مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمركز الاتصال للشركات نهجًا بديلاً لإدارة متطلبات دعم العملاء الخاصة بهم. تلبي هذه الخدمات أنواعًا معينة من الصناعة مثل شركات الطيران والتسويق والبرمجيات وتجارة التجزئة والمنتجات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فهم متخصصون في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، والاتصالات متعددة القنوات، وتعليمات الفيديو عن بعد، وقدرات مشاركة الشاشة. يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف مركز الاتصال إلى خفض التكاليف العامة للشركات التي تشهد نموًا. علاوة على ذلك، فإنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار في تدريب وكلاء الدعم الجدد وصيانة البنية التحتية للبرامج والأجهزة لمركز الاتصال. ومن خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للشركات تعزيز قدراتها في خدمة العملاء لاستيعاب قاعدة عملاء سريعة التوسع، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال المتسارع.
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AnswerConnect
answerconnect.com
تطبيق AnswerConnect يوفر خدمة الرد على المكالمات على مدار الساعة، مع خيارات تخصيص ودعم لتسهيل إدارة الاتصالات للشركات.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
HelloSells
hellosells.com
خدمة تأهيل القادة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لفرق المبيعات والتسويق. عزز معدل التحويل الخاص بك وقم بتحسين عائد الاستثمار الخاص بك من خلال التقاط العملاء المحتملين والتأهيل وحجز المواعيد.
Blazeo
blazeo.com
نحن منصة لتحويل الإعلانات. باعتبارنا شركة خدمات مدعومة بالتكنولوجيا، فإن الخدمات التي نقدمها تشمل التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم وتحديد المواعيد وتوقيع التجنيب. تشمل الأدوات التي نستخدمها للقيام بذلك الدردشة المباشرة ومراكز الاتصال الصوتي والمساعد الافتراضي والاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة. الأدوات التي نقدمها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لخدماتنا بالنمو مع توسع عملائنا. يقدم وكلاؤنا المدربون في الصناعة الخبرة لكل عميل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نهدف إلى أن نكون الحل الأكثر شمولاً وتركيزًا على الدعم لعملائنا في مجال تخصصنا.
Go Answer
goanswer.io
في Go Answer، نحن متخصصون في تقديم مجموعة من خدمات الرد الاحترافية، بما في ذلك موظف الاستقبال الافتراضي والرد على المكالمات، ومراكز الاتصال الواردة التي تقدم تلقي الطلبات أو الدعم الفني، والدردشة المباشرة عبر الويب المُدارة، وخدمات القبول القانوني. نحن نخدم مجموعة متنوعة من الصناعات مثل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والقانونية والطبية والعقارات وإدارة الممتلكات والضيافة والتعليم. ابدأ اليوم بتجربة خالية من المخاطر لمدة 30 يومًا. اذكر أنك شاهدتنا على G2 واحصل على خصم 50% على شهرك الأول!
SimpSocial
simpsocial.com
تطبيق SimpSocial يقدم أدوات لإدارة العملاء وتوليد الرصاص لتجار السيارات من خلال التكامل مع أنظمة CRM ووسائل التواصل الاجتماعي.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot هي خدمة الرد الرائدة ودعم العملاء للخدمات المنزلية ومكافحة الآفات ومحترفي العشب - كل مكالمة أو دردشة أو رسالة نصية أو عميل متوقع.
Futwork
futwork.com
يمكّن Futwork الشركات من توسيع نطاق فرق الاتصال الصادرة لديها دون الحاجة إلى إضافة أي تكاليف ثابتة.
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