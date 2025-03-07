برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

pCloud

pcloud.com

PCLOUD هي سويسري سحابة تخزين يوفر الوصول إلى جميع المحتوى الرقمي بما في ذلك الصور والفيديو والصوت والمستندات والمزيد - أي وقت ، في أي مكان ، على أي جهاز. يركز نهج الأمان الخاص به على التأكد من أن بياناتك آمنة وأنك تسيطر قدر الإمكان. عندما تقوم بالتسجيل في PCLOUD ، يمكنك اختيار منطقة البيانات التي يتم فيها تخزين ملفاتك وبياناتك الشخصية - سواء في الولايات المتحدة (دالاس ، تكساس) أو الاتحاد الأوروبي (لوكسمبورغ). اختبار PCLOUD مع حساب مجاني مع مساحة تخزين تصل إلى 10 جيجابايت! حافظ على جميع ملفاتك المهمة آمنة ومركزية في مكان واحد. يمكنك المشاركة مع أعضاء الفريق والعملاء ، وما إلى ذلك ، في جميع أنحاء العالم ومنحهم الوصول والأذونات التي يتم التحكم فيها إلى مكتبتك الرقمية. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تُظهر بوضوح مكان وجود كل شيء وما يفعله. البرنامج متاح للمنصات المتعددة - IOS و Android أجهزة Mac و Windows و Linux. من خلال تثبيت PCLOUD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (من خلال تطبيق PCLOUD Application على سطح المكتب) ، يقوم التطبيق بإنشاء محرك افتراضي آمن يوسع مساحة التخزين المحلية. يمكن رؤية كل تغيير تقوم به في PCLOUD الخاص بك مباشرة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. تتم مزامنة جميع أجهزتك على الفور ، ولديك وصول مباشر للملفات إلى أي تحديث تقوم به. تتيح لك أحدث ميزة PCLOUD ، وهي روابط ذات العلامات التجارية ، تخصيص روابط التنزيل بأسلوب وشعار علامتك التجارية. Pcloud Crypto هو أعلى مستوى من الأمان لملفاتك. يمكنك حفظ المعلومات الحساسة والمستندات الخاصة في السحابة ، وجعلها على أي جهاز. لا أحد لديه إمكانية الوصول إلى هذه الملفات ، بما في ذلك مسؤولي PCLOUD. مع التشفير من جانب العميل ، يتم تشفير ملفاتك محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ويتم تحميل المعلومات المشفرة فقط على السحابة. لا تترك الملفات جهازك أبدًا بدون تشفير.