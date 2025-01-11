برامج تسويق المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly هي منصة إدارة الروابط الرائدة في السوق والتي تتيح للمستخدمين تحديد العلامات التجارية وتقصير عناوين URL المخصصة. يساعد Rebrandly الشركات من جميع الأحجام على إدارة وقياس تفاعل الارتباط الخاص بها بشكل آمن، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتحسين معدلات التحويل، وتتبع التحليلات المتقدمة. تأسست عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ولها مكاتب في روما ودبلن. تخدم Rebrandly ملايين المستخدمين والعلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Versace وToyota وPayPal وZillow. بالنسبة للمستخدمين المتقدمين والمشروعات المخصصة، تعد Rebrandly منصة إدارة الروابط الأكثر تقدمًا وقابلية للتطوير في السوق. توفر Rebrandly مجموعة رائعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ودعم المهندسين الخبراء من أجل بناء مشاريع صغيرة وكبيرة حول الروابط (الرسائل النصية القصيرة ورسائل المعاملات والشركات التابعة والمؤثرين والتسجيل الموحد ومصادقة الهوية والمزيد). الميزات الأخرى ذات الصلة: * منشئ UTM * إعادة استهداف الارتباط * الربط العميق للجوال * التوجيه الشرطي لعنوان URL * فتح التحكم في الرسم البياني * الذكاء الاصطناعي بشكل جديد * تحليلات الارتباط * تقارير قابلة للتخصيص * إدارة المقاعد والأذونات ومساحات العمل المتعددة * إدارة أسماء النطاقات المتعددة باستخدام Rebrandly، يمكنك إنشاء الروابط ذات العلامات التجارية ومشاركتها مباشرةً من خلال ملحق المتصفح أثناء تصفح الويب. ثم يقومون بتخزينها في لوحة المعلومات الخاصة بك، حيث يمكنك قياس النتائج باستخدام مجموعة الأدوات الأفضل في فئتها. يمكنك تسجيل اسم نطاق جديد مباشرة مع Rebrandly، والاختيار من بين أكثر من 2000 امتداد - من .link إلى .shop، وكل شيء بينهما. إنهم يهتمون بجميع الإعدادات، مما يسمح لك بالبدء في مشاركة الروابط ذات العلامات التجارية في بضع دقائق فقط. الارتباط ذو العلامة التجارية لا يُنسى، ويمكن نطقه، وقابل للتخصيص بالكامل. باستخدام الرابط ذي العلامة التجارية، تعمل الشركات على زيادة الوعي بعلامتها التجارية لأن اسم العلامة التجارية مضمن في الرابط - حتى عندما تتم مشاركته من قبل الآخرين. إنها تعمل على تحسين ثقة الارتباط، وفي الواقع، يمكن أن تساعد الروابط ذات العلامات التجارية في زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة تصل إلى 39% مقارنةً بعناوين URL القصيرة العامة.