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برامج التقويم - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
تم تصميم برنامج التقويم لمساعدة المستخدمين على تنظيم المهام والاجتماعات والأهداف بتنسيق مرئي بسيط، مما يؤدي إلى تبسيط الأنشطة الداخلية للشركة بأكملها. فهو يسمح بإنشاء جداول أعمال إلكترونية يمكن الوصول إليها وتحريرها ومشاركتها مع الموظفين في جميع أنحاء الشركة. يمكن استخدام هذا البرنامج لجدولة المهام للفرق ومشاركة الأحداث على مستوى الشركة وإخطار أعضاء الفريق بإجازات زملائهم المدفوعة الأجر وأعياد الميلاد والمزيد. يمكن بيع برنامج التقويم كمنتج مستقل ولكن غالبًا ما يتم تضمينه كجزء من مجموعة مكتبية أكبر. عندما يكون برنامج التقويم جزءًا من مجموعة أكبر، فإنه يتكامل مع الأدوات المكتبية القياسية الأخرى مثل البريد الإلكتروني وبطاقات العمل الرقمية وأدوات مؤتمرات الفيديو. يختلف برنامج التقويم عن برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت. بينما يركز برنامج التقويم بشكل أساسي على تنظيم الاجتماعات والمهام والأحداث بتنسيق مرئي للمشاركة الداخلية، فإن أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت مصممة لجدولة المواعيد للمستخدمين الخارجيين، ومعالجة المدفوعات للمواعيد، والتواصل مع العملاء. قد يفكر المشترون في الحلول التي توفر وظائف جدولة المواعيد والتقويم عبر الإنترنت في منتج واحد، ولكن هذه الأدوات تخدم أغراضًا مختلفة.
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Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات والتعاون بشكل أكثر فعالية وكفاءة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقع Calendly.com يعمل Calendly على تحسين رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم بشكل كبير، ودورات التوظيف، وتوفير التكاليف، وإنتاجية الفريق، والمزيد، كما هو موضح في دراسة Forrester TEI التي توضح عائد الاستثمار بنسبة 318% و687 ألف دولار أمريكي في إجمالي صافي الفوائد من Calendly يمكن للعملاء أن يتوقعوا رؤية استثمار مدته ثلاث سنوات. قم بتنزيل التقرير الكامل هنا: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تطبيقات Zoho الأخرى بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية الشهيرة.
Outlook Calendar
outlook.live.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب.
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث يتوفر لديك دائمًا الوقت للعمل المركّز، مع البقاء منفتحًا للتعاون مع فريقك. عليك أن تخبر Reclaim بالضبط كيف تريد جدولة أولوياتك، تمامًا كما تفعل كمساعد رائع. وعندما تتغير الخطط، فإنه يعيد تنظيم جدولك الزمني تلقائيًا في ثوانٍ. هل تريد معرفة المزيد؟ تحقق من بعض ميزات Reclaim أدناه: • المهام: جدولة مهامك تلقائيًا في التقويم الخاص بك • العادات: قم بحظر الوقت المرن للأعمال الروتينية المتكررة • Smart 1:1s: ابحث عن أفضل وقت للاجتماعات الفردية • الجدولة الروابط: احجز بشكل أكثر ذكاءً باستخدام روابط الاجتماعات المرنة • مزامنة التقويم: قم بحظر توفرك عبر التقويمات • الوقت الاحتياطي: جدولة فترات الراحة تلقائيًا ووقت السفر • ترميز الألوان: قم بترميز الأحداث الخاصة بك تلقائيًا حسب الفئة • أيام عدم الاجتماعات: منع الاجتماعات وجدولة العمل بشكل تلقائي • تحليلات الفريق: تتبع وقت فريقك عبر الاجتماعات والمهام ومقاييس الصحة والمزيد • تكامل المهام: مزامنة المهام من Asana وTodoist وJira وClickUp وLinear & مهام Google إلى التقويم الخاص بك • تكامل Slack: قم بتخصيص ومزامنة حالة Slack الخاصة بك مع التقويم الخاص بك في الوقت الفعلي، تعتمد أكثر من 20000 شركة على Reclaim للحصول على المزيد من خدماتها. أسابيع العمل. قم بالتسجيل والبدء مجانًا حتى تتمكن أنت وفريقك من قضاء الوقت في المكان الأكثر أهمية، كل أسبوع.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar هو تقويم للأعمال عبر الإنترنت مصمم لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. يمكنك جدولة المواعيد وتنظيم الأحداث وحجز الموارد في أي وقت من الأوقات. تتضمن الفوائد والميزات الرئيسية ما يلي: 1. التعاون عبر المناطق الزمنية أثناء العمل مع زملائك عبر المناطق الزمنية، يمكنك تعيين المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بهم كمنطقة زمنية ثانوية لتقويمك. سيساعدك هذا على تجنب الارتباك والتنسيق بشكل أفضل مع فريق متفرق جغرافيًا. 2. جدولة الأحداث الذكية على الفور من خلال ميزات الإضافة الذكية والإضافة السريعة. تعمل ميزة "الإضافة الذكية" على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء حدث بذكاء باستخدام العبارة التي تدخلها أو عن طريق اختيار عبارة في بريدك الإلكتروني. باستخدام ميزة الإضافة السريعة، يمكنك جدولة الحدث من خلال النقر على شبكة التقويم. 3. دعوة المشاركين ومنحهم حق الوصول جدولة الأحداث بناءً على توفر المشاركين. يمكنك التحقق من الأوقات المتاحة وغير المتاحة للمشارك أثناء جدولة الحدث. عند دعوة المشاركين، يمكنك منحهم مستويات مختلفة من الوصول مثل تعديل المشاركين وعرضهم وإضافتهم. 4. التذكيرات لا تفوت أي تحديث أو حدث. بفضل التذكيرات متعددة المستويات في Zoho Calendar، يمكنك متابعة جدولك الزمني. هناك ثلاثة أنواع من الإشعارات: النافذة المنبثقة، والبريد الإلكتروني، وجرس الإشعارات. 5. حجز الموارد باستخدام ميزة حجز الموارد في Zoho Calendar، أصبح إجراء الاجتماعات الشخصية أمرًا بسيطًا. يمكن للمسؤولين إضافة غرف اجتماعات وغرف مؤتمرات، بالإضافة إلى عرض الموارد المتاحة في هذه الغرف والحجز وفقًا لذلك. قم بالتسجيل مجانًا وحافظ على تنظيم فريقك.
Teamup
teamup.com
Teamup هو تطبيق تقويم عبر الإنترنت للمجموعات لتنظيم الأشخاص والموارد وجدولة العمل وإدارة التوفر ومشاركة الأحداث. فريق
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. لديه القدرة على مزامنة التقويمات تلقائيًا وفقًا للمناطق الزمنية للمستخدمين ويمكنه إرسال تنبيهات وتذكيرات منتظمة للمستخدمين فيما يتعلق بجداول مواعيدهم. تشتمل مجموعة ميزات الجدولة في Acuity Scheduling على نماذج قبول قابلة للتخصيص، وتقويمات قابلة للتضمين، ومزامنة تقويم تطبيقات الطرف الثالث، وجدولة جماعية لورش العمل. تعتبر Acuity Scheduling مناسبة للشركات القائمة على الخدمات مثل مراكز التدريب والدروس الخصوصية، والتدريب والاستشارات، وشركات التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو، واستوديوهات اللياقة البدنية، والصالونات ومراكز السبا، والعيادات الصحية وعيادات الأسنان. يقدم الحل وحدة أساسية مجانية ومتاح كاشتراك شهري. يقدم المنتج واجهات برمجة التطبيقات ويتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل QuickBooks وFreshBooks وMailChimp وGoogle Analytics وWordPress.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Planyway
planyway.com
أفضل طريقة لإدارة جدولك بشكل مرئي وتخطيط العمل الجماعي على التقويم أو الجدول الزمني. قم بإدارة كل شيء بدءًا من الجدول اليومي وحتى العمل الجماعي والمشاريع الكبيرة، كل ذلك في تقويم واحد لـ Trello!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow هو مدير مهام شخصي + تطبيق تقويم لسطح المكتب (win+mac) سيساعدك على الحفاظ على تنظيم نفسك دائمًا. من خلال أن تصبح أسرع بـ 10 مرات في الأساسيات، فإن الحفاظ على تنظيم نفسك لن يشكل عبئًا أو يتطلب الكثير من الوقت طوال اليوم. لماذا AKIFLOW؟ لقد قمنا ببناء Akiflow مع التركيز على تسريع أساسيات الإنتاجية: التقاط المهام ومعالجتها ومعرفة ما يجب العمل عليه دائمًا. ← قلل الجهد من خلال أن تصبح أسرع بـ 10 مرات في الأساسيات، فإن الحفاظ على تنظيم نفسك لن يشكل عبئًا أو يتطلب الكثير من الوقت طوال اليوم. → منع الأخطاء تم تصميم Akiflow لمنع الأخطاء الأكثر شيوعًا التي تؤثر على الإنتاجية. تم تصميم ميزاتنا لمساعدتك على تجنب الحمل المعرفي الزائد، والتشتتات، والإفراط في الجدولة، وتبديل السياق. → راحة البال مصدر واحد للحقيقة. جدول زمني واضح. الإخطارات لإرشادك طوال اليوم. كل شيء على بعد اختصار واحد. تم تصميم Akiflow للحفاظ على عقلك واضحًا ومركزًا. تشمل ميزاتنا الرئيسية → صندوق الوارد للمهام العالمية - التقط أي شيء في أي مكان. مركزية المهام الخاصة بك. → شريط الأوامر - فرز الأشياء في ثوان. تحديد الأولويات والتخطيط والتأجيل باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح. → أداة واحدة - لا مزيد من تبديل السياق. المهام + التقاويم. مصدرك الوحيد للحقيقة. → إخطار الدرج - تعرف دائمًا على ما يجب فعله بعد ذلك. يومك في لمحة. مليئة بالميزات → مشاركة التوفر - لا مزيد من اختبار الاتصال بين علامتي تبويب البريد الإلكتروني والتقويم لمشاركة مدى توفرك. حدد فتحاتك وشاركها بسرعة في ثوانٍ. → المهام المتكررة - قم بإنشاء مهام مع أي تكرار: كل يوم، كل أول من الشهر، مخصص - سمها ما شئت. → إدارة الأولويات - حدد في Akiflow أهدافك الحقيقية - المهام التي ستساعدك على التقدم - وابدأ في التنفيذ. → حظر الوقت - قفل الوقت في التقويم الخاص بك لمهامك. سيقوم Akiflow بإنشاء حدث في التقويم الخاص بك لإعلام زملائك عندما تكون مشغولاً. → المناطق الزمنية - اضغط على اختصار واحد لإظهار المنطقة الزمنية لكل مدينة في التقويم الخاص بك، جنبًا إلى جنب مع التوقيت المحلي الخاص بك. → القوائم الذكية - تسميات مخصصة لتنظيم عملك بالطريقة التي تناسبك. من السهل إضافتها، فهي تساعدك في الحصول على رؤية واضحة ليومك. → الإخطارات الذكية - ما تحتاجه، في الوقت المناسب. لا يفوتون أي اجتماع، انتقل سريعًا إلى المكالمة. والأفضل من ذلك، أنها قابلة للتخصيص بالكامل. متكامل مع جميع تطبيقاتك مثل Gmail، والتقويم، وSlack، وGmail، وZoom، وTodoist، وTrello، وAsana، وSuperhuman، والمزيد. يمكنك أيضًا طلب عمليات التكامل التي تريدها.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI هو مخطط يومي قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الفرق والمهنيين المشغولين في التخطيط اليومي وإدارة الوقت. كيف يعمل: باستخدام برنامج BeforeSunset AI Planner وبرنامج المهام، يمكنك تخطيط يومك من خلال التقويم وقائمة المهام، من خلال مراجعة إنجازات الأمس، والمهام غير المكتملة. يمكنك الالتزام بالجدول الزمني طوال اليوم من خلال تتبع الوقت لكل مهمة والتركيز على مهمة واحدة في كل مرة. وأيضًا، من خلال تقدير الوقت اللازم لكل مهمة، يمكنك التأكد من أن عملك يتقدم كما هو مخطط له وإجراء التعديلات حسب الحاجة. اختتم يومك بالتحليلات المقدمة من قبل BeforeSunset AI لمراجعة التقدم الذي أحرزته والتأمل فيه. الميزات: اسمح للذكاء الاصطناعي بتخطيط يومك نيابةً عنك: يقوم BeforeSunset AI بإنشاء الجدول الزمني المثالي عن طريق مزامنة التقويم الخاص بك وقائمة المهام دون القلق بشأن ذلك. يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين قائمة المهام الخاصة بك للحصول على جدول زمني مثالي: يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بإنشاء مهام فرعية لك ويحول مهامك إلى مهام قابلة للتنفيذ. احصل على أفضل خطة لروتينك: من أجل التخطيط اليومي الفعال، اسأل نفسك: ما هي المهمة، وكم من الوقت ستستغرق، وكم من الوقت المتاح. يساعد BeforeSunset في جميع الخطوات. تحديد الأهداف حسب العلامات: استخدم العلامات لتحسين تخطيطك اليومي من خلال مساعدة الذكاء الاصطناعي، وتتبع تقدمك باستخدام التحليلات، وتعيين الأهداف بشكل فعال وتصنيف المهام الخاصة بك. التحليلات الأسبوعية: احصل على نظرة شاملة لإنجازاتك الأسبوعية وخطط لتحقيق نجاح أكبر. الإشارات المرجعية: يمكنك الوصول بسهولة إلى المهام والملاحظات المفضلة لديك في لحظة. قم بتنفيذ جميع المهام في مساحة عمل واحدة: نعدك بأن زميلك في الفريق لن يعرف شيئًا عن قائمة مشترياتك أو شؤونك الخاصة. يمكنك فصل مهام العمل/الفريق عن طريق سحب المهام وإسقاطها. ابق على اتصال مع موجز الفريق: يمكنك مشاركة تقدمك إذا كنت تريد ورؤية التحديثات في الوقت الفعلي من فريقك. يمكنك أيضًا التعرف على الحالة المزاجية لزميلك في الفريق وما يحبه وما يكرهه. تعرف على زملائك في الفريق: هل تريد كسر الجمود، لكن لا تعرف كيف؟ ما عليك سوى التحقق من معلوماتهم، ما الذي يحبونه وما الذي لا يعجبهم؟ - وتعرف عليهم بشكل أفضل. لا تفوت أي عيد ميلاد، وثق بنا، ستعرف الأساسيات لبدء تلك المحادثة الأولى دون أن تجعل الأمر محرجًا. تعيين الموقع: تعرف على كيفية تأثير مكان عملك على التخطيط والأداء اليومي على صفحة التحليلات. اضبط حالتك المزاجية واكتب عنها: تعرف على الحالة المزاجية لزميلك في الفريق دون أن تسأله. التحقق منها إذا لزم الأمر. تعيين علامات لكل منطقة: يمكنك الآن تعيين علامات لمعرفة ما يعمل عليه كل عضو في الفريق أو ما إذا كنت ستتمكن من العمل مع صديقك المفضل في نفس المنطقة.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
OneCal
onecal.io
مزامنة التقويمات الخاصة بك في الوقت الحقيقي. حافظ على مزامنة أحداثك بين تقاويم متعددة حتى يعرف فريقك دائمًا مدى توفرك.
Morgen
morgen.so
قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات بأكملها، مما يتيح لممثلي المبيعات التركيز على بناء العلاقات وإبرام الصفقات. تعمل ميزات مثل الجدولة الآلية وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وتكامل CRM على تحسين الكفاءة والإنتاجية. باستخدام Demodesk، يمكن لمحترفي المبيعات تقديم عروض توضيحية جذابة للمنتجات تتجاوز مجرد عرض الشرائح. توفر المنصة مشاركة ثورية للشاشة وقدرات تفاعلية لإنشاء تجربة غامرة وشخصية للعملاء المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وارتفاع معدلات التحويل. تتيح ميزات مثل التظليل أو أدلة اللعب المدمجة وبطاقات المعركة التدريب في الوقت الفعلي أثناء المكالمات الافتراضية. توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير شاملة توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات. ومن خلال تسليح قادة المبيعات بهذه البيانات القيمة، يمكنهم اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين عمليات المبيعات، وتحديد مجالات التحسين. تعتمد علينا الشركات بمختلف أحجامها لرقمنة المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإيرادات. النتائج الرئيسية من عملائنا: توفير +25% من الوقت في المهام اليدوية (Pipedrive) ↑ معدل تحويل 2x (Clark) + 30% زيادة في الإيرادات لكل بائع (Treatwell) ↑ زيادة 3 أضعاف في إنتاجية الوكيل (Eigensonne) لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع demodesk.com .
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنماط الإنتاجية. تعمل الأداة تلقائيًا على نقل الاجتماعات المرنة، مثل الاجتماعات الثنائية، إلى الأوقات الأكثر كفاءة وحل التعارضات ضمن الجداول الزمنية. كما أنه ينشئ مجموعات من وقت التركيز دون انقطاع من خلال العمل عبر التقويمات، مما يسمح للأفراد بالتواجد عند العمل معًا والتركيز عند العمل بشكل مستقل. أثناء وقت التركيز، يعمل تطبيق Clockwise على تقليل عوامل التشتيت من خلال التكامل مع أدوات مثل Slack وAsana، مما يضمن حالة التدفق وزيادة الإنتاجية. ويتم استخدام Clockwise من قبل أكثر من 15000 مؤسسة، بما في ذلك الشركات المعروفة مثل Amplitude وAsana وEtsy وTwitter وUber. وقد تلقت الأداة ردود فعل إيجابية من العملاء، مما أدى إلى تحسين كفاءة التعاون وتمكين إدارة التقويمات بشكل أفضل. يمكن للمديرين الحصول على رؤى حول النطاق الترددي لفرقهم والمساعدة في وضع حدود صحية من خلال التحليلات في الوقت الفعلي. الأداة سهلة الاستخدام، مما يبسط يوم العمل ويقلل الحاجة إلى إدارة التقويم المستمر. يمكن الوصول إلى Clockwise من خلال الاشتراك المجاني ويقدم ميزات مثل جولة وعرض توضيحي لمساعدة المستخدمين على البدء. فهو يوفر قيمة من خلال تعظيم الوقت، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المهام المهمة والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة.
AddEvent
addevent.com
أدوات التقويم والأحداث. - اجعل من السهل مشاركة الأحداث والتقويمات الخاصة بك باستخدام أزرار الإضافة إلى التقويم الرائعة والأدوات الجميلة القابلة للتضمين والرد على الدعوة وأدوات المشتركين. أضف إلى التقويم وأدوات الأحداث لمواقع الويب والنشرات الإخبارية. حدث مع الرد على الدعوة. استخدم في حملات البريد الإلكتروني، MailChimp، Marketo. تستخدم من قبل جوجل، ومايكروسوفت، وSalesforce، وHubSpot.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل، وزيادة رضا العملاء، والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
3veta
3veta.com
3veta عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو للفرق البعيدة. حالات الاستخدام البارزة: → جدولة المواعيد (صفحة الحجز، تقويم الفريق المشترك، مزامنة التقويم ثنائية الاتجاه، المزامنة مع Microsoft Exchange، تقويم Google، تقويم Apple؛ تذكيرات الاجتماعات، إلخ.) → مؤتمرات فيديو عالية الدقة بالكامل → علامة تجارية مخصصة ((إمكانية العلامة البيضاء الكاملة للتجربة بأكملها) → التكامل مع أكثر من 5000 تطبيق ويب آخر
TimeTackle
timetackle.com
يساعدك برنامج Tackle على تتبع الوقت تلقائيًا ودون عناء وجمع رؤى الإنتاجية من التقويم وإدارة المشاريع وأدوات التعاون. إنه يعمل بسلاسة مع تقويم Google الخاص بك ويساعدك على تتبع أنشطتك مباشرة من واجهة التقويم. توفر المعالجة الوضوح، مما يضمن وجود الأشخاص المناسبين في المشاريع المناسبة، ويحمي عائد الاستثمار الخاص بك. فهو يقيس الكفاءة التشغيلية، ويتتبع وقت الفريق دون عناء، ويحافظ على المشاريع في حدود الميزانية من خلال تحديد الأهداف. تعمل المعالجة على تحسين الإنتاجية وتتبع الوقت عبر القطاعات المتنوعة. بدءًا من الوكالات وحتى المؤسسات غير الربحية، توفر حلولها المخصصة وأتمتة تتبع الوقت والرؤى القيمة الكفاءة التشغيلية لأي عمل تجاري. تبنى أكثر من 300 فريق برنامج Tackle كحل لتحديات تتبع الوقت التي تمكنوا من رفع الإنتاجية بنسبة 20% في المتوسط. يعمل حليفك متعدد الاستخدامات على تحسين الإنتاجية عبر القطاعات المتنوعة. بدءًا من الوكالات وحتى المؤسسات غير الربحية، فهي تقدم حلولاً مخصصة وأتمتة المهام وتوفير رؤى قيمة لعمليات فعالة. تحقيق أهدافك مثل رئيسه مع معالجة! **كيف يمكننا أن نضع أنفسنا في مواجهة منافسينا؟** يوفر برنامج Tackle تتبعًا سلسًا للوقت، ويزود الموظفين برؤى قيمة لتحسين إنتاجيتهم. فهو يقدم تحليلات مفصلة لأي فريق، مما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات بشأن تخصيص المشروع وكفاءته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بسهولة الاستخدام والبساطة وخيارات إعداد التقارير الشاملة.
Retime
retime.so
Retime هي أداة إنتاجية تساعدك على تبسيط اجتماعاتك من خلال إدارة التقويم الخاص بك وإنشاء جداول الأعمال وتدوين الملاحظات وإنشاء المهام، كل ذلك في مكان واحد. باستخدام Retime، يمكنك بسهولة جدولة اجتماعاتك وتعيين جداول الأعمال وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع وإنشاء المهام بعد الاجتماع. وهذا يساعد على جعل اجتماعاتك أقصر وأكثر إنتاجية، مما يسمح لك بزيادة وقتك إلى أقصى حد وإنجاز المزيد من المهام.
CalendarWiz
calendarwiz.com
التقويمات المشتركة للفرق والمجتمعات. تعاون مع فريقك، وشارك الأحداث والأنشطة، أو قم بإدارة الجداول الزمنية الخاصة. يتم تضمين التقاويم ولوحات الأحداث والمكونات الإضافية الأخرى بسرعة في أي موقع ويب. إرسال الدعوات والتذكيرات، ومنع الحجوزات المزدوجة.
imeetify
imeetify.com
imeetify.com- منصة جدولة المواعيد عبر الإنترنت، مخطط الوقت، المجدول، إدارة التقويم يتيح لك برنامج الجدولة الديناميكي وسهل الاستخدام الخاص بنا التركيز على مهامك اليومية ومواءمتها. تخلص من متاعب رسائل البريد الإلكتروني المتعددة ودع جني الجدول الزمني يسهل عليك الأمور. انضم إلى هذه المجموعة القوية من المحترفين لتتولى مسؤولية وقتك وتعزيز إنتاجيتك.
Pyas
pyas.io
Pyas هو حل API لتكامل التقويم للشركات الناشئة والمطورين الفرديين. أنشئ ميزة تكامل التقويم الخاص بك في دقائق بدلاً من أشهر. يتكامل بسهولة مع تقويم Google وMicrosoft Outlook. يمكنك دمج Zoom وGoogle Meet لعقد مؤتمرات الفيديو، وكل ذلك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Planzer
planzer.io
تم تصميم Planzer.io لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت في مهامهم اليومية. يمكن للمستخدمين الاعتياد على بدء يومهم باستخدام Planzer.io وإنهاء يومهم باستخدام Planzer.io. يجمع الحل جميع المهام ورسائل البريد الإلكتروني من مصادر متعددة في عرض واحد. يتكامل تكامل Trello مع Trello حتى يتمكن المستخدمون من دمج حساباتهم بسهولة، والبدء في تنفيذ مهام Trello الخاصة بهم، والتعامل معها في Planzer.io لتوفير الوقت من التبديل بين التطبيقات. تكامل Notion أضف حساب Notion الخاص بك وشاهد جميع مهامك في Planzer.io حتى تتمكن من التخطيط لها بسهولة في أيام محددة. يتكامل تكامل البريد الإلكتروني مع بريد Outlook الإلكتروني لسحب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين حتى يتمكنوا من التخطيط لموعد التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المختلفة الخاصة بهم. تكامل التقويم يتكامل مع كل من تقويم Google وتقويم Outlook بحيث يكون لدى المستخدمين تقويمهم اليومي في عرض واحد باستخدام وحدة أهداف Planzer.io قم بتعيين الأهداف الأسبوعية وإرفاق المهام حيث ستضمن المهام وصول المستخدمين إلى أهدافهم. وحدة المهام تدير جميع المهام في عرض واحد، بما في ذلك المهام المتراكمة وغير ذلك الكثير.
CalendarBridge
calendarbridge.com
يقوم CalendarBridge بمزامنة التقويمات معًا في الوقت الفعلي ويوفر صفحات جدولة مصممة للأشخاص الذين لديهم تقاويم متعددة
Bookeo
bookeo.com
قم بتبسيط عملية جدولة مواعيدك دون عناء باستخدام Bookeo Appointments. مثالي لمقدمي الخدمات والمهنيين والصالونات والمنتجعات الصحية والمعالجين ومنظمي الحفلات والمزيد. اقبل الحجوزات والمدفوعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الويب والهاتف المحمول مع Bookeo. قم بتبسيط جدولك الزمني بسهولة من خلال التوفر في الوقت الفعلي والمواعيد المتكررة. قل وداعًا للحجوزات المزدوجة. عزز أعمالك من خلال بيع العروض الترويجية والباقات والعضويات وقسائم الهدايا. قبول المدفوعات الآمنة شخصيًا وعبر الإنترنت. حافظ على تنظيمك بسهولة من خلال مزامنة تقويمك الشخصي وإدارة العملاء بكفاءة وجدولة المواعيد أو إعادة جدولتها. استفد من التذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية وتمتع بإمكانية الوصول إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا اليوم، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين والمقابلات بعمق طوال رحلة التوظيف. يمكنك الوصول إلى الرؤى القوية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات والتأكد من أن كل من يجري المقابلة مستعد دائمًا بشكل جيد. النتيجة؟ تجارب المرشحين الاستثنائية التي تمنحك أفضل المواهب باستمرار. من خلال الميزات المتقدمة مثل الجدولة التلقائية للمقابلات لعدة أيام، والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والواتساب، وأتمتة سير العمل، والاختيار الذكي للمحاورين، والبيانات القوية وتقارير قياس الأداء، فإننا نساعد شركات المؤسسات على تقليل وقت التوظيف إلى النصف. تعرف على المزيد على موقع goodtime.io
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.
Calday
calday.app
Calday هي أداة جدولة المواعيد للاستشاريين والمهنيين ومقدمي الخدمات الفردية والشركات الصغيرة. سواء كنت معالجًا، أو مدرسًا، أو مستشارًا، أو مدربًا، يمكن لـ Calday مساعدتك في تأسيس تواجدك عبر الإنترنت. تم تصميم تطبيق Calday ليكون سهل الاستخدام ويوفر ميزات متقدمة تمكن المستخدمين من جدولة الاجتماعات وإدارة المواعيد وإرسال تذكيرات تلقائية. أنشئ رابط الموعد الخاص بك وشاركه مع العملاء المحتملين للحصول على تجربة حجز سلسة، أو قم بأتمتة سير العمل واسمح لعملائك بحجز خدماتك وإعادة جدولتها وإلغائها ودفع ثمنها بأنفسهم. يتكامل Calday بسهولة مع تقويم Google والتطبيقات الأخرى مثل Zoom. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Calday.app.
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM ميزات Weezly: صفحة الحجز: قم بتبسيط عملية جدولة الاجتماعات من خلال صفحة حجز قابلة للتخصيص تعكس مدى توفرك. تتيح هذه الميزة للعملاء حجز المواعيد بسهولة دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الجدولة الخاصة بك. منتقي Timeslot: قم بتمكين المدعوين من خلال السماح لهم باختيار وقت الاجتماع الذي يناسبهم بشكل أفضل. أنت تقترح الأوقات المتاحة، وهم يختارون الوقت الذي يناسبهم أكثر، مما يجعل الجدولة فعالة وخالية من المتاعب. استطلاع المجموعة: لم يكن تنسيق اجتماعات المجموعة أسهل من أي وقت مضى. باستخدام ميزة الاستطلاع الجماعي، يمكن للمدعوين التصويت على أفضل وقت يناسب الجميع، مما يضمن أقصى قدر من المشاركة مع الحد الأدنى من تعارض المواعيد. أداة موقع الويب: قم بتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو بميزة الحجز مباشرةً إلى موقعك. تعمل هذه الأداة المبتكرة على جذب الزوار وتوفر لهم طريقة مباشرة للتواصل معك. Screencast: قم بإنشاء وإرسال رسائل فيديو مخصصة باستخدام ميزة Screencast، وهي بديل مثالي للشركات التي تبحث عن طرق أكثر جاذبية للتواصل. سواء أكان ذلك عرضًا توضيحيًا للمنتج، أو برنامجًا تعليميًا، أو رسالة شخصية، فإن التسجيلات الرقمية للشاشة تضيف لمسة شخصية إلى اتصالاتك الرقمية. Screencast + صفحة الحجز: Weezly هي المنصة الوحيدة في العالم التي تجمع بين التسجيل الرقمي للشاشة وصفحة الحجز. قم بتسجيل مقطع فيديو وامنح المشاهدين على الفور فرصة جدولة اجتماع عبر صفحة الحجز المضمنة بجوار الفيديو الخاص بك. يعمل هذا الحل الفريد على سد الفجوة بين المشاركة والعمل، مما يعزز رحلة العميل. مقاطع الفيديو الديناميكية: ارفع مستوى انتشارك باستخدام مقاطع الفيديو الديناميكية. سجل رسالة مقدمة واحدة، وأدخل عنوان موقع الويب، واسمح لـ Weezly بإنشاء مقطع فيديو مخصص يجمع رسالتك مع عرض تمرير لموقع ويب معين. توفر هذه الميزة تخصيصًا لا مثيل له، مما يجعل كل اتصال مصممًا بشكل فريد للمستلم. فوائد استخدام Weezly: الكفاءة المحسنة: توفر ميزات Weezly المتكاملة الوقت وتبسط عمليات الجدولة والاتصالات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو وخدمة العملاء. زيادة المشاركة: من خلال تسجيلات الشاشة المخصصة ومقاطع الفيديو الديناميكية وخيارات الجدولة السهلة، تعمل Weezly على تعزيز معدلات المشاركة بشكل كبير، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. المرونة والتخصيص: سواء كنت تخطط لاجتماعات فردية، أو جلسات جماعية، أو تتطلع إلى تعزيز التفاعل مع موقع الويب الخاص بك، يمكن تصميم ميزات Weezly المتنوعة لتلبية احتياجاتك الخاصة. التواصل المبتكر: من خلال الجمع بين رسائل الفيديو وإمكانيات الجدولة، تضع Weezly معيارًا جديدًا للاتصالات التجارية، مما يوفر طريقة أكثر شخصية وفعالية للتواصل مع العملاء. أبلغت الشركات التي اعتمدت Weezly عن نتائج تحويلية، بما في ذلك: قضاء وقت أقل في جدولة الاجتماعات بنسبة تصل إلى 50%. زيادة بنسبة تزيد عن 70% في معدلات المشاركة باستخدام محتوى الفيديو الديناميكي والشخصي. زيادة كبيرة في معدلات التحويل بسبب عملية الجدولة المبسطة وطرق الاتصال المحسنة.
QReserve
get.qreserve.com
منصة جدولة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المعدات والمختبرات وغرف الاجتماعات والمرافق والأشخاص والمزيد بسهولة مع توفير مجموعة واسعة من التقارير والقدرات المالية. مع QRserve: - تعيين قواعد مفصلة للوصول إلى الموارد - جمع نماذج الحجز - إدارة المشاريع - تسجيل الوصول/المغادرة للحجوزات والإلغاء التلقائي للحجوزات المتأخرة أو عدم الحضور - التكامل مع تقويمات Outlook وGoogle الحالية - السماح بالحجز على الكشك من البث المباشر الخرائط/مخططات الطوابق - احجز من فترات زمنية محددة - قم بدعوة الضيوف إلى الحجوزات وطلب الرد على الدعوة - إصدار الفواتير ومعالجة المدفوعات - معدات تسجيل الوصول/المغادرة مع قارئ الباركود المدمج الدعم - نشاط الوصول والاستخدام الفعلي والسعة وبيانات الاستخدام - وأكثر من ذلك بكثير!