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برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
تشير برامج التعلم العميق إلى فئة من الأدوات والأطر البرمجية المصممة لتسهيل إنشاء نماذج التعلم العميق وتدريبها ونشرها. التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة (ومن هنا جاء مصطلح "عميق") لتعلم تمثيل البيانات. توفر برامج التعلم العميق عادةً وظائف مثل: * تصميم بنية الشبكة العصبية: أدوات لتصميم وتخصيص بنية الشبكات العصبية العميقة، بما في ذلك تحديد عدد الطبقات، وأنواع الطبقات (على سبيل المثال، التلافيفية والمتكررة)، والاتصالات بين الطبقات. * المعالجة المسبقة للبيانات وزيادتها: أدوات مساعدة لإعداد بيانات الإدخال ومعالجتها مسبقًا لتدريب نماذج التعلم العميق، بما في ذلك مهام مثل التطبيع وزيادة البيانات واستخراج الميزات. * تدريب النماذج وتحسينها: خوارزميات وتقنيات لتدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك خوارزميات التحسين مثل نزول التدرج العشوائي، وطرق التعامل مع التجهيز الزائد مثل التنظيم والتسرب. * تقييم النموذج والتحقق من صحته: أدوات لتقييم أداء النماذج المدربة في التحقق من صحة واختبار مجموعات البيانات، بما في ذلك مقاييس مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1. * النشر والاستدلال: مرافق لنشر نماذج التعلم العميق المدربة في بيئات الإنتاج للاستدلال على البيانات الجديدة، غالبًا من خلال التكامل مع أطر ومنصات تطوير البرمجيات. تشمل أطر برامج التعلم العميق الشائعة TensorFlow وPyTorch وKeras وCaffe. توفر هذه الأطر تجريدات عالية المستوى وواجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على المطورين والباحثين إنشاء نماذج التعلم العميق وتجربتها دون الحاجة إلى تنفيذ كل شيء من الصفر.
إرسال تطبيق جديد
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص بالصور وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن نستوعب ونقدر وجهات النظر والأصوات والخبرات المختلفة التي تشكل الطيف الكامل للبشرية. إن استثمارنا في التنوع والمساواة والشمول مستمر، ويتم تنفيذه من خلال مجموعة واسعة من المبادرات، وتدعمه القيادة وتدعمه. في OpenAI، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على مساعدة الناس على حل التحديات العالمية الهائلة، ونريد أن يتم تقاسم الجانب الإيجابي من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة العمر، وسنوات العمر، والعرق. إنشاء مخططات الحضور والتحليلات. يمكن استخراج الوجوه عبر + استيراد الصور + استيراد مقاطع الفيديو + بحث الويب (FB و LinkedIn و Instagram) + استيراد المجلدات + كاميرا الويب وكاميرات IP + IOT وكاميرات الأمان. + مفاتيح USB والأجهزة الخارجية يستخدم FaceMRI قوة التعرف على الوجه لفتح التحليلات من الصور ومقاطع الفيديو. يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بهم واستيراد الصور ومقاطع الفيديو. سيتم استخراج الوجوه والأشخاص من مقاطع الفيديو والصور، ويمكن للمستخدمين إضافة وجوه للعملاء وإنشاء تقارير مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين إنشاء مخططات ديموغرافية بناءً على العمر والجنس والعرق من مقاطع الفيديو ومعرفة من هم عملاؤك. يحتوي FaceMRI أيضًا على تقنية البحث عن الأشخاص، حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء تقارير مخصصة. يمكن للموظفين تتبع حضور مكالمة Zoom، ومن كان في مكالمة الشركة، ومن كان مفقودًا. يمكن للموظفين الاتصال بكاميرات الويب وكاميرات الأمان وكاميرات إنترنت الأشياء لتتبع من يدخل عملك. يقوم FaceMRI بإنشاء تقارير شخصية من خلاصات الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة من يدخل عملك.
Notta
notta.ai
Notta هي أداة نسخ رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومدونة ملاحظات للاجتماعات تساعد في نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضمت Airgram إلى Notta! وبصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت، والخطب الحية، يتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة، بما في ذلك Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet، لإنشاء ملاحظات اجتماع تلقائية. كما يسمح للمستخدمين بمراجعة النصوص والبحث فيها وتحريرها وتصديرها ومشاركتها مع أعضاء الفريق من أجل التعاون السلس. Notta تمكنك من تعظيم قيمة كل محادثة.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق ذكي مصمم لتحسين كفاءة ووضوح الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت. في المقام الأول، يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء، مما يزيل بشكل فعال ضوضاء الخلفية والأصوات والصدى أثناء التفاعلات عبر الإنترنت. تضمن هذه الميزة اتصالات واضحة وعالية الجودة في مختلف الإعدادات، بدءًا من المحادثات الفردية وحتى اجتماعات الفريق ومراكز الاتصال. إلى جانب إلغاء الضوضاء، يوفر Krisp أيضًا نسخًا للاجتماعات في الوقت الفعلي، مما يحسن إمكانية الوصول ويساعد في الحفاظ على السجلات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك القدرة على إنشاء ملاحظات وملخصات موجزة للاجتماعات، ويعمل بشكل فعال كمساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي. ميزة أخرى ملحوظة هي وظيفة تسجيل الاجتماعات في Krisp، والتي تسجل الاجتماعات الافتراضية تلقائيًا عبر جميع تطبيقات الاتصال. خصيصًا لبيئات مراكز الاتصال، توفر Krisp ميزة AI Accent Localization التي تعمل على تحويل لهجات الوكلاء في الوقت الفعلي لتتناسب مع اللهجة الأصلية للعملاء من أجل تواصل أكثر وضوحًا. كما يقوم أيضًا بتسجيل محادثات الوكيل والعملاء بشكل آمن في الوقت الفعلي. يمكن دمج خدمات التطبيق في العديد من المنتجات باستخدام حزمة SDK المتوفرة للمطورين. وباعتبارها أداة ذكاء اصطناعي متعددة الوظائف، تقدم Krisp خدماتها لمجموعة واسعة من المستخدمين بما في ذلك الأفراد والمستقلين وفرق العمل المختلطة وفرق المبيعات والخدمات المهنية ومراكز الاتصال.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Resemble.ai
resemble.ai
يقوم Resemble AI بإنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصصة باستخدام نماذج التعلم العميق الخاصة التي تنتج محتوى صوتي عالي الجودة تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام تحويل النص إلى كلام وتحويل الكلام إلى كلام. Resemble Localize، أداة التعريب متعددة اللغات لدينا، تترجم النص ويمكنها تحويل صوت الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى ما يصل إلى 100 لغة. Resemble fill هي ميزة التعبئة التوليدية (الرسم الصوتي) التي تمكنك من تعديل الكلام الحالي باستخدام صوت الذكاء الاصطناعي المستنسخ. يمكن استخدام التعبئة لمراجعة الإعلانات الصوتية الآلية، وإدراج الإعلانات المتدفقة الديناميكية (SAI)، والمساعدين الصوتيين، والمزيد. لقد فزنا مؤخرًا بجائزة Webby لعام 2023 عن "أفضل استخدام لتقنية الصوت" لمساهمة الذكاء الاصطناعي الصوتي في يوميات آندي وارهول التي رشحت لجائزة إيمي من Netflix. بالتعاون مع Netflix، نعقد شراكة مع Byju's وThe World Bank Group وBoingo وUniversal Pictures وParamount Pictures وغيرها.
Jammable
jammable.com
أنشئ أغلفة الذكاء الاصطناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ باستخدام Jammable، مع توفر المئات من النماذج الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تحميلها من قبل المجتمع للاستخدام الإبداعي الآن!
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة. تقوم Roboflow بإنشاء منتجات برمجية كخدمة لتسهيل البناء باستخدام رؤية الكمبيوتر. يستخدم أكثر من 250.000 مطور Roboflow لإدارة بيانات الصور، والتعليق التوضيحي وتسمية مجموعات البيانات، وتطبيق المعالجة المسبقة والتعزيزات، وتحويل تنسيقات ملفات التعليقات التوضيحية، وتدريب نموذج رؤية الكمبيوتر بنقرة واحدة، ونشر النماذج عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو إلى الحافة.
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور إلى ملخص موجز وغني بالمعلومات.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه طلاب ماجستير إدارة الأعمال في فن الخطابة. وإدراكًا منا أن العديد من الخطباء سيحصلون على دعم أفضل من خلال ملقن بديهي يتم التحكم فيه بواسطة مكبر الصوت، فقد أدركنا أيضًا أن الأجهزة المحمولة اليوم يمكنها تلبية هذه الحاجة. مع أخذ هذا في الاعتبار، تم إنشاء PromptSmart. يعالج PromptSmart أيضًا احتياجات المتحدثين الذين يفضلون استخدام الملاحظات بدلاً من الخطب المكتوبة بالكامل. لقد صممنا ميزة بطاقة الملاحظات الرقمية للسماح للمتحدثين بالبقاء على اطلاع من خلال تتبع الرسائل الرئيسية المطلوب تغطيتها. والنتيجة النهائية هي أن PromptSmart هي أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا لأي نمط من المتحدثين!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
npm
npmjs.com
npm هو مدير الحزم للغة برمجة JavaScript التي تديرها شركة npm, Inc. npm هو مدير الحزم الافتراضي لبيئة تشغيل JavaScript Node.js. وهو يتألف من عميل سطر أوامر، يسمى أيضًا npm، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت للحزم العامة والخاصة المدفوعة، تسمى سجل npm.
PixLab
pixlab.io
PixLab هي المنصة المستقلة الرائدة للبرامج كخدمة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة برؤية الآلة ومعالجة الوسائط. نحن نساعد المطورين على تنفيذ تطبيقات ذكية باستخدام حزم SDK الخاصة بالويب وغير المتصلة بالإنترنت. تتضمن مجموعة ميزات واجهات برمجة التطبيقات لدينا، على سبيل المثال لا الحصر، مسح جوازات السفر وبطاقات الهوية، والإشراف على المحتوى، والتعرف على الوجه، والتعرف البصري على الأحرف، والعديد من نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات الأخرى.
Gladia
gladia.io
Gladia عبارة عن منصة للبنية التحتية للمعرفة AI توفر واجهات برمجة التطبيقات للتوصيل والتشغيل لتمكين المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. تعد واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص Alpha أحدث عروضها، وتوفر معالجة في الوقت الفعلي ومعدل خطأ في الكلمات يصل إلى 1%. إنه مبني على نماذج Whisper الخاصة بـ Open AI، وهو قادر على نسخ ساعة واحدة من الصوت في 10 ثوانٍ فقط. واجهة برمجة التطبيقات متاحة مجانًا، وتدعم 99 لغة. يرأس شركة Gladia جان لويس كويجوينر، المؤسس والرئيس التنفيذي، وجوناثان سوتو، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا. يحمل Queguiner درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي الرمزي وقد قام بمفرده ببناء برنامج دردشة آلي لتنظيم جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصنيفها وتوحيدها في متجر واحد. يحمل سوتو درجة الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهو مؤلف العديد من الأوراق الأكاديمية. توفر Gladia برامج تعليمية ووثائق للمستخدمين، بالإضافة إلى مكالمة تأهيل فردية مع فريقهم. إنهم ملتزمون بجعل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم متاحة وبأسعار معقولة أكثر من أي شيء آخر في السوق، دون التضحية بالجودة.
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة محتوى مخصص على نطاق واسع - دون الحاجة إلى مهارات التصميم أو التحرير. بالإضافة إلى ذلك، بفضل العرض السريع والأمان عالي المستوى، يبرز Hour One باعتباره نظام تشغيل المحتوى الرائد المصمم لتلبية متطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق أشهرًا، أصبح الآن يستغرق دقائق فقط وينتج تفاعلًا أعلى... اعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر مع الساعة الأولى وأنتج مقاطع فيديو عمل مخصصة تؤدي إلى التأثير. * HourOne هي أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تسويقية وعروض تقديمية باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام، ونطاق الأصوات والشخصيات للاختيار من بينها، والعملية السريعة ووقت التنزيل، والدعم من فريق نجاح العملاء. * واجه المراجعون مشكلات مثل ميزة تحويل النص إلى التحدث الآلية، وخيارات الصور الرمزية المحدودة، ومنحنى التعلم للمستخدمين العاديين، وإمكانيات العلامة التجارية المحدودة، وبطء وقت التحميل، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector هي أداة للتحقق من الصوت تساعد في اكتشاف الأصالة وتصفية الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يوفر للمستخدمين راحة البال والحماية من التلاعب بالصوت والمعلومات الخاطئة وعمليات الاحتيال الصوتي والانتحال في التقييمات الشفهية. * AI Voice Detector هي أداة مصممة للتمييز بين الأصوات الصادرة عن الكمبيوتر والأصوات البشرية الحقيقية، خصيصًا لحالات الاستخدام التجاري، مما يضمن صحة المحتوى وإعداد التقارير الموثوقة في تفاعلات خدمة العملاء. * يقدر المراجعون تنفيذ البرنامج للحماية من التلاعب الصوتي وعمليات الاحتيال الصوتي، وسهولة استخدامه، ومعالجته السريعة، والقدرة على معالجة مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات الصوتية بسلاسة دون أي مشاكل. * ذكر المستخدمون قيودًا مثل النظام الذي يتطلب أن تكون الملفات الصوتية مدتها 8 ثوانٍ على الأقل وخالية من الموسيقى الخلفية، والخطأ في التعرف أحيانًا على الأصوات الحقيقية على أنها مزيفة والعكس صحيح، وقدرات تكامل البرامج المحدودة.
Dictanote
dictanote.co
نحن نساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية باستخدام الكتابة الصوتية! Dictanote هو تطبيق ملاحظات حديث مزود بتكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عليك كتابة ملاحظاتك صوتًا بأكثر من 50 لغة. Voice In هو امتداد Chrome لتحويل الكلام إلى نص والذي يتيح لك استخدام صوتك للكتابة في أي مربع نص على أي موقع ويب.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger هو برنامج قائم على الويب للتعرف على الكلام والترجمة الصوتية يتضمن علامات الترقيم التلقائي والحفظ التلقائي والطوابع الزمنية وإمكانية تحرير النص ونسخ الملفات الصوتية وخيارات التصدير والمزيد. * Speechlogger عبارة عن أداة مصممة للتسميات التوضيحية المباشرة التلقائية وترجمة الخطب أو الاجتماعات أو الأحداث، مع ميزات إضافية مثل علامات الترقيم التلقائية وتحديد المتحدث وتحليل المشاعر. * يقدر المراجعون قدرة Speechlogger على نسخ الكلام بدقة حتى في الخلفيات الصاخبة، وتصميمه سهل الاستخدام، وميزاته الفريدة مثل علامات الترقيم التلقائي، وتحديد المتحدث، وتحليل المشاعر، والتي يجدونها أفضل من بعض أدوات النسخ المدفوعة. * واجه المستخدمون مشكلات مثل الإعلانات التي تؤثر على الأداء في الإصدار المجاني، والأخطاء العرضية في الترجمة، والدقة الأقل أثناء نسخ اللهجات الأقل شيوعًا، ونقص عناصر التحكم التي تدعم الصوت، والتفسيرات الخاطئة في تحليل المشاعر وأدوات نمذجة المواضيع.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للكلام تركز على بناء نماذج جديدة ومتطورة للذكاء الاصطناعي يمكنها نسخ الكلام البشري وفهمه. يختار عملاؤنا، مثل CallRail وFireflies وSpotify، AssemblyAI لبناء تجارب ومنتجات جديدة مذهلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على البيانات الصوتية. تتضمن نماذج وأطر عمل AssemblyAI ما يلي: - تحويل الكلام إلى نص بالذكاء الاصطناعي - الذكاء الصوتي، بما في ذلك التلخيص، وتحليل المشاعر، واكتشاف الموضوع، والإشراف على المحتوى، وتنقيح معلومات تحديد الهوية الشخصية، والمزيد - LeMUR، وهو إطار عمل لتطبيق LLMs قوي على الكلام المكتوب، حيث يمكنك طرح أسئلة معقدة، وسحب عناصر العمل والملخصات من النسخ الخاص بك، والمزيد
Picture to Text
picturetotext.info
محول الصورة إلى نص الخاص بهم يجعل تحويل الصور إلى نص قابل للتحرير أمرًا بسيطًا وفعالاً. سواء قمت بمسح المستندات ضوئيًا أو ملاحظات مكتوبة بخط اليد أو أي محتوى مرئي آخر، فإن أداتهم تتعامل مع كل ذلك بسهولة. استمتع بدقة عالية مع استخراج النص بشكل موثوق من أنواع الصور المختلفة. تضمن واجهته سهلة الاستخدام أن يتمكن الجميع من استخدامه دون أي متاعب. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم لغات متعددة، حتى تتمكن من التعامل مع النص بلغات مختلفة بسلاسة. إحدى الميزات البارزة هي القدرة على إرسال صور مجمعة، مما يوفر لك الوقت عند معالجة كميات كبيرة من البيانات. كما أنها تدعم تنسيقات صور متعددة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لأي مشروع. وأفضل ما في الأمر هو أن أدواتهم مجانية الاستخدام تمامًا. باستخدام برنامج تحويل الصور إلى نص، يمكنك: * توفير الوقت عن طريق تحويل الصور إلى نص دون عناء * زيادة الإنتاجية بنتائج سريعة ودقيقة * قم بتبسيط سير عملك باستخدام أداة سهلة الاستخدام أطلق العنان لإمكانات المحتوى المرئي الخاص بك من خلال محول الصورة إلى نص الدقيق للغاية والمتعدد اللغات والمتعدد الاستخدامات.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai هي شركة بحث عن الفيديو تعمل على بناء ذكاء اصطناعي متقدم لتنظيم الفيديو في العالم.
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد بها في أكثر من 38000 ورقة بحثية. تبلغ نسبة الخطأ في مجموعة بيانات ImageNet، مع تسمياتها الجماعية، 6%. يمكن القول إن مجموعة البيانات هذه تدعم أنظمة التعرف على الصور الأكثر شيوعًا التي طورتها Google وFacebook. إن الخطأ المنهجي في مجموعات البيانات هذه له عواقب في العالم الحقيقي. تضطر النماذج التي يتم تدريبها على البيانات التي تحتوي على أخطاء إلى تعلم تلك الأخطاء، مما يؤدي إلى تنبؤات خاطئة أو الحاجة إلى إعادة التدريب على كميات متزايدة من البيانات "لغسل" الأخطاء. لقد بدأت كل صناعة في فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. لكن ثورة محولات التعلم الآلي والتركيز المستمر على تحسين نموذج التعلم الآلي قد وصل إلى نقطة تناقص العوائد. ماذا هناك؟
Face Age
getfaceage.com
يستخدم Face Age أحدث التقنيات لتحليل سمات بشرة الوجه، والتقاط التفاصيل مثل التجاعيد والمسام وحب الشباب وحقيبة العين لفهم بشرة كل عميل. تم تصميم Face Age لسهولة التكامل في منصات التجارة الإلكترونية الحالية. يقدم Face Age خيارات تكامل متنوعة، مما يجعل عملية الإعداد سلسة وفعالة. سواء كنت تدير متجرًا صغيرًا أو سوقًا واسع النطاق، يتكيف Face Age بسلاسة مع متطلباتك الفنية.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics هي أداة ذكاء اصطناعي تعمل على تحسين جودة صوت الكلام باستخدام خوارزميات متقدمة. تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي للكلام التوليدي للمستخدمين الحصول على جودة صوت احترافية في أي موقف، سواء كان تسجيل بودكاست أو مؤتمرات فيديو أو نقل الصوت. لا تعمل الأداة على منع ضوضاء الخلفية فحسب، بل تزيل أيضًا رنين الغرفة، وتعوض سماعات الرأس منخفضة الجودة، وتصلح التحف الرقمية لتحسين وضوح وجودة الكلمات المنطوقة. حتى أنه يعيد المكونات المفقودة وترددات الإشارة الصوتية. تعتبر أداة الذكاء الاصطناعي مثالية لأي تطبيق يركز على الصوت، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنصات البث الصوتي وأجهزة تسجيل الصوت أو الإرسال وأنظمة تحويل الكلام إلى نص. يعد دمج AI|coustics في تطبيق صوتي أمرًا بسيطًا من خلال HD-SPEECH API وSDK والمتوفر لأنظمة Windows وMac وLinux وWeb وAndroid وiOS، ويعمل في البيئات المضمنة وسطح المكتب والسحابة. يمكن للمستخدمين تجربة قوة الأداة بشكل مباشر من خلال زيارة صفحة PLAYGROUND PAGE الخاصة بهم، حيث يمكنهم رؤية وسماع التأثيرات التحويلية لتحسين الكلام بالذكاء الاصطناعي أثناء العمل. توفر ai|coustics أيضًا معلومات الاتصال، بما في ذلك البريد الإلكتروني والهاتف والعنوان، بالإضافة إلى روابط لإشعار موقعهم وسياسة الخصوصية. يمكن للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين جودة الصوت لتطبيقات الكلام الخاصة بهم الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بـ ai|coustics والتي تعمل على رفع جودة الصوت إلى معايير المستوى الاحترافي.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
بناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي ونموذجه الأولي ونشره باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للإنتاج والتي تعمل في أي مكان.
SoundHound
soundhound.com
باعتبارنا شركة رائدة في مجال ذكاء المحادثة، فإننا نقدم منصة مستقلة للذكاء الاصطناعي الصوتي تمكن الشركات عبر الصناعات من تقديم تجارب المحادثة الأفضل في فئتها لعملائها. مبنية على تقنيات تحويل الكلام إلى المعنى® والفهم العميق للمعنى®، توفر منصة الذكاء الاصطناعي الصوتية المتقدمة من SoundHound سرعة ودقة استثنائيتين وتمكن البشر من التفاعل مع المنتجات والخدمات مثلما يتفاعلون مع بعضهم البعض - من خلال التحدث بشكل طبيعي. تحظى SoundHound بثقة الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Hyundai وMercedes-Benz وPandora وQualcomm وNetflix وSnap وSquare وLG وVIZIO وKIA وStellantis.
SpeechAce
speechace.com
في SpeechAce، نحن ملتزمون بمساعدة متعلمي اللغة على تحسين قدراتهم على التحدث من خلال تقنية التعرف على الكلام متعددة الاستخدامات. لقد قمنا بتطوير أول واجهة برمجة تطبيقات للتعرف على الكلام في العالم والتي لا تساعد متعلمي اللغة على تقييم مهارات التحدث لديهم فحسب، بل تساعد أيضًا في تحديد مجالات التحسين الدقيقة لديهم. في حين أن الإصدار الأول من واجهة برمجة التطبيقات للتعرف على الكلام لم يقدم سوى درجة النطق، فقد قمنا الآن بتحسين عروضنا لتشمل النسخ الكامل للكلام إلى جانب تقييم المهارات ذات المستوى الأعلى مثل المفردات والقواعد والطلاقة والتماسك والملاءمة. تفتخر SpeechAce بقاعدة عملاء متنوعة في جميع أنحاء العالم والتي تتضمن بعضًا من أصغر الشركات الناشئة (ولكنها الأكثر شهرة) بالإضافة إلى بعض أكبر موفري خدمات تعلم اللغات في العالم.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram هي شركة تأسيسية للذكاء الاصطناعي مهمتها فهم اللغة البشرية. نحن نمنح أي مطور إمكانية الوصول إلى النسخ والفهم الأكثر تقدمًا للكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط. تقدم نماذجنا النسخ الأسرع والأكثر دقة إلى جانب الميزات السياقية مثل التلخيص وتحليل المشاعر واكتشاف الموضوع. علاوة على ذلك، يمكن للمطورين: * معالجة البث المباشر أو الصوت المسجل مسبقًا * نسخ بعشرات اللغات * تدريب النماذج المخصصة لحالات الاستخدام الفريدة * الوصول إلى NLU العميق باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة * أنشئ أي لغة برمجة باستخدام مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا * النشر محليًا أو على السحابة المُدارة بواسطة DG * احصل على الأشعة تحت الحمراء GPU قابلة للتطوير للتدريب والاستدلال تعد Deepgram شريكًا فخورًا لـ NVIDIA وشركة Y Combinator، وقد أكملنا مؤخرًا سلسلة B بقيمة 72 مليون دولار لتحديد مستقبل فهم الكلام بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلنا شركة الذكاء الاصطناعي للكلام الأكثر تمويلًا في هذه المرحلة. شريك NVIDIA وشركة Y Combinator.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح للمبدعين بتحويل تسجيلاتهم الصوتية والبودكاست إلى مقاطع فيديو مخصصة. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء محتوى فيديو مذهل في دقائق معدودة فقط. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي الموجودة خلف Jupitrr AI Video Maker على أتمتة عملية إنشاء مقاطع فيديو مخزنة لمقاطع فيديو منشئي المحتوى، بما في ذلك لقطات المخزون والمخططات والعناوين الفرعية والمزيد. تتميز الأداة بواجهة سهلة الاستخدام تشبه تحرير مستند Word، مما يلغي الحاجة إلى جداول زمنية معقدة ويجعل تحرير الفيديو أمرًا سهلاً. فهو يوفر سهولة الوصول بنقرة واحدة إلى مكتبة واسعة من مقاطع الفيديو المخزنة، مما يوفر على المستخدمين متاعب البحث عن اللقطات الصحيحة. يدعم Jupitrr AI Video Maker عدة لغات، بما في ذلك الإسبانية والهندية والفرنسية والماندرين وغيرها الكثير، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من المبدعين حول العالم. بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المخزنة، توفر الأداة أيضًا خيارات لإضافة ترجمات مصاحبة وتسميات توضيحية بأحجام وأنماط مختلفة. كما أنه يتضمن مخططات جذابة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومصممة لتبسيط عملية دمج البيانات المرئية في مقاطع الفيديو. يهدف Jupitrr AI Video Maker إلى تمكين المبدعين من خلال السماح لهم بالتركيز على رؤيتهم الإبداعية بدلاً من إنفاق جهد مفرط على تحرير الفيديو. بفضل بساطته وتعدد استخداماته، يعد Jupitrr AI Video Maker أداة قيمة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحسين عملية إنتاج الفيديو الخاصة بهم.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات أدوات النطق في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو الجنس أو اللهجة أو اللهجة أو الموقع في الوقت الفعلي وعلى الوسائط المسجلة. من خلال الجمع بين هذه النصوص وأحدث إمكانات الكلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تقوم الشركات ببناء منتجات تستخدم الملخصات والموضوعات والمشاعر والفصول والترجمة والمزيد. يقوم نظام Speechmatics بمعالجة أكثر من 300 عام من النسخ في جميع أنحاء العالم كل شهر بـ 50 لغة. بعد أن كانت رائدة في مجال التعلم الآلي في التعرف على الكلام، تأخذ شبكاتها العصبية في الاعتبار الصوتيات واللغات واللهجات ومكبرات الصوت المتعددة وعلامات الترقيم والأحرف الكبيرة والسياق والمعاني الضمنية. يقع المقر الرئيسي لشركة Speechmatics في كامبريدج بالمملكة المتحدة ولها مكتب في نيويورك أيضًا. Speechmatics هي علامة تجارية مسجلة.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي المنصة الرائدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة. من خلال التعليقات التوضيحية المتقدمة وأدوات ضمان الجودة، وتنظيم البيانات، وميزات الأتمتة، والتكاملات الأصلية، وإدارة البيانات، فإننا نمكن المؤسسات من إنشاء مجموعات بيانات وخطوط أنابيب تعلم الآلة الناجحة. كن شريكًا مع فريق التعليقات التوضيحية الخبير والمُدار بشكل احترافي في SuperAnnotate والذي يمكنه مساعدتك في تقديم بيانات عالية الجودة بسرعة لإنشاء نماذج عالية الأداء.
Lambda
lambdalabs.com
توفر Lambda عمليات حسابية لتسريع التقدم البشري. نحن فريق من مهندسي التعلم العميق الذين يقومون ببناء أفضل سحابة GPU ومجموعات وخوادم ومحطات عمل في العالم. منتجاتنا تدعم المهندسين والباحثين في طليعة المعرفة الإنسانية. ومن بين العملاء: Intel، وMicrosoft، وGoogle، وAmazon Research، وTencent، وKaiser Permanente، وMIT، وStanford، وHarvard، وCaltech، ومختبر Los Alamos الوطني، وDisney، ووزارة الدفاع.
Altered
altered.ai
Altered هو محرر صوتي من الجيل التالي يدمج العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيق سهل الاستخدام لإنتاج محتوى صوتي عالي الجودة لمختلف الصناعات، بما في ذلك مدونات البث الصوتي واستوديوهات ألعاب الفيديو والتعليم الإلكتروني.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Dictalogic
dictalogic.com
يوفر Dictalogic وحدات متخصصة - بما في ذلك تحويل الصوت إلى نص، ومن الكلام إلى نص، ومن المحادثة إلى النص، وتفويض المهام - كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة. * الصوت فقط: الإملاء الصوتي التقليدي، حيث يتم تسجيل الصوت وإرساله إلى الناسخ الذي يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان (بما في ذلك العمل من المنزل). * الصوت إلى نص: يتيح التحويل الرقمي تحويل الصوت إلى نص بسرعة. في هذا الأسلوب، يتم تسجيل الصوت وإرساله ليتم نسخه، ويتم تحويل الصوت إلى نص قبل أن يصل إلى الناسخ. نحن نقدم خيارات متعددة للمهمة لتستكشفها. * تحويل الكلام إلى نص: نحن نقدم أيضًا القدرة على تحويل الكلام في الوقت الفعلي إلى نص. سير العمل هو نفس الإملاءات الأخرى، والتي يمكن إرسالها إلى أي ناسخ. * المحادثة إلى نص: وحدة المحادثة الديكتالوجية عبارة عن حل لتحويل الكلام إلى نص يجمع بين التعرف على الكلام وتحديد المتحدث وإسناد الجملة إلى كل متحدث (المعروف أيضًا باسم diarisation) لتوفير النسخ في الوقت الفعلي و/أو النسخ غير المتزامن لأي محادثة - كل ذلك مضمن في بوابة آمنة يمكن الوصول إليها في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ عبارة عن منصة تقدم تقنيات رؤية الكمبيوتر التي تمكن تطبيقاتك من قراءة وفهم العالم بشكل أفضل.
ArtPro
artpro.com
ArtPro هو برنامج لإدارة المخزون الفني مصمم للمساعدة في فهرسة الأعمال الفنية وأرشفتها وتتبعها ومشاركتها وتخزينها عبر الإنترنت.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow هي أداة متطورة لتحويل الكلام إلى نص تعمل على تمكين الشركات والأفراد بدقة وكفاءة لا مثيل لهما. تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا النسخ الدقيق لمحتوى الصوت والفيديو إلى نص مكتوب، مما يدعم ما يصل إلى 14 لغة، بخلاف اللغة الإنجليزية فقط. الميزات الرئيسية: * النسخ متعدد اللغات: تغلب على الحواجز اللغوية بدعم 14 لغة. احصل على نسخ دقيقة وموثوقة في سياقات لغوية متنوعة. * حل النسخ الشامل: واجهة برمجة التطبيقات والمنصة عبر الإنترنت: بالنسبة للمؤسسات والأفراد، يوفر SpeechFlow واجهة API للتعرف على الكلام وميزات النسخ عبر الإنترنت، وهي بسيطة وسهلة الاستخدام. * النسخ الدقيق: استفد من الدقة الرائدة في الصناعة وفهم المصطلحات الخاصة بالصناعة وسياق النسخ الشاملة والموثوقة. * نماذج خاصة بالصناعة: تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف القطاعات، حيث تعمل نماذج التعرف على الكلام المدربة جيدًا لدينا على تعزيز الكفاءة التشغيلية في مجالات الرعاية الصحية والمالية والقانونية وخدمة العملاء والتعليم. * معالجة سريعة للغاية: استمتع بتجربة النسخ السريع، مع ساعة واحدة من الصوت المكتوب في أقل من 3 دقائق، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا. * نسخة تجريبية مجانية ممتدة كل شهر: 5 ساعات من تحويل الكلام إلى نص مجانًا لكل مستخدم شهريًا * أسعار فعالة من حيث التكلفة: أسعار منخفضة تصل إلى 0.0002 دولار أمريكي في الثانية، ادفع فقط مقابل ما تستخدمه من خلال تسعيرنا المرن للدفع عند الاستخدام قابلية التطبيق الرئيسية: * مراكز الاتصال: استخلاص رؤى قيمة من محادثات العملاء وتحسين إنتاجية الوكيل وخفض التكاليف. * التسميات التوضيحية للفيديو: تعزيز إمكانية الوصول والوصول إلى جمهور أوسع من خلال النسخ الدقيق للفيديو. * الاجتماعات الافتراضية: قم بنسخ الاجتماعات بسهولة واحصل على رؤى من كل مناقشة، بغض النظر عن الضوضاء في الخلفية. * مراقبة الوسائط: قم ببناء منصة أكثر أمانًا من خلال اكتشاف المحتوى الحساس مثل خطاب الكراهية والألفاظ النابية بدقة عالية. * منشئو المحتوى: قم بنسخ المقابلات والمحاضرات بسهولة لإجراء تحليل مركّز. * المترجمون التحريريون والفوريون: تحسين سير العمل وتقديم ترجمات دقيقة. متطلبات الاستخدام: إن الدقة العالية لـ SpeechFlow والمعالجة السريعة والدعم متعدد اللغات والتسعير الفعال من حيث التكلفة تجعل SpeechFlow الخيار الأمثل لجميع احتياجات تحويل الكلام إلى نص. انقر الآن لتبسيط عملية النسخ والارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي باستخدام SpeechFlow!
Capsolver
capsolver.com
يوفر حل رموز التحقق التلقائي من Capsolver الحل الأسرع والأكثر تكلفة لحل رموز التحقق. يمكنك دمجه بسرعة مع برنامجك باستخدام خيار التكامل البسيط الخاص به لتحقيق أفضل النتائج في غضون ثوانٍ. مع نسبة نجاح تصل إلى 99.15%، يستطيع Capsolver الإجابة على أكثر من 10 مليون كلمة التحقق كل دقيقة. وهذا يعني أن التشغيل الآلي أو الكشط لديك سيكون له وقت تشغيل بنسبة 99.99%. يمكنك شراء حزمة captcha إذا كانت لديك ميزانية كبيرة. بأقل سعر في السوق، قد تحصل على مجموعة متنوعة من الحلول، بما في ذلك reCAPTCHA V2، وreCAPTCHA V3، وhCaptcha، وhCaptcha Click، وreCaptcha click، وFuncaptcha Click، وFunCaptcha، وaws captcha، وتحويل الصورة إلى نص، والمزيد. مع هذه الخدمة، 0.1 ثانية هي أبطأ سرعة تم قياسها على الإطلاق. توفر CapSolver الآن خدمات التعرف على الصور للعملاء من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الغرض من عملهم هو استخدام الذكاء الاصطناعي في المزيد من المجالات، وتوسيع الإمكانيات في البيئات التي تعتمد على التكنولوجيا.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia هي شركة برمجيات تشيكية مبتكرة تأسست في عام 2006 ولديها رؤية لإطلاق الإمكانات الصوتية من خلال القياسات الحيوية الصوتية وتقنيات التعرف على الكلام. ومن خلال علاقتها الوثيقة مع مجموعة أبحاث الكلام الشهيرة في جامعة برنو للتكنولوجيا، تعمل شركة Phonexia على تحويل أحدث الإنجازات العلمية إلى واقع يومي من التقنيات الحديثة والدقيقة للغاية والمدعومة بالشبكات العصبية العميقة. تقدم شركة Phonexia مجموعة من البرامج المتقدمة للقطاعات الحكومية والطب الشرعي والتجاري، مما يتيح تنفيذ مشاريع مبتكرة في أكثر من 60 دولة حول العالم.
Talkatoo
talkatoo.com
يقوم Talkatoo بإعادة اختراع الإملاء للمهنيين الطبيين. سواء كنت تعمل في مجال الطب البيطري أو الطب البشري، فإن Talkatoo هو الحل الأمثل لك لتحويل الكلام إلى نص. Talkatoo متوافق مع نظامي التشغيل Windows وMac، ويعمل في أي مجال يمكنك كتابته (بما في ذلك PIMs وEHR)، كما أنه سهل الاستخدام للغاية. * Talkatoo هو حل إملاء سطح المكتب مصمم للاستخدامات السريرية، مع التركيز على تحويل الكلام إلى نص، بما في ذلك المفردات المتخصصة والمصطلحات الطبية. * يقدر المراجعون قدرة Talkatoo على تحويل الكلام بدقة إلى نص، بما في ذلك المصطلحات الطبية المعقدة، وواجهته سهلة الاستخدام التي تساعد في زيادة الكفاءة والإنتاجية في إنشاء السجلات الطبية. * لاحظ المراجعون أن Talkatoo يمكن أن يكون بطيئًا عند معالجة عدد كبير من التعليمات، ويواجه أحيانًا صعوبة في التعرف على مصطلحات معينة أقل شيوعًا، ويمكن أن تتأخر استجابة دعم العملاء.
Vatis Tech
vatis.tech
ثورة في التعرف على الكلام بدقة فائقة وبأسعار معقولة. توفر واجهة برمجة تطبيقات Vatis Tech تقنية متقدمة لتحويل الكلام إلى نص تقوم تلقائيًا بتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة تزيد عن 95%، باستخدام خوارزميات التعرف على الكلام للتعلم العميق. تقدم شركة Vatis Tech محرك واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص ومنصة الويب للشركات الناشئة الرشيقة والمؤسسات العملاقة ومقدمي البث الصوتي والصحفيين والمطورين على حدٍ سواء. وهذا يسمح لمقدمي الحلول والخدمات بدمج التكنولوجيا في تطبيقاتهم، بغض النظر عن الصناعة أو حالة الاستخدام. * النشر محليًا أو على السحابة * إنشاء أي لغة برمجة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا * احصل على الأشعة تحت الحمراء GPU قابلة للتطوير للتدريب والاستدلال * ميزات سياقية مثل تدوين المتحدث واكتشاف الكيانات وعلامات الترقيم والأحرف الكبيرة أو تحويل الأرقام. * ميزات تحرير النص داخل تطبيق الويب * النسخ في الوقت الحقيقي أو الملفات المسجلة مسبقا
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG هي شركة عالمية للمراقبة بالفيديو السحابي تعمل على تبسيط إدارة الفيديو وتجعل الأنظمة قابلة للتطوير بطريقة فعالة من حيث التكلفة. المساعدة في بناء حلول مراقبة فيديو مخصصة وعالمية المستوى لشركات تكامل الأنظمة والأمن والتحكم في الوصول والذكاء الاصطناعي ومراقبة الفيديو والاتصالات وشركات SaaS مع أكثر من 150000 كاميرا متصلة. تم تصميم النظام الأساسي السحابي الحقيقي المفتوح للتكامل مع الحلول الأخرى أو إنشاء خدمات جديدة تعمل مع كاميرات IP. VXG عبارة عن منصة تقنية مبتكرة مقاومة للمستقبل ومحرك Cloud VMS لشركات SaaS، وهي مرنة بالكامل وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص. تقديم أسرع وأسهل مسار للمراقبة بالفيديو السحابي الحقيقي، وتوفير نظام VMS كامل مع كود المصدر الكامل وجميع المكونات الضرورية. تتيح القيمة الأساسية للنظام الأساسي المفتوح بالكامل (المستقل عن المنتج) للعملاء نشر الحل في مركز البيانات/السحابة الخاص بهم ودمج أنظمتهم الداخلية أو أنظمة الطرف الثالث. مما يؤدي إلى بذل القليل من الجهد من جانب العميل وأسرع وقت للتسويق. مع تمكينهم من التحكم الكامل والعلامة التجارية والملكية للمنتج.
Shownotes
shownotes.io
Shownotes هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بتلخيص حلقات البودكاست وإنشاء صفحة مقصودة تحتوي على نص كامل وملف التسميات التوضيحية. فهو يستخدم chatGPT لتحويل التسميات التوضيحية التلقائية على YouTube وإنشاء اقتباس لا يُنسى، ويمكنه أيضًا إنشاء مشاركة مدونة من النص. يقدم Shownotes ثلاث خطط: مجانية، وCreator، وPro. توفر الخطة المجانية مذكرة عرض واحدة شهريًا، ونصًا ملخصًا، وصفحة مقصودة، وجميع العروض عامة. توفر خطة Creator ملاحظتين شهريًا، ونصًا ملخصًا، وصفحة مقصودة، والقدرة على جعل العروض خاصة، ومحرر الصفحة المقصودة، ونص كامل، وums & ahs. توفر الخطة الاحترافية عددًا غير محدود من الملاحظات التوضيحية، ونصًا مختصرًا، وصفحة مقصودة، والقدرة على جعل العروض خاصة، ومحرر الصفحة المقصودة، ونص كامل، وums & ahs، وملف التسميات التوضيحية.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai عبارة عن منصة ذكاء للمحادثة توفر للمطورين نسخًا في الوقت الفعلي ورؤى لبيانات المحادثة غير المنظمة باستخدام نماذج التعلم العميق المتقدمة. توفر الأداة حلولاً لمختلف الصناعات مثل معلومات الإيرادات والأحداث والندوات عبر الإنترنت والتعاون عن بعد ومركز الاتصال وتوظيف المعلومات. تدعم ميزات Symbl.ai أدوات التتبع المخصصة والتلخيص ونمذجة المواضيع والنسخ وتحليلات المحادثة وواجهة المستخدم المعدة مسبقًا ومكونات البيانات الصوتية والصوتية والنصية. بفضل تقنية واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يتيح Symbl.ai التعرف على الكلام في الوقت الفعلي وغير المتزامن للمحادثات البشرية غير المنظمة، مما يمكّن الأداة من إضافة الذكاء من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحد. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة اكتشاف الكلمات الرئيسية والعبارات والنوايا في الوقت الفعلي، سواء في أقل من 400 مللي ثانية أو عبر الطلبات المجمعة/غير المتزامنة. يتضمن Symbl.ai تكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسمح بواجهة برمجة تطبيقات التعرف على الكلام الأكثر دقة وغير المتزامنة والتي تم تصميمها للمحادثات البشرية. تولد تحليلات المحادثة الخاصة بالأداة مقاييس مختلفة لتحسين تحليلات محادثة المستخدم أو الوكيل مثل نسب التحدث إلى الاستماع، والكلمات في الدقيقة، ووقت التحدث، والمشاعر القائمة على الموضوع. يدعم Symbl.ai أيضًا معالجة المحادثات واستخراج الأفكار عبر قنوات المحادثة المختلفة مثل ملفات الفيديو أو الصوت والاتصال الهاتفي والبث. علاوة على ذلك، تعطي Symbl.ai الأولوية لدعم العملاء، وتوفر خططًا مرنة دون أي التزامات استخدام وخيارات نمو قابلة للتطوير.