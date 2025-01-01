منصات علوم البيانات والتعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعد منصات علوم البيانات والتعلم الآلي أدوات أساسية للمطورين الذين يسعون إلى الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي في مشاريعهم. تعمل هذه المنصات على تسهيل بناء ونشر ومراقبة خوارزميات التعلم الآلي، وتمكين المطورين من إنشاء حلول أعمال فعالة. فهي تدمج الخوارزميات الذكية مع البيانات، مما يتيح للمستخدمين ربط البيانات بسلاسة وتطوير خوارزميات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. توفر هذه المنصات مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين بمستويات مختلفة من الخبرة. يوفر بعضها خوارزميات معدة مسبقًا وسير عمل بديهيًا مع ميزات مثل نماذج السحب والإفلات والواجهات المرئية، مما يجعلها في متناول المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المحدودة. ويتطلب البعض الآخر مهارات تطوير وترميز أكثر تقدمًا، ولكنه يوفر قدرًا أكبر من المرونة وخيارات التخصيص. تمتد وظائف هذه الخوارزميات على نطاق واسع، بما في ذلك التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعرف على الصوت، وأنظمة التوصية، وقدرات التعلم الآلي الأخرى. يتيح هذا التنوع للمطورين معالجة حالات الاستخدام المتنوعة واحتياجات العمل. إحدى المزايا الرئيسية لمنصات علوم البيانات والتعلم الآلي هي قدرتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على التعلم الآلي، مما يسمح للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات واسعة في علم البيانات بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه المنصات بشكل مشابه للمنصات كخدمة (PaaS) ولكن مع إمكانات التعلم الآلي المتخصصة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بناء كل شيء من الصفر. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه منصة لعلم البيانات والتعلم الآلي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * اتصال البيانات: يجب أن توفر المنصة للمطورين آليات لربط البيانات بخوارزميات التعلم الآلي، مما يسهل عملية التعلم والتكيف. * إنشاء الخوارزميات: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بهم داخل النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم المنصة خوارزميات معدة مسبقًا للمستخدمين المبتدئين أو لحالات الاستخدام الشائعة. * قابلية التوسع في النشر: يجب أن توفر المنصة إمكانات لنشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مما يمكّن المستخدمين من تنفيذ نماذجهم في بيئات الإنتاج بكفاءة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل منصات علوم البيانات والتعلم الآلي على تمكين المطورين من تسخير إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، بغض النظر عن مستوى خبرتهم.
إرسال تطبيق جديد
RunLve
web.runlve.com
RunLve هو تطبيق يوفر أدوات علم البيانات وإدارة البيانات والنماذج لتحسين مشاريع الذكاء الاصطناعي. سهل الاستخدام ومخصص لتلبية احتياجات المستخدم.
Box
box.com
Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote هو دفتر ملاحظات تعاوني لعلماء البيانات يتيح التحليل ومشاركة البيانات بشكل فوري من خلال واجهة مستخدم قائمة على السحابة.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Databricks
databricks.com
Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.
Anaconda
anaconda.com
Anaconda هو تطبيق يسهّل مشاريع علوم البيانات والتعلم الآلي، مع إدارة حزم Python وبيئات معزولة، ويحتوي على مستودع كبير من الحزم المفتوحة المصدر.
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI هو تطبيق يعتمد على منصة PyTorch لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة وبسرعة من المتصفح، مع تخزين دائم وإعدادات جاهزة.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
Obviously AI
obviously.ai
أداة بدون كود تسهل تحليل البيانات وبناء نماذج التعلم الآلي بسرعة لتنبؤ النتائج مثل churn وتحويلات العملاء وسداد القروض.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Hex
hex.tech
Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow هو مكتبة مفتوحة المصدر للتعلم الآلي، تركز على تدريب الشبكات العصبية العميقة وتستخدم في تطبيقات مثل رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة.
Observable
observablehq.com
Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.
Landing AI
landing.ai
Landing AI يوفر منصة لتطوير ونشر أنظمة رؤية الكمبيوتر بسهولة دون حاجة لتعلم البرمجة، مع التركيز على جودة البيانات ومرونة النشر.
JADBio
jadbio.com
تطبيق Jadbio يسهل تحليل البيانات الصحية باستخدام التعلم الآلي، مما يساعد الباحثين على اكتشاف المؤشرات الحيوية ونمذجة البيانات دون الحاجة لخبرة تقنية.
Red Hat
redhat.com
يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
SAS
sas.com
تطبيق SAS يقدم تحليلات متقدمة وإدارة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يدعم صنع القرار في مختلف الصناعات.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هو منصة مفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على بناء وتطوير نماذج البيانات بكفاءة.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات في البيانات لتحسين التنبؤات وتحليل البيانات المعقدة بشكل فعال.
Akkio
akkio.com
Akkio هو منصة بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الوكالات في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحليل الاتجاهات وسلوك العملاء بشكل سهل وفعال.
Sensetime
sensetime.com
Sensetime هو تطبيق يقدم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعرف على الوجه ورؤية الكمبيوتر لتحسين الكفاءة وتحليل البيانات في عدة قطاعات.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB هي منصة مفتوحة المصدر تتيح تخصيص الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المؤسسات، مما يسهل بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr هو تطبيق لتحسين عملية وضع العلامات على الصور لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والمركبات المستقلة والمدن الذكية وغيرها.
DataRobot
datarobot.com
Datarobot هي منصة للتعلم الآلي تساعد المؤسسات على تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة وفاعلية مع إدارة شاملة للأصول.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
تطبيق مطور C3.ai يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة C3 AI، مع التركيز على التكامل والحوكمة.
Deep Cognition
deepcognition.ai
تطبيق Deep Cognition يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدخال البيانات المعقدة من مستندات الجمارك والفواتير وقوائم التعبئة وغيرها.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer هو تطبيق لتعدين العملات المشفرة يتيح للمستخدمين الوصول إلى التعدين السحابي والحلول المخصصة لتعدين الأصول الرقمية دون الحاجة إلى صيانة الأجهزة.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
Saturn Cloud
saturncloud.io
ساتورن كلاود هو منصة متكاملة لتطوير ونشر علوم البيانات والتعلم الآلي في السحابة، تدعم لغات وأدوات مختلفة وتوفر تكامل Git.
hasty.ai
hasty.ai
تطبيق Hasty يتيح تسريع عملية تصنيف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ينتج بيانات مصنفة عالية الجودة بسرعة.
BigML
bigml.com
BigML هو خدمة تعلم آلي سحابية تسهل تحليل البيانات ونمذجة السلوك والتنبؤ، مما يمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Neural Designer
neuraldesigner.com
يعتبر Neural Designer أداة قوية لتطوير نماذج التعلم الآلي، مما يسهل إنشاء الشبكات العصبية وتدريبها وتقييمها بدون معرفة برمجية واسعة.
Exploratory
exploratory.io
تطبيق Exploratory يتيح للمستخدمين استكشاف البيانات بسرعة، واستخلاص رؤى أعمق، والتواصل بشكل فعال عبر واجهة مستخدم بسيطة.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
تطبيق PI.EXCHANGE هو منصة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تمكن المستخدمين من بناء تطبيقات التعلم الآلي بسهولة وسرعة دون حاجه لبرمجة.
Deci AI
deci.ai
تطبيق Deci يُسهل تطوير وتحسين نماذج التعلم العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من سرعة الأداء ويقلل تكاليف الحوسبة.
KNIME
knime.com
KNIME هو برنامج مفتوح المصدر لتحليل البيانات والتعلم الآلي، يوفر واجهة بديهية لإنشاء حلول بيانات مركبة بسهولة.
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
تطبيق Developer Expert.ai يمكّن المطورين من تطوير واختبار ونشر حلول الذكاء الاصطناعي بفعالية، مع دعم التكامل والتخصيص.
Qlik
qlik.com
Qlik هو تطبيق لذكاء الأعمال يوفر أدوات لتحليل البيانات، تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ ويتيح للمستخدمين استكشاف البيانات بسهولة.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هو منصة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تبسيط استخدام البيانات في اتخاذ القرارات وتحسين العمليات.
DagsHub
dagshub.com
Dagshub هو منصة لإدارة مشاريع علم البيانات، تقدم أدوات للتحكم في الإصدارات، وتتبع التجارب، والتعاون في العمل.
DataCanvas
datacanvas.com
تطبيق DataCanvas هو منصة تلقائية لتحليل البيانات، تدعم العلماء في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتوفر تحليلات وآلات تعلم آلي في المجالات المختلفة.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI يساعد الشركات على بناء وإطلاق وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة وسرعة، مع تحسين كفاءة الأعمال وتحليل البيانات.
Decanter AI
decanter.ai
ديكانتر AI هو منصة ذكاء اصطناعي بدون شفرات تساعد العلماء والخبراء على تصميم ونشر حلول الذكاء الاصطناعي بسهولة.
Chooch
chooch.ai
Chooch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو بغرض تحسين المراقبة والأمان وأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتجزئة.
Incorta
incorta.com
Incorta منصة فورية لتحليل البيانات، تدمج معلومات من أنظمة متعددة لتوفير رؤى سريعة ودقيقة للمستخدمين دون الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات.
Altair One
altairone.com
Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire هو تطبيق لتحليل البيانات يدعم التحليلات الذاتية، التصور، والتعاون في الوقت الفعلي لمساعدة الشركات في اتخاذ القرارات.
4Paradigm
en.4paradigm.com
تقدم 4Paradigm حلول ذكاء اصطناعي شاملة للشركات، مع التركيز على التعلم الآلي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS هي منصة متعددة السحابة لبناء وتطوير تطبيقات البيانات، تسهل معالجة البيانات وتحسين الوصول إليها بكفاءة.
Algforce.ai
ai.algforce.com
تطبيق Algforce.ai يساعد المستخدمين غير التقنيين في تحليل البيانات واستعلاماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
UbiOps
ubiops.com
تطبيق UbiOps يتيح نشر وتقديم نماذج وتحليلات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر الإنترنت بسهولة، مما يسهل إدارتها واستخدامها.
Pecan
pecan.ai
تطبيق بيكان هو منصة تحليل تنبؤية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحليل سلوك العملاء والاتجاهات.
Zerve
zerve.ai
Zerve تطبيق مخصص لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، يساعد الفرق في تحويل النماذج إلى برامج قابلة للنشر وتحليل البيانات بشكل متقدم.
Graphext
graphext.com
Graphext هو حل تحليلات متقدم يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من خلال تصور وتحليل البيانات بشكل سهل وفعال.
© 2025 WebCatalog, Inc.