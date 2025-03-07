برامج تسويق المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تشير "برامج تسويق المحتوى" إلى فئة من الأدوات البرمجية والأنظمة الأساسية المصممة لمساعدة الشركات في تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره وتوزيعه وتحليله لأغراض التسويق. تسويق المحتوى هو نهج تسويقي استراتيجي يركز على إنشاء وتوزيع محتوى قيم وملائم ومتسق لجذب جمهور محدد بوضوح والاحتفاظ به، مما يؤدي في النهاية إلى تحفيز عمل العملاء المربح.
إرسال تطبيق جديد
Patreon
patreon.com
Patreon هي منصة عضوية تجعل من السهل على الفنانين والمبدعين الحصول على رواتبهم. الآلاف من الموسيقيين ، و podcasters ، ومطوري ألعاب الفيديو ، والمبدعين الهزليين ، وغيرهم يقومون براتب على باتريون. من خلال التمويل المستمر ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها الملايين من الناس.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة شاملة تساعد المبدعين ورجال الأعمال على بناء أعمال ناجحة عبر الإنترنت من خلال توفير حلول بسيطة لتحويل عواطفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى تدفقات إيرادات متنوعة. مع Kajabi ، يمكن لأي شخص بناء دورات التدريب على الإنترنت ، وتقديم عضوية حصرية ، وتنمية مجتمع مزدهر ، وإنشاء بودكاست مجاني أو اشتراك ، وتطوير تجارب تدريب مخصصة ، وأكثر من ذلك بكثير. مع Kajabi ، لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى التحليلات القوية ، وأدوات المبيعات والتسويق السلس ، وخيارات الدفع السهلة ، وخدمة العملاء والتعليم والمجتمع التي لا مثيل لها.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة اتصالات الكل في واحد من Bitly على تمكين أكثر من 5.7 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 500000 عميل على مستوى العالم - الأشخاص والمؤثرون والعلامات التجارية والشركات من كل حجم - لاستخدام الروابط ذات العلامات التجارية ورموز QR المخصصة وحلول الارتباط الحيوي كمنصة موثوقة لإشراك جمهورهم وتقديم الإشعارات والمعلومات والخبرات الهامة. تفتخر شركة Bitly بحصولها على شهادة ™Great Place to Work®، وهي الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل وخبرة الموظفين التي أثبتت قدرتها على تحقيق إيرادات رائدة في السوق، والاحتفاظ بالموظفين، وزيادة الابتكار.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) - بناء الروابط: ابحث عن أقوى فرص الروابط الخلفية في مجال تخصصك - بحث الكلمات الرئيسية: احصل على الحد الأقصى من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة و تعرف على مدى صعوبة التصنيف - تدقيق موقع الويب: ابحث عن مشكلات تحسين محركات البحث التي يواجهها موقع الويب الخاص بك وتعلم كيفية إصلاحها - بحث المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر شيوعًا في أي موضوع واعثر على أفضل الأفكار للمحتوى الخاص بك - تتبع التصنيف: تتبع تصنيفات البحث الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع منافسيك - مراقبة الإشارات: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها ذكرك أنت أو علامتك التجارية عبر الإنترنت. تحتوي قاعدة بيانات Ahrefs على أكثر من 11 مليار كلمة رئيسية وأكثر من 400 مليار صفحة مفهرسة. ولهذا السبب فإن Ahrefs قادر على توفير أقصى قدر من دقة البيانات لمستخدميه.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly هي منصة إدارة الروابط الرائدة في السوق والتي تتيح للمستخدمين تحديد العلامات التجارية وتقصير عناوين URL المخصصة. يساعد Rebrandly الشركات من جميع الأحجام على إدارة وقياس تفاعل الارتباط الخاص بها بشكل آمن، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتحسين معدلات التحويل، وتتبع التحليلات المتقدمة. تأسست عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ولها مكاتب في روما ودبلن. تخدم Rebrandly ملايين المستخدمين والعلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Versace وToyota وPayPal وZillow. بالنسبة للمستخدمين المتقدمين والمشروعات المخصصة، تعد Rebrandly منصة إدارة الروابط الأكثر تقدمًا وقابلية للتطوير في السوق. توفر Rebrandly مجموعة رائعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ودعم المهندسين الخبراء من أجل بناء مشاريع صغيرة وكبيرة حول الروابط (الرسائل النصية القصيرة ورسائل المعاملات والشركات التابعة والمؤثرين والتسجيل الموحد ومصادقة الهوية والمزيد). الميزات الأخرى ذات الصلة: * منشئ UTM * إعادة استهداف الارتباط * الربط العميق للجوال * التوجيه الشرطي لعنوان URL * فتح التحكم في الرسم البياني * الذكاء الاصطناعي بشكل جديد * تحليلات الارتباط * تقارير قابلة للتخصيص * إدارة المقاعد والأذونات ومساحات العمل المتعددة * إدارة أسماء النطاقات المتعددة باستخدام Rebrandly، يمكنك إنشاء الروابط ذات العلامات التجارية ومشاركتها مباشرةً من خلال ملحق المتصفح أثناء تصفح الويب. ثم يقومون بتخزينها في لوحة المعلومات الخاصة بك، حيث يمكنك قياس النتائج باستخدام مجموعة الأدوات الأفضل في فئتها. يمكنك تسجيل اسم نطاق جديد مباشرة مع Rebrandly، والاختيار من بين أكثر من 2000 امتداد - من .link إلى .shop، وكل شيء بينهما. إنهم يهتمون بجميع الإعدادات، مما يسمح لك بالبدء في مشاركة الروابط ذات العلامات التجارية في بضع دقائق فقط. الارتباط ذو العلامة التجارية لا يُنسى، ويمكن نطقه، وقابل للتخصيص بالكامل. باستخدام الرابط ذي العلامة التجارية، تعمل الشركات على زيادة الوعي بعلامتها التجارية لأن اسم العلامة التجارية مضمن في الرابط - حتى عندما تتم مشاركته من قبل الآخرين. إنها تعمل على تحسين ثقة الارتباط، وفي الواقع، يمكن أن تساعد الروابط ذات العلامات التجارية في زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة تصل إلى 39% مقارنةً بعناوين URL القصيرة العامة.
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحدة ومشاركته في كل مكان. تعمل Issuu Story Cloud على تحويل مستند واحد إلى تجربة قراءة غامرة وفريدة عن طريق تحويل المستندات الثابتة إلى أصول تسويقية - بما في ذلك دفاتر الصور المتحركة لتضمينها في مواقع الويب والمدونات، والمقالات المحسنة للجوال، وقصص الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وصور GIF للبريد الإلكتروني، والمزيد . كل يوم، يتم تحميل أكثر من 300000 صفحة من المحتوى إلى Issuu، مما يسمح للقراء في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى اكتشاف المزيد مما يحبونه والتفاعل معه، من المجلات والصحف إلى المحافظ والكتالوجات. يختار المسوقون من المؤسسات والمبدعون الأفراد على حد سواء Issuu لمنصتها سهلة الاستخدام التي تضع رسالتهم في المقدمة والمركز دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Issuu في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب عالمية في كوبنهاجن وبرلين وبراجا.
Beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinkedIn وPinterest وTumblr وTikTok وVK باستخدام SocialPilot. 2) قم بمشاركة ما يصل إلى 500 مشاركة وربط أكثر من 100 ملف شخصي باستخدام حساب SocialPilot واحد فقط. 3) إدارة محادثات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام Social Inbox. 4) أضف ما يصل إلى 10 أعضاء من الفريق في حساب SocialPilot الخاص بك لتفويض المشاركة والجدولة باستخدام ميزة تعاون الفريق. 5) قم بجدولة 100 من المشاركات في المرة الواحدة وتحميل ملف CSV باستخدام ميزة الجدولة المجمعة. 6) قم بإنشاء منشورات مخصصة للحسابات الاجتماعية الفردية في وقت واحد، وقم أيضًا بذكر الملفات الشخصية الأخرى على Facebook وTwitter لمزيد من المشاركة. 7) قم بتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليلات وإعداد التقارير لوسائل التواصل الاجتماعي سهلة الفهم. 8) ألق نظرة على الوقت والأشياء التي قمت بجدولتها بشكل مرئي باستخدام تقويم الوسائط الاجتماعية. 9) لا تبتعد أبدًا عن أفكار المحتوى الجديدة، وقم بتنظيم اقتراحات المحتوى وحفظها كمسودات لاستخدامها لاحقًا. أضف محتوى منسقًا وخلاصات RSS لقائمة انتظار لا تنتهي أبدًا. 10) لا تنتظر أكثر من ذلك للحصول على بيانات اعتماد حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بعميلك - ما عليك سوى دعوتهم وإدارة حساباتهم الاجتماعية دون عناء باستخدام ميزة إدارة العملاء. 11) قم بإنشاء نطاقات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك لمزيد من الرؤية والتعرف عليها باستخدام أدوات تقصير عناوين URL التي توفرها SocialPilot والتخلص من عناوين URL الطويلة وغير المرغوب فيها والقبيحة المظهر. 12) عزز منشوراتك على الفيسبوك مباشرة عندما تقوم بجدولتها.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمدونات. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: https://contentstudio.io لماذا تختار ContentStudio؟ وإليكم السبب: تسريع إنشاء المحتوى: يمكنك إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مليئة دائمًا بالمشاركات الجذابة. منصة الكل في واحد: قل وداعًا للتلاعب بأدوات متعددة. يجمع ContentStudio كل شيء تحت سقف واحد، بدءًا من اكتشاف المحتوى وحتى النشر. اكتشف المحتوى الشائع: ابق في الطليعة. استخدم خوارزمياتنا المتقدمة للكشف عن الموضوعات الشائعة التي تلقى صدى لدى جمهورك. التعاون السلس بين الفريق: قم بتخطيط وتنفيذ استراتيجية المحتوى الخاصة بك بسهولة. تعاون مع فريقك أو عملائك بسلاسة داخل النظام الأساسي. جدولة سهلة: أتمتة تقويم المحتوى الخاص بك. قم بجدولة المنشورات مسبقًا وحافظ على تواجد ثابت عبر الإنترنت دون أي متاعب. التحليلات الثاقبة: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام التقارير ذات التسمية البيضاء. تعمق في التحليلات المفيدة لفهم ما ينجح وتحسين استراتيجيتك. البريد الوارد الموحد: إدارة جميع تفاعلاتك في مكان واحد. قم بالرد على التعليقات والرسائل عبر القنوات دون أن يفوتك أي شيء. يعد ContentStudio أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريكك في التميز الرقمي. قم بتحويل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك واستمتع بتجربة النمو كما لم يحدث من قبل. احتضن قوة ContentStudio ودع المحتوى الخاص بك يتولى الحديث.
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات الأساسي في Showpad فرق الإيرادات من إنشاء متجر متكامل للعثور على المحتوى عالي التأثير وإدارته وتوزيعه على نطاق واسع. بالنسبة للمسوقين، تعمل Showpad على مواءمة الفرق حول أحدث محتوى خاص بالعلامة التجارية مع الإدارة الصحيحة لتحسين اعتماد المحتوى، وتقديم رؤى في أسفل المسار حتى تتمكن الفرق من الاستثمار بشكل أكبر في المحتوى المناسب. يستخدم ممارسون التمكين النظام الأساسي لتحقيق التوافق بين الوظائف وإنشاء حملات تدريب مستهدفة وقابلة للتطوير. يتمتع البائعون بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد المناسبة لوضع أنفسهم كمستشارين موثوقين لفرق الشراء اليوم. تستفيد فرق الشراء من البائعين المستعدين بشكل أفضل لفهم تحدياتهم الفريدة وربطهم بالحل الصحيح في محفظتهم. من خلال الشراكة مع المؤسسات من جميع الأحجام ومستويات النضج في أكثر من 50 دولة، تدعم Showpad التوافق الاستراتيجي والكفاءة عبر فرق الإيرادات. من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العلامات التجارية للمؤسسات مثل Dow، وGE، وHoneywell، وJohnson & Johnson، وCoca-Cola EuroPacific Partners، تعد Showpad بمثابة أداة تسريع الإيرادات التي أثبتت جدواها. يقع المقر الرئيسي المزدوج في شيكاغو، إلينوي وغنت، بلجيكا، ويتم تشغيل Showpad بواسطة قوة عاملة عالمية متنوعة.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل تحقيق الدخل من تفاعل الجمهور ومقاييس الولاء حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن المحتوى لنشره والترويج له على مواقع الويب الخاصة بهم. . وفي أغسطس 2010، تم فصل الشركة عن Betaworks ككيان منفصل. لقد تم الإشادة بـ Chartbeat وانتقاده كبديل لبرنامج Google Analytics للبيانات في الوقت الفعلي.
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
تتيح تقنية AI المتقدمة لـ Wondershare Virbo للمستخدمين إنشاء محتوى فيديو AI الأكثر واقعية وشخصية مع جنسيات ولغات متنوعة. يمكنك بدء مقاطع فيديو متحدثة باسم AI المحترفين فقط عن طريق الكتابة والنقر مع Wondershare Virbo. يمكن أن يكون Ai Ai Ai Ai في Virbo هو المتحدث الرسمي الرسمي الذي يتحدث عن أكثر من 120 لغة مع لهجات متنوعة لمختلف حالات الاستخدام ، بما في ذلك ترويج التسويق ، وملاعب مبيعات شخصية ، والتدريب والتطوير ، والشرط ، ومقاطع الفيديو الإرشادية. ما هو أكثر من ذلك ، من مقاطع الفيديو التسويقية وترويج المنتجات إلى مقاطع الفيديو التعليمية ، يقدم Virbo مجموعة واسعة من القوالب اللافتة للنظر لتناسب أي غرض وتسليم رسالتك بشكل أكثر جاذبية وأكبر قدر الإمكان-لا شيء أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. أو الممثلين/الممثلات.
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأهيل العملاء المحتملين وتقسيمهم، وحاسبات الأسعار ومساعدي المبيعات الرقمية لتحويل المبيعات، واستطلاعات رضا العملاء عن المنتجات والعملاء لقياس تجربة العملاء. .
Podia
podia.com
موقع الويب الخاص بك والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمنتجات. كل ذلك تحت سقف واحد. يستخدم الآلاف من الأشخاص مثلك Podia لجلب أعمالهم بالكامل إلى منصة واحدة. بوديا مجانية. ومع نموك، فهو يحتوي على كل الأدوات التي ستحتاجها لمواصلة النمو.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هو منشئ نظام إدارة المحتوى (CMS) مقطوع الرأس وهو الرائد في فئة منصة التجربة الرقمية القابلة للتركيب (DXP). تستثمر العلامات التجارية الشهيرة حول العالم، مثل Alaska Airlines وASICS وBurberry وMattel وMitsubishi وWalmart، في Contentstack لترتفع فوق الضوضاء في الأسواق الرقمية المزدحمة والتنافسية اليوم وتكتسب ميزة Experience Edge الفريدة. إن Contentstack وموظفيها ملتزمون بالعملاء والمجتمعات التي يخدمونها. تشتهر الشركة برعاية العملاء التي لا مثيل لها وتقاليد رد الجميل عالميًا من خلال برنامج Contentstack Cares، بما في ذلك الدعم الفخور لـ Pledge 1% وGirls Who Code.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Shareaholic
shareaholic.com
نحن فريق عالمي مخصص لمساعدة العلامات التجارية والناشرين على إشراك جماهيرهم في كل زيارة للموقع الإلكتروني. تعمل Shareaholic في مجال الأعمال التجارية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحب ما نقوم به ونعيش من أجل إسعاد عملائنا. لقد فازت مجموعة منتجاتنا بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة (بما في ذلك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وموزيلا) ولدينا خبرة عميقة في تطوير ودعم البرامج على مستوى المؤسسة وجودتها. نحن نعرف ما يتطلبه الأمر – نحن نعيش ونتنفس هذا كل يوم.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليارات مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن تفاعلات، و500 ألف صحفي، و492 مليون سؤال.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
خدمات ترجمة الفيديو والدبلجة والاستنساخ الصوتي وخدمات تحويل النص إلى كلام المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التوسع معنا إلى أكثر من 150 لغة لزيادة حجم جمهورك إلى 10 أضعاف دون عناء!
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور المشوهة؛ تعمل أداة الاشتراك المحمولة على تسهيل تنمية جمهورك من أي مكان تستضيف فيه موقعك. وبعد ذلك يبتعد Buttondown عن طريقك. ينصب تركيز Buttondown على السرعة وسهولة الاستخدام عبر مجموعات الميزات المعقدة أو الأتمتة القوية.
Matomo
matomo.org
Matomo هي منصة رائدة مفتوحة المصدر لتحليلات الويب، وتُستخدم في أكثر من 1.4 مليون موقع ويب في أكثر من 190 دولة وتُرجمت إلى أكثر من 50 لغة. تقدر Matomo حماية الخصوصية وملكية البيانات بنسبة 100% وعدم أخذ عينات من البيانات. لديها خياران مختلفان للاستضافة - السحابية والمحلية. تعمل السحابة على التخلص من متاعب التثبيت، في حين أن On-Premise هو برنامج PHP/MySQL مجاني ومفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا والذي يمكنك تثبيته على خادمك الخاص، مما يمنحك الحد الأقصى. المرونة. تم تصميم أداة تحليلات الويب وتحسين التحويل المتميزة هذه لتمنحك رؤى أكثر شمولاً مع مجموعة كاملة من الميزات مثل الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات والأهداف وتحليلات النماذج والتجارة الإلكترونية ومسارات التحويل. يوفر تحديثات في الوقت الحقيقي لتفاصيل زوار موقعك؛ يحتوي على تتبع تحويل الأهداف لتتبع أهداف العمل؛ تتبع الأحداث لتحديد وقياس تفاعل المستخدم مع موقع الويب الخاص بك؛ واختبار A/B الذي يساعدك على تحسين حملات موقع الويب الخاص بك عن طريق تجربة اختبارات A/B وتشغيلها. (كانت ماتومو تُعرف سابقًا باسم Piwik). يرجى زيارة matomo.org لمزيد من المعلومات.
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة للمبيعات، تقدم StoryScale حلاً آليًا تجريبيًا كاملاً لفرق الإيرادات الحديثة. • جولات المنتج على موقع الويب مع التسليم سريع الاستجابة وإنشاء العملاء المحتملين • عروض المبيعات التوضيحية المخصصة مع المشاركة الآمنة والتسليم للخارج • مسارات جولات المنتج الموجهة وغير الخطية • لا يوجد استوديو للعروض التوضيحية للكود لتحرير الشاشة وتخصيصها • مكتبة الأدلة والتفاعلات التي تظهر على الشاشة • استنساخ التطبيقات المباشرة أو استخدام لقطات شاشة الوسائط • التحليلات التجريبية لتتبع المشاركة والأداء التجريبي • تجارب المحتوى للفيديو والكتب الإلكترونية والمدونات والوسائط الأخرى نحن نؤمن بأن الأشخاص يستحقون تجربة شراء رقمية أفضل. إنها فلسفة بسيطة: قم بالبيع بالطريقة التي تريد الشراء بها.
EX.CO
ex.co
Ex.Co هي منصة تجربة المحتوى المدعومة من ديزني الرائدة في العالم والتي تمكن الناشر أو العلامة التجارية أو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة للتفاعل بشكل أفضل مع قطاعات مختلفة من الجمهور من خلال طبقة إضافية من التفاعلات الشخصية على موقع الويب الخاص بهم. يعد تحديث موقع الويب هو المصعد الثقيل ، ولكن استخدام منصة Ex.Co القوية والخدمة الذاتية يجعل من السهل إنشاء وتنفيذ تجارب موقع ويب جديد دون أي مطور أو موارد تصميم. إنه يوفر مجموعة كاملة من التجارب من الفيديو إلى الرحلات المطابقة للمنتجات إلى استطلاعات الرأي والمسوحات ، ومئات القوالب المخصصة لتتناسب مع احتياجات الصناعات المختلفة.
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال أتمتة مهام تحسين محركات البحث الهامة.
WriteTextAI
writetext.ai
تم تصميم WriteText.ai خصيصًا لـ WordPress/WooCommerce، وهو مكون إضافي يهدف إلى أتمتة إنشاء نص المنتج والأوصاف التعريفية. إنه يوفر تعدد الاستخدامات لإنشاء نص لمنتجات فردية أو منتجات متعددة بكميات كبيرة. ومن خلال تكامله السلس مع WordPress/WooCommerce، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصة للوافدين الجدد. تتخصص WriteText.ai في إنشاء عناوين تعريفية عالية المستوى ومُحسَّنة لتحسين محركات البحث وأوصاف تعريفية وأوصاف المنتجات ونصوص الرسم البياني المفتوح. وهو يوفر أوضاع "WriteText.ai Single" و"WriteText.ai Bulk" لتعزيز كفاءة إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، يمكن لكل حساب أن يستوعب عددًا غير محدود من المستخدمين ومنشآت المتاجر الإلكترونية، مما يلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام. يقدم موقع WriteText.ai Single للكتاب نطاقًا شاملاً لإنشاء المحتوى. إلى جانب تحديد النغمة والأسلوب والسوق المستهدف، يمكن للكتاب إجراء تحليل متعمق للكلمات الرئيسية واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية واختيار السمات التي يجب تضمينها في النص مباشرةً من WooCommerce، قبل إنشاء المحتوى نفسه. عند الانتهاء من التعرف على المنتج وتحليل الكلمات الرئيسية، يقوم WriteText.ai Single بإنشاء نص في حوالي 50 ثانية. يمكن للكاتب بعد ذلك مراجعة المخرجات قبل نشرها على WooCommerce. وبالتالي، تضمن هذه الميزة الاتساق في الأسلوب والأسلوب وإدراج الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث. علاوة على ذلك، فهو يوفر المرونة لتخصيص محتوى كل منتج وفقًا للاحتياجات المحددة للجمهور المستهدف. من ناحية أخرى، تم تصميم WriteText.ai Bulk خصيصًا لإنشاء نص لمنتجات متعددة في وقت واحد. في حين أن هذه الميزة تفتقر إلى جوانب محددة مثل تحليل الكلمات الرئيسية، واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية، واختيار السمات الفردية لكل منتج، فإنها تسمح للكاتب بالحفاظ على لهجة وأسلوب وسمات متسقة عبر جميع المنتجات المحددة. يُظهر WriteText.ai Bulk كفاءة عالية، حيث يُنشئ نصًا لكل منتج في غضون 30 ثانية تقريبًا بمجرد تحديد الاختيار النهائي للمنتج وسمات النمط المستهدف. وهو مفيد بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة لإنشاء حجم كبير من نص المنتج في إطار زمني قصير، مما يؤدي إلى تجاوز الحاجة إلى تحليل مفصل للكلمات الرئيسية. وبالتالي، يعد WriteText.ai Bulk بمثابة حل موثوق به وموفر للوقت لمهام إنشاء المحتوى السريعة والمجمّعة. بشكل عام، يعد WriteText.ai مكونًا إضافيًا غنيًا بالميزات يسمح بالاتصال بعدد غير محدود من مواقع التجارة الإلكترونية ويدعم عددًا غير محدود من المستخدمين. فهو يتيح النقل المباشر للنص أو النشر إلى WooCommerce ويسمح باختيار سمات المنتج والنغمات والأنماط التي سيتم دمجها في النص. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد الجمهور المستهدف وطول النص، بالإضافة إلى تحديد أدوار المستخدم لتحديد من يمكنه إنشاء المحتوى ومراجعته ونشره. تتضمن الميزات الرئيسية سجل محفوظات المراجعة، والنقل/النشر المجمع للنص، وإضافة تفاصيل المنتج المخصصة، وتحديد النغمة والأسلوب المخصصين لك. يمكن للمستخدمين الاستفادة من منتج مرجعي لإنشاء نص والحصول على الأسواق المستهدفة التي يقترحها الذكاء الاصطناعي وتحديد الأسواق المستهدفة المخصصة وإعادة كتابة النص. يدعم البرنامج المساعد أيضًا تحليل الكلمات الرئيسية، والكلمات الرئيسية الدلالية، وتتبع الكلمات الرئيسية وكثافات الكلمات الرئيسية الدلالية، بالإضافة إلى دعم المتاجر المتعددة. إخلاء المسؤولية: WriteText.ai هي أداة مستقلة تم تطويرها للعمل مع WordPress/WooCommerce. وهي ليست تابعة أو معتمدة من قبل WordPress/WooCommerce.
Vev
vev.design
Vev هو جيل جديد من منصات إنشاء الويب المصممة للمطورين والمصممين والمسوقين. من خلال الجمع بين عدم وجود تعليمات برمجية وتعليمات برمجية، تساعد Vev الفرق المحترفة على نشر أفكارها الأكثر جموحًا على الويب بحرية إبداعية وتقنية كاملة. تمكن Vev المؤسسات الرائدة من تعزيز مواد التسويق الرقمي الخاصة بها وبناء تجارب تفاعلية.
Scoop.it
scoop.it
توفر Scoop.it البرامج والتكنولوجيا لجعل نشر المحتوى أكثر كفاءة في استخدام الوقت ويؤثر على التسويق ومشاركة المعرفة داخل المؤسسة. نحن نساعد أيضًا الملايين من المحترفين والمسوقين ومسؤولي ذكاء الأعمال في التنظيم اليومي ومراقبة المحتوى. - يتم استخدام Scoop.it Enterprise من قبل آلاف الشركات لإدارة تنظيم المحتوى لتسويق المحتوى (بما في ذلك تحسين محركات البحث وحركة المرور وتوليد العملاء المحتملين) وذكاء الأعمال. يساعد Scoop.it Content Enterprise أيضًا على مشاركة المحتوى داخل المؤسسات بطريقة مؤثرة. - تساعد خدمة تنظيم Scoop.it الملايين من الأفراد والمهنيين على تطوير قيادتهم الفكرية عبر الإنترنت. يسمح هذا الحل بإظهار الخبرة وتوليد حركة المرور من خلال المشاركة الاجتماعية المتكاملة. منذ إطلاق الخدمة في عام 2011، قام 8 ملايين مستخدم بنشر عشرات الملايين من أجزاء المحتوى لجذب مئات الملايين من القراء كل عام.
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة. يحصل كل عميل يزور الرابط الخاص بك على المعلومات التي يحتاجها، في كل مرة، دون أي روابط معطلة. هل تحتاج إلى تغيير الرابط عند انتهاء المسابقة، أو عرض الصفحة باللغة الخاصة بالمستخدم؟ الأمر سهل مع BL.INK. لا يوجد أي أداة تقصير URL أو منشئ رمز QR آخر يتكامل مع أدواتك الحالية، ويساعدك على تجنب الروابط المعطلة، ويتيح عدم التوقف عند تحديث الروابط، ويحتوي على نظام أساسي مبني على كيفية عمل شركات المؤسسة. فقط بي إل إنك. موثوق به من قبل العلامات التجارية العالمية المتطلبة منذ عام 2008.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل الاستخدام وبديهيًا ويوفر العديد من القوالب المجانية والقابلة للتخصيص والتي ستجعل عملية إنشاء القصة أسهل بكثير. مع فرصة دمج StorifyMe Stories في أي نظام أساسي - بدءًا من الأجهزة المحمولة وحتى الويب، يعد StorifyMe حلاً شاملاً لتوزيع المحتوى بالشكل الذي يحبه الناس!
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة قيادة لتسليم المحتوى (CDN) ومزود الخدمة السحابية التي تركز على تحسين الخبرات عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: Akamai يسرع تسليم محتوى الويب والتطبيقات ، وضمان وصول سريع وموثوق للمستخدمين على مستوى العالم. * حلول الأمان: توفر المنصة ميزات أمان قوية ، بما في ذلك حماية DDOS وجدران حماية تطبيقات الويب ، للحماية من التهديدات عبر الإنترنت. * الحوسبة الحافة: يقوم Akamai بتعزيز الحوسبة الحافة لمعالجة البيانات أقرب إلى المستخدمين ، وتحسين الأداء وتقليل الكمون. * قابلية التوسع: يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق عملياتها عبر الإنترنت باستخدام حلول Akamai المرنة المصممة لتلبية احتياجات مختلفة.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ربط كل شيء في لمحة واحدة من خلال تقويم تسجيل موحد في الوقت الفعلي. اكتب نسخة أولية، وقم بإنشاء أفكار جديدة، وقم بترقية سير العمل التسويقي الخاص بك باستخدام مساعد ذكاء التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حافظ على أصحاب المصلحة
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية على موقع الويب الخاص بك. أنشئ عضويات لأي منتج تريده مثل مكتبات المحتوى والمجتمعات ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمزيد مع التحكم بنسبة 100% في الشكل والمظهر. تعمل أي منصة: Squarespace، وWordPress، وWebflow، وNotion، والمزيد.
Storylane
storylane.io
يتيح Storylane لفرق التسويق وهندسة المبيعات في مجال B2B التقاط منتجاتهم وإنشاء عروض توضيحية وجولات للمنتجات جذابة. فيما يلي بعض حالات استخدام التسويق والمبيعات التي يمكن لـ Storylane مساعدتك فيها، التسويق: جولات المنتج - يمكنك إنشاء جولة إرشادية لمنتجك وتضمينها في موقع الويب التسويقي الخاص بك. سيساعد هذا في تحفيز PLG وزيادة العملاء المحتملين المؤهلين في مسار التحويل الخاص بك. (ملاحظة: يمكنك تضمين نموذج العملاء المحتملين أيضًا) حملات البريد الإلكتروني - أرسل جولة حول المنتج في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك لإظهار ميزات جديدة أو تدفق محدد لمنتجك. المبيعات: ترك العروض التوضيحية - قم بإنشاء عرض توضيحي إرشادي + قابل للنقر عليه لمنتجك المخصص للعميل المحتمل، وأرسله إليهم على شكل تركات تجريبية. سيساعد هذا المشتري البطل على استيعاب منتجك وتسريع الصفقات. العروض التوضيحية المباشرة - عرض العروض التوضيحية لـ Storylane في مكالمات الاكتشاف أو في مراحل POC المختلفة. يمكن تدريب مندوبي المبيعات لديك على متابعة التدفق التجريبي المتسق. ما قبل البيع: قم بتوسيع قدراتك التجريبية من خلال تمكين فريق ما قبل البيع لديك من إعداد عروض توضيحية جديدة في دقائق. مع Storylane، ستتمكن من مساعدة فريق المبيعات الخاص بك على توفير تجارب تجريبية مخصصة لكل مشتري دون التعقيدات التقليدية حول إنشاء بيئات تجريبية متعددة.
AutoWrite
autowrite.app
الذكاء الاصطناعي الذي يكتب محتوى SEO كاملًا يقرأ الإنسان. يعد AutoWrite أفضل مساعد AI لكتابة تحسين محركات البحث.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
Anyword
anyword.com
Anyword عبارة عن منصة Copy Intelligence وGen AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها أكثر من مليون مسوق في شركات مثل Amazon وGreenhouse وIBM، والتي تمكّن المسوقين من إنشاء محتوى قابل للتطوير ومتعلق بالعلامة التجارية يؤدي إلى تحويل المبيعات وزيادة حجمها. من خلال تدريبها على مليارات نقاط البيانات التسويقية، تقدم Anyword للمسوقين نتائج تنبؤية قوية للأداء وتحليلات عبر القنوات لمراقبة أداء النسخ وتحسينه في الوقت الفعلي. باستخدام Anyword، يوفر المسوقون الأموال التي تنفق على اختبارات A/B المكلفة والوقت من خلال إنشاء نسخ ورسائل فعالة تناسب جمهورك المستهدف بشكل أفضل وتعزز الأداء.
WriterX
writerx.co
WriterX هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في مجموعة واسعة من مهام الكتابة. ويهدف إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى للمستخدمين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى الكتاب المتمرسين. توفر الأداة مجموعة من الميزات، بما في ذلك الصياغة الآلية للمحتوى والكتابة الخالية من الأخطاء وخيارات ترجمة اللغة والتخصيص الخاص بالجمهور للحصول على نتائج مقنعة. تفتخر WriterX بمساعدتها في التغلب على حصار الكاتب من خلال توفير إنشاء محتوى فوري وجذاب. يمكنه التعامل مع المهام بدءًا من صياغة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية وحتى كتابة الإعلانات للحملات الإعلانية. الميزة الرئيسية الأخرى لـ WriterX هي قدرته على إعادة استخدام المحتوى الحالي أو إنشاء مواد جديدة على نطاق واسع، استجابة للحاجة إلى كميات كبيرة من المحتوى في العصر الرقمي الحالي. للبدء، يختار المستخدمون قالبًا ويقدمون وصفًا موجزًا للموضوع أو المنتج، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى. يتم استخدام الأداة من قبل قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك الطلاب ومؤلفي النصوص والمدونين ومديري المنتجات وفرق التسويق ووكالات الإعلام. فهو يقدم حلولاً شاملة لتحسين محركات البحث، مما يعزز ظهور الويب من خلال إنشاء عناوين جذابة وأوصاف المنتجات والمراجعات المخصصة. وأخيرًا، على الرغم من تقديم مجموعة شاملة من الوظائف، يحتفظ WriterX بواجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من نظام أساسي مركزي واحد يوفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم MavSocial Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وLinkedIn وملفات Google Business وTumblr.
Content Harmony
contentharmony.com
يساعد سير عمل تسويق المحتوى في Content Harmony فريقك على إنشاء ملخصات تسويقية مفصلة للغاية للمحتوى بشكل أسرع بنسبة 50-80% من العملية اليدوية التي تستخدمها معظم الفرق. نحن نساعدك على تحليل هدف البحث والكلمات الرئيسية المنافسة وملفات تعريف المواضيع ومخططات المستندات وأسئلة المستخدم والمصادر الموثوقة ومتطلبات المحتوى المرئي للرسومات والفيديو بسرعة. بعد ذلك، يمكنك تحسين المحتوى الخاص بك باستخدام نموذج الموضوع المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحديد الموضوعات الفرعية المفقودة في المحتوى الخاص بك بسرعة. يتيح سير العمل لدينا لفريقك التخلص من 20 علامة تبويب للمتصفح وساعات النسخ واللصق في مُحرر مستندات Google، حتى تتمكن من التركيز على إنشاء أصول تسويق المحتوى ذات أداء أفضل.
Brandlive
brandlive.com
أحضر سحر التلفزيون إلى ندوات الويب والأحداث والاجتماعات مع BrandLive ، منصتك لإنشاء تجارب فيديو مرتفعة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية أو إطلاق منتجات أو اجتماعات للمستثمرين أو أكبر حدث لهذا العام ، فإننا نساعد الشركات على أخذ مشاريع من أي نطاق وتعقيد من مملة إلى Bingeworthy. يقدم BrandLive مزيجًا فريدًا من البرامج والخدمات التي تمكن عملائنا من إنشاء محتوى لا يصدق ، ومراعاة البائعين ، وتقليل الإنفاق - كل ذلك أثناء قيادة جماهيرهم الأكثر أهمية إلى العمل.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Contently
contently.com
يساعد المحتوى العلامات التجارية على سرد قصص رائعة. إن نظامنا القوي لتسويق محتوى المؤسسات، والخدمات الإستراتيجية المبنية على البيانات، وشبكة الموظفين المستقلين ذات المستوى العالمي، تمنح أفضل العلامات التجارية في العالم كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يُسعد جمهورها ويحقق النتائج. في المتوسط، تبلغ قيمة المحتوى الذي ينشئه عملاؤنا باستخدام Contently أكثر من 13 مليون دولار أمريكي لأعمالهم كل عام - وهو عائد يزيد عن 6 أضعاف على استثماراتهم. من الصعب إنشاء محتوى رائع، لكن Contently يجعل الأمر أسهل بكثير. تخبرك تقنيتنا القوية بالقصص التي يجب إنشاؤها وتربطك بفريق من المبدعين الحائزين على جوائز لإضفاء الحيوية على تلك القصص. تعمل مسارات العمل الذكية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توفير الوقت والجهد لفريقك، وتكشف مجموعة التحليلات ذات المستوى العالمي لدينا عن المحتوى الأفضل أداءً وترشدك إلى ما يجب فعله بعد ذلك. حتى أننا نخبرك بمدى أهمية المحتوى الخاص بك لعلامتك التجارية.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
FORTVISION
fortvision.com
عزز مبيعاتك واحصل على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني وأظهر لجمهورك محتوى ديناميكيًا وشخصيًا من خلال أتمتة التسويق ومنصة تخصيص الويب من FORTVISION. FORTVISION هي الطريقة الأذكى لتحسين معدلات المشاركة والتحويل في مكان واحد. اجذب انتباه المستخدمين من خلال عمليات التشغيل الآلي المخصصة واكسب المزيد من المبيعات من خلال العناصر الديناميكية المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والإعلانات والصفحات المقصودة. FORTVISION عبارة عن متجر شامل لتحسين جميع تحويلات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام مصادر البيانات الداخلية والخارجية، بما في ذلك برنامج CRM الخارجي. باستخدام مكوننا الإضافي، يتم جمع البيانات وتحليلها وتقسيمها استنادًا إلى الموقع الجغرافي للمستخدم ومصدر حركة المرور والسلوك عبر الإنترنت وسجل الشراء والمزيد. باستخدام أتمتة التسويق متعدد القنوات وتخصيص الويب، توفر FORTVISION حلولاً للتخلي عن سلة التسوق وتحسين التحويل والتحليلات الذكية. تخصيص الويب: يمكنك إنشاء عملاء محتملين وزيادة التحويلات باستخدام برنامج تخصيص الويب الخاص بـ FORTVISION. إن تخصيص تجربة التصفح أو التسوق للزائرين سيقطع شوطًا طويلًا في التأثير على نتائجك النهائية بشكل إيجابي. مع FORTVISION، يمكنك تخصيص أي عنصر أو محتوى. إضافة أو استبدال العناصر حسب الملف الشخصي للزائر أو تفاعله مع الموقع. قم بالتوصية بالمنتجات والمحتوى للزائرين بناءً على تفضيلات التصفح الخاصة بهم. البيانات: مع FORTVISION، يتم توصيل جميع بياناتك وإدارتها في مكان واحد وتسمح لك بإنشاء عمليات التشغيل الآلي وفقًا لذلك. تعمل منصة البيانات الخاصة بنا على تغذية مصادر البيانات الداخلية والخارجية، مما يسمح لك بالاستفادة منها للحصول على رؤى أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً. تحويل البيانات إلى تجزئة، وتخصيص المستخدمين إلى جماهير محددة مسبقًا بناءً على تفاعل المستخدم مع الموقع، واستهداف الجمهور المناسب في الوقت المناسب. ثم ابدأ في إشراك المستخدمين من خلال عرض محتوى مخصص استنادًا إلى فئتهم. أتمتة التسويق: قم بإشراك جمهورك وتعزيز المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء باستخدام الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب. عند إعداد حملات التشغيل الآلي، يعمل FORTVISION لصالحك، حتى بعد ساعات العمل. إنشاء تدفقات أتمتة البريد الإلكتروني الترحيبية، وأتمتة الرسائل النصية القصيرة للتذكير بترك عربة التسوق، بشكل فردي
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى المنافسين: التعرف على اللاعبين الرئيسيين في السوق وتقييمهم. 📊 استراتيجية المحتوى: التقييم والتوليد - احصل على محتوى عالي المستوى وموجه نحو التصنيف. 🚀 مراقبة شاملة لتحسين محركات البحث: أدوات شاملة لتأمين موقع متميز على Google. 🌐 تحليل السوق والاستخبارات: تعمق في مجالك واعتمد أفضل ممارسات الصناعة من الشركات الرائدة. 💡 Intel للإعلان والبحث المدفوع: احصل على رؤى من المنافسين لتحسين حملاتك المدفوعة. ✍️ صياغة وتحليل المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء المقالات أو إعادة صياغتها دون عناء، وإنتاج علامات وصفية، وتحسين القواعد النحوية والإملائية، واستخراج الكلمات الرئيسية من النص. منصة SEO شاملة تشمل كل ما هو مطلوب للتوسع التسويقي القوي. تحديث ساخن: احصل على رؤى قوية لتحسين محركات البحث باستخدام البرنامج الإضافي Serpstat ChatGPT! 🔍 اكتشف الكلمات الرئيسية المستهدفة لتحسين محركات البحث وقارنها عبر المناطق. 📊 تحليل مقاييس تحسين محركات البحث المهمة وبيانات الروابط الخلفية للمجال. ✍️ استخدم بيانات تحسين محركات البحث وتآزر ChatGPT لإنشاء محتوى فعال واستراتيجيات التحسين. قم بترقية لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك باستخدام ChatGPT اليوم!
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
OneMob
onemob.com
OneMob هي المنصة النهائية للجميع في واحد لإنشاء ومشاركة وتتبع microsites الجميلة في ثوان! سواء كنت في المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو منشئ المحتوى ، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع التوعية والاستمتاع بمزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. من خلال منشئ Microsite القوي من OneMob ، ومواد تحميل المحتوى ، وميزات الإدارة ، يمكنك بسهولة إنشاء microsites المذهلة والمخصصة التي تعرض علامتك التجارية والمحتوى بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص microsites لمطابقة علامتك التجارية واستهداف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - onemob مليء بميزات لمساعدتك في إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه مثل المحترف. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل مع أجهزة Mobile و Web و Screen Recorder الخاصة بـ Onemob ، واستخدام أدوات تحرير Teleprompter ومقاطع الفيديو المدمجة لإتقان المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، مع موافقات الفيديو وتتبع المشاركة ، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل Onemob بسلاسة مع مكدس Tech الخاص بك الحالي ، بما في ذلك تكامل CRM لـ Salesforce و Dynamics و HubSpot والمزيد ، وتكامل المحتوى مع Zoom و Google Drive و Box و Dropbox. من خلال مكون إضافي أصلي لـ Gmail و Outlook و Salesloft و Outreach و Salesforce و Insidesales ، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته من أدوات البريد الإلكتروني وأدوات المبيعات المفضلة لديك. وأفضل جزء هو أنه يمكنك البدء مع Onemob مجانًا! توفر خطتها المجانية الوصول إلى العديد من ميزاتها الأساسية ، بحيث يمكنك تجربة Onemob خالية من المخاطر ومعرفة كيف يمكنها تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI هو كاتب الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا ومولد منشورات الوسائط الاجتماعية وأداة التسويق. قم بتحويل موقع الويب الخاص بك والمدونات ووجودك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Connatix
connatix.com
Connatix هي شركة لتكنولوجيا الفيديو تعمل على تشغيل قصص العالم من خلال حلول ملهمة وملهمة. من خلال منصة الكامل الكامل الملكية ، يساعد Connatix الناشر على تسليم وتحليل الفيديو وتحليله وإنشائه ، مع تزويد المعلن بجروح فيديو متميز واستهداف Deep Contextual. يجلس Connatix ، الذي يجلس في طليعة الابتكار ، على استفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين الإيرادات وضمان الصلة والكفاءة والحجم عبر الحملات. يعمل Connatix حاليًا مع 350+ مجموعة ناشرات عبر الآلاف من المواقع وعلامات العلامات التجارية والوكالات الرائدة. تم تضمين الأعمال التجارية المدعومة من الأسهم الخاصة في قائمة 5000 من الشركات الأسرع نمواً وسمّت لاعب طاقة برمجي Adexchanger لمدة عامين متتاليين. تأسست Connatix في عام 2014 ، ومقرها في مدينة نيويورك وتستمر في توسيع بصمتها العالمية مع مكاتب في لندن و Cluj-Napoca و Tel Aviv.
© 2025 WebCatalog, Inc.