برامج توزيع المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

Zemanta

zemanta.com

Zemanta هي أول منصة متعددة القنوات لجانب الطلب في العالم مصممة لتحسين سلوك ما بعد النقر. تم إنشاء Zemanta بالكامل حول فكرة مساعدة المعلنين على توليد التفاعل - سواء كانت زيارات أو مشاهدات أو عملاء محتملين أو تحويلات - كل ذلك من خلال حملاتهم الإعلانية الآلية. نحن موجودون لتحسين تجربة الإعلان عبر الإنترنت بشكل جذري بطرق تجعل المستهلكين يرغبون حقًا في التفاعل مع الإعلانات. تساعد Zemanta المعلنين على اختراق مقاييس الوصول والتكرار المعيبة بشكل أساسي من خلال تحديد المواضع والتصميمات التي تؤدي إلى تفاعل المستخدمين المناسبين مع إعلاناتهم ومواقعهم على الويب. يوفر هذا النهج الفريد للمعلنين الفرصة للحصول على مشاركة حقيقية للمستهلكين وعائد الإنفاق الإعلاني. من خلال الذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة، تعمل Zemanta One على تمكين العلامات التجارية والوكالات من شراء الإعلانات المُحسّنة للمشاركة بعد النقر، وتحقيق أقصى استفادة من كل دولار إعلاني يتم إنفاقه عبر العرض والفيديو والمواضع الأصلية على الويب. نقوم بدمج بيانات تحليلات الويب الخاصة بك في منصة Zemanta وإدارة حملاتها الآلية ومقدم العطاءات. على عكس مقدمي خدمات البيانات الآخرين، فإننا نقدم تكاملًا سلسًا مع Google Analytics وAdobe. يتيح لك Zemanta تقديم عروض أسعار باستخدام أهداف مثل التكلفة لكل دقيقة في الموقع (الوقت في الموقع). تم إنشاء Zemanta في الأصل على أساس السياق والدلالات - وليس ملفات تعريف الارتباط واستهداف الجمهور. لذلك، يمكن لـ Zemanta استهداف الجماهير والانطباعات مثل مقدمي خدمات الإعلان الآخرين، ولكن مع ابتعاد العالم عن تلك الأساليب، فإننا في وضع يسمح لنا بمساعدة المعلنين على البقاء والازدهار. توفر خلفية Zemanta الفريدة في التحليل الدلالي ونهج تقديم العطاءات وتحسين الحملات ميزة أكبر للمعلنين الذين يستفيدون من منصتنا.