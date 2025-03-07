برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تشير برامج التعلم العميق إلى فئة من الأدوات والأطر البرمجية المصممة لتسهيل إنشاء نماذج التعلم العميق وتدريبها ونشرها. التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة (ومن هنا جاء مصطلح "عميق") لتعلم تمثيل البيانات. توفر برامج التعلم العميق عادةً وظائف مثل: * تصميم بنية الشبكة العصبية: أدوات لتصميم وتخصيص بنية الشبكات العصبية العميقة، بما في ذلك تحديد عدد الطبقات، وأنواع الطبقات (على سبيل المثال، التلافيفية والمتكررة)، والاتصالات بين الطبقات. * المعالجة المسبقة للبيانات وزيادتها: أدوات مساعدة لإعداد بيانات الإدخال ومعالجتها مسبقًا لتدريب نماذج التعلم العميق، بما في ذلك مهام مثل التطبيع وزيادة البيانات واستخراج الميزات. * تدريب النماذج وتحسينها: خوارزميات وتقنيات لتدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك خوارزميات التحسين مثل نزول التدرج العشوائي، وطرق التعامل مع التجهيز الزائد مثل التنظيم والتسرب. * تقييم النموذج والتحقق من صحته: أدوات لتقييم أداء النماذج المدربة في التحقق من صحة واختبار مجموعات البيانات، بما في ذلك مقاييس مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1. * النشر والاستدلال: مرافق لنشر نماذج التعلم العميق المدربة في بيئات الإنتاج للاستدلال على البيانات الجديدة، غالبًا من خلال التكامل مع أطر ومنصات تطوير البرمجيات. تشمل أطر برامج التعلم العميق الشائعة TensorFlow وPyTorch وKeras وCaffe. توفر هذه الأطر تجريدات عالية المستوى وواجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على المطورين والباحثين إنشاء نماذج التعلم العميق وتجربتها دون الحاجة إلى تنفيذ كل شيء من الصفر.
إرسال تطبيق جديد
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر المحادثات الصوتية والبحث والمشاركة. يخلق Otter ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد السماعة والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. إنه يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالًا في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وأينما حدثت محادثات مهمة.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon التي تقدم منصات الحوسبة السحابية عند الطلب وواجهة برمجة التطبيقات للأفراد والشركات والحكومات ، على أساس الدفع المقترن. توفر خدمات الويب الحوسبة السحابية هذه مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية التجريدية الأساسية والبناء والأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Compute Cloud (EC2) ، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في كل وقت ، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS من أجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (وحدات المعالجة المركزية) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة ؛ ذاكرة محلية/رام ؛ تخزين القرص الصلب/SSD ؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات وبرامج التطبيق التي تم تحميلها مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تنفيذ تقنية AWS في مزارع الخادم في جميع أنحاء العالم ، ويتم الحفاظ عليها من قبل شركة Amazon التابعة. تعتمد الرسوم على مجموعة من الاستخدامات (المعروفة باسم نموذج "الدفع As-you-go") أو الأجهزة أو نظام التشغيل أو البرامج أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك المطلوب متوفرًا وتكرارًا وأمنًا وخدمة الخدمة. يمكن للمشتركين دفع ثمن كمبيوتر AWS افتراضي واحد ، أو كمبيوتر فعلي مخصص ، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك ، توفر Amazon الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 في أمريكا الشمالية. Amazon Markets AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على قدرة الحوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبثانية من بناء مزرعة خادم مادية فعلية. يتم وصف جميع الخدمات بناءً على الاستخدام ، ولكن كل خدمة تقيس استخدامها بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017 ، تمتلك AWS 34 ٪ من جميع السحابة (IAAS ، PAAS) في حين أن المنافسين الثلاثة القادمين Microsoft و Google و IBM لديهم 11 ٪ و 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن نستوعب ونقدر وجهات النظر والأصوات والخبرات المختلفة التي تشكل الطيف الكامل للبشرية. إن استثمارنا في التنوع والمساواة والشمول مستمر، ويتم تنفيذه من خلال مجموعة واسعة من المبادرات، وتدعمه القيادة وتدعمه. في OpenAI، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على مساعدة الناس على حل التحديات العالمية الهائلة، ونريد أن يتم تقاسم الجانب الإيجابي من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق ذكي مصمم لتحسين كفاءة ووضوح الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت. في المقام الأول، يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء، مما يزيل بشكل فعال ضوضاء الخلفية والأصوات والصدى أثناء التفاعلات عبر الإنترنت. تضمن هذه الميزة اتصالات واضحة وعالية الجودة في مختلف الإعدادات، بدءًا من المحادثات الفردية وحتى اجتماعات الفريق ومراكز الاتصال. إلى جانب إلغاء الضوضاء، يوفر Krisp أيضًا نسخًا للاجتماعات في الوقت الفعلي، مما يحسن إمكانية الوصول ويساعد في الحفاظ على السجلات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك القدرة على إنشاء ملاحظات وملخصات موجزة للاجتماعات، ويعمل بشكل فعال كمساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي. ميزة أخرى ملحوظة هي وظيفة تسجيل الاجتماعات في Krisp، والتي تسجل الاجتماعات الافتراضية تلقائيًا عبر جميع تطبيقات الاتصال. خصيصًا لبيئات مراكز الاتصال، توفر Krisp ميزة AI Accent Localization التي تعمل على تحويل لهجات الوكلاء في الوقت الفعلي لتتناسب مع اللهجة الأصلية للعملاء من أجل تواصل أكثر وضوحًا. كما يقوم أيضًا بتسجيل محادثات الوكيل والعملاء بشكل آمن في الوقت الفعلي. يمكن دمج خدمات التطبيق في العديد من المنتجات باستخدام حزمة SDK المتوفرة للمطورين. وباعتبارها أداة ذكاء اصطناعي متعددة الوظائف، تقدم Krisp خدماتها لمجموعة واسعة من المستخدمين بما في ذلك الأفراد والمستقلين وفرق العمل المختلطة وفرق المبيعات والخدمات المهنية ومراكز الاتصال.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص بالصور وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Notta
notta.ai
Notta هي أداة Transcription الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاجتماع التي تساعد على نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة ، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضم Airgram إلى Notta! بصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت ، والخطب المباشرة ، تتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة ، بما في ذلك Zoom و Microsoft Teams و Google Meet ، لإنشاء ملاحظات اجتماعية آلية. كما يتيح للمستخدمين مراجعة والبحث من خلال وتحرير وتصدير ومشاركة النصوص مع أعضاء الفريق للتعاون السلس. Notta يمكّنك من زيادة قيمة كل محادثة.
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة العمر، وسنوات العمر، والعرق. إنشاء مخططات الحضور والتحليلات. يمكن استخراج الوجوه عبر + استيراد الصور + استيراد مقاطع الفيديو + بحث الويب (FB و LinkedIn و Instagram) + استيراد المجلدات + كاميرا الويب وكاميرات IP + IOT وكاميرات الأمان. + مفاتيح USB والأجهزة الخارجية يستخدم FaceMRI قوة التعرف على الوجه لفتح التحليلات من الصور ومقاطع الفيديو. يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بهم واستيراد الصور ومقاطع الفيديو. سيتم استخراج الوجوه والأشخاص من مقاطع الفيديو والصور، ويمكن للمستخدمين إضافة وجوه للعملاء وإنشاء تقارير مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين إنشاء مخططات ديموغرافية بناءً على العمر والجنس والعرق من مقاطع الفيديو ومعرفة من هم عملاؤك. يحتوي FaceMRI أيضًا على تقنية البحث عن الأشخاص، حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء تقارير مخصصة. يمكن للموظفين تتبع حضور مكالمة Zoom، ومن كان في مكالمة الشركة، ومن كان مفقودًا. يمكن للموظفين الاتصال بكاميرات الويب وكاميرات الأمان وكاميرات إنترنت الأشياء لتتبع من يدخل عملك. يقوم FaceMRI بإنشاء تقارير شخصية من خلاصات الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة من يدخل عملك.
Resemble.ai
resemble.ai
يقوم Resemble AI بإنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصصة باستخدام نماذج التعلم العميق الخاصة التي تنتج محتوى صوتي عالي الجودة تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام تحويل النص إلى كلام وتحويل الكلام إلى كلام. Resemble Localize، أداة التعريب متعددة اللغات لدينا، تترجم النص ويمكنها تحويل صوت الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى ما يصل إلى 100 لغة. Resemble fill هي ميزة التعبئة التوليدية (الرسم الصوتي) التي تمكنك من تعديل الكلام الحالي باستخدام صوت الذكاء الاصطناعي المستنسخ. يمكن استخدام التعبئة لمراجعة الإعلانات الصوتية الآلية، وإدراج الإعلانات المتدفقة الديناميكية (SAI)، والمساعدين الصوتيين، والمزيد. لقد فزنا مؤخرًا بجائزة Webby لعام 2023 عن "أفضل استخدام لتقنية الصوت" لمساهمة الذكاء الاصطناعي الصوتي في يوميات آندي وارهول التي رشحت لجائزة إيمي من Netflix. بالتعاون مع Netflix، نعقد شراكة مع Byju's وThe World Bank Group وBoingo وUniversal Pictures وParamount Pictures وغيرها.
PromptSmart
promptsmart.com
ProserSmart هو تطبيق Teleprompter يتبع صوتك ، مما يساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. VersionsMart هو أول تطبيق Teleprompter على الإطلاق مع التعرف على الصوت - أداة التحدث الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! وُلدت بروجرتسبارت من شغف الخطابة. قام مؤسسو ProderSmart بتدريب وتوجيه طلاب ماجستير إدارة الأعمال في فن الخطابة. إدراكًا أن العديد من الخطبين سيتم دعمهم بشكل أفضل من خلال جهاز تحويلي بديهي خاضع للسيطرة ، أدركنا أيضًا أن الأجهزة المحمولة اليوم يمكن أن تعالج هذه الحاجة. مع وضع هذا في الاعتبار ، تم إنشاء ProsorsMart. يعالج ProedsMart أيضًا احتياجات المتحدثين الذين يفضلون استخدام الملاحظات بدلاً من الخطب المكتوبة بالكامل. لقد صممنا ميزة Notecard الرقمية للسماح للمتحدثين بالبقاء على نقطة من خلال تتبع الرسائل الرئيسية لتغطية. والنتيجة النهائية هي أن ProserSmart هي أداة التحدث العامة الأكثر تقدماً لأي نمط سماعات!
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud ، التي تأسست في عام 2009 ، رائدة عالمية في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ، حيث تقدم الخدمات لآلاف المؤسسات والمطورين ومنظمات الحكومات في أكثر من 200 دولة ومنطقة. ملتزمة بنجاح عملائها ، توفر Alibaba Cloud إمكانات حوسبة سحابية وآمنة موثوقة ومعالجة البيانات كجزء من حلولها عبر الإنترنت. في يناير 2017 ، أصبحت Alibaba Cloud الشريك الرسمي للخدمات السحابية للأولمبياد.
Jammable
jammable.com
أنشئ أغلفة الذكاء الاصطناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ باستخدام Jammable، مع توفر المئات من النماذج الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تحميلها من قبل المجتمع للاستخدام الإبداعي الآن!
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح للمبدعين بتحويل تسجيلاتهم الصوتية والبودكاست إلى مقاطع فيديو مخصصة. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء محتوى فيديو مذهل في دقائق معدودة فقط. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي الموجودة خلف Jupitrr AI Video Maker على أتمتة عملية إنشاء مقاطع فيديو مخزنة لمقاطع فيديو منشئي المحتوى، بما في ذلك لقطات المخزون والمخططات والعناوين الفرعية والمزيد. تتميز الأداة بواجهة سهلة الاستخدام تشبه تحرير مستند Word، مما يلغي الحاجة إلى جداول زمنية معقدة ويجعل تحرير الفيديو أمرًا سهلاً. فهو يوفر سهولة الوصول بنقرة واحدة إلى مكتبة واسعة من مقاطع الفيديو المخزنة، مما يوفر على المستخدمين متاعب البحث عن اللقطات الصحيحة. يدعم Jupitrr AI Video Maker عدة لغات، بما في ذلك الإسبانية والهندية والفرنسية والماندرين وغيرها الكثير، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من المبدعين حول العالم. بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المخزنة، توفر الأداة أيضًا خيارات لإضافة ترجمات مصاحبة وتسميات توضيحية بأحجام وأنماط مختلفة. كما أنه يتضمن مخططات جذابة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومصممة لتبسيط عملية دمج البيانات المرئية في مقاطع الفيديو. يهدف Jupitrr AI Video Maker إلى تمكين المبدعين من خلال السماح لهم بالتركيز على رؤيتهم الإبداعية بدلاً من إنفاق جهد مفرط على تحرير الفيديو. بفضل بساطته وتعدد استخداماته، يعد Jupitrr AI Video Maker أداة قيمة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحسين عملية إنتاج الفيديو الخاصة بهم.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger هو برنامج قائم على الويب للتعرف على الكلام والترجمة الصوتية يتضمن علامات الترقيم التلقائي والحفظ التلقائي والطوابع الزمنية وإمكانية تحرير النص ونسخ الملفات الصوتية وخيارات التصدير والمزيد. * Speechlogger عبارة عن أداة مصممة للتسميات التوضيحية المباشرة التلقائية وترجمة الخطب أو الاجتماعات أو الأحداث، مع ميزات إضافية مثل علامات الترقيم التلقائية وتحديد المتحدث وتحليل المشاعر. * يقدر المراجعون قدرة Speechlogger على نسخ الكلام بدقة حتى في الخلفيات الصاخبة، وتصميمه سهل الاستخدام، وميزاته الفريدة مثل علامات الترقيم التلقائي، وتحديد المتحدث، وتحليل المشاعر، والتي يجدونها أفضل من بعض أدوات النسخ المدفوعة. * واجه المستخدمون مشكلات مثل الإعلانات التي تؤثر على الأداء في الإصدار المجاني، والأخطاء العرضية في الترجمة، والدقة الأقل أثناء نسخ اللهجات الأقل شيوعًا، ونقص عناصر التحكم التي تدعم الصوت، والتفسيرات الخاطئة في تحليل المشاعر وأدوات نمذجة المواضيع.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
بناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي ونموذجه الأولي ونشره باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للإنتاج والتي تعمل في أي مكان.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور إلى ملخص موجز وغني بالمعلومات.
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة. تقوم Roboflow بإنشاء منتجات برمجية كخدمة لتسهيل البناء باستخدام رؤية الكمبيوتر. يستخدم أكثر من 250.000 مطور Roboflow لإدارة بيانات الصور، والتعليق التوضيحي وتسمية مجموعات البيانات، وتطبيق المعالجة المسبقة والتعزيزات، وتحويل تنسيقات ملفات التعليقات التوضيحية، وتدريب نموذج رؤية الكمبيوتر بنقرة واحدة، ونشر النماذج عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو إلى الحافة.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG هي شركة عالمية للمراقبة بالفيديو السحابي تعمل على تبسيط إدارة الفيديو وتجعل الأنظمة قابلة للتطوير بطريقة فعالة من حيث التكلفة. المساعدة في بناء حلول مراقبة فيديو مخصصة وعالمية المستوى لشركات تكامل الأنظمة والأمن والتحكم في الوصول والذكاء الاصطناعي ومراقبة الفيديو والاتصالات وشركات SaaS مع أكثر من 150000 كاميرا متصلة. تم تصميم النظام الأساسي السحابي الحقيقي المفتوح للتكامل مع الحلول الأخرى أو إنشاء خدمات جديدة تعمل مع كاميرات IP. VXG عبارة عن منصة تقنية مبتكرة مقاومة للمستقبل ومحرك Cloud VMS لشركات SaaS، وهي مرنة بالكامل وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص. تقديم أسرع وأسهل مسار للمراقبة بالفيديو السحابي الحقيقي، وتوفير نظام VMS كامل مع كود المصدر الكامل وجميع المكونات الضرورية. تتيح القيمة الأساسية للنظام الأساسي المفتوح بالكامل (المستقل عن المنتج) للعملاء نشر الحل في مركز البيانات/السحابة الخاص بهم ودمج أنظمتهم الداخلية أو أنظمة الطرف الثالث. مما يؤدي إلى بذل القليل من الجهد من جانب العميل وأسرع وقت للتسويق. مع تمكينهم من التحكم الكامل والعلامة التجارية والملكية للمنتج.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
PixLab
pixlab.io
PixLab هي المنصة المستقلة الرائدة للبرامج كخدمة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة برؤية الآلة ومعالجة الوسائط. نحن نساعد المطورين على تنفيذ تطبيقات ذكية باستخدام حزم SDK الخاصة بالويب وغير المتصلة بالإنترنت. تتضمن مجموعة ميزات واجهات برمجة التطبيقات لدينا، على سبيل المثال لا الحصر، مسح جوازات السفر وبطاقات الهوية، والإشراف على المحتوى، والتعرف على الوجه، والتعرف البصري على الأحرف، والعديد من نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات الأخرى.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للكلام تركز على بناء نماذج جديدة ومتطورة للذكاء الاصطناعي يمكنها نسخ الكلام البشري وفهمه. يختار عملاؤنا، مثل CallRail وFireflies وSpotify، AssemblyAI لبناء تجارب ومنتجات جديدة مذهلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على البيانات الصوتية. تتضمن نماذج وأطر عمل AssemblyAI ما يلي: - تحويل الكلام إلى نص بالذكاء الاصطناعي - الذكاء الصوتي، بما في ذلك التلخيص، وتحليل المشاعر، واكتشاف الموضوع، والإشراف على المحتوى، وتنقيح معلومات تحديد الهوية الشخصية، والمزيد - LeMUR، وهو إطار عمل لتطبيق LLMs قوي على الكلام المكتوب، حيث يمكنك طرح أسئلة معقدة، وسحب عناصر العمل والملخصات من النسخ الخاص بك، والمزيد
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation هي شركة رائدة في تطوير أنظمة التوثيق والإملاء الرقمي ومعالجة الصوت والنسخ وإدارة سير العمل للقطاعات الطبية والقانونية وإنفاذ القانون والتأمين.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ عبارة عن منصة تقدم تقنيات رؤية الكمبيوتر التي تمكن تطبيقاتك من قراءة وفهم العالم بشكل أفضل.
Face Age
getfaceage.com
يستخدم Age Age التقنية المتطورة لتحليل سمات جلد الوجه ، والتقاط تفاصيل مثل التجاعيد والمسامات وحب الشباب وحقيبة العين لفهم جلد كل عميل. تم تصميم Age Face لسهولة التكامل في منصات التجارة الإلكترونية الحالية. يوفر Vace Age خيارات التكامل المختلفة ، مما يجعل عملية الإعداد سلسة وفعالة. سواء كنت تدير متجرًا صغيرًا أو سوقًا واسع النطاق ، فإن مواجهة العمر يتكيف بسلاسة مع متطلباتك الفنية.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai هي منصة بحث فيديو تمكن أي شخص من العثور بسرعة على لحظات معينة بكميات كبيرة. إنه أيضًا منصة تخزين ومقاطع فيديو كاملة تتيح للمستخدمين تضمين البحث الأكثر تقدماً في أي موقع ويب.
Lambda
lambdalabs.com
توفر Lambda عمليات حسابية لتسريع التقدم البشري. نحن فريق من مهندسي التعلم العميق الذين يقومون ببناء أفضل سحابة GPU ومجموعات وخوادم ومحطات عمل في العالم. منتجاتنا تدعم المهندسين والباحثين في طليعة المعرفة الإنسانية. ومن بين العملاء: Intel، وMicrosoft، وGoogle، وAmazon Research، وTencent، وKaiser Permanente، وMIT، وStanford، وHarvard، وCaltech، ومختبر Los Alamos الوطني، وDisney، ووزارة الدفاع.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات أدوات النطق في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو الجنس أو اللهجة أو اللهجة أو الموقع في الوقت الفعلي وعلى الوسائط المسجلة. من خلال الجمع بين هذه النصوص وأحدث إمكانات الكلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تقوم الشركات ببناء منتجات تستخدم الملخصات والموضوعات والمشاعر والفصول والترجمة والمزيد. يقوم نظام Speechmatics بمعالجة أكثر من 300 عام من النسخ في جميع أنحاء العالم كل شهر بـ 50 لغة. بعد أن كانت رائدة في مجال التعلم الآلي في التعرف على الكلام، تأخذ شبكاتها العصبية في الاعتبار الصوتيات واللغات واللهجات ومكبرات الصوت المتعددة وعلامات الترقيم والأحرف الكبيرة والسياق والمعاني الضمنية. يقع المقر الرئيسي لشركة Speechmatics في كامبريدج بالمملكة المتحدة ولها مكتب في نيويورك أيضًا. Speechmatics هي علامة تجارية مسجلة.
Talkatoo
talkatoo.com
يقوم Talkatoo بإعادة اختراع الإملاء للمهنيين الطبيين. سواء كنت تعمل في مجال الطب البيطري أو الطب البشري، فإن Talkatoo هو الحل الأمثل لك لتحويل الكلام إلى نص. Talkatoo متوافق مع نظامي التشغيل Windows وMac، ويعمل في أي مجال يمكنك كتابته (بما في ذلك PIMs وEHR)، كما أنه سهل الاستخدام للغاية. * Talkatoo هو حل إملاء سطح المكتب مصمم للاستخدامات السريرية، مع التركيز على تحويل الكلام إلى نص، بما في ذلك المفردات المتخصصة والمصطلحات الطبية. * يقدر المراجعون قدرة Talkatoo على تحويل الكلام بدقة إلى نص، بما في ذلك المصطلحات الطبية المعقدة، وواجهته سهلة الاستخدام التي تساعد في زيادة الكفاءة والإنتاجية في إنشاء السجلات الطبية. * لاحظ المراجعون أن Talkatoo يمكن أن يكون بطيئًا عند معالجة عدد كبير من التعليمات، ويواجه أحيانًا صعوبة في التعرف على مصطلحات معينة أقل شيوعًا، ويمكن أن تتأخر استجابة دعم العملاء.
Voxpow
voxpow.com
تحويل الكلام إلى نص مدعوم بالتعلم الآلي. مباشرة في موقع الويب الخاص بك ومجانا. يدعم Voxpow قاعدة المستخدمين العالمية الخاصة بك، ويتعرف على أكثر من 100 لغة ومتغير.
SoundHound
soundhound.com
باعتبارنا شركة رائدة في مجال ذكاء المحادثة، فإننا نقدم منصة مستقلة للذكاء الاصطناعي الصوتي تمكن الشركات عبر الصناعات من تقديم تجارب المحادثة الأفضل في فئتها لعملائها. مبنية على تقنيات تحويل الكلام إلى المعنى® والفهم العميق للمعنى®، توفر منصة الذكاء الاصطناعي الصوتية المتقدمة من SoundHound سرعة ودقة استثنائيتين وتمكن البشر من التفاعل مع المنتجات والخدمات مثلما يتفاعلون مع بعضهم البعض - من خلال التحدث بشكل طبيعي. تحظى SoundHound بثقة الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Hyundai وMercedes-Benz وPandora وQualcomm وNetflix وSnap وSquare وLG وVIZIO وKIA وStellantis.
npm
npmjs.com
npm هو مدير الحزم للغة برمجة JavaScript التي تديرها شركة npm, Inc. npm هو مدير الحزم الافتراضي لبيئة تشغيل JavaScript Node.js. وهو يتألف من عميل سطر أوامر، يسمى أيضًا npm، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت للحزم العامة والخاصة المدفوعة، تسمى سجل npm.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai عبارة عن منصة ذكاء للمحادثة توفر للمطورين نسخًا في الوقت الفعلي ورؤى لبيانات المحادثة غير المنظمة باستخدام نماذج التعلم العميق المتقدمة. توفر الأداة حلولاً لمختلف الصناعات مثل معلومات الإيرادات والأحداث والندوات عبر الإنترنت والتعاون عن بعد ومركز الاتصال وتوظيف المعلومات. تدعم ميزات Symbl.ai أدوات التتبع المخصصة والتلخيص ونمذجة المواضيع والنسخ وتحليلات المحادثة وواجهة المستخدم المعدة مسبقًا ومكونات البيانات الصوتية والصوتية والنصية. بفضل تقنية واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يتيح Symbl.ai التعرف على الكلام في الوقت الفعلي وغير المتزامن للمحادثات البشرية غير المنظمة، مما يمكّن الأداة من إضافة الذكاء من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحد. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة اكتشاف الكلمات الرئيسية والعبارات والنوايا في الوقت الفعلي، سواء في أقل من 400 مللي ثانية أو عبر الطلبات المجمعة/غير المتزامنة. يتضمن Symbl.ai تكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسمح بواجهة برمجة تطبيقات التعرف على الكلام الأكثر دقة وغير المتزامنة والتي تم تصميمها للمحادثات البشرية. تولد تحليلات المحادثة الخاصة بالأداة مقاييس مختلفة لتحسين تحليلات محادثة المستخدم أو الوكيل مثل نسب التحدث إلى الاستماع، والكلمات في الدقيقة، ووقت التحدث، والمشاعر القائمة على الموضوع. يدعم Symbl.ai أيضًا معالجة المحادثات واستخراج الأفكار عبر قنوات المحادثة المختلفة مثل ملفات الفيديو أو الصوت والاتصال الهاتفي والبث. علاوة على ذلك، تعطي Symbl.ai الأولوية لدعم العملاء، وتوفر خططًا مرنة دون أي التزامات استخدام وخيارات نمو قابلة للتطوير.
Gladia
gladia.io
Gladia عبارة عن منصة للبنية التحتية للمعرفة AI توفر واجهات برمجة التطبيقات للتوصيل والتشغيل لتمكين المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. تعد واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص Alpha أحدث عروضها، وتوفر معالجة في الوقت الفعلي ومعدل خطأ في الكلمات يصل إلى 1%. إنه مبني على نماذج Whisper الخاصة بـ Open AI، وهو قادر على نسخ ساعة واحدة من الصوت في 10 ثوانٍ فقط. واجهة برمجة التطبيقات متاحة مجانًا، وتدعم 99 لغة. يرأس شركة Gladia جان لويس كويجوينر، المؤسس والرئيس التنفيذي، وجوناثان سوتو، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا. يحمل Queguiner درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي الرمزي وقد قام بمفرده ببناء برنامج دردشة آلي لتنظيم جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصنيفها وتوحيدها في متجر واحد. يحمل سوتو درجة الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهو مؤلف العديد من الأوراق الأكاديمية. توفر Gladia برامج تعليمية ووثائق للمستخدمين، بالإضافة إلى مكالمة تأهيل فردية مع فريقهم. إنهم ملتزمون بجعل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم متاحة وبأسعار معقولة أكثر من أي شيء آخر في السوق، دون التضحية بالجودة.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram هي شركة تأسيسية للذكاء الاصطناعي مهمتها فهم اللغة البشرية. نحن نمنح أي مطور إمكانية الوصول إلى النسخ والفهم الأكثر تقدمًا للكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط. تقدم نماذجنا النسخ الأسرع والأكثر دقة إلى جانب الميزات السياقية مثل التلخيص وتحليل المشاعر واكتشاف الموضوع. علاوة على ذلك، يمكن للمطورين: * معالجة البث المباشر أو الصوت المسجل مسبقًا * نسخ بعشرات اللغات * تدريب النماذج المخصصة لحالات الاستخدام الفريدة * الوصول إلى NLU العميق باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة * أنشئ أي لغة برمجة باستخدام مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا * النشر محليًا أو على السحابة المُدارة بواسطة DG * احصل على الأشعة تحت الحمراء GPU قابلة للتطوير للتدريب والاستدلال تعد Deepgram شريكًا فخورًا لـ NVIDIA وشركة Y Combinator، وقد أكملنا مؤخرًا سلسلة B بقيمة 72 مليون دولار لتحديد مستقبل فهم الكلام بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلنا شركة الذكاء الاصطناعي للكلام الأكثر تمويلًا في هذه المرحلة. شريك NVIDIA وشركة Y Combinator.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector هي أداة للتحقق من الصوت تساعد في اكتشاف الأصالة وتصفية الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يوفر للمستخدمين راحة البال والحماية من التلاعب بالصوت والمعلومات الخاطئة وعمليات الاحتيال الصوتي والانتحال في التقييمات الشفهية. * AI Voice Detector هي أداة مصممة للتمييز بين الأصوات الصادرة عن الكمبيوتر والأصوات البشرية الحقيقية، خصيصًا لحالات الاستخدام التجاري، مما يضمن صحة المحتوى وإعداد التقارير الموثوقة في تفاعلات خدمة العملاء. * يقدر المراجعون تنفيذ البرنامج للحماية من التلاعب الصوتي وعمليات الاحتيال الصوتي، وسهولة استخدامه، ومعالجته السريعة، والقدرة على معالجة مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات الصوتية بسلاسة دون أي مشاكل. * ذكر المستخدمون قيودًا مثل النظام الذي يتطلب أن تكون الملفات الصوتية مدتها 8 ثوانٍ على الأقل وخالية من الموسيقى الخلفية، والخطأ في التعرف أحيانًا على الأصوات الحقيقية على أنها مزيفة والعكس صحيح، وقدرات تكامل البرامج المحدودة.
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound هو تطبيق سطح مكتب يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعد على إزالة جميع الضوضاء والتشتتات غير المرغوب فيها أثناء المكالمات والتسجيلات والاجتماعات عبر الإنترنت. بفضل خوارزمياته المتقدمة وميزاته الحديثة، يمكن لـ CrystalSound التخلص من ضوضاء الخلفية والصدى وتأثيرات العواء والأصوات الأخرى، مما يضمن إمكانية التواصل بوضوح وفعالية. يتمتع CrystalSound بالقدرة على العمل على أنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux لتلبية احتياجات التنزيل والاستخدام للمستخدمين. مع CrystalSound، لم يعد هناك ما يدعوك للقلق بشأن مشكلات التوافق مع تطبيق الاتصال الخاص بك. تم تصميم حلنا للعمل بسلاسة مع التطبيقات الشائعة مثل Teams وZoom وGoogle Meet وLoom وDiscord وغيرها الكثير.
Dictanote
dictanote.co
نحن نساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية باستخدام الكتابة الصوتية! Dictanote هو تطبيق ملاحظات حديث مزود بتكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عليك كتابة ملاحظاتك صوتًا بأكثر من 50 لغة. Voice In هو امتداد Chrome لتحويل الكلام إلى نص والذي يتيح لك استخدام صوتك للكتابة في أي مربع نص على أي موقع ويب.
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite هو مزود حلول كاملة متخصص في حلول سير العمل والإملاء الرقمي والتعرف على الصوت وحلول PDF. تسمح لك تقنية SpeechWrite العملية، المتطورة والبسيطة، بتحسين بيئة العمل الخاصة بك والعمل بشكل أكثر ذكاءً. من خلال العمل بشكل وثيق مع مصنعي المعدات الأصلية وشركاء التكنولوجيا، تتمتع SpeechWrite بمعرفة واسعة بأحدث تطورات التكنولوجيا واتجاهات السوق. تأسست شركة SpeechWrite في عام 2001، ولديها أكثر من 100 عام في صناعة الإملاء وتفخر بسرعتها في الوصول إلى السوق ودعم ما بعد البيع.
Thirdlane
thirdlane.com
يعد Thirdlane Connect بمثابة تطبيق متعدد الاستخدامات للتواصل مع العملاء والتعاون الجماعي، حيث يقدم لفريقك مجموعة من الميزات بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات والتكامل السلس مع CRM وتطبيقات الأعمال المختلفة الأخرى. لتسهيل اتصالات العملاء متعددة القنوات والتعاون بين الفريق، تم تصميم Thirdlane Connect لكل من العاملين المحليين والبعيدين، ويدعم متصفحات الويب وأجهزة iPhone وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وLinux وMac. تم دمج هذا التطبيق القوي بالكامل مع نظام هاتف الأعمال Thirdlane أو منصات Thirdlane Multi Tenant PBX وتشغيله بواسطة. يمكن نشر هذه الأنظمة الأساسية بشكل آمن في إعدادات مختلفة، سواء في أماكن العمل أو في السحابات الخاصة أو العامة، مما يضمن المرونة والأمان للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بك.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه الفرق وتحسين التنفيذ وزيادة المبيعات أثناء إنشاء رؤية مشتركة للمجال تساعد القادة على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع. قم ببيع المزيد باستخدام GoSpotCheck by FORM، وهو تطبيق التنفيذ الميداني الذي يوجه الأداء ويتتبعه ويحسنه في الوقت الفعلي.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Dataloop الشامل دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي الكاملة، ويقدم الأدوات والوظائف التي تعمل على تبسيط إدارة البيانات والتعليقات التوضيحية واختيار النماذج والنشر. تم تصميم منصة Dataloop مع التركيز على التعاون، مما يسمح للمطورين وعلماء البيانات والمهندسين بالعمل معًا بسلاسة، وكسر الصوامع التقليدية وتعزيز الابتكار. تتضمن الميزات الرئيسية واجهة سحب وإفلات بديهية لإنشاء خطوط أنابيب البيانات، ومكتبة واسعة من عناصر ونماذج الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا، وإمكانيات قوية لتنظيم البيانات والتعليق عليها. تم تصميم هذه الميزات لتمكين المطورين من إنشاء نماذج أولية لحلول الذكاء الاصطناعي وتكرارها ونشرها بسرعة، لمواكبة متطلبات السوق سريعة التطور. تلتزم Dataloop بتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال توفير منصة تركز على المطورين وتعالج تعقيدات وتحديات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات. تتمثل رؤية Dataloop في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمكين كل مؤسسة من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي ودفع حلولها المبتكرة إلى الأمام.
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory وتقنية وضع العلامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة والتي تولد بيانات مصنفة عالية الجودة بشكل أسرع 5 مرات من وضع العلامات اليدوي. توفر منصة Hasty كل ما يلزم للانتقال من الصور ومقاطع الفيديو الأولية إلى النماذج الجاهزة للإنتاج.
NoahFace
noahface.com
توفر NoahFace حلولاً برمجية قابلة للتكوين بدرجة عالية تعمل على تحويل أجهزة iPad والهواتف الذكية إلى منصة تسجيل الوقت الأكثر مرونة وقابلية للتطوير والاعتمادية على وجه الأرض. يقدم NoahFace السريع والموثوق والدقيق ميزات حديثة مثل التعرف على الوجه وفحص درجة الحرارة والكحول وغير ذلك الكثير.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشفيرها باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مما يمكّن الذكاء من التغذية عبر المؤسسة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، تتيح Vue.ai لفرق التسويق والمنتجات والأعمال والتكنولوجيا تحقيق تأثير كبير الحجم على نمو الإيرادات والكفاءة وخفض التكلفة . يتم نشر Vue.ai حاليًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والمالية والتأمين والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. Vue.ai هي علامة تجارية لشركة Mad Street Den أسسها Ashwini Asokan وAnand Chandrasekaran.
Luxand.cloud
luxand.cloud
واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة للبحث والتعرف على الوجه. تقف Luxand.Cloud في طليعة تكنولوجيا التعرف على الوجه، وصياغة مستقبل يتشابك فيه الأمان بسلاسة مع الابتكار. بفضل الدقة والتطور، تعيد حلولنا المتطورة تحديد مشهد التحقق من الهوية. ارفع مستوى أمانك الرقمي من خلال التحكم السلس في الوصول، وفتح تجربة مخصصة ومحصنة. ثق في Luxand.Cloud لقيادة الطريق في حماية حدودك الرقمية بموثوقية لا مثيل لها. انضم إلينا في الرحلة لإعادة تعريف حدود الأمان في العصر الرقمي. يدعم Luxand.cloud: - اكتشاف الوجه - التعرف على الوجه - التحقق من الوجه - التعرف على المشاعر - اكتشاف معالم الوجه - اكتشاف الحياة - اقتصاص الوجه
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight هي شركة رائدة عالميًا في مجال التعليق على الصور وفهمها. هدفنا هو تقديم الحلول الأكثر تفوقًا وأحدثها للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. يحتوي CloudSight على تطبيقين متطورين للمستهلكين - CamFind، أول محرك بحث مرئي ناجح على الهاتف المحمول في العالم، والذي يسمح لك "بالبحث في العالم المادي" والعثور على معلومات حول أي شيء بمجرد التقاط صورة من جهازك المحمول؛ وTapTapSee، وهو تطبيق للمكفوفين وضعاف البصر يستخدم كاميرا الجهاز المحمول وVoiceOver لتصوير الأشياء والتعرف عليها بصوت عالٍ للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال CloudSight API، يمكن للمطورين الاستفادة من نفس التكنولوجيا المتوفرة لشركات Fortune 500 وكبار تجار التجزئة. تأسست شركة CloudSight Inc. في عام 2012 ويقع مقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
Imagga
imagga.com
Imagga عبارة عن منصة لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة والمحلية لوضع علامات تلقائية على الصور والفيديو مخصصة للمطورين والشركات والمؤسسات. تساعد تقنية Imagga الشركات على فهم مجموعات الصور والفيديو الديناميكية واسعة النطاق الخاصة بها. يستخدم حاليًا (اعتبارًا من أكتوبر 2017) أكثر من 11500 مطور وأكثر من 220 شركة في جميع أنحاء العالم وقد حصل على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية مثل أفضل بائع تكنولوجيا في South Summit '15 من قبل صاحب الجلالة ملك إسبانيا، والبطل العالمي في الأخبار والإعلام على مستوى العالم. جوائز القمة 2016 من الأمم المتحدة، والمبتكر العالمي في تحليلات الصور 2016 من IDC، من بين آخرين. رائدة ومبتكرة عالمية في وضع علامات على الصور كمساحة خدمة - تعمل الشركة على تشغيل واجهة برمجة التطبيقات السحابية الخاصة بها منذ عام 2011، وتقنياتها الرائدة في وضع العلامات التلقائي والتصنيف التلقائي منذ عام 2013. علاوة على تقنية التعرف على الصور، توفر Imagga منصة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة للتعرف الآلي على الصور ووضع العلامات عليها وتصنيفها، مما يمكّن المطورين والشركات من إنشاء تطبيقات وحلول تفهم الصور. ويمكن تسليم التكنولوجيا كتركيب داخل الشركة أيضًا، إذا لزم الأمر. تعمل تقنية التعرف على الصور في Imagga على أتمتة عملية تعيين الكلمات الرئيسية و/أو الفئات الخاصة بالمجال للصور بشكل كامل. الحل قابل للتطوير أفقيًا ويمكنه التعامل مع أي كمية من الصور تحتاج إلى تحليل وتعليق. يمكن أن يتكيف مع احتياجات العملاء من خلال التدريب المخصص و/أو حلقة التغذية الراجعة. ملفوفًا بواجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة جدًا لدمجها في السحابة، أو داخل الشركة، ويمكن أن يبدأ إنتاجها في غضون عدة ساعات.
Altered
altered.ai
Altered هو محرر صوتي من الجيل التالي يدمج العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيق سهل الاستخدام لإنتاج محتوى صوتي عالي الجودة لمختلف الصناعات، بما في ذلك مدونات البث الصوتي واستوديوهات ألعاب الفيديو والتعليم الإلكتروني.
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