنها خدمة توقيع مركزية على مستوى الشركة ومستندة إلى الويب لـ Office 365. تعني المركزية أنها تتيح لك إنشاء وإدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بشركتك في مكان واحد. يمكّنك التوقيع على مستوى الشركة من تنفيذ التغييرات أو التحديثات على التوقيع خلال دقائق. نظرًا لأنها خدمة قائمة على الويب، فهي مستقلة عن النظام الأساسي وتعمل على جميع الأجهزة دون أي عمليات تثبيت معقدة.
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign هو أحد حلول التوقيع الإلكتروني المستندة إلى السحابة والذي يعمل على تبسيط ورقمنة سير عمل التوقيع الخاص بك. مع ميزات Glosign المتنوعة، بدءًا من الإرسال المجمع وإرسال الارتباط إلى الموافقة الداخلية والعلامة التجارية المخصصة. مع Glosign، يتفق أكثر من 200000 فرد و10000 منظمة حول العالم بسهولة أكبر ويوفرون الوقت والمال.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Concord
concordnow.com
كونكورد هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها لجميع عقودك. يمكنك قضاء وقت أقل في التنقل بين التطبيقات والمحررين وأدوات التوقيع الإلكتروني وتوفير المال. أكثر من 500.000 شركة تثق بشركة كونكورد في عقودها. مع كونكورد يمكنك: * قم بصياغة كل عقد والتفاوض بشأنه وتوقيعه وإدارته عبر مؤسستك - كل ذلك في مكان واحد * اعمل بالطريقة التي تريدها - على Concord أو Word أو Google Docs - تعاون مع الجميع - فرقك وعملائك ومورديك * ابدأ في دقائق، وليس أشهر الميزات الرئيسية التي تقدمها كونكورد: * سير عمل الموافقة المشروطة بحيث تتم مراجعة كل عقد من قبل الشخص المناسب (وهذا الشخص فقط) * تعليقات خاصة وإصدارات لمفاوضات عقد أكثر فعالية * مكتبة البنود لجميع البنود المعتمدة مسبقا، لإضافتها إلى العقود حسب الحاجة * قوالب لتبسيط عملية صياغة العقد * توقيعات إلكترونية مجانية وغير محدودة * عقود غير محدودة
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي الذي يجمع بشكل فريد بين إمكانيات المهمة والاتصال وإدارة المستندات ، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني-يساعدك على إنجاز أي عمل ، مع أي شخص ، بطريقة أفضل. تمكين فريقك من التعاون والتواصل والعمل دون حل وسط من خلال توفير منصة بديهية وآمنة وجميع في واحد لإلغاء الإنتاجية غير الملحومة. لا تفقد المسار. يتكامل Workiro مع NetSuite حتى تتمكن الفرق من التعاون والموافقة على العمل وتسجيله بشكل أسرع من أي وقت مضى.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocsafe في تأمين وأتمتة اتصال العميل وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نؤمن المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. من التوقيع الإلكتروني القوي ، من خلال محرك E-forms المرن ، إلى بوابات العميل القابلة للتكوين ، نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تنطوي على البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية ، وتوفير ما يصل إلى 90 ٪ من الوقت المعني. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية للموظفين على متنها وتوزيع Payslips. تستخدمنا أقسام المبيعات للعملاء على متنها. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية للتوقيع على العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI هو إنشاء العقود والتفاوض والتوقيع الإلكتروني ومستودع العقود. استخدم Advocat AI لتحريك العقود بشكل أسرع مع تقليل المخاطر.
GoodSign
goodsign.io
الدفع حسب استخدامك للتوقيعات الإلكترونية. لا يلزم الاشتراك. أول حل للتوقيع الرقمي حيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. لا حدود للمستندات أو الميزات أو المستخدمين. نحن أيضًا في مهمة لزراعة مليون شجرة حول العالم للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يتم تمويل هذا من خلال مبيعات GoodSign. 20% من كل عملية بيع تذهب لزراعة الأشجار!
SignFree
signfree.io
يعد SignFree هو الحل الأمثل للتوقيع الإلكتروني، وهو مصمم لتوقيع المستندات بسرعة وأمان. باستخدام SignFree، يمكنك توقيع عدد غير محدود من المستندات في أقل من 30 ثانية، وكل ذلك مجانًا. قل وداعًا للنفايات الورقية واعتمد طريقة أسرع وأكثر مراعاة للبيئة لإدارة اتفاقياتك. انضم إلينا في تبسيط التوقيعات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة. سجل اليوم واستمتع بتجربة التوقيعات الإلكترونية السهلة من SignFree.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst هي الطريقة السهلة لإدارة نماذج ومستندات عملك في منصة واحدة بسيطة وآمنة عبر الإنترنت. يعد DocuFirst أكثر من مجرد حل للتوقيع الإلكتروني! نحن نسمح للشركات بجمع وتخزين البيانات اللازمة لملء النماذج، إلى جانب توفير إمكانات قوية لإدارة المستندات.
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!
eSignly
esignly.com
Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني مقره المملكة المتحدة لإرسال العقود وتوقيعها وإدارتها عبر الإنترنت. تستخدم الشركات Legalesign للحصول على فوائد إنتاجية ومالية كبيرة، وزيادة رضا عملائها عن طريق إزالة الحاجة إلى طابعة وتمكينهم من التوقيع من أي مكان، وأخيرًا وليس آخرًا، تخفيف عبء الأعمال الورقية المرهقة على عاتق الموظفين الذين يعانون منذ فترة طويلة في كل مكان. يشمل عملاء Legalesign الشركات القانونية وشركات التأمين وشركات العقارات وشركات التوظيف والمحاسبين وغيرهم الكثير. تم تصميم Legalesign من الألف إلى الياء لتقديم أقصى قيمة لعملائنا. غالبًا ما يتم تجاوز السعر التعريفي لبرامج الأعمال كثيرًا من خلال تكاليف استخدامها - تكلفة التبني، والتدريب، والوقت الذي يستغرقه الاستخدام اليومي، وتكلفة التغيير. تم تصميم Legalesign طوال الوقت لتقليل هذه التكاليف حتى يتمكن عملاؤنا من رؤية أكبر قيمة حتى النهاية: بدءًا من التخلص من النقرات غير الضرورية في الإجراءات اليومية حتى لا تضيع الوقت في إرسال العقود، وحتى بنية النظام التي تسمح لك بالتوسع أفقيًا وعموديًا بسلاسة وسهولة. نحن نستثمر بكثافة في الأنظمة التي تعمل خلف الكواليس لضمان وقت التشغيل والموثوقية، وتوفير الخدمة حيثما كان ذلك مهمًا.
DottedSign
dottedsign.com
قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!
GoFormz
goformz.com
GoFormz عبارة عن منصة تُستخدم لإنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات، وتستخدمها فرق من كل الصناعات والأحجام. باستخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت الخاصة بـ GoFormz، يمكن للفرق إما رقمنة النماذج الموجودة أو إنشاء نماذج جديدة من البداية - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. GoFormz هو حل النماذج الرقمية الوحيد الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء نسخة رقمية من نموذج موجود، مما يمكّن أي مستخدم (بغض النظر عن كفاءته التقنية) من إنشاء نماذج رقمية وعبر الإنترنت تلبي احتياجات أعماله الفريدة دون عناء. يمكن تجهيز النماذج بسهولة بمجموعة متنوعة من الحقول والميزات القوية، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية ومرفقات الملفات والجداول وقوائم المراجعة والحسابات الفورية والحقول المطلوبة وغيرها الكثير. يمكن ملء النماذج الرقمية الخاصة بك على الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وعلى الإنترنت من جهاز كمبيوتر. تعمل تطبيقات الهاتف المحمول GoFormz بكامل طاقتها دون الاتصال بالإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة عملهم دون انقطاع، بغض النظر عن بعد موقعهم. يمكنك مشاركة النماذج مع أفراد من خارج مؤسستك، مما يسمح لهم بملءها وإكمال النماذج، حتى بدون تسجيل الدخول إلى GoFormz. يمكن لـ GoFormz أيضًا أتمتة المهام الروتينية وسير العمل، مثل إرسال النماذج المكتملة إلى جهات الاتصال المحددة، وتحديث قواعد البيانات ولوحات المعلومات المتصلة، وتحميل النماذج إلى الأنظمة المتكاملة. من خلال أتمتة هذه المهام، يمكن للشركات تنفيذ العمليات المبسطة بسرعة للموافقات على المستندات والتراخيص وأنشطة الرواتب وضمان الجودة والعديد من الأنشطة الأخرى بسرعة وكفاءة. يمكن أيضًا دمج نماذجك الرقمية مباشرةً مع تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل Salesforce وGoogle Suite وMicrosoft 365 وProcore وBox وغير ذلك الكثير. يمكن تحميل النماذج الرقمية المكتملة والبيانات المجمعة على الفور إلى الأدوات والسجلات المقابلة داخل الأنظمة المتصلة، ويمكن أيضًا دفع البيانات مرة أخرى إلى النماذج الرقمية الخاصة بك، مما يؤدي إلى تحسين الاتصال وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الرؤية. فريق دعم العملاء الحائز على جوائز GoFormz متاح بسهولة للمساعدة عندما تحتاج إليه. تقدم GoFormz أيضًا دورة تدريبية مجانية لإصدار الشهادات تمكن المستخدمين من إتقان أساسيات النظام الأساسي بسرعة والحصول على شهادة GoFormz.
CINCEL
cincel.digital
CINCEL هي منصة الثقة الشاملة التي سمحت لأكثر من 300000 بتسريع الاتفاقيات والعمليات مع خدمات مثل التوقيع الرقمي (توقيع التوقيع + التوقيع المتقدم)، والشهادة (NOM-151 Timestamps + Blockchain Notarization + Audit Footprint)، الهوية (التحقق البيومتري + فحص الخلفية) وإدارة المستندات (CLM). تعمل CINCEL على تبسيط سير العمل وعمليات الإعداد الموجهة نحو العملاء مع الامتثال القانوني واليقين القانوني. فهو يسمح بالحد من الاحتيال والبيروقراطية، واستبدال الأدوات باهظة الثمن والمعقدة والخطرة التي لا تتوافق مع القانون في المكسيك وأمريكا اللاتينية (ISO/IEC + NOM151 + NIST + AICPA).
DocuX
docux.ai
ضع المستندات والعقود الخاصة بك على الطيار الآلي. DocuX هو النظام الأساسي الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكّنك من إدارة دورة الحياة الكاملة لمستنداتك وعقودك - بدءًا من الإنشاء والتعاون وحتى التوقيع الإلكتروني والأرشفة طويلة المدى. يمكنك إنجاز العمل في دقائق بدلاً من ساعات باستخدام مساحة العمل الذكية لدينا التي تحدد أولويات مستنداتك تلقائيًا وتجمع الموافقات والإشارات الإلكترونية المطلوبة لك. اختر من بين أكثر من 500 قالب مدمج ومدقق قانونيًا للاتفاقيات والنماذج والعقود والسياسات والمزيد. (تبلغ قيمته أكثر من 50 ألف دولار، وهو متاح مع جميع الخطط المدفوعة دون أي تكلفة إضافية.) يوفر DocuX أمانًا على مستوى البنك لجميع المستخدمين افتراضيًا. يمكنك دمج أدواتك ومنصاتك الحالية مع DocuX ببضع نقرات فقط. أبلغت الفرق التي تستخدم DocuX عن زيادة تصل إلى 80% في الإنتاجية، وخفض التكلفة بنسبة 70%، وإغلاق الصفقات بشكل أسرع 10 مرات. احجز عرضًا توضيحيًا لمعرفة كيف يمكنك استعادة التحكم في مستنداتك وعقودك، وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وتقليل تكاليف الاشتراك.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail عبارة عن منصة ويب لإنشاء وإدارة وعرض توقيعات البريد الإلكتروني لأي مؤسسة بطريقة مركزية وسريعة وبديهية من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. يتكامل مع أي حل للبريد الإلكتروني (Microsoft 365، Google Workspace، G Mail، Outlook، Thunderbird، Exchange). بالإضافة إلى ذلك، فهي أداة للمبيعات والتواصل والتسويق. فهو يسمح لك بإضافة محتوى ديناميكي إلى التوقيعات، ونشر لافتات مختلفة تلقائيًا لإعادة توجيه حركة المرور إلى موقع الهبوط أو السوق أو التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقيس تأثيرات الحملات في الوقت الفعلي.
Xodo Sign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت. ايفر سيجن سابقا.
RSign
rsign.com
RSign® هي منصة التوقيع الإلكتروني من RPost®، الشركة الرائدة عالميًا لأكثر من عقد من الزمان. يجمع RSign® بين ثراء الميزات وسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف على نطاق واسع. تتفرد RSign بقدرتها على جعل التوقيع الإلكتروني المشترك بسيطًا وآليًا، مع تلبية جميع سيناريوهات المستند أو النموذج أو سير العمل. RSign متخصص في: التوقيع الإلكتروني أصبح سهلاً. تجربة توقيع إلكتروني أسهل لكل من المرسل والموقّع. • RSign يجعل عملية التوقيع بسيطة وسهلة بالنسبة للموقّعين لإكمال المستندات وتوقيعها باستخدام أي متصفح ويب لسطح المكتب أو الهاتف المحمول في عملية توقيع موجهة. يأتي RSign مزودًا بتصميم مستخدم أبسط، وواجهة مستخدم قابلة للتخصيص، وقوالب قابلة للمشاركة، وإعداد تقارير في الوقت الفعلي، والمزيد. شهادة التوقيع مع مسار التدقيق الشرعي. السجلات مع مسار التدقيق الذي يمكن المصادقة عليه. • توفر براءات اختراع RSign® أقوى مسار تدقيق يمكن المصادقة عليه ومضمن في سجل التوقيع الإلكتروني. تقدم RSign شهادة التوقيع التي يمكن أن تكون بمثابة سجل الطب الشرعي ويمكنها المصادقة الذاتية، مما يوفر جميع تتبع الإرسال والمحتوى والطوابع الزمنية بغض النظر عن أنظمة المتلقي. قد يتم إلحاق شهادة التوقيع، وهي تنسيق دليل معترف به في جميع أنحاء العالم، بالاتفاقية الموقعة أو بشكل منفصل، ويمكن استيرادها إلى الأنظمة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات RSign. الخصوصية مع التشفير وRSign Inbox.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بتقنية blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc Sign حلول التوقيع الإلكتروني والمستندات لبعض الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص. إن تقنية التحقق من blockchain الخاصة بنا حاصلة على براءة اختراع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مما يساعد المؤسسات في الحصول على أفضل حل للتوقيع الإلكتروني ضمن أسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتي تشمل، يمكن للمؤسسات توفير الوقت الثمين من خلال القضاء على ساعات الانتظار غير الضرورية. باستخدام VeriDoc Sign، ستتمتع مؤسستك بكفاءة محسنة وإنتاجية أكبر. تتيح فوائد حلول التوقيع الإلكتروني من VeriDoc للمستخدمين الدائمين إمكانية الوصول للتحقق من المستندات المهمة وإرسالها إلى الأشخاص المطلوبين. لا يمكن أن تخطئ في استخدام أدوات VeriDoc Sign التي توفر لك ميزة التحقق من الطوابع الزمنية والتجزئة للمستندات الموقعة إلكترونيًا على blockchain. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك المحمول ويمكنك رؤية المستند الأصلي في صفحة التحقق. ميزات أخرى لعلامة VeriDoc Sign التي لا يمكنك تفويتها: التحكم في الوصول، مسموح به قانونيًا، أمان blockchain مقاوم للتلاعب، ميسور التكلفة
FuseSign
fusesign.com
أداة التوقيع الرقمي ميسورة التكلفة وآمنة وسهلة الاستخدام. تم تصميم FuseSign خصيصًا لصناعة الخدمات الاحترافية. أرسل المستندات لتوقيعها واستعادتها خلال دقائق، وليس أيام. إنها ملزمة قانونًا ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من المستندات. جرّب FuseSign مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف لماذا تعتبر FuseSign أداة التوقيع الرقمي الوحيدة التي ستحتاج إليها على الإطلاق.
Crossware
crossware365.com
هل تبحث عن أداة قوية تتيح لك إضافة توقيعات وإخلاءات مسؤولية وعلامات تجارية متسقة ومتوافقة مع كل بريد إلكتروني يغادر شركتك؟ أداتنا الحائزة على جوائز، Crossware Mail Signature (لـ Microsoft 365 وMicrosoft Exchange وHCL Domino) هي الحل المناسب لك. تتم إضافة التوقيعات الأنيقة والمتوافقة والشخصية تلقائيًا إلى كل بريد إلكتروني، بغض النظر عن الجهاز الذي ترسل منه. يعد إنشاء توقيعك المثالي أمرًا سهلاً باستخدام محرر مرئي بسيط يعمل بالسحب والإفلات أو احصل على مزيد من التقنية وانتقل إلى إنشاء توقيعك بتنسيق HTML باستخدام محرر التعليمات البرمجية المصدر الخاص بنا. يتم تطوير أداة التوقيع لدينا باستمرار بهدف ضمان أن تكون التوقيعات ديناميكية وذكية. وهذا يعني أن السياق حساس ومخصص للمتطلبات الفريدة لشركتك. يمكنك إنشاء وتطبيق القواعد التي تتحكم في متى وأين وكيف يتم تطبيق توقيعاتك باستخدام أداة إنشاء القواعد البسيطة الخاصة بنا. قم بإنشاء قواعد لتطبيق التوقيعات أو كتل التوقيع (جزء أصغر من توقيعك) بسرعة بناءً على حقول Active Directory وعناوين المستلمين والتواريخ والمزيد. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة مخصصة أو معقدة للغاية، فيمكنك أيضًا كتابة القواعد في C#. يتيح لك Crossware Mail Signature التحكم في من يمكنه تحرير كل توقيع أو كتلة توقيع، على سبيل المثال. يمكنك اختيار السماح لفريق التسويق فقط بتعديل قسم لافتة الإعلان، وللفريق القانوني بتعديل إخلاء المسؤولية القانونية للحفاظ على توقيعك آمنًا من التغييرات غير المرغوب فيها. تم تصميم Crossware Mail Signature من الألف إلى الياء ليكون آمنًا للغاية. نحن لا نقوم بتخزين أو نسخ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومعالجتها بشكل آمن داخل Microsoft Azure Datacenters. لمزيد من الأمان، يمكنك أيضًا تحديد Microsoft Datacenter الذي تختاره عند إعداد Crossware Mail Signature. الميزات: - أضف الشعارات والرسومات واللافتات الإعلانية وأيقونات الوسائط الاجتماعية وحقول Active Directory وإخلاء المسؤولية والنص إلى رؤوس وتذييلات بريدك الإلكتروني. - قم بتطبيق توقيعاتك متى وأين وكيف تريد بقواعد قوية. - التوقيعات على كل جهاز وعميل البريد الإلكتروني. - التحكم في كل جزء من توقيعك، من خلال كتل يتم التحكم فيها بشكل منفصل. - محرر التعليمات البرمجية المرئية / HTML - معاينة التوقيعات في الوقت الفعلي، بناءً على المستلمين والمرسلين. - عرض التوقيعات داخل Outlook ورؤية التوقيعات الخاصة بك في العناصر المرسلة. - تطبيق توقيع ذكي وديناميكي - اختر مركز بيانات Microsoft الخاص بك للنشر فيه - قم بالتحرير في أي مكان وفي أي وقت باستخدام محررنا المستند إلى المتصفح اكتشف ما يجعلنا الحل الرائد عالميًا للتوقيع - ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Mekorma
mekorma.com
هل سئمت من تلك الكومة الكبيرة من الشيكات التي تنتظر مراجعتها وتوقيعها كل أسبوع؟ وفر على نفسك الوقت والجهد مع توقيعات Mekorma الإلكترونية. قم بمراجعة المدفوعات وصور الفواتير الرقمية داخل نظام Acumatica Cloud ERP الخاص بك. بنقرة زر واحدة، يمكنك الموافقة على ما هو جاهز للإصدار - ستتم طباعة الشيكات بالتوقيع المناسب، دون الحاجة إلى قلم.
OKdokument
okdokument.com
أسرع توقيع إلكتروني للشركات والمستقلين قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، ودمج التوقيعات الإلكترونية، ورقمنة جدول أعمالك الورقي، واطلب التوقيعات من عملائك وشركائك عن بعد.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet هو نظام متكامل لإدارة المستندات مع التحكم الكامل في الإصدار ومراجعة المراجعة لتوفير راحة البال لأولئك الذين يرغبون في تدمير أوراقهم وإنشاء مكتب بلا ورق أثناء الالتزام بمعايير المقبولية القانونية. يوفر Virtual Cabinet متجر مستندات آمن مع العديد من مرافق البحث الإضافية التي تمكن من العثور على المستند بسهولة أكبر. يتكامل بشكل كامل مع أنظمة المكتب الخلفي ولديه القدرة على ربط جميع أشكال الملفات الإلكترونية ببساطة إلى سجل العميل. إنه يوفر مرافق توجيه للمستندات الممسوحة ضوئيًا من خلال المستخدم في الصواني ، مما يتيح توزيع البيانات الممسوحة ضوئيًا حول مؤسستك ولديها مرافق مسح عن بُعد حصرية لأولئك الذين يرغبون في المسح أثناء استخدام حلول العميل المستضافة أو الرقيقة. تمكن الخزانة الافتراضية لشركتك من التحكم في جميع المستندات ومشاركة المعلومات وزيادة الإنتاجية والأرشفة بشكل آمن بعائد فوري للاستثمار
GreenSign
greensign.io
تتيح لك التوقيعات الإلكترونية التوقيع على المستندات وإرسالها بشكل آمن من أي مكان وفي أي وقت. وهذا يلغي الحاجة إلى الطباعة والمسح الضوئي وإرسال الأوراق المادية بالبريد، مما يوفر لك الوقت والمتاعب. تقدم GreenSign طرقًا مختلفة للتكامل لمساعدة الأقسام على القيام بالأعمال بشكل أسرع مع مخاطر أقل وتكاليف أقل وتجارب أفضل للعملاء والموظفين. يشتمل حل GreenSign على نماذج ويب ديناميكية قوية بدون تعليمات برمجية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل مع التطبيقات وإدارة علاقات العملاء (CRM).
inSign
getinsign.com
برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى في inSign: - محرر النماذج - وظيفة Word الإضافية - التكوين الفردي - قوالب المستندات - تقرير التدقيق - REST-API - والمزيد...
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN هو برنامج توقيع إلكتروني رائد يعمل على تبسيط عمليات توقيع المستندات من خلال حله السريع والآمن وسهل الاستخدام. استمتع بتجربة الراحة التي توفرها KONSIGN من خلال الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية اليوم. بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية، توفر KONSIGN إمكانات متقدمة لإدارة المستندات وتكاملًا سلسًا مع خدمات التخزين السحابية الشهيرة مثل Google Drive. يتيح لك ذلك تنظيم المستندات والوصول إليها ومشاركتها بسهولة من أي جهاز، مما يضمن سير العمل بسلاسة. يوفر نهج Konsign المبتكر الوقت والمال والموارد بينما يساهم في بيئة خالية من الورق. تتيح لك هذه المنصة المتطورة إنهاء الأعمال الورقية ببضع نقرات فقط، مما يسمح لك بالتركيز على المهام الأكثر أهمية. لا تعمل شركة Konsign على تبسيط عملية توقيع المستندات فحسب، بل تُظهر أيضًا الالتزام بالاستدامة من خلال تقليل استهلاك الورق وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. اختر KONSIGN لعمليات تجارية فعالة ومستقبل أكثر خضرة.
BlueInk
blueink.com
التوقيع الإلكتروني باستخدام Blueink: حيث تلتقي الجودة مع فعالية التكلفة. قل وداعًا لتكاليف التوقيع الإلكتروني المرتفعة. اختر حلول التوقيع الإلكتروني الآمنة والميسورة التكلفة والصديقة للتوقيع من Blueink.
Signulu
signulu.com
Signulu هو برنامج توقيع إلكتروني يعمل على تبسيط عملية توقيع المستندات للشركات بجميع أحجامها. سهلة وآمنة وقانونية.
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Exclaimer
exclaimer.com
إنشاء وإدارة توقيعات البريد الإلكتروني المهنية. مجموعتنا من حلول إدارة توقيع البريد الإلكتروني تجعل تصميم توقيعات البريد الإلكتروني لمؤسستك والتحكم فيها أمرًا سهلاً.
EZsign
ezsign.ca
جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.
Signwell
signwell.com
SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.
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