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برامج تسويق المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
تشير "برامج تسويق المحتوى" إلى فئة من الأدوات البرمجية والأنظمة الأساسية المصممة لمساعدة الشركات في تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره وتوزيعه وتحليله لأغراض التسويق. تسويق المحتوى هو نهج تسويقي استراتيجي يركز على إنشاء وتوزيع محتوى قيم وملائم ومتسق لجذب جمهور محدد بوضوح والاحتفاظ به، مما يؤدي في النهاية إلى تحفيز عمل العملاء المربح.
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Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها ملايين الأشخاص.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورجال الأعمال على بناء أعمال تجارية ناجحة عبر الإنترنت من خلال توفير حلول بسيطة لتحويل شغفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى مصادر إيرادات متنوعة. مع Kajabi، يمكن لأي شخص إنشاء دورات تدريبية غنية عبر الإنترنت، وتقديم عضويات حصرية، وتنمية مجتمع مزدهر، وإنشاء ملفات صوتية مجانية أو اشتراك، وتطوير تجارب تدريب مخصصة، وغير ذلك الكثير. مع Kajabi، يمكنهم أيضًا الوصول إلى تحليلات قوية وأدوات مبيعات وتسويق سلسة وخيارات دفع سهلة وخدمة عملاء وتعليم ومجتمع لا مثيل لها.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) - بناء الروابط: ابحث عن أقوى فرص الروابط الخلفية في مجال تخصصك - بحث الكلمات الرئيسية: احصل على الحد الأقصى من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة و تعرف على مدى صعوبة التصنيف - تدقيق موقع الويب: ابحث عن مشكلات تحسين محركات البحث التي يواجهها موقع الويب الخاص بك وتعلم كيفية إصلاحها - بحث المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر شيوعًا في أي موضوع واعثر على أفضل الأفكار للمحتوى الخاص بك - تتبع التصنيف: تتبع تصنيفات البحث الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع منافسيك - مراقبة الإشارات: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها ذكرك أنت أو علامتك التجارية عبر الإنترنت. تحتوي قاعدة بيانات Ahrefs على أكثر من 11 مليار كلمة رئيسية وأكثر من 400 مليار صفحة مفهرسة. ولهذا السبب فإن Ahrefs قادر على توفير أقصى قدر من دقة البيانات لمستخدميه.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمدونات. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: https://contentstudio.io لماذا تختار ContentStudio؟ وإليكم السبب: تسريع إنشاء المحتوى: يمكنك إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مليئة دائمًا بالمشاركات الجذابة. منصة الكل في واحد: قل وداعًا للتلاعب بأدوات متعددة. يجمع ContentStudio كل شيء تحت سقف واحد، بدءًا من اكتشاف المحتوى وحتى النشر. اكتشف المحتوى الشائع: ابق في الطليعة. استخدم خوارزمياتنا المتقدمة للكشف عن الموضوعات الشائعة التي تلقى صدى لدى جمهورك. التعاون السلس بين الفريق: قم بتخطيط وتنفيذ استراتيجية المحتوى الخاصة بك بسهولة. تعاون مع فريقك أو عملائك بسلاسة داخل النظام الأساسي. جدولة سهلة: أتمتة تقويم المحتوى الخاص بك. قم بجدولة المنشورات مسبقًا وحافظ على تواجد ثابت عبر الإنترنت دون أي متاعب. التحليلات الثاقبة: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام التقارير ذات التسمية البيضاء. تعمق في التحليلات المفيدة لفهم ما ينجح وتحسين استراتيجيتك. البريد الوارد الموحد: إدارة جميع تفاعلاتك في مكان واحد. قم بالرد على التعليقات والرسائل عبر القنوات دون أن يفوتك أي شيء. يعد ContentStudio أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريكك في التميز الرقمي. قم بتحويل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك واستمتع بتجربة النمو كما لم يحدث من قبل. احتضن قوة ContentStudio ودع المحتوى الخاص بك يتولى الحديث.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة اتصالات الكل في واحد من Bitly على تمكين أكثر من 5.7 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 500000 عميل على مستوى العالم - الأشخاص والمؤثرون والعلامات التجارية والشركات من كل حجم - لاستخدام الروابط ذات العلامات التجارية ورموز QR المخصصة وحلول الارتباط الحيوي كمنصة موثوقة لإشراك جمهورهم وتقديم الإشعارات والمعلومات والخبرات الهامة. تفتخر شركة Bitly بحصولها على شهادة ™Great Place to Work®، وهي الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل وخبرة الموظفين التي أثبتت قدرتها على تحقيق إيرادات رائدة في السوق، والاحتفاظ بالموظفين، وزيادة الابتكار.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://rla.to/pitch << ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية الخاصة بك (وإضافة أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/محتوى اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئنا البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. من الكتب الإلكترونية والتقارير التقنية إلى العروض التقديمية والمقترحات، تعد RELAYTO أبسط طريقة لجعل المحتوى الحالي الخاص بك آسرًا وثاقبًا. https://relayto.com/showcase
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات الأساسي في Showpad فرق الإيرادات من إنشاء متجر متكامل للعثور على المحتوى عالي التأثير وإدارته وتوزيعه على نطاق واسع. بالنسبة للمسوقين، تعمل Showpad على مواءمة الفرق حول أحدث محتوى خاص بالعلامة التجارية مع الإدارة الصحيحة لتحسين اعتماد المحتوى، وتقديم رؤى في أسفل المسار حتى تتمكن الفرق من الاستثمار بشكل أكبر في المحتوى المناسب. يستخدم ممارسون التمكين النظام الأساسي لتحقيق التوافق بين الوظائف وإنشاء حملات تدريب مستهدفة وقابلة للتطوير. يتمتع البائعون بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد المناسبة لوضع أنفسهم كمستشارين موثوقين لفرق الشراء اليوم. تستفيد فرق الشراء من البائعين المستعدين بشكل أفضل لفهم تحدياتهم الفريدة وربطهم بالحل الصحيح في محفظتهم. من خلال الشراكة مع المؤسسات من جميع الأحجام ومستويات النضج في أكثر من 50 دولة، تدعم Showpad التوافق الاستراتيجي والكفاءة عبر فرق الإيرادات. من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العلامات التجارية للمؤسسات مثل Dow، وGE، وHoneywell، وJohnson & Johnson، وCoca-Cola EuroPacific Partners، تعد Showpad بمثابة أداة تسريع الإيرادات التي أثبتت جدواها. يقع المقر الرئيسي المزدوج في شيكاغو، إلينوي وغنت، بلجيكا، ويتم تشغيل Showpad بواسطة قوة عاملة عالمية متنوعة.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم المحتوى المناسب، وتجهيز فرق المبيعات للفوز بثقة، والتفاعل مع المشترين بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب لدورات مبيعات أسرع وزيادة الإيرادات. Allego هو الخيار الموثوق به لربع شركات مؤشر داو جونز الصناعي، و5 من أكبر 15 بنكًا أمريكيًا، و4 من أكبر 8 شركات تأمين، و4 من أكبر 5 شركات أجهزة طبية عالمية، و6 من أكبر 10 شركات لإدارة الثروات، 5 من أكبر 5 شركات لإدارة الأصول، والعديد من المؤسسات العالمية الأخرى. تعرف على المزيد حول تمكين الإيرادات الذي يجذب البائعين والمشترين على موقع Allego.com. سواء كان الأمر يتعلق بتقديم الملاحظات لبعضهم البعض من خلال الفيديو غير المتزامن، أو تعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين الأقران، يستخدم ما يقرب من مليون محترف Allego لإحداث ثورة في طريقة تأهيلهم وتدريبهم والتعاون وبيعهم. تعرف على المزيد حول Allego والحركة التي نبنيها على allego.com.
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه على نطاق واسع. يمكن للعلامات التجارية الآن نشر المحتوى المرئي في الإعلانات المدفوعة، وتجارب شراء العملاء، والمشاركة في موقع الويب، وحملات الوسائط الاجتماعية في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يجذب الجماهير ويشرك القراء ويمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية مباشرة فورية بسلاسة وفعالية. من خلال التكامل مع الأجزاء الأخرى من تكنولوجيا غرفة الأخبار، يعمل Live Center على تبسيط سير العمل. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يتم تضمين خلاصات أخبار Live Center بسهولة في المقالات أو بوابات الأخبار أو التطبيقات أو على الصفحات الأولى. الميزات الرئيسية: * تصميم مدونة قابل للتخصيص بالكامل * أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المحتوى ونشره * يمكنك بسهولة إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة لزيادة مشاركة القارئ * إنشاء مخططات ورسوم بيانية تفاعلية بسرعة مباشرة في المحرر * واجهة بديهية مع محرر سريع الاستجابة يوفر معاينة للمشاركات في الوقت الفعلي * تكامل الطرف الثالث مع البيانات الرياضية وبيانات السوق وما إلى ذلك * وضع علامات إيحائية تلقائية على المشاركات بناءً على المحتوى وتحديد الأولويات وتصنيف المشاركات * ملخص تلقائي للمدونة المباشرة لتزويد القراء بلوحة معلومات لأكثر الموضوعات التي تمت تغطيتها في منشورات مدونتك المباشرة في عرض لوحة المعلومات. * نشر المشاركات في الوقت الفعلي لمئات الآلاف من القراء من خلال قنوات مخصصة * التكامل مع نظام إدارة المحتوى الحالي وأي مكتبة أو نظام وسائط * يدعم استراتيجيات تحقيق الدخل
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من نظام أساسي مركزي واحد يوفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم MavSocial Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وLinkedIn وملفات Google Business وTumblr.
Curatora
curatora.io
يتيح Curatora للعملاء اكتشاف وتنظيم وتوزيع المحتوى عالي الجودة ذي الصلة الذي يرغب جمهورك المستهدف في قراءته - الآن.
Walls.io
walls.io
Walls.io هو حل جدار اجتماعي شامل يسمح لك بجمع المحتوى وتنظيمه وعرضه في موجز سهل التخصيص. يمكنك جمع المحتوى من منصات وسائط اجتماعية متعددة أو السماح لجمهورك بنشر المحتوى مباشرة على الحائط الخاص بك. يمكنك أيضًا إضافة منشوراتك المخصصة إلى الموجز وإنشاء مزيج رائع بين المحتوى من جمهورك ومحتوى علامتك التجارية. يعد الجدار الاجتماعي طريقة رائعة لاستغلال قوة المحتوى الذي ينشئه المستخدم وإشراك جمهورك. يمكنك استخدامه في المناسبات الخاصة والعامة، على موقع الويب الخاص بك أو يعرض في المحلات التجارية أو المكاتب. الاحتمالات لا حصر لها!
SocialWeaver
socialweaver.com
يعمل SocialWeaver على تسهيل جدولة المحتوى الذي لا ينتهي، وزيادة المشاركة، والاستماع إلى انطباعات العملاء عنك وعن منافسيك.
Quuu
quuu.co
Quuu هو المصدر الأول للمحتوى عالي الجودة الذي يمكنك مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي. تنظيم المحتوى يجعلك مميزًا بين الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها طريقة لتوفير القيمة والاتساق لمتابعيك. ومع ذلك، فإن القيام بذلك بشكل صحيح هو عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لذا فإن أتمتة هذا باستخدام Quuu يمنحك هذا الوقت الثمين للعمل على أشياء أخرى. Quuu هي الأداة الوحيدة التي تنظم المحتوى في أكثر من 500 فئة اهتمام، مما يعني أنه سيكون لديك دائمًا منشورات ذات صلة لمشاركتها مع جمهورك على Facebook وLinkedIn وTwitter.
FeedOtter
feedotter.com
تعمل FeedOtter على زيادة حركة المرور على موقع الويب لأكثر من 200 شركة B2B من خلال أتمتة المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني RSS الذي يتم تسليمه بواسطة برنامج أتمتة التسويق الحالي مثل Marketo أو Pardot أو Eloqua.
Vable
vable.com
Vable عبارة عن نظام أساسي لإدارة المعلومات يمكّنك من تجميع المحتوى المخصص وتصفيته وتقديمه إلى الأشخاص الذين تدعمهم. باستخدام Vable، يمكن لمحترفي المعلومات مراقبة مصادر لا حصر لها وإنشاء قاعدة بيانات مخصصة لجميع الأخبار والمعلومات التي تحتاجها مؤسستك.
SpidWit
spidwit.com
يقوم Spidwit بالعثور على المحتوى على الويب وتنظيمه. فهو يبحث بين الآلاف من أفضل المواقع لتقديم أخبار ومقاطع فيديو وصور وعروض أسعار عالية الجودة خاصة بالصناعة، مما يوفر الوقت والطاقة.
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأولية وحتى نشر المحتوى والترويج له. يوجد في قلب Re4m محرك تعاون مرئي يمكّن الشركات والفرق والأفراد من تقديم تعليقات تفاعلية في الوقت الفعلي على جميع أنواع المحتوى (مقاطع الفيديو الرقمية وملفات PDF والصور والمواقع الإلكترونية المباشرة وملفات التصميم وما إلى ذلك). بمجرد أن يصبح المحتوى صحيحًا ومتوافقًا ومعتمدًا، توفر Re4m عمليات حلقة مغلقة لتمكين نشر المحتوى إلى حلول الجهات الخارجية.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent هي منصة رائدة لعمليات المحتوى، حيث تقدم سير عمل آلي وتعاونًا في الوقت الفعلي وإدارة متقدمة للمحتوى لتبسيط عمليات المحتوى بكفاءة. نحن نركز على تجربة المستخدم، مما يسمح بالاستخدام البسيط والفعال للمنصة. يعد التخصيص حسب احتياجات المستخدم المحددة أحد الجوانب الرئيسية التي تساهم في زيادة تفاعل المستخدم. نحن نقدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي تساعد المستخدمين على تحسين ظهور المحتوى الخاص بهم على محركات البحث. تدعم المنصة تنسيقات المحتوى المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح دعم العملاء وتوافر الموارد التعليمية للمستخدمين حل المشكلات بسهولة وتحسين مهاراتهم في الكتابة. تعتبر المنصة مثالية للفرق العاملة في نفس المشروع، حيث تمكنهم من إدارة جميع الخطوات في مكان واحد.
Blogely
blogely.com
تتمحور مدونة Blogely حول البحث الشامل، وتجربة الكتابة السلسة، والتنظيم الشامل للمحتوى الكامل، وتحسين محركات البحث البسيطة على الصفحة لغير التقنيين، وسهولة الوصول إلى أداة فحص الانتحال، وبالطبع، النشر السهل على نظام إدارة المحتوى (CMS (WordPress، Ghost، Medium، الخ) المنصات. فهو يساعد المدونين على تنمية حركة مرور مواقعهم على الويب بشكل عضوي من خلال تنظيم محتوى مدونتهم وتحسين محركات البحث بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
Fugo
fugo.ai
Fugo عبارة عن برنامج ذكي لإدارة محتوى اللافتات الرقمية (CMS) قائم على السحابة والذي يمكّن الشركات من أي حجم من إدارة المحتوى بسهولة عن بُعد لشبكات الشاشات الصغيرة إلى الكبيرة. بفضل واجهة المستخدم الحديثة والسهلة، أصبح التحكم في شاشة واحدة أو 100 شاشة أمرًا بسيطًا.
Juicer
juicer.io
Juicer هي أداة تجميع الوسائط الاجتماعية التي تمكن الشركات والأفراد من تنظيم محتوى الوسائط الاجتماعية وعرضه بسلاسة على مواقعهم الإلكترونية. فهو يسحب المحتوى بسهولة من حسابات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTikTok وLinkedIn وX/Twitter وYouTube والمزيد. بفضل خيارات الإعداد والتخصيص السهلة، تمكّن الجدران الاجتماعية لـ Juicer المستخدمين من عرض المحتوى المنسق والعلامة التجارية والذي أنشأه المستخدمون على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة مرشحات للإشراف للتحكم في المحتوى وتتضمن لوحة معلومات تحليلية متقدمة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول المشاركة الاجتماعية، مما يجعلها حلاً شاملاً لمركزية وتعزيز رؤية العلامة التجارية عبر الأنظمة الأساسية. فوائد العصارة: - حل راسخ وموثوق، مع عقد من الخبرة في الصناعة - التكامل السلس مع أكثر من 15 منصة وسائط اجتماعية - سهولة الإعداد للخلاصات والحسابات، مما يضمن إدارة بديهية وسريعة - التحكم الكامل في المحتوى من خلال خيارات الإشراف والتصفية - تصميم مخصص للتوافق مع الجماليات الفريدة للعلامة التجارية - اختيار السمات المصممة مسبقًا، مما يضمن مظهرًا متسقًا وجذابًا للخلاصة - إدارة عدم التدخل مع تحديثات المحتوى الآلية، مما يعزز الكفاءة - أدوات تحليلية متقدمة لتتبع مشاركة المستخدم وأداء الخلاصة - خطط متعددة الاستخدامات للشركات والأفراد ونموذج تسعير الدفع أولاً بأول لخطة المؤسسة - عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص ودعم واجهة برمجة التطبيقات للتكامل السلس مع مواقع الويب والتطبيقات الأخرى
EX.CO
ex.co
EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Automata
byautomata.io
تساعد منصة إثراء المحتوى الخاصة بـ Automata المسوقين على تحويل المحتوى مثل منشورات المدونات والمستندات التقنية والندوات عبر الإنترنت ودراسات الحالة إلى أجزاء متعددة من المحتوى الإضافي لإعادة توظيفه وتوزيعه عبر قنوات متعددة بتنسيقات متنوعة.
Practina
practina.com
Practina هي أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد الشركات على تأسيس حضور قوي على منصات متعددة وزيادة الوصول. تغطي Practina جميع جوانب التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدءًا من إنشاء المنشورات تلقائيًا وحتى جدولتها وإنشاء حملات إعلانية ذكية واستهداف جمهورك المثالي. تقوم Practina بأتمتة التسويق الاجتماعي للشركات وتوفر أيضًا نتائج مثبتة. تواصل Practina مساعدة الشركات على النجاح من خلال استهداف الجمهور المناسب وبناء مشاركة حقيقية حيث تغير وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط، وهي متاحة كتطبيق مستقل بالإضافة إلى مصدر وبث محتوى Hootsuite المتميز. يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم اقتراحات UpContent لدعم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تحويل مواقع الويب بالإضافة إلى دعم إنشاء المحتوى الأصلي. تقدم التكنولوجيا مجموعة من الخطط المصممة لتقديم الميزات المطلوبة فقط بسعر يناسب ميزانيتك.
Scoop.it
scoop.it
توفر Scoop.it البرامج والتكنولوجيا لجعل نشر المحتوى أكثر كفاءة في استخدام الوقت ويؤثر على التسويق ومشاركة المعرفة داخل المؤسسة. نحن نساعد أيضًا الملايين من المحترفين والمسوقين ومسؤولي ذكاء الأعمال في التنظيم اليومي ومراقبة المحتوى. - يتم استخدام Scoop.it Enterprise من قبل آلاف الشركات لإدارة تنظيم المحتوى لتسويق المحتوى (بما في ذلك تحسين محركات البحث وحركة المرور وتوليد العملاء المحتملين) وذكاء الأعمال. يساعد Scoop.it Content Enterprise أيضًا على مشاركة المحتوى داخل المؤسسات بطريقة مؤثرة. - تساعد خدمة تنظيم Scoop.it الملايين من الأفراد والمهنيين على تطوير قيادتهم الفكرية عبر الإنترنت. يسمح هذا الحل بإظهار الخبرة وتوليد حركة المرور من خلال المشاركة الاجتماعية المتكاملة. منذ إطلاق الخدمة في عام 2011، قام 8 ملايين مستخدم بنشر عشرات الملايين من أجزاء المحتوى لجذب مئات الملايين من القراء كل عام.
Paper.li
paper.li
باستخدام منصة Paper.li للتسويق الشخصي، يمكنك القيام بعمل فريق التسويق بنفسك ومن هاتفك المحمول، في دقائق. ستحصل على محتوى يومي مخصص، وموقع ويب جديد، وجدولة اجتماعية، ومنشئ رسائل إخبارية بسيط.
Storylane
storylane.io
يتيح Storylane لفرق التسويق وهندسة المبيعات في مجال B2B التقاط منتجاتهم وإنشاء عروض توضيحية وجولات للمنتجات جذابة. فيما يلي بعض حالات استخدام التسويق والمبيعات التي يمكن لـ Storylane مساعدتك فيها، التسويق: جولات المنتج - يمكنك إنشاء جولة إرشادية لمنتجك وتضمينها في موقع الويب التسويقي الخاص بك. سيساعد هذا في تحفيز PLG وزيادة العملاء المحتملين المؤهلين في مسار التحويل الخاص بك. (ملاحظة: يمكنك تضمين نموذج العملاء المحتملين أيضًا) حملات البريد الإلكتروني - أرسل جولة حول المنتج في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك لإظهار ميزات جديدة أو تدفق محدد لمنتجك. المبيعات: ترك العروض التوضيحية - قم بإنشاء عرض توضيحي إرشادي + قابل للنقر عليه لمنتجك المخصص للعميل المحتمل، وأرسله إليهم على شكل تركات تجريبية. سيساعد هذا المشتري البطل على استيعاب منتجك وتسريع الصفقات. العروض التوضيحية المباشرة - عرض العروض التوضيحية لـ Storylane في مكالمات الاكتشاف أو في مراحل POC المختلفة. يمكن تدريب مندوبي المبيعات لديك على متابعة التدفق التجريبي المتسق. ما قبل البيع: قم بتوسيع قدراتك التجريبية من خلال تمكين فريق ما قبل البيع لديك من إعداد عروض توضيحية جديدة في دقائق. مع Storylane، ستتمكن من مساعدة فريق المبيعات الخاص بك على توفير تجارب تجريبية مخصصة لكل مشتري دون التعقيدات التقليدية حول إنشاء بيئات تجريبية متعددة.
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون إليها ومشاركتها مع فريقهم وتزويدك بالبيانات حول ما يهتمون به. قم بتضمين عروضك التوضيحية التفاعلية أو مشاركتها عبر أي قناة وقم بتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع، والتأثير على مسار التدفق، وتسريع دورات الصفقات.
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة للمبيعات، تقدم StoryScale حلاً آليًا تجريبيًا كاملاً لفرق الإيرادات الحديثة. • جولات المنتج على موقع الويب مع التسليم سريع الاستجابة وإنشاء العملاء المحتملين • عروض المبيعات التوضيحية المخصصة مع المشاركة الآمنة والتسليم للخارج • مسارات جولات المنتج الموجهة وغير الخطية • لا يوجد استوديو للعروض التوضيحية للكود لتحرير الشاشة وتخصيصها • مكتبة الأدلة والتفاعلات التي تظهر على الشاشة • استنساخ التطبيقات المباشرة أو استخدام لقطات شاشة الوسائط • التحليلات التجريبية لتتبع المشاركة والأداء التجريبي • تجارب المحتوى للفيديو والكتب الإلكترونية والمدونات والوسائط الأخرى نحن نؤمن بأن الأشخاص يستحقون تجربة شراء رقمية أفضل. إنها فلسفة بسيطة: قم بالبيع بالطريقة التي تريد الشراء بها.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Consensus
goconsensus.com
Consensus عبارة عن منصة التشغيل الآلي التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيمة الأعلى. يحصل المشترون على تجربة أفضل - تجربة ترشدهم من خلال عروض الفيديو الرقمية والتفاعلية وعند الطلب والمصممة خصيصًا لما يريدون رؤيته. وهذا يكشف أصحاب المصلحة تلقائيًا ويزيل العروض التوضيحية غير المؤهلة، مما يؤدي بدوره إلى تقصير دورات المبيعات بشكل كبير بنسبة 29% إلى 68% وتحسين معدلات الإغلاق بنسبة تصل إلى 44%. وإليك كيفية العمل: - يرسل المندوبون رابطًا تجريبيًا إلى العملاء - يختار العملاء الموضوعات الأكثر أهمية بالنسبة لهم - ينشئ الإجماع عرضًا توضيحيًا مخصصًا من تلك التحديدات، ويتضمن محتوى داعمًا لكل موضوع (يتم تحديده مسبقًا بواسطة المندوبين) - يشارك العملاء الرابط التجريبي مع أصحاب المصلحة الآخرين - يحصل الممثلون على تقارير عن كل عرض وكل مشاركة وأولويات كل أصحاب المصلحة - والآن يعرف المندوب أن جميع المشاركين في قرار الشراء أصبح المشترون أكثر تعليمًا وأكثر ثقة، مما يجعل الترويج والبيع أسهل بكثير مندوب.
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق في تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد الذين يرغبون في النقر فوقهم. - إشراك العملاء المحتملين وتثقيفهم: امنح العملاء المحتملين حملات مخصصة تقودها المنتجات مع وقت فوري لتحقيق القيمة. - تقديم عروض توضيحية متكررة: تمكين البائعين غير التقنيين من تخصيص العروض التوضيحية وتقديمها على نطاق واسع بسهولة. جرب Navattic بنفسك على موقعنا: https://www.navattic.com/
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly هي منصة إدارة الروابط الرائدة في السوق والتي تتيح للمستخدمين تحديد العلامات التجارية وتقصير عناوين URL المخصصة. يساعد Rebrandly الشركات من جميع الأحجام على إدارة وقياس تفاعل الارتباط الخاص بها بشكل آمن، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتحسين معدلات التحويل، وتتبع التحليلات المتقدمة. تأسست عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ولها مكاتب في روما ودبلن. تخدم Rebrandly ملايين المستخدمين والعلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Versace وToyota وPayPal وZillow. بالنسبة للمستخدمين المتقدمين والمشروعات المخصصة، تعد Rebrandly منصة إدارة الروابط الأكثر تقدمًا وقابلية للتطوير في السوق. توفر Rebrandly مجموعة رائعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ودعم المهندسين الخبراء من أجل بناء مشاريع صغيرة وكبيرة حول الروابط (الرسائل النصية القصيرة ورسائل المعاملات والشركات التابعة والمؤثرين والتسجيل الموحد ومصادقة الهوية والمزيد). الميزات الأخرى ذات الصلة: * منشئ UTM * إعادة استهداف الارتباط * الربط العميق للجوال * التوجيه الشرطي لعنوان URL * فتح التحكم في الرسم البياني * الذكاء الاصطناعي بشكل جديد * تحليلات الارتباط * تقارير قابلة للتخصيص * إدارة المقاعد والأذونات ومساحات العمل المتعددة * إدارة أسماء النطاقات المتعددة باستخدام Rebrandly، يمكنك إنشاء الروابط ذات العلامات التجارية ومشاركتها مباشرةً من خلال ملحق المتصفح أثناء تصفح الويب. ثم يقومون بتخزينها في لوحة المعلومات الخاصة بك، حيث يمكنك قياس النتائج باستخدام مجموعة الأدوات الأفضل في فئتها. يمكنك تسجيل اسم نطاق جديد مباشرة مع Rebrandly، والاختيار من بين أكثر من 2000 امتداد - من .link إلى .shop، وكل شيء بينهما. إنهم يهتمون بجميع الإعدادات، مما يسمح لك بالبدء في مشاركة الروابط ذات العلامات التجارية في بضع دقائق فقط. الارتباط ذو العلامة التجارية لا يُنسى، ويمكن نطقه، وقابل للتخصيص بالكامل. باستخدام الرابط ذي العلامة التجارية، تعمل الشركات على زيادة الوعي بعلامتها التجارية لأن اسم العلامة التجارية مضمن في الرابط - حتى عندما تتم مشاركته من قبل الآخرين. إنها تعمل على تحسين ثقة الارتباط، وفي الواقع، يمكن أن تساعد الروابط ذات العلامات التجارية في زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة تصل إلى 39% مقارنةً بعناوين URL القصيرة العامة.
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinkedIn وPinterest وTumblr وTikTok وVK باستخدام SocialPilot. 2) قم بمشاركة ما يصل إلى 500 مشاركة وربط أكثر من 100 ملف شخصي باستخدام حساب SocialPilot واحد فقط. 3) إدارة محادثات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام Social Inbox. 4) أضف ما يصل إلى 10 أعضاء من الفريق في حساب SocialPilot الخاص بك لتفويض المشاركة والجدولة باستخدام ميزة تعاون الفريق. 5) قم بجدولة 100 من المشاركات في المرة الواحدة وتحميل ملف CSV باستخدام ميزة الجدولة المجمعة. 6) قم بإنشاء منشورات مخصصة للحسابات الاجتماعية الفردية في وقت واحد، وقم أيضًا بذكر الملفات الشخصية الأخرى على Facebook وTwitter لمزيد من المشاركة. 7) قم بتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليلات وإعداد التقارير لوسائل التواصل الاجتماعي سهلة الفهم. 8) ألق نظرة على الوقت والأشياء التي قمت بجدولتها بشكل مرئي باستخدام تقويم الوسائط الاجتماعية. 9) لا تبتعد أبدًا عن أفكار المحتوى الجديدة، وقم بتنظيم اقتراحات المحتوى وحفظها كمسودات لاستخدامها لاحقًا. أضف محتوى منسقًا وخلاصات RSS لقائمة انتظار لا تنتهي أبدًا. 10) لا تنتظر أكثر من ذلك للحصول على بيانات اعتماد حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بعميلك - ما عليك سوى دعوتهم وإدارة حساباتهم الاجتماعية دون عناء باستخدام ميزة إدارة العملاء. 11) قم بإنشاء نطاقات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك لمزيد من الرؤية والتعرف عليها باستخدام أدوات تقصير عناوين URL التي توفرها SocialPilot والتخلص من عناوين URL الطويلة وغير المرغوب فيها والقبيحة المظهر. 12) عزز منشوراتك على الفيسبوك مباشرة عندما تقوم بجدولتها.
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال أتمتة مهام تحسين محركات البحث الهامة.
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فقط لأصحاب الأعمال ولكن أيضًا لوكالات التسويق ومؤلفي النصوص الذين يرغبون في إنشاء محتوى عالي الجودة وتحسينه بسرعة. هدفنا هو إنشاء روبوتات بحث أكثر ذكاءً تُعرف باسم برنامج أتمتة SEO لتبسيط عمليات تحسين محركات البحث. نحن نقدم منصة Enterprise SEO لمساعدة العلامات التجارية على تعزيز تصنيف موقع الويب وزيادة الرؤية.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo هو منشئ فيديو صور رمزية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتوفر على أجهزة Windows وiOS وAndroid. قم بتحويل النص بسهولة إلى مقاطع فيديو احترافية للمتحدث الرسمي بأكثر من 120 صوتًا ولغة في دقائق.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
KAWO
kawo.com
KAWO هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق SaaS في الصين، وهي مكرسة لبناء منصة برمجية سهلة الاستخدام لتمكين فرق الوسائط الاجتماعية في الصين من تحقيق العظمة. وهو يوفر مركزًا مركزيًا لفرق التسويق للتعاون بشكل فعال وتخطيط وإدارة وتحليل المحتوى عبر WeChat وWeibo وDouyin وKuaishou؛ قنوات التواصل الاجتماعي الأربع الرئيسية في الصين. وقد ساعدت خبرتها التي لا مثيل لها في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي المحلي ورؤى العملاء واللوائح التنظيمية أكثر من 500 علامة تجارية عالمية على النجاح على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤدي إلى تغيير تصور العلامة التجارية بشكل إيجابي، وزيادة الإجراءات المتخذة في الموقع، وتوليد العملاء المحتملين ومشاركة المستخدمين.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus عبارة عن منصة إبداعية وتسويقية شاملة مصممة لتبسيط سير العمل وتمكين استراتيجيات التسويق القابلة للتطوير لفرق التسويق. فهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات التي تمتد من التنظيم والتعاون إلى الإنشاء والتوزيع والتحليلات والتطبيقات. إحدى الميزات البارزة في Creatosaurus هي كاتبة محتوى الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء نسخ تسويقية على نطاق واسع في غضون دقائق. كما أنه يوفر محرر تصميم سهل الاستخدام لإنشاء رسومات جميلة، مع وظيفة السحب والإفلات والوصول إلى الصور والقوالب المجانية. تتضمن المنصة مدير علامات التصنيف الذي يساعد المستخدمين في العثور على علامات التصنيف وإدارتها لتحسين سير عمل الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى أداة البحث عن الاقتباسات التي تتيح للمستخدمين البحث عن علامات الاقتباس وحفظها لاستخدامها لاحقًا. كما يوفر أيضًا القدرة على جدولة منشورات الوسائط الاجتماعية عبر منصات مختلفة. تم تصميم Creatosaurus للشركات التي لديها فرق موزعة وأفراد مبدعين عالميين، مما يوفر مساحة عمل مركزية للمبدعين والمسوقين. ويهدف إلى الجمع بين الإنتاجية والإبداع من خلال تقديم مجموعة من الأدوات والميزات في مكان واحد، مما يتيح التعاون الفعال وتحسين عملية سرد القصص بشكل عام. يتم دعم النظام الأساسي من خلال عمليات تكامل عميقة مع التطبيقات الشائعة الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أدواتهم المفضلة والبقاء على اطلاع على عملهم. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام، ويقدم تجربة شفافة وبسيطة لكل عضو في الفريق. يتم استخدام Creatosaurus من قبل المؤثرين والمبدعين والناشرين والشركات الناشئة والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم كأداة قوية في استراتيجياتهم التسويقية. ويهدف إلى توفير حل كامل لجميع الاحتياجات الإبداعية والتسويقية، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على رواية القصص المؤثرة بينما تعتني المنصة بكل شيء آخر.
1World Online
welcome.1worldonline.com
تتكون منصة 1World من تطبيقات مثل استطلاعات الرأي والاختبارات والدراسات الاستقصائية والمناظرات لتعزيز المشاركة وفرص الإيرادات.
Vev
vev.design
Vev هو جيل جديد من منشئي الويب لتمكين الفرق من تحقيق مفاهيم الويب الأكثر إثارة لديهم مع الحرية الإبداعية والتقنية الكاملة.