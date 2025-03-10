Wing Security

wing.security

يعمل Wing على تمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لـ SaaS مع ضمان وضع أمني قوي. يوفر حل SSPM الخاص بنا إمكانات رؤية وتحكم وامتثال لا مثيل لها، مما يعزز دفاع أي مؤسسة ضد التهديدات الحديثة المتعلقة بالـ SaaS. بفضل إمكانات الأمان التلقائية التي يتمتع بها Wing، يوفر مديرو أمن المعلومات وفرق الأمان ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات أسابيع من العمل الذي تم إنفاقه سابقًا على العمليات اليدوية والمعرضة للأخطاء. تحظى Wing بثقة مئات الشركات العالمية، وتوفر رؤى أمنية قابلة للتنفيذ مستمدة من قاعدة بيانات تطبيقات SaaS الرائدة في الصناعة لدينا، والتي تغطي أكثر من 280.000 من بائعي SaaS. يؤدي هذا إلى الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية للاستفادة من SaaS. تم تأسيس Wing Security على يد رئيس أمن المعلومات السابق ورئيس الدفاع السيبراني لقوات الدفاع الإسرائيلية مع رؤية تتمثل في منح المستخدمين أدوات الخدمة الذاتية الآلية التي يحتاجونها لأمن تطبيقات SaaS.