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برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جميع تطبيقات المبيعات المفضلة لديك. اعتمد أكثر من 40.000 مستخدم في مختلف الصناعات امتداد Kaspr Google Chrome للحصول على بيانات B2B مؤهلة ودقيقة ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA. خذ وقتًا من التنقيب، وركز على البيع بدلاً من ذلك. الآن مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني B2B مجانًا. قم بالتسجيل بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Please Share
pleaseshare.co
يرجى المشاركة، وهو حل لدعم الموظفين تم تصميمه خصيصًا لـ Slack، وهو الطريقة الأسرع والأسهل للموظفين لمشاركة الأخبار والإعلانات المعتمدة والتفاعل معها! يمكن للشركات من جميع الأحجام والصناعات الاستفادة من الراحة والانتشار والمعرفة التي يوفرها Slack لتشجيع الموظفين على المشاركة و/أو التفاعل مع المدونات والأخبار ومنشورات الوظائف والمحتويات الأخرى المعتمدة على Twitter وLinkedIn وFacebook. توفر خدمة "الرجاء المشاركة" بأسعار معقولة وفعالة طريقة للشركات لتعزيز التسويق الترويجي لموظفيها ووسائل التواصل الاجتماعي ومبادرات البيع الاجتماعي مع تبسيط عملية تشجيع أعضاء الفريق على مشاركة محتوى الشركة عبر الشبكات الاجتماعية والمهنية.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic هو منتج تعريف مواقع الويب الأكثر دقة للشركات. يوفر منتجنا للشركات بيانات التعريف الأكثر دقة حتى لو كان زوارها يعملون من المنزل. سنخبرك بالشركة ونقدم لك جهات الاتصال المقترحة للتنقيب. علاوة على ذلك، نوفر لك الآن واجهة برمجة التطبيقات لوضع البيانات في منصة بيانات العملاء الخاصة بك أو مزامنة البيانات. (التقسيم أو Google Analytics) إنه أمر لا يصدق إطلاق العنان للقوة وإنشاء مواقع مخصصة، وتزويد عملائك المحتملين الجدد بأفضل محتوى مع التخصيص ذي الصلة. نحن برنامج تحديد هوية الزائر الوحيد الذي يسمح لك بامتلاك بياناتنا. هذا أمر لم يسمع به من قبل في عالم منصات برامج تحديد العملاء المحتملين!
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء الملفات الشخصية مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات التي تحتاجها يتم توصيلها بسلاسة إلى سير العمل الخاص بك وتسمح لك بالتواصل على نطاق واسع. مع الأمان على مستوى المؤسسة وbu
Texau
texau.com
TexAu عبارة عن مجموعة أدوات لأتمتة النمو تتيح لك جذب عملاء محتملين جدد والاتصال بهم بسرعة ودون عناء وتحسين معرفتك بالمستخدمين.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل ببساطة باستخدام أدوات المبيعات الموجودة في مجموعتك. بالنسبة لعمليات المبيعات والتسويق، توفر Collective[i] مجموعة بيانات نظيفة وشاملة ومؤتمتة. باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يتم التقاط الأنشطة تلقائيًا من أدوات العمل التي تستخدمها فرق المبيعات (البريد الإلكتروني، التقويم، وما إلى ذلك)، وتنظيفها لتحديث جهات الاتصال، وأسماء الشركات، وما إلى ذلك، وتسجيل الدخول إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا باستخدام تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع وخدماتنا الضخمة. شبكة. لا يتم فقدان أي بيانات أو وقت ثمين، مما يؤدي إلى زيادة جودة البيانات المسجلة بشكل كبير والإنتاجية التنظيمية بنسبة 20-30%. تحافظ شركة Collective[i] على اللياقة المستمرة لبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقوم تلقائيًا بتصحيح جهات الاتصال القديمة ومعلومات العملاء المحتملين المستهدفين. بالنسبة لإدارة المبيعات، توفر Collective[i] الشفافية والذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في كل فرصة. لا مزيد من المراجعات المطولة لخطوط الأنابيب، أو مفاجآت نهاية الربع. يمكن للمديرين الالتزام بتحقيق الإيرادات بثقة، وفحص الفرص المهمة في أي وقت، وإدارة المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع رؤية كاملة لحجم وجودة أنشطتهم. تعمل شركة Collective[i] على تمكين المديرين من خلال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الذي تم إنشاؤه حول المشترين استنادًا إلى شبكة Collective[i] الواسعة. بالنسبة لمحترفي المبيعات، تقدم Collective[i] إرشادات خلال رحلة كل مشتري، وتوجيهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بشأن المكان والأشخاص الذين يجب تركيز الوقت عليهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكات الاجتماعية وشبكات العمل الذين يمكنهم المساعدة في تسريع المبيعات وزيادة معدلات الفوز. تعد تقنية Collective[i] تحويلية وجزءًا أساسيًا من مجموعة التكنولوجيا لمؤسسات المبيعات الحديثة.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Gleam
gleam.io
Gleam عبارة عن منصة تسويقية للنمو تساعد الشركات على التركيز على الإجراءات. يمكن أن يكون الإجراء هو ما تريده، أو مشتركًا في البريد الإلكتروني، أو إعجابًا على Facebook، أو متابعًا على Twitter، أو شخصًا يذكر شركتك عبر علامة التصنيف #.
Company Guru
company.guru
تسمح بوابة Company Guru بإلقاء نظرة ثاقبة على قاعدة واسعة من بيانات الأعمال من عدد كبير من الشركات. قم بإلقاء نظرة فاحصة على السوق ووفر الموارد باستخدام معلوماتنا الشاملة. ساعد فريقك على زيادة المبيعات وتقليل الوقت المستخدم لتشكيل قوائم أهداف صالحة من خلال استخدام بوابتنا مجانًا.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith عبارة عن أداة تعريف مواقع الويب وتوليد العملاء المحتملين والتحليل التنافسي وذكاء الأعمال التي توفر اعتماد التكنولوجيا وبيانات التجارة الإلكترونية وتحليلات الاستخدام للإنترنت.
Entytle
entytle.com
تساعد Entytle مصنعي المعدات الأصلية الصناعيين على زيادة الولاء وتقليل المخلفات والحصول على القيمة الدائمة من قاعدتهم المثبتة. تستخدم SaaS لدينا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لتسهيل على مستخدمينا تحديد العروض المقدمة للعملاء الحاليين وتحديد أولوياتها وتنظيمها.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على بيانات قيمة حول المستلمين المحتملين.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هو أحد محللي تكنولوجيا الويب وموفر البيانات الرئيسي. من خلال آلاف التقنيات التي يتم تتبعها عبر المواقع الإلكترونية لملايين الشركات، يساعدك Wappalyzer على تحديد آفاق جديدة وزيادة السوق التي يمكن التعامل معها.
AeroLeads
aeroleads.com
يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتنقيب واستخبارات المبيعات ويعمل مع مواقع مثل LinkedIn وCrunchbase وAngelList بالإضافة إلى يمكنك تحميل القوائم الخاصة بك.
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكنك التنقيب عن المزيد من الصفقات والاتصال بها وإتمامها باستخدام قاعدة بيانات InFynd الدقيقة للتعاملات بين الشركات (B2B)، والتي تتضمن أكثر من 15 مليون من حقوق السحب الخاصة المتوافقة مع المملكة المتحدة. تدعم بياناتنا فرق التسويق والمبيعات في توسيع نطاق مبادرات التسويق الخارجي بكفاءة وفعالية. تأسست InFynd في عام 2020، وهي أداة بيانات قادمة وواعدة ويثق بها أكثر من 100 عميل من الشركات الناشئة إلى المؤسسات.
Findymail
findymail.com
يساعدك Findymail في العثور على رسائل البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها لاستخدامها في التواصل مع مبيعاتك. نحن نقدم لك فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها والتي لا ترتد لضمان أمان إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. يمكنك أيضًا أتمتة أعمال التصدير اليدوية التي تقوم بها حاليًا على منصة التنقيب الشائعة مثل Linkedin Sales Navigator أو Apollo بحيث يمكنك التركيز بشكل أكبر على إتمام الصفقات وبدرجة أقل على جمع البيانات.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتبر عوامل التصفية هذه مفيدة بشكل خاص للوكالات التي تستخدمها لإنشاء قوائم مستهدفة بناءً على احتياجاتها المحددة. توفر نتائج البحث معلومات عن الشركة ومعلومات الاتصال المباشرة لصناع القرار والموظفين داخل كل عمل. تسهل هذه العملية السلسة العثور على الشركات التي تناسب معايير معينة والاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين دون الحاجة إلى استكمال البحث بمصادر أو أدوات خارجية أخرى.
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
Captain Data
captaindata.co
Captain Data عبارة عن منصة لاستخراج البيانات والأتمتة بدون تعليمات برمجية. باستخدام Captain Data، يمكنك استخراج بيانات الويب وإثرائها بمصادر متعددة أو موفري بيانات ودمجها داخل الأدوات التي تستخدمها مثل جداول البيانات أو إدارة علاقات العملاء. تتضمن حالات الاستخدام العثور على العملاء المتوقعين والشركات وإثراء العملاء المتوقعين وأتمتة ABM والمزيد. يمكنك إنشاء سير عمل لربط عمليات أتمتة متعددة معًا وربط بيانات Captain Data بأدوات SaaS المفضلة لديك!
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أكثر ذكاءً. حافظ على مزامنة جهات اتصال المبيعات والتسويق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ابحث عن أفضل الفرص المتاحة لك من خلال تسجيل نقاط العملاء المتوقعين وتتبع زائري الويب. يعمل مع Pipedrive وCopper وHubSpot وSalesforce وأدوات التسويق الشائعة مثل Mailchimp وActiveCampaign وFacebook Lead Ads وWix وCalendly وما إلى ذلك.
Sparklane
sparklane-group.com
يفتح Sparklane جيل العملاء المحتملين بفضل الذكاء الاصطناعي. يساعدك Sparklane طوال رحلة التنقيب الخاصة بك من خلال: - تحديد أفضل الحسابات ورسم خرائط لها والتوصية بها للمشاركة بناءً على إشارات الأعمال التي سجلها الذكاء الاصطناعي - توفير معلومات الاتصال المهنية الكاملة حول العملاء المحتملين (الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني) - إشراك الحساب المناسب في الوقت المناسب مع تسلسلات البريد الإلكتروني الذكية وذات السياق الفائق لماذا Sparklane؟ - حل التنقيب الوحيد المتكامل تمامًا في السوق - الوصول إلى أفضل قاعدة بيانات للشركة ومعلومات الاتصال في أوروبا - أكثر من 3 ملايين إشارة عمل يتم تلقيها وتحليلها كل عام - تأهيل سريع وبديهي - الاستفادة من التغطية عبر البلاد: فرنسا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا - متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد في غضون ثوانٍ، والتفاعل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر اتساقًا، عبر المزيد من القنوات، وإنشاء المزيد من فرص المبيعات المؤهلة. على الصعيد العالمي، يستخدم آلاف المستخدمين محرك مبيعات VanillaSoft القائم على قائمة الانتظار والتوجيه الفكري لتنفيذ أتمتة إيقاع المبيعات مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة في سرعة الريادة والمثابرة والإنتاجية والإيرادات لكل مندوب. VanillaSoft هي شركة خاصة مقرها في بلانو، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.vanillasoft.com. إحدى القوى العظمى لحل VanillaSoft هي أنه فعال في حملات جمع التبرعات. يمنح برنامج phonathon القابل للتخصيص بالكامل والذي يديره المستخدم لمديري phonathon أقصى قدر من التحكم في حملات phonathon الخاصة بهم. تضمن أتمتة سير العمل الذكية التطبيق المتسق لأفضل الممارسات المؤسسية مع تحسين كفاءة وفعالية التواصل الهاتفي الخاص بك. تضمن نصوص المتصل الديناميكية، وتجزئة البيانات، وأتمتة الإشراف استراتيجية التواصل الأكثر فعالية، مع تحسين جودة تجربة الخريجين والمانحين وجامعي التبرعات على حدٍ سواء. تعرف على المزيد: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundreach.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتجات Successeve بواسطة ثلاثة محركات أساسية: مركزية البيانات، والنتائج، والإجراءات الآلية.
MadKudu
madkudu.com
تعمل تقنية ذكاء أتمتة الإيرادات من MadKudu على التركيز على فرق الإيرادات من خلال التنبؤ بالإجراءات الصحيحة المدرة للإيرادات وتحديد أولوياتها. من خلال أتمتة سير العمل الرئيسي، وتحديد أولويات الإشارات القابلة للتنفيذ، والعمل حيث تتواجد فرقك بالفعل، يمكنك إطلاق العنان لفرق الإيرادات لديك للتركيز بشكل كامل على القيادة وإغلاق المسار.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في الوقت الفعلي، ومرشحات الرسم البياني للهوية، والإثراء المباشر. كما يوفر أيضًا وظائف مثل التجميع التلقائي لبيانات العميل وآليات منع التغيير. تتيح تكاملات Toplyne Sync وCRM Copilot مزامنة البيانات بشكل سلس مع أنظمة CRM، مما يضمن إدراج صناع القرار الاقتصادي الرئيسيين في قاعدة بيانات CRM. تم تصميم نماذج Toplyne التنبؤية ليتم إعدادها في فترة زمنية قصيرة، مما يوفر تأثيرًا أسرع على الأعمال مقارنة بالنماذج التنبؤية الداخلية. تتيح المنصة للمستخدمين تخصيص التفاعلات وأتمتة المبيعات وسير العمل التسويقي. بصرف النظر عن التنبؤ بالعملاء المحتملين والمبيعات، توفر Toplyne أيضًا رؤى حول أنماط الاستخدام والإشارات التي تحرك نية العملاء، والتي يمكن استخدامها بفعالية في حملات المبيعات والتسويق. لقد وجدت المنصة استخدامًا في مختلف الصناعات والفرق بما في ذلك B2B SaaS، والخدمات المصرفية والمالية، والإنترنت الاستهلاكي، والتأمين، والمبيعات، وعمليات الإيرادات، والتسويق، وإدارة الحسابات، ونجاح العملاء.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Goava
goava.com
Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصول على توقيت لا يهزم وتتبع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل غير عادل.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA هو برنامج معياري يسمح بإنشاء معلومات ذكية في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في مجال خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر من خلال عملاء محتملين تم التحقق منهم. إنه حل مثالي للشركات في تحديد عملاء B2B المناسبين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف. تتمتع شركة Leadpyramid بالقدرة على توفير البيانات لتكنولوجيا المعلومات (IT) أو الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق أو أي قائمة لصانعي القرار من أي صناعة. وقد ساعد هذا الحل العديد من المؤسسات في شراء وإنشاء الحل المخصص المناسب لنهج التسويق الذي يركز على حساباتهم. قامت شركة LeadPyramid ببناء قاعدة بيانات يتم التحقق منها في الوقت الفعلي وتمكنك من الحصول على أفضل دقة في تسليم قاعدة البيانات.
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وقت للوصول إلى القيمة. احصل على عرض توضيحي: https://act-on.com/demo/ يعمل Act-On على تمكين المسوقين من: • تنمية وتوسيع أعمالهم على نطاق واسع من خلال توليد الطلب بين الشركات، والمبيعات والمعاملات بين الشركات، وميزات التسويق للعملاء. قم بتنسيق رحلة العميل بأكملها وتحسينها - من الوعي إلى الدعوة - من خلال بناء مشاركة مستمرة ومخصصة تحول الزائرين إلى عملاء محتملين، والعملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين، والعملاء المتوقعين المؤهلين إلى عملاء مدى الحياة. • تقديم تجارب استثنائية للعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة رحلات الشراء، وتخصيص الاتصالات والحملات، وتحسين تقارب العلامة التجارية والولاء. استفد من إمكانات Act-On الآلية لجذب عملاء محتملين جدد وإشراك جهات الاتصال الخاصة بك وتوجيه العملاء المتوقعين نحو قرارات شراء أكثر تكرارًا وأكثر ربحًا. • دفع اعتماد المنتج القابل للقياس والاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ برامج الإعداد والتدريب الشاملة، واعتماد المنتج واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، والعروض الترويجية للمنتجات والخدمات الجديدة. بدءًا من جهات الاتصال الجديدة وحتى الشركاء المخلصين، يمكنك استخدام Act-On لإشراك جمهورك، وتحويلهم إلى سفراء لعلامتك التجارية، وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. من خلال التقارير والتحليلات التفاعلية والديناميكية لتقييم الأداء وعرضه وتحسينه، تم تصميم Act-On Platform لتقديم قيمة تسويقية متنامية للشركات والمسوقين من أي حجم وشكل وموقع وحجم. تتضمن ميزات النظام الأساسي ما يلي: • رحلات شراء آلية وقابلة للتكيف • عمليات تكامل عميقة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة ومؤتمرات الويب • تتبع مشاركة زائري موقع الويب والإبلاغ عن النوايا • تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم ورعايتهم بشكل ديناميكي • الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتنقيب والنشر والدعوة • سهولة - لتصميم نماذج الويب والصفحات المقصودة وقوالب البريد الإلكتروني • البريد الإلكتروني للمعاملات والأحداث التي يتم تشغيلها • التسعير النشط القائم على جهات الاتصال لفواتير الاستخدام الفعلي، نحصل على التسويق. نحن نفهم التحديات التي تواجهك. ونحن هنا لمساعدتك على التفوق مع كل عميل وكل حملة.