أدوات تصور البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعد أدوات وبرامج تصور البيانات ضرورية لتحويل البيانات والمقاييس إلى تمثيلات مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية. تمكن هذه المساعدات الشركات من مراقبة مقاييس الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في الوقت الفعلي، مما يسهل فهمًا أعمق للأداء والأهداف. يمكن أن تأخذ هذه المرئيات شكل مخططات ورسوم بيانية وتقارير ولوحات معلومات، مما يجعل فهم البيانات أكثر سهولة. توفر لوحات المعلومات، على وجه الخصوص، خيارات تصور متنوعة مثل بطاقات الأداء والعروض سهلة الاستخدام لبيانات الشركة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فعال. تتميز العديد من حزم برامج تصور البيانات بواجهات سحب وإفلات بديهية ووظائف أخرى سهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء لوحات معلومات دون عناء. ومع ذلك، توفر بعض البرامج أيضًا إمكانات متقدمة، بما في ذلك إنشاء لوحة المعلومات من خلال البرمجة. يمكن لهذه الأدوات استيعاب البيانات من مصادر متنوعة مثل تحميل الملفات وقواعد البيانات وتطبيقات الأعمال، على الرغم من أن دمج بعض التطبيقات أو قواعد البيانات قد يتطلب مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو خبرة في البرمجة.
إرسال تطبيق جديد
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات وسائط اجتماعية وعروض تقديمية وملصقات ومستندات وغيرها من المحتوى المرئي. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المهنية المصممة ، وتحرير التصميمات وتحميل صورهم الخاصة من خلال واجهة السحب والإفلات. النظام الأساسي مجاني للاستخدام ويقدم اشتراكات مدفوعة مثل Canva Pro و Canva للمؤسسة للحصول على وظائف إضافية. يمكن للمستخدمين أيضًا دفع ثمن المنتجات المادية التي تتم طباعتها وشحنها. في عام 2019 ، جمعت Canva بتقييم 3.2 مليار دولار ولديها أكثر من 20 مليون مستخدم في 190 دولة. في يونيو 2020 ، جمع Canva 60 مليون دولار بتقييم 6 مليارات دولار. هذا تضاعف تقريبا تقييمه الأخير في عام 2019.
Kittl
kittl.com
Kittl AI هي أداة تصميم تستخدم نماذج التعلم العميق التي تفهم نص المستخدم، وتحولها إلى صور أو قصاصات فنية جذابة بصريًا في غضون ثوانٍ. تعتبر الأداة مثالية لإنشاء التصميم، سواء لتصميمات السلع الجذابة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تعلم تقنيات التصميم الجديدة بسهولة بغض النظر عن مستوى المهارة باستخدام ميزات تحويل النص إلى صورة والنص إلى قصاصة من Kittl AI، والتي تولد صورًا مذهلة أو رسومًا توضيحية أو صورًا بناءً على أوصاف النص ببضع نقرات فقط. يتم حفظ المحتوى الذي تم إنشاؤه ويمكن الوصول إليه من قسم التحميلات. يقوم Kittl AI بإزالة خلفية القصاصات الفنية بنقرة واحدة، وتوفر الأداة إعدادات مسبقة لأنماط الصور والقصاصات الفنية لمساعدة المستخدمين في العثور على الأنماط المطلوبة. يتم إنشاء الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Kittl AI باستخدام نماذج التعلم العميق، مما يسمح للمستخدمين بالإبداع بشكل أسرع وتوفير المال والموارد. يمكن للمستخدمين استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشاريع التجارية، بشرط أن يتبعوا شروط الاستخدام والترخيص الخاصة بشركة Kittl. توفر الأداة مركز مساعدة مخصصًا، ويمكن للمستخدمين الاتصال بدعم Kittl للحصول على المساعدة في تصميماتهم.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio ، سابقًا Google Data Studio ، هي أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير إعلامية قابلة للتخصيص ولوحات المعلومات التي قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 Enterprise. فتح قوة بياناتك مع لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الجميلة التي تلهم قرارات الأعمال الأكثر ذكاءً.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احترافي أمام الآخرين في غضون دقائق. لا حاجة للترميز أو التدريب. أنشئ لوحات معلومات مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة السحب والإفلات، واستخرج الأرقام والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة من التقارير وجداول البيانات التي لا معنى لها. يجعل Geckoboard بياناتك الرئيسية أكثر جاذبية للجميع، من خلال تصورات يمكن لأي شخص فهمها في لمحة واحدة، ويتم تحديثها تلقائيًا لتبقى دائمًا على اطلاع دائم. قم بتسليط الضوء على التغييرات الجديرة بالملاحظة في مقاييس معينة باستخدام مؤشرات الحالة، والتي تلفت الانتباه إلى الأرقام التي يكون أداؤها أعلى أو أقل من التوقعات، وإظهار الأهداف التي تعمل على تحقيقها بشكل مرئي، بنقرة واحدة. مهما كان عمل فريقك، فإن Geckoboard يجعل مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك أمرًا بسيطًا. انسخ والصق رابطًا إلى لوحة المعلومات المباشرة التي يمكن عرضها في أي متصفح ويب، أو قم بدعوة زملائك في الفريق لتسجيل الدخول وعرض وحتى إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بهم. للحصول على تحديثات منتظمة، يمكنك جدولة لقطات شاشة للوحة التحكم لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها على قناة Slack على فترات منتظمة. للحصول على أقصى قدر من الرؤية، يحتوي Geckoboard على ميزة "إرسال إلى التلفزيون"، مما يسمح لك بإقران حسابك بمتصفح على شاشة كبيرة أو تلفزيون، واختيار لوحات المعلومات التي ترغب في عرضها هناك. ويمكنه أيضًا التكرار عبر عدة لوحات معلومات على شاشة واحدة. لدينا تعليمات سهلة الاتباع حول كيفية تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر باستخدام الأجهزة المتاحة بأسعار معقولة. وأخيرًا، يمكنك تتبع الأرقام الرئيسية أثناء التنقل، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، المنسقة بشكل مثالي للشاشات الصغيرة. أنشئ لوحات المعلومات الأولى مجانًا لمدة 14 يومًا - دون الحاجة إلى تفاصيل الدفع.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هي أداة اكتشاف بحثية، تجمع بين خرائط الاستشهادات التفاعلية وأدوات البحث الحديثة والتحديثات المستهدفة لمساعدة الباحثين وفرق البحث والتطوير على فهم المجموعة العلمية الواسعة. يمكنه تصور موضوع البحث الخاص بك مع كل شيء بدءًا من الأوراق الأكاديمية وبراءات الاختراع والمطبوعات المسبقة والمطبوعات الإلكترونية.
Rose AI
rose.ai
Rose هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية البحث عن البيانات، وتوفر حلاً فعالاً للعثور على البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها. مع التركيز على سهولة الاستخدام، تستخدم روز LLMs (نماذج نماذج اللغة) المتطورة مفتوحة المصدر وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل المعلومات بناءً على مطالبات اللغة البشرية. وهذا يتيح للمستخدمين تحديد مصادر البيانات ذات الصلة بسلاسة، مما يضمن التكامل السلس مع كبار موفري البيانات في جميع أنحاء العالم. تكمن قوة النظام الأساسي في قدرته على التعامل مع البيانات وتصورها بشكل فعال. من خلال الجمع بين الجوانب الإبداعية لتكنولوجيا SF (سان فرانسيسكو) وموثوقية التمويل في نيويورك (نيويورك)، يوفر Rose إطارًا قابلاً للتدقيق بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بتتبع المنطق الكامن وراء مخرجاته وصولاً إلى مدخلات البيانات الأولية. تعمل هذه الميزة على تعزيز الشفافية والمساءلة. يتيح Rose أيضًا إمكانية مشاركة البيانات بسهولة، مما يمكّن المستخدمين من مشاركة الرؤى مع الفرق الداخلية أو الأطراف الثالثة دون عناء. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى الإذن الممنوح للمستلمين، مما يضمن حماية المعلومات الحساسة. علاوة على ذلك، تعمل Rose كسوق موثوق به لبيانات الطرف الثالث، مما يسهل شراء وبيع مجموعات البيانات المتنوعة والشاملة. توفر هذه الميزة للمستخدمين فرصة معاينة مجموعات البيانات وشرائها وبيعها بسهولة، مما يعزز البيئة التعاونية. يتم استخدام Rose من قبل المحللين في المؤسسات المالية الشهيرة، مما يشهد أيضًا على موثوقيتها وملاءمتها للمهام التي تتطلب بيانات مكثفة. الأداة مصحوبة بمصدر توثيق شامل وتوفر دعم العملاء من خلال قنوات الاتصال، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle Cloud Platform وExasol.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Grist
getgrist.com
يجمع Grist بين أفضل جداول البيانات وقواعد البيانات ومنشئي التطبيقات. باستخدام واجهة جدول بيانات مألوفة، يمكنك تنظيم معلوماتك كقاعدة بيانات علائقية وإنشاء لوحات معلومات تعمل بالسحب والإفلات في دقائق. حقق أقصى استفادة من بياناتك من خلال التأكد من تنظيمها بشكل جيد وتخزينها في مكان واحد. لا توجد ازدواجية، ولا يوجد خلافات في جداول البيانات، ولا توجد مستندات مدمجة. التعاون في الوقت الفعلي، وحماية بياناتك من خلال قواعد الوصول المخصصة التي تتحكم في الأذونات وصولاً إلى الخلية. اسمح للجميع بالعمل باستخدام نفس البيانات دون المساس بالخصوصية أو الاستقرار. قم بالتسجيل للحصول على حساب فريق مجاني أو استضف Grist بنفسك - وفي كلتا الحالتين، بياناتك ملكك دائمًا.
Whatagraph
whatagraph.com
يمتلك المسوقون مصادر تسويقية متعددة، ومئات من الحملات الجارية، والعملاء أو أصحاب المصلحة لإدارتها وتقديم التقارير إليهم. إنه صراع لربط جميع البيانات ومعالجتها واكتشاف الرؤى وإظهار عائد الاستثمار. Whatagraph عبارة عن منصة بيانات تسويقية شاملة وبديهية تعمل بسهولة على إزالة العمل اليدوي المتعلق بالبيانات والمتاعب من يوم المسوق. يمكنك استبدال العديد من الأدوات البطيئة والمعقدة بمنصة واحدة. وعلى عكس الآخرين في السوق، فإن Whatagraph سهل الاستخدام وموثوق به ويجعل العمل مع البيانات (إدارة البيانات ومزجها وتصورها عبر القنوات) سريعًا وسهلاً لأي شخص في الفريق: قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية في محور واحد بدون أدوات وموصلات خارجية. قم بإدارة وتنظيم البيانات غير المنظمة والمتناثرة عبر القنوات باستخدام التحويلات بدون تعليمات برمجية. من السهل على أي شخص في فريق التسويق تنفيذ مهام إدارة البيانات المتقدمة دون الحاجة إلى مجموعة مهارات التحليل أو البرمجة أو المعرفة التقنية. من خلال بضع نقرات، قم بإنشاء تصورات مذهلة لبياناتك المتصلة والمجهزة عبر القنوات. تحويلها بسرعة إلى تقارير جاهزة للتحليل أو العرض التقديمي أو لوحات معلومات أو رسوم بيانية أو مخططات أو مسارات تحويل أو جداول مستقلة. وأخيرًا، قم بأتمتة كيفية مشاركة تلك البيانات أو تسليمها إلى أي وجهة: العملاء أو أصحاب المصلحة أو زملاء الفريق أو الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى. سواء كنت تقدم عرضًا إلى مجلس الإدارة أو عملائك أو تبحث عن رؤى لتحسين الحملات، فأنت واثق من أن لديك منصة موثوقة وسريعة تحتوي على جميع البيانات الحديثة في مكان واحد معروضة بطريقة واضحة ومرئية. سيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات للتحضير، وسيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات لتوسيع نطاقه ليناسب العملاء الجدد أو مصادر البيانات.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال في مكان واحد. توفر Cyfe للوكالات والمسوقين لوحات معلومات لإثبات عائد الاستثمار، والجمع بين مصادر البيانات، وتصور الاتجاهات. تأسست Cyfe في عام 2012 على يد Deven Patel وظهرت في البرنامج الناجح Silicon Valley، وقد توسعت لتشمل أكثر من ثلاثمائة ألف مستخدم. في عام 2020، انضمت Cyfe إلى مجموعة تكنولوجيا التسويق التي تم إطلاقها حديثًا والتي تركز على الوكالات - Traject. يتألف فريق Traject من أعضاء فريق متحمسين من 22 مدينة و11 دولة، ويمثل 7 علامات تجارية في مجال تكنولوجيا التسويق. تظل Cyfe وفية لجذور Cyfe، وملتزمة بتقديم الحل الأسهل للوحة المعلومات المبتكرة مع الابتكار أيضًا وتوسيع عمليات التكامل وتحسين سهولة الاستخدام. يدعم Cyfe by Traject مئات الآلاف من المستخدمين والشركات بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى المؤسسات - مع التركيز على مساعدة الوكالات المتنامية على تتبع جهودهم وتقديم القيمة.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
SafetyCulture
safetyculture.com
شركة SafetyCulture هي منصة للعمليات الأولى للهاتف المحمول تمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان ، وتلبية المعايير العليا ، والتحسين كل يوم ، وتقديم طريقة أفضل للعمل. تطورت ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش ، ورفع وحل المشكلات ، وإدارة الأصول ، وفرق التدريب أثناء التنقل. تساعد شركة SafetyCulture أيضًا الفرق على القيام بأكثر من مجرد وضع علامة على الصناديق من أجل الحوكمة والمخاطر والامتثال - يمكن أن تساعد في وضع البيئة ، ومعايير الصحة والسلامة ، ورفع الشريط عندما يتعلق الأمر بالتميز التشغيلي. من خلال التقاط البيانات في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ في متناول يدك ، ستعرف دائمًا ما الذي يعمل وما هو ليس حتى يمكنك التركيز على ما يهم حقًا-التحسن كل يوم. فتح إمكانات فرق العمل الخاصة بك لدفع عملك إلى الأمام مع زراعة الأمان.
Reportz
reportz.io
Reportz عبارة عن أداة لإعداد التقارير المباشرة ذات علامة بيضاء قائمة على لوحة المعلومات لشركات التسويق الرقمي والوكالات والمستقلين الذين يمكنهم المساعدة في أتمتة عمليات إعداد تقارير العملاء. قم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة ودع Reportz يقوم بكل الأعمال الروتينية نيابةً عنك. قم بتأهيل عملائك وتزويدهم بتقارير العملاء الأكثر شفافية التي شاهدوها على الإطلاق. عمليات تكامل غير محدودة. عدد غير محدود من المستخدمين. بريد إلكتروني مجاني وحساب ذو علامة بيضاء. مؤشرات أداء رئيسية غير محدودة داخل لوحات المعلومات.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعملائك في لوحات معلومات واحدة وسلسة. تتكامل AgencyAnalytics مع أكثر من 80 منصة للتتبع وإعداد التقارير حول تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، وتتبع المكالمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والمحلية، والمزيد - وكلها تحمل علامة بيضاء بالكامل لوكالتك. تتضمن AgencyAnalytics أيضًا مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتبسيط وكالتك وأتمتتها. تتبع التصنيفات يوميًا، ومراقبة الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق فنية لتحسين محركات البحث، ومواكبة المنافسة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة. سواء كنت وكالة قائمة أو بدأت للتو، تقدم AgencyAnalytics أسعارًا بسيطة ومرنة لكل مرحلة من مراحل نمو وكالتك، بدءًا من 12 دولارًا فقط لكل حملة عميل شهريًا. جربه بدون مخاطر لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Visme
visme.co
Visme هي المنصة الكل في واحد تمكن من المهنيين غير المصمم من الشركات من قيادة الشركات لتحويل الطريقة التي يقومون بإنشائها ومشاركتها ونشرها عروضًا تقديمية وجذابة ، والتقارير البصرية ، وتصورات البيانات والتنسيقات المرئية الأخرى في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM و Goldenstate Warriors و Gartner و Nationwide و 15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة إنشاء المحتوى لرواية قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. نشر عبر الإنترنت ، أو التضمين على موقعك ، أو تنزيل للاستخدام غير متصل بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في المجلدات وتوفير الأذونات القائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذات الصلة. علاوة على ذلك ، يأتي Visme مع العديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض ، والتي تسمح للناشرين بتعيين الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المعقدة وجعلناها في متناول الشركات المتنامية. أنشئ لوحات معلومات مخصصة جميلة بدون تعليمات برمجية، حتى تعرف دائمًا مستوى أدائك. قم بإنشاء تقارير تلقائية لمشاركة التحديثات ولوحات المعلومات والسياق مع فريقك أو عملائك. حدد الأهداف لكل فريق، وتتبع تقدمهم تلقائيًا. استخدم المعايير لمعرفة مدى مقارنتك بالشركات المشابهة لشركتك، وإيجاد فرص للتحسين. استخدم التوقعات للتنبؤ بالأداء المستقبلي والتخطيط بشكل أفضل الآن. ومراقبة أداء شركتك تلقائيًا من خلال البريد الإلكتروني المخصص وتحديثات Slack.
Reach Reporting
reachreporting.com
الترقية إلى الوصول إلى التقارير. أتمتة بياناتك المالية وغير المالية. يجعل إعداد التقارير والتنبؤ وإعداد الميزانية أمرًا سهلاً باستخدام لوحات المعلومات القوية والمرئيات المحسنة. قم بأتمتة المهام المتكررة لاتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات في دقائق. احصل على رؤى قيمة حول مسار أعمالك من خلال ميزة التنبؤ ثلاثي الاتجاهات. من خلال ربط الربح والخسارة والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي، يمكنك إنشاء عرض شامل لبياناتك المالية من خلال التنبؤ الآلي بالتدفق النقدي. يقدر المديرون الماليون والمحاسبون والمستشارون أن 48% من وقتهم يقضونه في إعداد التقارير المالية ولوحات المعلومات. يتم تحديث التقارير ولوحات المعلومات ديناميكيًا مع تدفق البيانات خلال كل شهر. تصور البيانات ببضع نقرات فقط.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد منتج Venngage في تحويل رؤى البيانات لإنشاء محتوى مرئي/مستندات بحثية جذابة وقوية لتأسيس قيادة فكرية في مجال التعاملات بين الشركات (b2b). توفر Venngage أيضًا قوالب اتصالات خارجية مفيدة للمساعدة في مشاركة قصة شركتك مع العملاء والمشترين المحتملين. إذا كان لديك حل معقد تقدمه، وتحتاج إلى طريقة أسهل لتوصيل عرض القيمة لشركتك، فإن قوالب الرسوم البيانية من Venngage ستضمن فهم عروضك. يعد Venngage مكانًا رائعًا لإنشاء الأصول المرئية المهمة لمؤسستك وتنظيمها، مثل التقارير والهيكل التنظيمي والمعلومات وأدلة ومواد الإعداد والمستندات البحثية والمستندات التقنية والمزيد. يمكنك تمييز نفسك عن الشركات الأخرى باستخدام السرد القصصي المبني على البيانات لإلهام مؤسستك وعملائك لفهم المعلومات عالية التقنية بتنسيق مرئي. انضم إلى أكثر من 500 فريق ومؤسسة تستخدم Venngage يوميًا لتبسيط اتصالاتهم وإشراك فرقهم وجماهيرهم. قم بتحويل رسائل ومحتوى علامتك التجارية من المصطلحات التقنية للغاية والمربكة إلى رسومات إعلامية جذابة ومقنعة. حافظ على اتصال فرقك الموزعة ومتوافقة مع الاتصالات المؤسسية الأفضل. اكتشف لماذا تعتبر شركات مثل Wal-Mart وAstraZeneca وFacebook وGoodLife أن Venngage أداة حاسمة في الحفاظ على إنتاجية مؤسساتها ومواءمتها وتفاعلها.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Business وTwitter وPinterest وغيرها. القنوات كلها على شاشة واحدة. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. جربه الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك. --- أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط شاهد على شاشة واحدة المؤشرات الرئيسية لكل من: Instagram، Facebook، Meta Ads، YouTube، TikTok، LinkedIn، Google Analytics، Google Ads، Mailchimp، Hotmart، RD Station، Active Campaign، PhoneTrack، Search Console، Google My Business، Twitter، بينتيريست والقنوات الأخرى. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. قم بإجراء اختبار بسيط الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك.
Jet Admin
jetadmin.io
تقديم JetAdmin: مركز القوة الخاص بك بدون تعليمات برمجية لبناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء! أطلق العنان لمستقبل تطوير البرامج باستخدام JetAdmin، أداة إنشاء التعليمات البرمجية النهائية بدون تعليمات برمجية لصياغة الأدوات الداخلية وبوابات العملاء الجذابة. قل وداعًا لتعقيدات البرمجة التقليدية واعتمد طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإنشاء حلول قوية ومخصصة تعمل على تمكين أعمالك. لماذا جيت أدمين؟ البساطة بدون تعليمات برمجية: مع JetAdmin، لا تحتاج إلى أن تكون معالج ترميز لإنشاء تطبيقات قوية. تجعل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والمكونات المعدة مسبقًا من بناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء أمرًا سهلاً. الوصول الشامل: قم بتطوير الحلول المستندة إلى الويب بسلاسة والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. سواء كان الأمر يتعلق بتبسيط العمليات الداخلية أو تعزيز تفاعلات العملاء، فإن JetAdmin يوفر إمكانية وصول لا مثيل لها. مصممة لتحقيق الكمال: يمكّنك JetAdmin من صياغة الحلول التي تناسب احتياجاتك الفريدة بدقة. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من حقول البيانات وحتى واجهات المستخدم، دون بذل أي جهد. الرؤى المستندة إلى البيانات: استفد من أدوات إدارة البيانات القوية لدينا لجمع المعلومات وتحليلها وتصورها بسهولة. اتخذ قرارات مستنيرة وقم بتحسين عملياتك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمان أولاً: نحن نعطي الأولوية لسلامة بياناتك وتطبيقاتك. يتميز JetAdmin بميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية أدواتك الداخلية وبوابات العملاء من التهديدات، مما يضمن راحة البال. قابلية التوسع في جوهرها: JetAdmin ينمو معك. ابدأ صغيرًا وتوسع مع توسع أعمالك، كل ذلك دون المساس بالأداء أو الاستقرار. التكامل السلس: يمكنك دمج JetAdmin بسهولة مع أنظمتك الحالية وتطبيقات الطرف الثالث، مما يزيد من الكفاءة والاتصال عبر النظام البيئي بأكمله. أطلق العنان لإبداعك: مع JetAdmin، الإمكانيات لا حصر لها. صمم واجهات مذهلة، وقم بأتمتة المهام، وقدم تجارب مستخدم استثنائية بسهولة. لا حدود، مجرد إمكانيات: سواء كنت مطورًا ذا خبرة أو مبتدئًا تمامًا، فإن JetAdmin يمكّنك من تحويل أفكارك إلى واقع بلا حدود. تجربة الثورة في تطوير البرمجيات. انضم إلى صفوف الشركات في جميع أنحاء العالم التي تستفيد من JetAdmin لإنشاء أدوات داخلية مبتكرة وبوابات للعملاء تضع معايير جديدة للإنتاجية ورضا المستخدم. JetAdmin: حيث يلتقي عدم وجود تعليمات برمجية مع الإمكانات اللامحدودة. ابدأ اليوم وأعد تعريف ما هو ممكن في رحلتك الرقمية!
Inforiver
inforiver.com
إن Inforiver Analytics+ هي أسرع طريقة لتصور بياناتك ومشاركة القصص المفيدة في Microsoft Power BI. تساعد تجربة المستخدم البديهية بدون تعليمات برمجية (UX) حتى المستخدمين العاديين على إنشاء لوحات المعلومات والقصص المصورة في دقائق مع أكثر من 50 مخططًا ومخططًا وجداول مدمجة في صورة مرئية واحدة. تم تصميم Analytics+ لمساعدة العملاء على ترحيل لوحات المعلومات القديمة الخاصة بهم من Tableau أو Spotfire أو Qlik أو Cognos أو SAP Lumira أو لوحات معلومات PowerPoint الثابتة الخاصة بهم من Think-cell أو Mekko Graphics ودمجها في Microsoft Power BI.
Aiven
aiven.io
بصفته مركزًا مركزيًا لجميع احتياجات قواعد البيانات، يقدم Aiven خدمات قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية جنبًا إلى جنب مع مجموعة التصور ووسيط الرسائل عالي الإنتاجية. تشمل عروض خدماتنا Kafka وPostgreSQL وMySQL وOpensearch وElasticsearch وCassandra وRedis وInfluxDB وM3 وGrafana. تتم محاسبة جميع خدمات Aiven بالساعة بناءً على الاستخدام الفعلي دون أي رسوم مخفية. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 30 يومًا اليوم!
DashThis
dashthis.com
إذا كنت تبحث عن أداة لإعداد تقارير التسويق الرقمي تحتوي على الميزات التي تحتاجها فقط، ولا تحتوي على أشياء "إضافية" معقدة، فإن DashThis هو ما يناسبك! نحن نتكامل مع أكثر من 30 مصدرًا للبيانات، وبالنسبة لكل شيء آخر، يوجد مدير ملفات CSV الأنيق الذي يساعدك على إضافة أي بيانات أخرى قد ترغب في الاحتفاظ بها في لوحات المعلومات الخاصة بك. وقبل كل شيء، نحن معروفون بدعم العملاء المذهل. لن تبقى وحيدًا مع أداة وبعض مقالات مركز المساعدة (على الرغم من أنه إذا كنت تفضل ذلك، فلا بأس بذلك أيضًا!). إذا كان ما تحتاجه هو عضو متفاني في فريقنا يتأكد من جاهزيتك للعمل في أسرع وقت، ويكون متاحًا دائمًا للإجابة على الأسئلة كلما احتجت إلى ذلك، فهذا هو بالضبط ما ستحصل عليه!
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركات الأقراص السحابية، أو توصيل قواعد البيانات من مصادر أخرى مثل Airtable أو Notion. باستخدام GRID، يمكنك التوقف عن التنقل بين الأدوات وإجراء كل التحليلات والتصورات ومشاركة البيانات من داخل منتج واحد. يجمع GRID بين قوة جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ومحرري النصوص على سطح واحد جميل. نحن نبني أداة تجعل عمل البيانات أسهل وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجميع. يقترح GRID أنواع المخططات ذات الصلة أثناء عملك، ويمكنه أيضًا مساعدتك في اكتشاف الصيغ الصحيحة لاستخدامها من خلال مساعد الطيار المتكامل بالكامل والمدعوم بـ GPT-3. GRID هو مستقبل الأرقام. قم بالتسجيل وابدأ تشغيل GRID مجانًا على www.grid.is.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء بالكامل - إنشاء تقارير ذات علامة تجارية خاصة * بوابات العميل المستضافة - جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك * أكثر من 50 عملية تكامل مع جميع منصات التسويق المفضلة لديك * أكثر من 100 نموذج معدة مسبقًا للوحات معلومات وتقارير بوابة العميل * تقارير ولوحات معلومات ومستخدمين غير محدود بدءًا من 5 دولارات أمريكية فقط لكل عميل، تعمل بوابات عملاء White Label المستضافة على مواقع الوكالة على زيادة حركة مرور العملاء وإطلاع العملاء على تقدم الوكالة. عدد غير محدود من المستخدمين، وتقارير غير محدودة، وأكثر من 50 عملية تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وSEO، وPPC، وتحليلات الويب، وتحليل الكلمات الرئيسية من Octoboard - منصة واحدة لإعداد تقارير العملاء لوكالات التسويق والمسوقين المشغولين.
Ardoq
ardoq.com
إعادة تصور بنية المؤسسة. تعمل منصة Ardoq المستندة إلى البيانات على توحيد وجهات نظر مؤسستك، ورسم مسار واضح للتنقل عبر التغيير، وإطلاق العنان لنمو الإيرادات، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول. يساعد برنامجنا المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والتنبؤ بتأثير التغيير على الأشخاص والمشاريع والاستراتيجيات والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية والقدرات. مع Ardoq، تقوم البيانات الجديدة بإنشاء نظرة عامة ديناميكية توفر رؤى لاتخاذ قرارات أفضل. ومن خلال مساعدة لوحات المعلومات، والمرئيات التفاعلية، والرسوم البيانية، يمكن للمستخدمين التركيز على فهم الترابط بين التكنولوجيا والأشخاص، وتقليل الوقت الذي يستغرقه التوثيق. Ardoq هي شركة جريئة ومهتمة ومندفعة، وتتمثل مهمتها في تمكين عملائنا من زيادة القيمة من خلال التغيير الناجح. مزيد من المعلومات: www.ardoq.com.
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Grow
grow.com
Grow عبارة عن منصة لذكاء الأعمال الكامل للتكامل (BI) تمكن الجميع في مؤسستك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال الجمع بين ETL ، وتخزين البيانات والتصور في منصة واحدة سهلة الاستخدام ، يمكن لأي مؤسسة توصيل بياناتها واستكشافها إلى رؤى السطح. يتيح نموذج ترخيص المستخدم غير المحدود لدينا إمكانية الوصول إلى الإجابات التي يحتاجونها دون الانتظار في خط للمحلل. الآن يمكن للجميع اتخاذ قرارات رائعة في الوقت الفعلي لتسريع نموهم.
Ottava
ottava.io
تقف Ottava في طليعة برامج إدارة البيانات، حيث تعمل بسلاسة على تنسيق سير العمل المستند إلى برنامج Excel مع إمكانات تحليل البيانات المتطورة. مصمم خصيصًا للمستخدمين غير التقنيين، يعمل Ottava على تبسيط إدخال البيانات وإنشاء المخططات والتحليلات، مما يضمن تجربة سهلة الاستخدام. على عكس الأدوات التقليدية التي تتطلب إعدادًا دقيقًا للبيانات قبل إجراء تحليلات تفصيلية، تعمل Ottava على تمكين المستخدمين من إدخال الرؤى واستكشافها واستخلاصها مباشرة من البيانات المحورية أو المجمعة. تعمل هذه القدرة الفريدة على تسريع العملية التحليلية والحفاظ على الوقت الثمين، مما يسمح للمستخدمين بالكشف عن المعلومات المخفية داخل بياناتهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
Brightmetrics
brightmetrics.com
تتيح Brightmetrics لفريقك الحصول على رؤى مهمة من أدوات التواصل مع العملاء الأكثر شيوعًا والأكثر قيمة لديك - نظام هاتف العمل وتطبيق مركز الاتصال. تقوم Brightmetrics بسحب وتنظيم بيانات هاتفك وغيرها من بيانات المشاركة متعددة القنوات، من نظام Mitel MiVoice Connect أو Mitel MiVoice Business أو Mitel MiContact Center أو RingCentral أو Genesys Cloud، إلى أي تكوين تحتاجه. تعمل تحليلاتنا ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي على تمكين فريقك من الانتقال من التقارير الموجزة أو المرئيات، وإظهار الاتجاهات عالية المستوى، إلى المكالمات أو التفاعلات المنفصلة حتى تتمكن من فهم السياق، واستخلاص استنتاجات مستنيرة بشكل أفضل لمساعدتك على اتخاذ قرارات عمل ذكية. فرق Brightmetrics بين الوقت والقيمة يستغرق الإعداد التجريبي المجاني دقائق، وليس أيامًا، دون أي رسوم تمكين. سهولة الاستخدام اطلع على بياناتك اليوم باستخدام قوالبنا سهلة الاستخدام أو قم بتخصيص بياناتك الخاصة بسرعة. إضفاء الطابع الديمقراطي على الرؤى والوصول نحن نقدم عددًا غير محدود من مستخدمي Brightmetrics - لا يلزم الحصول على ترخيص Genesys Cloud. ميزات فريدة تعمل على الاستفادة من تقارير بيانات الالتزام والتنقيب السلس في البيانات. ابدأ في الحصول على رؤى قيمة اليوم إن Brightmetrics لا تشبه أي أداة أخرى لتحليلات مشاركة العملاء وأداة لوحة المعلومات التي استخدمتها من قبل ويمكننا إثبات ذلك. انقر لطلب العرض التوضيحي اليوم!
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلطة باستخدام أدوات بحث بديهية وأفضل التقنيات في فئتها: • احصل على إمكانية الوصول إلى تطبيقات Mac وWin الأصلية، بالإضافة إلى إصدار الويب الخاص بنا • جميع الميزات والأدوات المضمنة في حزمة برامج كاملة واحدة • توفير الوقت والجهد يمكنك العثور على الرؤى تلقائيًا، مدعومة بالذكاء الاصطناعي • تجربة التبادل السلس للمشروع بين الإصدارات • الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي للفرق • مشاركة تراخيص المستخدمين المتعددين مع أكبر عدد تريده من الأشخاص • الاستفادة من الدعم المباشر المجاني وتدريب الخبراء اعرف المزيد هنا : www.atlasti.com
Pigment
pigment.com
ما هو الصباغ؟ Pigment عبارة عن منصة لتخطيط الأعمال. من خلال الجمع بين الأشخاص والبيانات والعمليات في منصة متكاملة وبديهية وقابلة للتكيف، يمكن للفرق بناء خطط عمل استراتيجية وتشغيلية موثوقة بسرعة لدفع النمو والتفاعل مع التغيير وتأمين أعمالهم للمستقبل. الشركات الرائدة في الصناعة مثل Klarna وFigma وAirtable وPVH وWebhelp تثق في Pigment يوميًا، مما يسمح لها باتخاذ قرارات واثقة ودقيقة.
Datapad
datapad.io
Datapad عبارة عن منصة لإعداد التقارير بدون تعليمات برمجية. فهو يساعد أي شركة على التكامل مع أكثر من 15 مصدرًا في لحظة، ودمج بياناتها في موقع واحد والتعاون مع فرقها وعملائها. تتفوق الأداة في سهولة الاستخدام والتصميم والبساطة. بعض الميزات المميزة هي: - أكثر من 15 عملية تكامل - قوالب المقاييس ولوحة المعلومات - إنشاء AI Insight - منشئ مخططات جداول بيانات Google - روابط لوحة المعلومات والتضمين - بطاقات الأداء اليومية للبريد الإلكتروني - تعاون فريق مؤشرات الأداء الرئيسية
Explo
explo.co
يوفر Explo لوحة معلومات مدمجة قوية وحلاً لإعداد التقارير. قم بمشاركة تحليلات المنتج القابلة للتخصيص وتقارير المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل آمن مع كل عميل من عملائك مع مطابقة تصميم منتجك بسلاسة. امنح المستخدمين لديك القدرة على استكشاف بياناتهم من خلال تحرير لوحات المعلومات وإنشاء تقارير بيانات الخدمة الذاتية الخاصة بهم.
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Octoboard for Business
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء بالكامل - إنشاء تقارير ذات علامة تجارية خاصة * بوابات العميل المستضافة - جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك * أكثر من 50 عملية تكامل مع جميع منصات التسويق المفضلة لديك * أكثر من 100 نموذج معدة مسبقًا للوحات معلومات وتقارير بوابة العميل * تقارير ولوحات معلومات ومستخدمين غير محدود بدءًا من 5 دولارات أمريكية فقط لكل عميل، تعمل بوابات عملاء White Label المستضافة على مواقع الوكالة على زيادة حركة مرور العملاء وإطلاع العملاء على تقدم الوكالة. عدد غير محدود من المستخدمين، وتقارير غير محدودة، وأكثر من 50 عملية تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وSEO، وPPC، وتحليلات الويب، وتحليل الكلمات الرئيسية من Octoboard - منصة واحدة لإعداد تقارير العملاء لوكالات التسويق والمسوقين المشغولين.
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One ™ وصولًا ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات وموارد HPC القابلة للتطوير والموارد السحابية ، كل ذلك في مكان واحد.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi هو نظام ذكاء الأعمال وإعداد التقارير، وهو وسيلة مرنة وسهلة لتحليل وتصور تقدم شركتك. أداة ذكاء أعمال تساعد على جمع كافة بيانات شركتك في مكان واحد، وتوفير الوقت المستغرق في إدارة البيانات يدويًا، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحفيز فريقك للوصول إلى الأهداف بطريقة أكثر فعالية. الأفضل لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي مجال والتي لديها بيانات في أماكن مختلفة (أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو Excel أو ملفات أخرى) وتحتاج إلى أداة لتوحيد جميع البيانات في مكان واحد وتصورها والاستعداد للتحليل. نظرة عامة على أسعار flex.bi: يبدأ سعر flex.bi من 35 يورو شهريًا. يقدم flex.bi نسخة تجريبية مجانية. انظر تفاصيل الأسعار الإضافية أدناه https://flex.bi/pricing/
Vizzlo
vizzlo.com
نظرة عامة على المخطط الزمني وأمثلة. تخطيط وجدولة فعالة للمشروعات بجداول زمنية مذهلة ببضع نقرات فقط. قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية ومرئيات أعمال عالية الجودة مجانًا في ثوانٍ. أنشئ جداول زمنية أو مخططات أو خرائط للعروض التقديمية أو المستندات أو الويب.
Runway Financial
runway.com
Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك. الشركات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك Superhuman وAngelList و818 Tequila، تثق في Runway لإدارة عملياتها المالية ودفع عملية صنع القرار الاستراتيجي بثقة.
Slemma
slemma.com
Slemma هي أداة إعداد تقارير بسيطة ولكنها قوية مصممة للشركات. يمكّن Slemma المستخدمين من عرض جميع بياناتهم وتحليلها ومشاركتها - من مستودعات البيانات وموفري تخزين البيانات وحلول الخدمات السحابية - في مكان واحد.
CloudNine
cloudnine.com
لم تعد البيانات موجودة فقط في المستندات بعد الآن. إنه في كل مكان. يذهب CloudNine Analyst إلى حيث توجد بياناتك - بدءًا من المصادر التقليدية مثل البريد الإلكتروني وحتى المصادر الحديثة مثل Facebook وWhatsApp. نجد البيانات كما هي موجودة في العالم الحقيقي، ثم ندمجها حتى تتمكن من رؤية القصة الكاملة كما تتكشف. نحن نحول البيانات الفوضوية إلى معلومات مفيدة. يمكننا إلغاء التكرار والبحث والتصفية عبر جميع أنواع البيانات مرة واحدة - مما يساعد بياناتك على سرد قصة أكثر دقة. توفر منصة الاستقصاء الخاصة بنا منصة واحدة تدعم جميع أنواع البيانات في السياق - مع جداول زمنية. يمكنك الآن مراجعة مصادر متعددة للبيانات الحديثة الموضوعة بترتيب زمني، واكتساب رؤية لا تقدر بثمن. توقف عن مراجعة البيانات الفوضوية وابدأ في العثور على القصة الكاملة.
Hurree
hurree.co
الطريقة الأكثر ذكاءً وبساطة لتحليل بياناتك. Hurree هو القلب النابض للنظام البيئي للبيانات الخاص بك، حيث يعمل على تحويل كيفية مركزية بياناتك وتصورها والتعاون عليها باستخدام لوحات معلومات بسيطة وقوية. قم بتبسيط تحليلاتك وتعزيز التعاون وتحقيق نتائج مفيدة - كل ذلك من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مع Hurree، يمكنك تصور البيانات المعقدة بطريقة بسيطة وجذابة. تعمل لوحات المعلومات القوية لدينا على تسهيل فهم الأداء في لمحة واحدة. ويتكامل Hurree بسلاسة مع مئات الأدوات، ويجمع آلاف نقاط البيانات معًا في مكان واحد. من Google Analytics إلى Salesforce إلى QuickBooks، تقوم Hurree بدمج مجموعتك التقنية من أجل اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية. مدعومًا بمساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Riva، تقدم Hurree ميزات مثل التحليلات التنبؤية وإمكانيات chatbot وملخصات لوحة المعلومات - وهي أدوات قيمة لأي استراتيجية بيانات. ابدأ مع Hurree مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Markaaz
markaaz.com
لم يكن إعداد ومراقبة عملائك من الشركات الصغيرة أسهل من أي وقت مضى. من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، وعروض DIY بدون تعليمات برمجية، والخدمات المجمعة المخصصة التي تتميز بخيارات مشاركة الشركات الصغيرة، فإننا نساعدك بسرعة وسهولة على تقديم التحقق من العملاء في الوقت الفعلي من أجل الإعداد ومراقبة الأعمال الفعالة لمزيد من الشركات الصغيرة في وقت مناسب جدًا. نقطة سعر تنافسي. مدعومة بدليل "المركز"، قاعدة بياناتنا الخاصة بمعلومات الأعمال والتي تضم أكثر من 300 مليون سجل تجاري عالمي، 98% منها عبارة عن شركات صغيرة، وتجمع بياناتنا المتاحة دائمًا بين البيانات المتعلقة بالشركات وصحة الأعمال والسمعة للحصول على رؤية شاملة حقًا لكل شركة تريدها للتحقق أو المراقبة أو على متن الطائرة، 24/7/365. انضم إلينا على www.markaaz.com/enterprise/
Waytobi
waytobi.com
حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق. نحن نساعد الشركات على أن تكون في قمة أداء أعمالها متبوعًا بقرارات عمل فعالة وفي الوقت المناسب ومثمرة فقط. من خلال خدمتنا، يمكنك: - إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك أو اختيار قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية لأفضل ممارسات الصناعة من متجرنا - استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المحسوبة والمتجددة - تحديد الأدوار والامتيازات (4 مستويات من التسلسل الهرمي) - إدارة تقارير وتحليلات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك - تصور ومشاركة الأداء من خلال لوحات المعلومات
Datawiz BI
datawiz.io
يعد Datawiz BI حلاً متقدمًا للعثور بسرعة على الرؤى المستندة إلى البيانات وتتبع مشكلات الأعمال والمتاجر والمنتجات. إنها مجموعة من التقارير الجاهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها خصيصًا بالتعاون مع تجار التجزئة لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
Omni Intelligence
omniintelligence.online
منصة إنتاجية مركز الاتصال 360 درجة في السحابة: تحليلات الكلام، القياسات الحيوية الصوتية، مخطط/مراقبة الرد الصوتي التفاعلي التلقائي، مراقبة مستوى الخدمة/جودة الصوت، الرد الصوتي التفاعلي/تحميل مركز الاتصال/اختبار الأداء، الروبوت الصوتي/اختبار الرد الصوتي التفاعلي للمحادثة والمزيد
MSIGHTS
msights.com
تدعم MSIGHTS فرق التسويق لأكثر من 17 عامًا للمساعدة في جعل بياناتهم رائعة لإعداد التقارير والتحليل. منصتنا، الحائزة على جوائز MarTech Breakthrough Awards لعام 2019 عن "أفضل حل شامل لإدارة الحملات التسويقية
DataReportive
datareportive.com
DataReportive هي أداة لإعداد التقارير لقواعد بيانات SQL الخاصة بك. قم بإنشاء تقارير بيانات قابلة للتخصيص وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى فريقك مباشرةً من قواعد البيانات الخاصة بك.
Selfr
selfr.ai
Selfr عبارة عن نظام أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي للتوصيل والتشغيل يساعد محللي البيانات ورجال الأعمال على إنشاء خطوط أنابيب آلية تحول البيانات من مصادر متعددة إلى لوحات معلومات ذكاء الأعمال المباشرة. إنه يلغي الحاجة إلى توظيف مهندسي بيانات باهظي التكلفة لبناء وصيانة مكدس البيانات، ويقوم بأتمتة الكثير من المهام اليدوية الشاقة.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع البيانات. تعمل Datadeck على جعل الجميع متزامنين مع لوحات المعلومات الجميلة، مما يجعل شركتك أكثر سعادة وإنتاجية. يتيح استخدام Datadeck للفرق التعاون في تحليل البيانات، وإنشاء تقارير احترافية، وتوفير الوقت في نهاية المطاف من خلال وجود جميع مصادر البيانات الخاصة بك في مكان واحد. قم بمركزة بياناتك لإنشاء تقارير ولوحات معلومات قوية وتتبع مقاييسك المهمة. الأمان: جميع بياناتك وملفاتك آمنة مع Datadeck. يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا، ومنح أذونات وصول مختلفة لفريقك، وغير ذلك الكثير. يمكنك النزول إلى الأسفل لتحديد عناوين IP التي يمكنها الوصول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. التعاون: اسمح لأي شخص في شركتك بالاقتراب من البيانات واسمح له باستخدام هذه البيانات لصالح الشركة. اجعل فريقك يعمل معًا وتجنب إرسال الملفات والمزيد من الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية. سهل الاستخدام: لا يتطلب Datadeck أي معرفة سابقة بتحليل البيانات أو أي خبرة في منصات ذكاء الأعمال. لا يلزم وجود دليل، يمكنك البدء في الاستخدام في غضون دقائق وتعلم حيل أخرى أثناء استخدامك للمنصة. ما عليك سوى سحب الحقل وإفلاته للحصول على تمثيلات مرئية جميلة لبياناتك. الإعداد السريع: أضف مصادر البيانات بسهولة وابدأ العمل معها في أقل من دقيقة. التقارير الاحترافية: تتضاعف لوحات المعلومات الخاصة بـ Datadeck كتقارير احترافية لأي إطار زمني قد تحتاج إلى التصرف بناءً عليه - كل ساعة، أو يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا - حيث تقوم بإنشائها ومشاركتها مع أي شخص ترغب في منحه حق الوصول. توفير الوقت: يمكنك مركزة بياناتك في مكان واحد وقضاء وقت أقل في تسجيل الدخول والخروج من التطبيقات، والتبديل بين التطبيقات، وإرسال الملفات إلى زملائك وعملائك. استمتع بمزيد من الوقت في التعامل مع الأمور المهمة باستخدام أداة مصممة جيدًا ومريحة مثل Datadeck.
Talligence
talligence.in
Talligence هي أداة لإعداد تقارير ذكاء الأعمال لمستخدمي Tally. Talligence هو حل قوي وفريد من نوعه من الذكاء الاصطناعي و ML يحول وتصور بيانات الحصيلة الخاصة بك إلى رؤى تجارية ذات معنى. إنه بسيط للغاية للاستخدام وسهل التنفيذ.
EazyBI Cloud
eazybi.com
يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard هي إحدى شركات تكنولوجيا التعليم التي توفر للمؤسسات التعليمية في مرحلة الروضة الثانية والتعليم العالي والشركات والمؤسسات الحكومية القدرة على عرض بيانات التعلم الواردة من مصادر مختلفة بسهولة الإشارة والنقر. يجلب IntelliBoard البيانات من أنظمة إدارة التعلم وأنظمة معلومات الطلاب وأدوات التعاون وأدوات التقييم والموارد البشرية وأنظمة إدارة المواهب. يسمح IntelliBoard بإدخال وتحليل بيانات المشاركة الهامة لكل مؤسسة باستخدام التعلم عبر الإنترنت ويوفر الوصول إلى نقاط بيانات الطلاب والنظام الأساسي لتنظيم التواصل لجميع المشاركين في نجاح الطلاب.
ChartBlocks
chartblocks.io
إنشاء مخططات مخصصة جميلة. يأخذ ChartBlocks بياناتك من جداول البيانات إلى الرسومات القابلة للمشاركة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
© 2025 WebCatalog, Inc.