أنظمة إدارة التعلم المؤسسي - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

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تلعب أنظمة إدارة التعلم المؤسسي (LMS) دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تبسيط تنظيم مبادرات التدريب للموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين ومراقبتها والإشراف عليها. تلعب هذه الأنظمة دورًا أساسيًا في إدارة برامج التدريب المخصصة التي تشمل الإعداد والنمو المهني والتدريب على الامتثال. تستفيد الشركات من منصات LMS الخاصة بالشركة لتخصيص الدورات التدريبية لكل من الموظفين والمستخدمين الخارجيين، ومراقبة تقدمهم من خلال وحدات الدورة التدريبية والتقييمات. يتم إنشاء الدورات إما باستخدام أدوات متكاملة داخل نظام إدارة التعلم (LMS) أو من خلال برنامج مخصص لتأليف الدورة التدريبية. بصفته مركزًا مركزيًا للمواد التعليمية، يسهل نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات تقديم المحتوى بكفاءة لتطوير الموظفين وتدريب العملاء، مما يفيد المتعلمين والإداريين على حدٍ سواء.
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Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام إدارة تعليم قابل للتكوين بدرجة كبيرة (LMS) يتناسب مع أهداف مؤسستك. نحن نساعد الآلاف من العملاء على مستوى العالم، بدءًا من الصناعة وحتى التعليم العالي، من خلال توفير تجربة مألوفة للمتعلمين، وأدوات النظام البيئي المتطورة، والتقارير والبيانات المتعمقة، والتأليف داخل التطبيق، ومسارات التعلم، والتدريب على الامتثال وإعداد التقارير. باعتبارها أكبر مزود تجاري في العالم لخدمات الاستضافة والدعم لنظام Moodle™ مفتوح المصدر، المدعوم من Amazon Web Services (AWS)، تساعد Open LMS المؤسسات على تقديم تجارب تعليمية رائعة دون تعقيدات. يعد Open LMS جزءًا من مجموعة Learning Technologies Group plc الحائزة على جوائز من شركات تكنولوجيا التعلم المتخصصة وإدارة المواهب. تعرف على المزيد حول Open LMS على www.openlms.net.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، تسهل GoSkills اكتشاف وإنشاء محتوى تعليمي مخصص. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية المدمجة في النظام الأساسي ومساعد الذكاء الاصطناعي Genie على تبسيط عملية إنشاء الدورة التدريبية، مما يسهل على أي شخص إنشاء دورات تدريبية مصقولة بسرعة وفعالية. تفتخر GoSkills بمكتبة حائزة على جوائز تضم أكثر من 100 دورة تدريبية في مجال الأعمال، يقودها جميعًا خبراء الصناعة المشهورون. يتم تصميم الدورات حسب الطلب، وتنظيمها، وإنشائها داخليًا، ويتم تحديثها بانتظام لضمان تلبية معايير الجودة العالية على كل المستويات. تستخدم كل دورة أسلوب التعلم المصغر القائم على اللعب، مما يضمن أن يكون التعلم ممتعًا ومؤثرًا، وبالتالي تعزيز المشاركة والاحتفاظ بالتعلم.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Sana AI
sana.ai
SANA هي منصة تعليمية تعمل بالطاقة AI وتمكن المؤسسات من الوصول إلى المعرفة وتبادلها ، وأتمتة المهام الإدارية ، والأداء بشكل أسرع من أي وقت مضى. توفر المنصة أدوات ووظائف مثل إنشاء تجارب تعليمية حية وذات ذاتي ، وتبسيط التعلم المباشر ، وإدارة الفوضى مع التلقائيات التلقائية الذكية ، وتوضيح التأثير مع التحليلات البديهية. تم تصميم المنصة لمساعدة الشركات على بناء برامج غامرة على متن الطائرة ، وتنظيم التدريب على الامتثال ، وتبسيط تعليم الموظفين ، وتطوير مهارات القيادة ، وتمكين ممثلي المبيعات من الأدوات للوصول إلى المعرفة وبناء المهارات. SANA هو نظام إدارة تعليمي كامل يوفر قدرات بحث بمساعدة AI ، ومسارات التعلم الشخصية ، وأدوات التعاون ، والمراجعات الشخصية. تتكامل المنصة مع مجموعة واسعة من أدوات الطرف الثالث وتوفر دعمًا متعدد اللغات. كما يوفر ميزات الإدارة الآلية مثل المستخدم على متن الطائرة والسيارات الخارجية ، وسمات المستخدم المخصصة ، وحقوق الوصول القابلة للتخصيص. تم الوثوق بـ SANA من قبل قادة الصناعة وتقدم تجربة تعليمية شخصية مع عناصر تفاعلية ، مثل استطلاعات الرأي والمسابقات ، والصفحة الرئيسية الشخصية ، والتوصيات ، وتحميل تعيين المشروع. تهدف المنصة إلى توفير الوقت والتوسيع والسماح للمؤسسات بالتركيز على الأشياء الممتعة. مع SANA ، يمكن للمنظمات فتح معرفتها وتمكين فرقها من تعلم بسرعة ، والاحتفاظ بالمعرفة ، وأتمتة المهام الإدارية.
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل المنال ومجزيًا وممتعًا، فإننا نساعدك على جعل الجميع أكثر حماسًا بشأن تطورهم المهني. يمكن للمتعلمين "تحسين" مهاراتهم، والنمو في العمل، وإنجاز المزيد من المهام - ويمكنك قياس تأثير إنجازاتهم الرائعة. تجمع Schoox بين أدوات التعلم والمحتوى والمشاركة وتنمية المواهب وتأثير الأعمال في حل واحد شامل يشجع المتعلمين على التفاعل مع محتوى بناء المهارات ذي الصلة من خلال واجهات مستخدم حديثة وبديهية.
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعرفة بشكل فعال فحسب، بل تضمن أيضًا الاحتفاظ بها بشكل دائم.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
AcademyOcean
academyocean.com
اكتشف نظام إدارة تعليمي شامل (LMS) وبرامج منصة التعلم الإلكتروني المصممة لإنشاء وتوصيل دورات تدريبية للشركات دون عناء. تجربة تطوير الدورة التدريبية السريعة والعرض الجدولة اليوم! AcademyoCean هو نظام LMS يساعد الشركات على أتمتة التدريب للموظفين والعملاء والشركاء من خلال توفير البرامج المصنفة في الجزء العلوي من صناعتها لسهولة الاستخدام (9.9 من 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك بسهولة تعيين التدريب وتتبع تقدم الموظف. يقوم منشئ الدورة التدريبية البديهية بتبسيط إنشاء المحتوى ويقدم مكتبة من الدورات التي تم إنشاؤها مسبقًا التدريب وتزويد احتياجاتك من القوى العاملة. https://auzmor.com/
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة والمهارات الشخصية والرفاهية والقيادة والامتثال، ومن السهل تحسين مهارات عملك بالكامل! استفد من مجموعاتنا التدريبية الجاهزة للاستخدام، أو صمم مسارات التعلم الخاصة بك من خلال عمليات التشغيل الآلي المرنة والواجهة سهلة الاستخدام. من خلال العمل مع فريقنا من خبراء التعلم، سنساعدك على بناء برنامج تدريبي يتماشى مع نتائج أعمالك حتى تعرف أنك تحصل على أفضل عائد على استثمارك. كما أننا نحرص بشدة على ضمان حصولك على أقصى استفادة من نظام RedSeed LMS، ولهذا السبب يحصل كل عميل من عملاء RedSeed على مدير نجاح مخصص لحسابه مدى الحياة - دون أي تكلفة إضافية! تعرف على المزيد على: www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشامل (LMS) الخاص بنا وسيكون لديك كل الوسائل التي تحتاجها لإنشاء أفضل تجربة تعليمية رقمية ممكنة. أو اختر FastPass لمن يبحثون عن التسجيل السلس للزوار. علاوة على ذلك، فإننا نضمن أفضل دعم ممكن لكل عميل.
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، لمعالجة التحديات التي واجهوها كمتعلمين. وبعد 3 سنوات فقط، يتم استخدام CLASSUM الآن من قبل أكثر من 3700 مؤسسة في 23 دولة حول العالم، ويستمر في كسر حواجز الاتصال وبناء بيئات تعليمية تعزز النمو والتعاون. يشمل المستخدمون مؤسسات مثل KAIST، وجامعة Yonsei، وجامعة Ewha Womans، بالإضافة إلى الشركات العالمية بما في ذلك LG، وSamsung Electronics، وShiseido، وHyundai، وWorld Vision، وPrudential. هدفنا هو جمع المتعلمين والمعلمين معًا في مكان يمكنهم من خلاله التواصل بحرية وراحة. نريد إنشاء وتوسيع المساحات التي يمكن أن تتم فيها التفاعلات والتعاون الصحي بشكل طبيعي داخل الفصل الدراسي وخارجه. يمكن للمتعلمين التفاعل بحرية في CLASSUM، والمشاركة في الأسئلة والأجوبة والمناقشات من خلال النصوص والوسائط الأخرى التي تناسب احتياجات التواصل الخاصة بهم في هذا العصر الرقمي. شهد المعلمون الذين يستخدمون CLASSUM للتواصل مع طلابهم زيادة في مشاركة الطلاب وتقليل العمل الإداري. في أبريل 2021، جمعت CLASSUM سلسلة A بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة Pearl Abyss Capital وStorm Ventures جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين Big Basin Capital وSmilegate Investment. تم تكريم مؤسسنا ومديرنا التنفيذي، شيرين لي، مؤخرًا كعضو في قائمة Forbes 30 Under 30 Asia Class لعام 2021 لنهج CLASSUM المبتكر في مواجهة تحديات الاتصال في التعليم. تم اختيار CLASSUM أيضًا كواحدة من كأس GSV في عام 2020، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة الملهمة في مجال تكنولوجيا التعليم والمواهب في مجال تكنولوجيا التعليم عبر القارات الست.
Disco
disco.co
أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خلال جوائز EdTech Breakthrough.
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية، والبريد الإلكتروني، والأدلة الورقية، ولوحات النشرات لم تعد كافية بعد الآن. إنهم يصنعون ما نطلق عليه اسم
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn عبارة عن منصة تدريب عبر الإنترنت سهلة الاستخدام وحائزة على جوائز. أبقِ موظفيك ومديريك على المسار الصحيح من خلال التدريب من أي مكان. قم بتطوير فرق عالية الأداء من خلال تدريب متسق وجميل وسهل الاستخدام عبر الإنترنت باستخدام Trakstar Learn. نحن نسهل عليك تأهيل الموظفين وإنشاء الدورات التدريبية وإضافة الاختبارات وتتبع النتائج. ارفع ملفاتك وأنشئ دورة تدريبية عبر الإنترنت في دقائق يمكن تخصيصها لأي مجموعة من المستخدمين. احصل على عرض توضيحي للتعلم اليوم! Learn عبارة عن منصة تدريب عبر الإنترنت للموظفين والعملاء والشركاء. يساعد نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا الشركات على تدريب الموظفين وتدريبهم باستخدام المحتوى الخاص بهم أو من مكتبة المحتوى الخاصة بنا.
LearnUpon
learnupon.com
تتيح لك LMS (برنامج إدارة التعلم) من LENDUPON تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على ما يهم - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتوصيل تجارب تعليمية جذابة تؤثر على ما يهم - الأداء والاحتفاظ والنمو - مع Learnupon.
eduMe
edume.com
eduMe هي منصة التدريب المفضلة للقوى العاملة في الخطوط الأمامية. نحن نتشارك مع شركات البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات اللوجستية حسب الطلب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Uber وMarriott وKering وBlue Cross Blue Shield، لتقديم تدريب غامر على مستوى المستهلك بسلاسة في تدفق العمل، مما يسمح لهم بتحسين الإعداد والكفاءة والاحتفاظ بهم بتكلفة أقل. تم دمج eduMe في أدوات الموارد البشرية والاتصالات التي يستخدمها خط المواجهة لديك بالفعل مثل Workday وMicrosoft Teams وBeekeeper وFountain، ويمكن الوصول إليها بنقرة واحدة مما يعني أن التدريب يلبيهم في التدفق الرقمي الموجود لديهم بالفعل، للحد الأدنى من الاحتكاك و المشاركة القصوى. سهل وسريع الإنشاء، من خلال التنسيقات الرائدة المصممة لإشراك المتعلم الحديث، يعمل eduMe على تحسين معدلات إكمال الدروس ومعها قدرتك على قيادة تغيير السلوك بنجاح، وتحسين تجربة القوى العاملة (والعملاء)، والإنتاجية، والسلامة، والامتثال، والاحتفاظ، من أجل المزيد من السلاسة العمليات وخلاصة صحية. eduMe هو شريك Workday معتمد مع Workday Ventures المستثمر. ولها مكاتب في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وفي لندن بالمملكة المتحدة. اكتشف المزيد على www.edume.com.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
تعمل منصة ShieldbyteLMS على تمكين المؤسسات العالمية من تدريب موظفي الشركات بشكل مستقيم. إنه يبسط زيادة معرفة الموظفين بالتدريب على الحوكمة والمخاطر والأمن والامتثال للقوى العاملة في جميع أنحاء العالم. دورات التعلم الإلكتروني والاختبارات التي يمكن الوصول إليها من أي مكان لنماذج الاشتراك ذات الأسعار المعقولة تلبي احتياجات التعلم والتطوير الخاصة بك. ShieldbyteLMS عبارة عن منصة LMS متكاملة مع دورات تدريبية مُعدة مسبقًا وإحضار المحتوى الخاص بك (BYOC). إنه يعزز تقدم الموظف ورؤية الأداء من خلال المقاييس والاختبارات والشارات ويعترف بالشهادات. تُمكّن ممارسة التميز الأكاديمي لدينا المؤسسات من مواجهة هذه التحديات من خلال تصميم وتقديم قدرات تدريبية ذات مستوى عالمي مع العمل كركيزة أساسية في أي تحويل ناجح للمهارات. فهو يوفر تصورًا سلسًا لرأس المال الفكري من خلال لوحة معلومات تعاونية وتطور الدورة التدريبية.
BrainCert
braincert.com
يجعل BrainCert رحلة التعلم الإلكتروني الخاصة بك أسهل ويساعدك على تقديم تدريب عالي التأثير بنتائج قابلة للقياس تعمل على تسريع نمو موظفيك وشريكك وعملائك على نطاق واسع. تم تصميم منصة BrainCert لتقديم أي نوع من التدريب عبر الإنترنت، بدءًا من إنشاء الدورات التدريبية والاختبارات والمنتجات والفصول المباشرة وتسويقها وبيعها وحتى حالات استخدام محددة مثل إنشاء وتقديم تقييمات للاحتياجات الأكاديمية واحتياجات الشهادات، والتدريب على الامتثال، وتحسين المهارات في مكان العمل. والامتحانات المراقبة وتدريب العملاء والشركاء، بالإضافة إلى التعاون في الوقت الفعلي باستخدام فصل دراسي افتراضي متكامل. يأتي BrainCert مع أكثر من 300 ميزة متميزة وعمليات تكامل غنية لإنشاء وتقديم تجارب تعليمية جذابة باستخدام التلعيب والشهادات والشارات واللوحات البيضاء ومسار التعلم والمهام والصفحات المقصودة والتسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة والتقارير والتحليلات والمزيد! يقع الأمان والامتثال في مركز منصة BrainCert على مستوى المؤسسات. نحن حاصلون على شهادة SOC2 Type II وISO 27001:2013 ومتوافقون مع HIPAA وGDPR.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor عبارة عن منصة تعليمية اجتماعية مصممة لتعزيز المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالمعرفة من خلال الميزات التفاعلية. أدوات إنشاء الدورات التدريبية البديهية ونظام إدارة التعلم المرن تجعل من السهل إنشاء برامج تدريب ديناميكية وتقديمها. الفوائد: - زيادة المشاركة: تعزيز التعاون وتبادل المعرفة من خلال الميزات الاجتماعية. - إنشاء دورة تدريبية مبسطة: تتيح الأدوات البديهية التطوير الفعال للمحتوى الجذاب. - التعلم المخصص: تلبية أنماط التعلم المتنوعة باستخدام الوسائط المتعددة والعناصر التفاعلية. - دعم لا يتزعزع: يضمن دعم العملاء المخصص رحلة تعليمية سلسة. يتيح لك Teachfloor القيام بما يلي: - تقديم برامج تدريبية مؤثرة تلقى صدى لدى المتعلمين. - خلق بيئة تعليمية تعاونية للاحتفاظ بالمعرفة. - حقق أهدافك التعليمية من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام. أطلق العنان لقوة التعلم الاجتماعي مع Teachfloor!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS هو نظام إدارة تعلم متعدد الوظائف يحتوي على مجموعة متنوعة من أدوات التدريب المفيدة عبر الإنترنت للمعلمين والمتعلمين، والتي يمكن العثور عليها في حلول LMS الأكثر تكلفة. تم إدراج JoomLMS في قائمة أفضل أنظمة إدارة التعلم الأكاديمية من قبل Talented Learning، وهي منظمة أبحاث واستشارات مستقلة، وتميزت بتجربة المستخدم الرائعة وجوائز Rising Star من قبل منصة مستقلة لمراجعة البرامج - FinancesOnline. واجهة LMS نظيفة ومرتبة وسهلة العمل معها. - متوافق مع SCORM وAICC، - متوافق مع الهاتف المحمول، - تطبيقات iOS وAndroid Mobile، - منشئ الدورة التدريبية، - تخطيط حديث، - الاختبار والاختبار، - أدوار مستخدم متعددة، - دعم أنظمة الدفع المتعددة، - أدوات التعاون الاجتماعي، - مجموعة واسعة مجموعة من التقارير، - استيراد/تصدير البيانات. يتم إنشاء جميع الدورات التدريبية بمساعدة منشئ الدورة التدريبية المدمج. ينتقل المعلم أو مسؤول LMS من خطوة إلى أخرى لملء جميع الحقول الضرورية. يتم تحميل جميع المواد التعليمية في الأقسام المقابلة في JoomLMS. يمكنك إما تحميل المواد التعليمية (المستندات ومقاطع الفيديو والروابط والعروض التقديمية وما إلى ذلك) واحدة تلو الأخرى أو استيراد حزمة SCORM/AICC. JoomlaLMS متوافق مع SCORM 1.2 و2004 ويعمل بشكل جيد مع أي أداة تأليف تدعم تلك التنسيقات. لتقييم معرفة الطلاب، توجد أداة اختبار تحتوي على 13 نوعًا من الأسئلة المتاحة. من الممكن أيضًا استيراد الأسئلة أو إضافة أسئلة من مخزن الأسئلة (على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء اختبار نهائي). بمجرد تحميل جميع مواد الدورة التدريبية، يمكن دمجها في مسارات التعلم. يحتوي JoomLMS على عدد من التقارير لتقديم كمية هائلة من المعلومات. يمكن للمدرس التحقق من من ومتى قام بالوصول إلى مواد التعلم الإلكتروني والاتصال بالطلاب في حالة عدم قضاء وقت كافٍ في الدراسة؛ التحقق من الأسئلة ومسارات التعلم التي استغرقت معظم الوقت لإنجازها ومراجعتها إذا لزم الأمر؛ توفر إحصائيات تنزيل المستندات نظرة ثاقبة لأنواع المواد المطلوبة. يسمح JoomLMS بإنشاء الواجبات وتعيينها لمجموعة معينة من الطلاب إذا لزم الأمر. يوفر القسم أيضًا نظرة ثاقبة لإحصائيات المهام المنفذة. على سبيل المثال، يمكن للمدرس التحقق مما إذا كان الطالب قد أكمل المهمة أم لا، وتقييمها وإرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى ذلك الطالب. يمكن إضافة الواجبات المقدرة إلى دفتر التقديرات يدويًا. يعتمد سعر JoomLMS على نموذج السعر لكل متعلم نشط. يتم احتساب الطلاب المسجلين في دورة واحدة على الأقل فقط من خلال الترخيص، ولا يتم احتساب المعلمين ومسؤولي LMS. تبدأ تكلفة JoomLMS من 299 دولارًا سنويًا. من الممكن أيضًا شراء ترخيص دائم واستخدام نظام LMS مدى الحياة. أفضل طريقة للتعرف على النظام وتحديد ما إذا كان يناسب احتياجات المدرسة هو اختباره بنفسك، خاصة وأن الشركة تقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا دون الحاجة إلى معلومات بطاقة الائتمان. لتجربة JoomlaLMS عليك تقديم طلبك على موقع JoomLMS www.joomlms.com
Innform
innform.io
إن Innform LMS هي أداة التدريب الشاملة عبر الإنترنت للفرق الحديثة. يمكن للعملاء تجربة Innform Pro مجانًا لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. بفضل تصميم Innform الحائز على جوائز، يمكن للشركات إنشاء تدريب موظفيها وتعيينه وتتبعه من مكان واحد، والبدء في البث المباشر بسرعة بفضل أدوات Innform القوية والدعم السريع. باستخدام Innform، يمكن للمسؤولين إنشاء دورات تدريبية جذابة باستخدام الفيديو وSCORM وPDF وعروض Powerpoint والاختبارات. وبفضل ميزاته التي تعطي الأولوية للمتعلم مثل اللعب، يقوم Innform بإشراك المتعلمين في مواد التدريب المستمرة الخاصة بهم ويربطهم بمدربيهم للحصول على تجربة عملية.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring عبارة عن منصة لتمكين العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نهجنا المتمحور حول الأفراد يشمل المبيعات والشركاء والفرق وكل شخص آخر، بوتيرة الابتكار. نحن نساعد في عرض المحتوى ذي الصلة على الأشخاص المناسبين بسرعة، وندعم التدريب بالإضافة إلى تقديم رؤى حتى تتمكن من توسيع نطاق أفضل الممارسات لجعل كل شخص مثل الشخص الأفضل أداءً. يمتد نطاق BigSpring عالميًا مع عملاء مثل Google، وCisco، وPfizer، وHSBC وغيرهم.
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني للكمبيوتر اللوحي، والتعلم السريع المعتمد على الفيديو، وأدوات التعلم المدمج. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Nvolve Marketplace الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الشركاء المدمجة بالفعل مع Nvolve والجاهزة للاستخدام. تبدأ رحلة القوى العاملة المتصلة الخاصة بك بالتعلم والتطوير ولكنها تضيف قيمة عبر أعمالك بالكامل أول مرة وكل مرة! Nvolve مخصص لـ: • التعلم والتطوير • ESG والاستدامة • الجودة والتشغيل • الصحة والسلامة • الصيانة والعمليات • الموارد البشرية متوفر بـ 12 لغة مختلفة، منصة Nvolve معتمدة من ISO 27001:2017 وتم التحقق من صحتها من قبل GAMP5، بما يتماشى مع تطبيق لوائح EMA الأوروبية وFDA الأمريكية التي تحكم التحقق من صحة نظام الكمبيوتر.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep عبارة عن منصة تعليمية حائزة على جوائز تم تصميمها خصيصًا لمساعدة المرشحين على الشعور بمزيد من الثقة والاستعداد عند خوض اختبار الشهادات الخاصة بهم مع تسريع نمو الإيرادات للشركات. تثق العديد من الجمعيات وهيئات الاعتماد وشركات التدريب الرائدة في العالم في BenchPrep لتشغيل برامج الدراسة عبر الإنترنت، بما في ذلك ACT وAAMC وASCM وCFA Institute وCompTIA وGMAC وISACA وMcGraw-Hill Education وSpringer Publishing والمزيد. استخدم أكثر من 8 ملايين متعلم BenchPrep لتحقيق النجاح الأكاديمي والمهني. لاكتشاف المزيد، قم بزيارة www.benchprep.com.
Beeline
beeline.life
Beeline عبارة عن منصة حديثة لمجتمع التدريب والمعرفة، مما يجعل إنشاء وتشغيل أكاديمية تدريب على أسلوب التعلم الرقمي أو المختلط لعملك أمرًا سهلاً قدر الإمكان.
Cloud Assess
cloudassess.com
قم بتمكين القوى العاملة لديك من خلال منصة التدريب والتقييم في الوقت الفعلي التي توفر للمؤسسات التي تعتمد على المهارات وعالية الأداء ومقدمي التعليم العالي. تم تصميم منصتنا التعليمية المختلطة للعاملين في الخطوط الأمامية، مما يتيح التدريب المتنقل أثناء التنقل على المهارات التقنية والشخصية. سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو داخل الفصل الدراسي أو تحت قيادة المدرب أو يركز على التقييم، فإن حلنا المرن يعمل على تبسيط التعلم من أجل السلامة والامتثال والنمو. على عكس أنظمة إدارة التعلم العامة، يدعم Cloud Assess تقديم التقييمات العملية، مما يضمن تنمية حقيقية للمهارات لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. حدد الفجوات والتعرض باستخدام مصفوفة المهارات الخاصة بنا واستمتع بالمرونة الكاملة في التصميم باستخدام أدوات التأليف الخاصة بنا. يتمتع العملاء المحترفون بالكفاءة المطلقة من خلال الأتمتة والدخول الموحد والتكامل مع الجهات الخارجية. مكتبتنا التعليمية الواسعة متاحة للجميع مجانًا، وتضم آلاف الدورات المجانية لمختلف القطاعات والأدوار. من خلال المحتوى المعتمد والتقييمات العملية المتوفرة لحسابات Pro، نقوم بتبسيط عملية تحسين المهارات. قم بتحويل فريقك من خلال جعل التعلم المستمر روتينًا يوميًا. استكشف الدورات المجانية الآن على cloudassess.com/course-library وابدأ في سد فجوات المهارات اليوم!
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS هو الوافد الجديد إلى سوق LMS. لقد ركزوا على الوظائف الأساسية على الميزات العصرية. لقد سمح القيام بذلك للنظام بالبقاء بديهيًا وسهل الاستخدام. باستخدام RomyLMS، يمكنك إدخال مادة الدورة التدريبية وتعيينها للمستخدمين وتتبع تقدم هؤلاء المستخدمين. يحتوي النظام على تقارير قوية وعناصر اللعب. لقد صممنا النظام أيضًا مع وضع الأجهزة المحمولة في الاعتبار، لذلك فهو مستجيب تمامًا للجوال.
Centrical
centrical.com
Centricalis عبارة عن منصة لتجربة أداء الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تقدم أفضل تجارب العملاء في فئتها للعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال نجاح ونمو وكيل الخطوط الأمامية. توفر المنصة تجربة موحدة للموظفين مع إدارة الأداء في الوقت الفعلي، والتعلم المصغر التكيفي، والتدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الجودة، وVoE، من خلال حل الألعاب لمساعدة المؤسسات على تحسين الإنتاجية والمبيعات، وخفض التكاليف، وخفض الاستنزاف، وزيادة رضا العملاء . تأسست Centrical في عام 2013 وتخدم العملاء في 150 دولة بـ 40 لغة مختلفة. لدى Centrical مكاتب في نيويورك وتل أبيب ولندن، ومن بين العملاء شركات رائدة متعددة الجنسيات مثل Microsoft وTeleperformance وSynchrony Financial وغيرها.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال التعلم والتطوير المدعوم من BizLibrary، يتم تزويد الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها للوظيفة اليوم ويكونون على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة غدًا.
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير الذي يركز على إعداد الموظفين إلى مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة، فإن BrainStorm سيجعل عملك أسهل، ونتائجك أحسن. تنشيط المستخدمين المظلمين - BrainStorm هي منصة التعلم الوحيدة التي تستهدف بشكل استباقي المستخدمين المرخصين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول بعد. عندما تقوم بتحويل المستخدمين الداكنين، ينتقل تأثير استخدامك من تزايدي إلى أسي. تسريع الاعتماد – لا تقم فقط بتعليم المستخدمين كيفية استخدام الميزات والتطبيقات، بل علمهم متى ولماذا يستخدمون الميزات والتطبيقات. تم تصميم BrainStorm لأتمتة التدريب الذي يدفع الأشخاص إلى تغيير طريقة عملهم. توسيع استخدام الميزات – تعزيز اعتماد الميزات بشكل أعمق وأوسع. ساعد المزيد من المستخدمين على تجاوز الأساسيات ودمج أدواتهم في عمليات عملهم اليومية. ميزات العصف الذهني: * الاتصالات المستهدفة: جذب وتنشيط المتعلمين غير المشاركين من خلال الاتصالات في الوقت المناسب التي تلهم المستخدم. * التعلم القائم على الأدوار: تضمن تدفقات المحتوى المخصص التي تنظمها المجموعات إعداد المحتوى المناسب للجمهور المناسب. * تأليف الدورة التدريبية: قم بتحميل أصول التعلم الخاصة بك وتجميعها في BrainStorm Flows™، وهي مسارات عمل قابلة للتكيف توفر التعلم المناسب وفي الوقت المناسب لكل متعلم. * التفرع: أضف تفرعًا إلى أي تدفق لإنشاء تجارب تعليمية مخصصة تتوافق مع ما يريد المستخدم أن يتعلمه بعد ذلك. * حزم المحتوى: يحتوي BrainStorm على المئات من تجارب التعلم المعدة مسبقًا لتتمكن من استخدامها أو تعديلها، حتى تتمكن من البدء في العمل. إعداد التقارير: تعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تغيير السلوك باستخدام التقارير الديناميكية.
D2L Brightspace
d2l.com
تحرر من قيود نظام إدارة التعلم (LMS) مع D2L Brightspace، وهي منصة ابتكار تعليمية مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب مخصصة للغاية تطلق العنان لإمكانات المتعلم على نطاق واسع. تم تصميم Brightspace للتعلم في كل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الأيام الأولى للمدرسة وحتى التعليم العالي وما بعده. - الروضة حتى الصف الثاني عشر: إنشاء تجارب تعليمية حديثة ومرنة يحبها الطلاب وأولياء الأمور. - التعليم العالي: قم ببناء تجارب تعليمية مخصصة للغاية تطلق العنان للإمكانات. - الشركة: تقديم التدريب للموظفين أو العملاء أو الشركاء. - الجمعيات: حول التعليم والتدريب إلى ميزتك التنافسية. رقمنة دوراتك يمكنك تحديث تجارب الفصول الدراسية بسهولة باستخدام تقنية سهلة الاستخدام واعتماد الأدوات الرقمية الشائعة في أفضل أنظمة إدارة التعلم اليوم. تحسين نتائجك ابدأ في تنفيذ تجارب التعلم المخصصة بسهولة وعلى نطاق واسع. اتخذ قرارات تعليمية أكثر ذكاءً مدعومة بالبيانات، ووفر الوقت من خلال أتمتة المهام، وتحسين مشاركة المتعلم. تحويل تجربتك عندما تكون جاهزًا، يمكن لـ Brightspace التعامل مع طرائق التعلم المتقدمة التي تعمل على تخصيص التجربة بشكل أكبر. بدءًا من التعلم القائم على الإتقان إلى النماذج القائمة على الكفاءة، ستدعم قدرات Brightspace القوية أساليب التعلم الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت أو التعلم المختلط. أطلق العنان لقوة الشراكة احصل على الخبرة التي تناسب احتياجاتك في كل خطوة من رحلتك. نحن ننسق دعمنا واستشاراتنا الفنية والاستراتيجية مع أهدافك حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من Brightspace. سواء كنت عميلاً لأول مرة أو عميلاً طويل الأمد، فنحن هنا لمساعدتك.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
Degreed
degreed.com
هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم ، مصممة لتكون بديهية للمسؤولين ، والمشاركة للمتعلمين ، والتحول للشركات. تشمل المبيدات الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية مفرطة الشخصية لجماهير متعددة ، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. كل هذه التجارب يمكن أن تكون ذات علامة تجارية فريدة وإدارتها مركزية من منصة واحدة. - قدرات الذكاء الاصطناعى الأكثر تقدما في الصناعة. يمكن للعملاء أتمتة المهام اليدوية مثل التسجيلات والترجمات وتصنيف المحتوى. مع تم إنشاؤ AI التوليدي للتعلم ، يمكن للعملاء إنشاء مواد فعالة للدورات التدريبية في بضع نقرات فقط. - القدرة على التوسع مع مؤسستك وأنت تتوسع في جماهير التعلم الجديدة والأكبر ، والمناطق الجغرافية ، واللغات ، وأكثر من ذلك. - تطبيق محمول وتكامل مع جميع البرامج الرئيسية ، بما في ذلك فرق Salesforce و Microsoft.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من موفري المحتوى الرائدين في الصناعة. تتيح عمليات التكامل لدينا مع أكثر من 70 منصة تعليمية رائدة وتطبيقات مكان العمل لفرقك الاستفادة من Go1 من خلال حلولك الحالية.
LearnWorlds
learnworlds.com
Learnworlds هي LMS خفيفة الوزن تمكن الشركات من تقديم تجارب التعليم الإلكتروني الاستثنائي للعملاء والموظفين والشركاء. من Unicorn SaaS مثل Brevo و Lokalise ، إلى المنظمات الدولية مثل Unicef و UNF ومن المصنعين العالميين مثل Yamaha و LG إلى مؤسسات متنوعة مثل مؤسسة أوباما ومؤسسة Cardano ، قامت أكثر من 9000 شركة 2M+ المستخدمين النهائيين و 300K+ دورات تم إنشاؤها ؛ هنا لماذا. ضع المستخدمين في وسط أكاديمية قم بتقسيم المستخدمين وإنشاء مسارات تعليمية مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم. منح المتعلمين الوصول إلى المحتوى ذي الصلة فقط ، مع الحفاظ على مسارهم خالية من الضوضاء وبياناتك آمنة. إشراك المتعلمين مع مجموعة متنوعة من أنشطة التعلم - الفيديو ، الكتب الإلكترونية ، الصوت ، SCORMS ، الاختبارات ، الامتحانات ، الشهادات ، وغيرها الكثير! ركز على ما تفعله بشكل أفضل - تدعم LearnWorlds أكثر من 4000 تكامل لتبسيط العمليات اليومية. - استمر في استخدام مكدس Tech الخاص بك والاتصال بـ Learnworlds عبر API أو Webhooks. - يتم تعيين فريق دعم العملاء الحائز على جوائز ومدير نجاح العملاء المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك. حافظ على آمنة أكاديمية ومتوافقة - الحفاظ على امتثال الناتج المحلي الإجمالي وتلبية متطلبات SSO لتحقيق أقصى حماية للبيانات. - راحة بسهولة مع أكاديمية تعمل بسلاسة على 8 نسخ احتياطية يومية ، و 99.95 ٪ من وقت تشغيل الخادم. - إنشاء أدوار المستخدم المخصصة ومطابقة الوصول والأذونات مع المسؤوليات. أكاديمية جميلة لك بشكل فريد - يوفر Learnworlds وظائف ذات علامات بيضاء كاملة لوضع علامة على الأكاديمية الخاصة بك. استخدم منشئ الموقع الرائد في هذا المجال لإنشاء وتخصيص تواجدك عبر الإنترنت دون عناء مع الترميز الصفري. اتخاذ القرارات بناءً على بيانات الوقت الفعلي - تحليل مقاييس وأداء مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام مركز تقارير مدمج قوي لتتبع مشاركة المحتوى. اتخاذ الإجراءات القائمة على تقدم المتعلم. مشاركة تقارير مخصصة تلقائيًا مع أصحاب المصلحة. استثمرت خبرتك - بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت والحزم والعضوية ، وكسب المال ، وقبول المدفوعات بشكل آمن عبر بوابات الدفع العالمية والمحلية. إذا كان لا يزال لديك أسئلة ، فإن فريق المبيعات لدينا موجود هنا لمساعدتك في اتخاذ قرار متعلم بشأن LMS التي تحتاجها حقًا.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Mineral
trustmineral.com
تحظى شركة Mineral بثقة أكثر من مليون شركة، وهي الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية والامتثال للشركات المتنامية. حلولنا الاستباقية تزيل التخمين من الموارد البشرية والامتثال، مما يمنح العملاء راحة البال. نحن نجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة البشرية لدفع الابتكار والتوجيه الشخصي. تشمل الحلول المعدنية تدريب الموظفين عبر الإنترنت، وإنشاء الكتيبات ومجموعة الأدوات، ومشورة الخبراء المباشرة من فريق من خبراء الموارد البشرية، ومكتبة موارد شاملة لمعلومات الامتثال سهلة الاستخدام وأفضل ممارسات الموارد البشرية التي تم إنشاؤها لتوفير الوقت والمال للمؤسسات، بما في ذلك الندوات المجانية عبر الإنترنت والأدلة وقوائم المراجعة. لقد مكنتها شبكة شراكات Mineral من بناء أكبر مجتمع للموارد البشرية في الولايات المتحدة. وكانت شركة Mineral تُعرف سابقًا باسم الكيان المشترك بين ThinkHR وMammoth. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.trustmineral.com وتابعنا على Twitter على @Trust_Mineral.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليمي مفتوح المصدر ، غني بالميزات ، آمن وقابل للتطوير يدمج بسلاسة مع منصات أخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. مع واجهات جديدة وبديهية ، لدى Moodle حلول مناسبة لـ K-12 ، والتعليم العالي ، والتدريب المهني ، والشركات ، وجميع أنواع تعلم المؤسسات. من تحسين نتائج التدريس ونتائج الطلاب إلى تبسيط التدريب ، على متن الطائرة ، وإدارة الامتثال ، ستقوم ببناء مساحات تعليمية أكثر نشاطًا ومشاركة عبر الإنترنت مع Moodle. عندما تختار Moodle ، فإنك تستفيد من خبرة Moodle التي تزيد عن 20 عامًا في التكنولوجيا التعليمية وتصبح جزءًا من مجتمع عالمي من الأشخاص الذين يحبون منصة التعلم عبر الإنترنت وقيمنا. يمكنك الحصول على الدعم من منتديات المجتمع النشط ، والوصول إلى عمليات تكامل معتمدة من Moodle ، واستكشاف أكثر من 2000 مكونات إضافية مفتوحة المصدر. أو ، للحصول على مشورة الخبراء ، والدعم الشامل ، والخدمات ، بما في ذلك إعداد الموقع واستضافة وتخصيصات وتدريب ، فتح الخبرة التي لا مثيل لها ودعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال شبكتنا العالمية من الشركاء المعتمدين من Moodle ومقدمي الخدمات.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل الشاق، والتخفيف من مخاطر الامتثال، وزيادة الكفاءة، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لأعمالك من خلال التحليلات والرؤى القوية.
AdaptiveU
adaptiveu.io
قم بتنمية فريقك. منصة تعليمية مجانية، تتيح لك إنشاء الدورات التدريبية وتقديمها وتتبع التقدم.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء. تلتزم ProProfs بمهمة إرضاء العملاء على مدار 100 عام، وتخدم أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تشمل منتجات ProProfs ما يلي: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - الدردشة الحية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشاريع - النوافذ المنبثقة Picreel - BIGContacts CRM - ندوة عبر الإنترنت النينجا - دورة النينجا يتم استخدام أدوات ProProfs Smart من قبل العديد من شركات Fortune 500، مثل Sony وAcer وAdobe وAccenture وCisco وDell، ومستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix وHarvard وYale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى بأكثر من 70 لغة. إنها منصة رائدة للتدريب والتقييم عبر الإنترنت وتضم أكبر مكتبة في العالم للاختبارات والاختبارات المهنية.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات الأساسي في Showpad فرق الإيرادات من إنشاء متجر متكامل للعثور على المحتوى عالي التأثير وإدارته وتوزيعه على نطاق واسع. بالنسبة للمسوقين، تعمل Showpad على مواءمة الفرق حول أحدث محتوى خاص بالعلامة التجارية مع الإدارة الصحيحة لتحسين اعتماد المحتوى، وتقديم رؤى في أسفل المسار حتى تتمكن الفرق من الاستثمار بشكل أكبر في المحتوى المناسب. يستخدم ممارسون التمكين النظام الأساسي لتحقيق التوافق بين الوظائف وإنشاء حملات تدريب مستهدفة وقابلة للتطوير. يتمتع البائعون بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد المناسبة لوضع أنفسهم كمستشارين موثوقين لفرق الشراء اليوم. تستفيد فرق الشراء من البائعين المستعدين بشكل أفضل لفهم تحدياتهم الفريدة وربطهم بالحل الصحيح في محفظتهم. من خلال الشراكة مع المؤسسات من جميع الأحجام ومستويات النضج في أكثر من 50 دولة، تدعم Showpad التوافق الاستراتيجي والكفاءة عبر فرق الإيرادات. من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العلامات التجارية للمؤسسات مثل Dow، وGE، وHoneywell، وJohnson & Johnson، وCoca-Cola EuroPacific Partners، تعد Showpad بمثابة أداة تسريع الإيرادات التي أثبتت جدواها. يقع المقر الرئيسي المزدوج في شيكاغو، إلينوي وغنت، بلجيكا، ويتم تشغيل Showpad بواسطة قوة عاملة عالمية متنوعة.
SkillsBoard
skillsboarding.com
أول منصة للتعلم وإدارة المواهب قائمة على المهارات والتي تشرك الأشخاص من خلال جواز سفر شخصي ومعتمد
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفعل أكثر من مجرد بناء المهارات، فهي تنمي قوة عاملة أكثر قدرة وتكيفًا وتفاعلًا. من خلال مجموعة من المحتوى الأفضل في فئته، ومنصة مخصصة ومتصلة باحتياجات العملاء، وتقنية عالمية المستوى ونظام بيئي واسع من الشركاء، تقود Skillsoft النمو والأداء المستمر للموظفين ومؤسساتهم من خلال التغلب على الفجوات الحرجة في المهارات إطلاق العنان للإمكانات البشرية. تعرف على المزيد على www.skillsoft.com
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدريب المناسب لأي فريق وفي كل استخدام، مع توفير إرشادات الخبراء ودعمهم في كل خطوة على الطريق. بدعم من Epignosis، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات التعلم، تقوم TalentLMS بمهمة إضفاء الطابع الديمقراطي على التدريب، حيث تخدم أكثر من 70000 فريق حول العالم. منصة واحدة لجميع احتياجاتك التدريبية - من خلال جمع جميع أدوات ومواد التدريب في مكان واحد مناسب، يتكامل TalentLMS أيضًا بسهولة مع التطبيقات والخدمات التي تستخدمها بالفعل، بحيث يتناسب التدريب مع حياتك العملية دون انقطاع. جميع الميزات التي تحتاجها، لا شيء لا تحتاجه - سهل التعلم، وسهل الاستخدام، وسهل الإعجاب به، يحتوي TalentLMS على جميع الميزات التي تحتاجها للتشغيل بسرعة. الآن، يمكنك التحكم بشكل كامل في تدريبك ويمكنك تقديم تجارب تعليمية يحبها الأشخاص. كيف ستستخدم TalentLMS - إنشاء دورات تدريبية بسهولة، وإضافة الاختبارات والاختبارات، واستضافة جلسات مباشرة. ابدأ بشكل أسرع من خلال تقديم دورات تدريبية جاهزة لفريقك من TalentLibrary. - قم بتنظيم التدريب الخاص بك بحيث يبقى المتعلمون على المسار الصحيح وتديره دون فوضى. - قم بتخصيص مركز التدريب الخاص بك عن طريق تصميم كل التفاصيل وإضافة صفحة رئيسية وتوطين اللغات للجميع. - تقديم تجارب تعليمية رائعة على أي جهاز، وإضافة أسلوب اللعب لاعتماد أفضل، والبقاء على اتصال بأدوات الاتصال. - قم بتوسيع تدريبك من خلال أتمتة المهام وإنشاء حسابات فرعية وتحليل النتائج باستخدام التقارير.
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليات متسقة، وزيادة المساءلة، ويظل الجميع على اطلاع بما تحتاج إلى معرفته.
WizIQ
wiziq.com
يوفر WizIQ LMS حلاً كاملاً للمدرسين والمعاهد والمنظمات لتقديم دروس مباشرة عبر الإنترنت وإطلاق دورات تدريبية ذاتية. WizIQ سهل الاستخدام وبأسعار معقولة ويمنح المتعلمين حرية الوصول إلى الدورات التدريبية من أي مكان ومن أي جهاز. باستخدام WizIQ، يمكن للشركات إطلاق بوابة التعلم/التدريب الخاصة بها ذات العلامة التجارية المخصصة مع ميزات مثل الفصول الافتراضية، ومنشئ الدورة التدريبية، ومنشئ الاختبارات والتقييم، وتطبيقات الهاتف المحمول المخصصة، والتجارة الإلكترونية والتقارير.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp هي سحابة التعلم المصممة للمؤسسات الحديثة. من خلال وحدات التعلم ذاتية التوجيه، ووظائف التدريب التفاعلية، ومسارات الشهادات القوية، يسمح WorkRamp للفرق ببناء تجارب تعليمية مخصصة على نطاق واسع للموظفين والعملاء والشركاء. باستخدام WorkRamp، أصبح من السهل إنشاء التدريب ونشره لفرق التعلم - كما توفر الشركات التكاليف والموارد من خلال دمج التعلم عبر الشركة بأكملها. تعرف على المزيد بزيارة Workramp.com.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn عبارة عن منصة لإدارة المعرفة والتعلم قائمة على السحابة للشركات. باستخدام Zoho Learn، يمكنك مركزة معلومات شركتك وإنشاء دورات تفاعلية والحصول على تقارير تفصيلية حول التقدم الذي يحرزه المتعلمون. بفضل الميزات القوية لإنشاء المحتوى بسهولة والتأليف التعاوني، ومنشئ الدورة التدريبية سهل الاستخدام، وأدوات التقييم المضمنة، والتقارير القوية، تعد Learn أداة تدريب كاملة للشركات من جميع الأحجام.
KodeKloud
kodekloud.com
كن خبيرًا في مجال التطوير من خلال منصة التعلم عن طريق العمل الخاصة بنا. تؤمن KodeKloud بنهج التدريس القائم على التعلم بالممارسة. نحن نؤمن بأن نهج التدريس هذا يسمح لطلابنا بالوصول إلى أعلى إمكاناتهم، مما سيساعدك على بناء مهنة ناجحة في DevOps.
LearnDash
learndash.com
أقوى نظام لإدارة التعلم على الووردبريس. قم بإنشاء دورات احترافية وجذابة ببضع نقرات فقط.
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