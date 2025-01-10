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أنظمة تتبع مقدم الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
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Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خلال نهجنا المرئي الفريد لإدارة خطوط الأنابيب. تعني واجهة السحب والإفلات البسيطة أن أي شخص (وبالتالي الجميع!) في فريقك سيكون جاهزًا للعمل خلال دقائق، وتضمن Breezy Tasks عدم حدوث أي شيء خلال الشقوق. سوف تتواصل مع المرشحين وتتخذ قرارات أفضل، عاجلاً أيضًا: بدءًا من نتيجة مطابقة المرشح الجديدة كليًا (والتي تحسب على الفور أفضل المتقدمين لديك) إلى تحليل السيرة الذاتية على مستوى عالمي والذي يضع الجميع في بطاقات فردية موحدة؛ لنظام تسجيل النتائج وأدلة المقابلة لدينا والتي تتسم بالمرونة للتعامل بشكل موضوعي مع مدخلات الجميع بشأن المرشح. بالإضافة إلى ذلك، فإننا ندعم كل ذلك من خلال التحليلات والتقارير القوية. كما أنها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات! مع Breezy، ستتخذ قرارات توظيف أفضل في وقت أقل. تعال لتفقدنا.
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بسرعة، والتكامل مع العديد من لوحات الوظائف المجانية والمتميزة، وقنوات التواصل الاجتماعي. بمجرد وصول المرشحين، يمكن للقائمين بالتوظيف التعاون مع مديري التوظيف لفحصهم وإجراء مقابلات معهم، ومشاركة التعليقات، وترك ملاحظات لبعضهم البعض، وأخيرًا، توظيف العروض وطرحها لأفضل المرشحين. يمكّن Freshteam أيضًا فريق الموارد البشرية من تعيين موظفين جدد حتى قبل اليوم الأول - سواء كان ذلك عن طريق ملء النماذج أو التوقيع على المستندات أو توزيع الكتيبات، يمكن لـ Freshteam القيام بذلك ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك أيضًا بإنشاء قائمة مهام الإعداد وتعيينها للأشخاص المعنيين. يمكنك جمع كل المعلومات الضرورية وإنشاء ملفات تعريف للموظفين (والتي تتجسد في دليل)، وإدارة أذونات الوصول إلى معلومات الموظف ومستنداته، وما إلى ذلك. ويهتم برنامج الموارد البشرية أيضًا بشكل كامل بإجازات الموظف والخدمة الذاتية للموظفين والمديرين للموظفين لرفع الطلبات، وسير عمل موافقة المدير، وتقارير الإجازات للفرق والمؤسسة بأكملها والتي تعطي نظرة سريعة على الإجازات القادمة، واتجاهات التغيب، والمزيد. تتيح لك تطبيقات Android وiOS تنفيذ الإجراءات المهمة أثناء التنقل. Freshteam هو جزء من عائلة منتجات Freshworks، التي تشمل منتجاتها برنامج Freshdesk لدعم العملاء، وبرنامج Freshservice لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج Freshsales CRM، وما إلى ذلك - مع أكثر من 150000 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Cisco، وHonda، وChargebee، وThe Atlantic، وJCDecaaux، و فارمايسي.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم تجربة توظيف مستقبلية من خلال نظام تتبع مقدم الطلب من Keka.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR هو أفضل نظام لتتبع المتقدمين (ATS) في العالم وبرنامج توظيف موثوق به من قبل أكثر من 4700 شركة. تم تطويره بعد تحليل دقيق لنقاط الضعف والتحديات التي تواجهها فرق التوظيف على مستوى العالم، حيث تضمن مصادرنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل السلسة العثور على المرشح المثالي لمؤسستك. تتضمن بعض ميزاته المذهلة ما يلي: * نشر الوظائف إلى أكثر من 50 لوحة عمل شريكة * تصنيف وتوصيات المرشح المدعوم بالذكاء الاصطناعي * الفرز الآلي للمرشحين * عرض مقارنة المرشح 360 درجة * ملحق Chrome لاستيراد المرشح * تجمع المواهب لتخزين البيانات وإدارتها * إصدار خطابات العرض للقوائم المختصرة * نظام بيئي متكامل كبير * التقارير والتحليلات المتقدمة * تطبيق جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid
StaffingSoft
staffingsoft.com
برامج التوظيف لموظفي التوظيف ومحترفي الموارد البشرية. يقدم StaffingSoft، وهو نظام لتتبع المتقدمين على مستوى المؤسسة، مجموعة كاملة من الأدوات التي تعمل على دمج وتبسيط عملية توظيف المواهب والاحتفاظ بها وإدارة المرشحين والموظفين والموردين الخارجيين على مستوى العالم. ستتاح لك الفرصة لبناء شراكة طويلة الأمد معنا من أجل تسهيل إنتاجيتك ونموك.
Talentsquare
talentsquare.com
تتمثل مهمة Talentsquare في مساعدة الشركات على التفوق في التوظيف. نحن نقدم أحدث تقنيات الموارد البشرية لإدارة وتوظيف المواهب بسهولة.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent هو مزود منصة لاكتساب المواهب يعمل على ربط الأشخاص لتنمية الشركات والمهن والمجتمعات. تقدم منصتنا مجموعة من الوحدات البرمجية وحلول اكتساب المواهب المتخصصة لمساعدة المؤسسات على جذب الأشخاص المناسبين وإدارتهم وتوظيفهم. برنامجنا الأول: يعد برنامج التوظيف نظامًا قويًا لإدارة المرشحين يمكّن المؤسسات من اعتماد نهج استباقي لاكتساب المواهب ودفع النمو الاستراتيجي. :يقلل التوظيف من المعالجة المزدوجة، ويوفر لك الوقت، ويقلل من خطر الخطأ البشري على طول الطريق. Scout :Recruit يسمح لك بما يلي: - إدارة دورة حياة التوظيف - إنشاء وإدارة ونشر صفحات الويب الخاصة بالتوظيف ذات العلامات التجارية - النشر مباشرة على لوحات الوظائف لضمان رؤية المرشحين المناسبين لدورك - فحص المرشحين بسهولة للحصول على أفضل النتائج - التقييم والتصنيف والتعليق على أفضل المرشحين لديك لتتبعهم - تتبع المرشحين طوال عملية التوظيف - التكامل مع حلول التوظيف وتكنولوجيا الموارد البشرية المفضلة لديك
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات ومراجعات الأداء. تساعد PeopleForce على دفع الأعمال إلى الأمام مع التركيز على الأشخاص وليس العمليات. إنشاء مكان عمل تمكيني وممتع.
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل الشاق، والتخفيف من مخاطر الامتثال، وزيادة الكفاءة، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لأعمالك من خلال التحليلات والرؤى القوية.
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي وميزات إثراء الوسائط الاجتماعية، وقم بإدارة فريقك عن بعد وتحسين التعاون، واستفد من مجموعة التقارير الكاملة، وأدوات الامتثال (GDPR، وCCPA، وPDPA،...)، وواجهة برمجة التطبيقات الكاملة، ونشر الوظائف على آلاف المواقع المجانية والمجانية. القنوات المتميزة أكثر وأكثر. قم بتحويل الطريقة التي تقوم بها بالتوظيف باستخدام أداة التوظيف السحابية النهائية ورفع مقاييس التوظيف الخاصة بك إلى مستويات عالية جديدة!
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
KeldairHR
keldair.com
KeldairHR هو نظام حديث وذكي وقائم على السحابة لتتبع مقدمي الطلبات تم إنشاؤه لتنظيم العديد من المهام والعمليات المرتبطة بالتوظيف والتعيين بكفاءة. توفر منصة KeldairHR مجموعة كاملة من الميزات لتبسيط الطريقة التي تبحث بها فرق الموارد البشرية عن المرشحين ومعالجتهم والتواصل معهم.
Jobtoolz
jobtoolz.com
أداة التوظيف الأسهل على وجه الأرض التي تملأ الوظائف الشاغرة بالفعل. نحن ندعم مديري الموارد البشرية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل خطوة من عملية التوظيف الخاصة بهم. تركز Jobtoolz بشدة على منصة العلامات التجارية لصاحب العمل مع تجربة رائعة للمرشح، ونظام تتبع المتقدمين (ATS) وتسويق التوظيف الذي يدعم مسؤولي التوظيف في كل خطوة من عملية التوظيف.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit هي تقنية توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها وكالات التوظيف وشركات التوظيف وشركات البحث التنفيذية وإدارات الموارد البشرية الداخلية. تعمل iSmartRecruit عالميًا في أكثر من 70 دولة وتدعم 14 لغة، بما في ذلك اللغات الأوروبية الرئيسية، وتتفوق في النشر السهل والأتمتة سهلة الاستخدام. إنه يدير بكفاءة سير عمل التوظيف بالكامل بدءًا من تحديد مصادر المرشحين وحتى الإعداد. في عام 2024، تم تكريم برامج ATS وRecruiting CRM وبرنامج البحث التنفيذي لدينا بجوائز متعددة من منصات مراجعة البرامج الشهيرة، مما يسلط الضوء على تفانينا في تقديم حلول توظيف متميزة.
VanillaHR
vanillahr.com
منصة التوظيف البسيطة الخاصة بـ VanillaHR هي نظام تتبع المتقدمين (ATS) الذي يعمل كحل توظيف شامل. توفر المنصة مجموعة شاملة من الميزات المصممة للعثور على أفضل المرشحين وجذبهم وتأهيلهم وإجراء مقابلات معهم لتناسب أي احتياجات توظيف، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. يتم تشغيل المنصة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل عمليات التوظيف أكثر كفاءة وأسرع، مما يسمح للقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف بأتمتة المهام اليدوية مثل جدولة المقابلات وفرز وتصفية ملفات تعريف المرشحين. تقدم VanillaHR أداة متقدمة لإجراء مقابلات عبر الفيديو - VanillaHR Meet - والتي تستخدم تحليل الوجه والصوت لتزويد مديري التوظيف بمزيد من الأفكار حول خصائص المرشح بما يتجاوز ما تم تضمينه في سيرتهم الذاتية. تتضمن المنصة أيضًا أداة إنشاء الصفحات المهنية لجذب المرشحين المناسبين وتلقي عدد أقل من الطلبات غير ذات الصلة. يمكن لـ VanillaHR المساعدة في إدارة من 1 إلى 1000 وظيفة مفتوحة، مما يجعلها حلاً ممتازًا للشركات الناشئة ووكالات التوظيف والشركات من جميع الأحجام. يوفر موقع VanillaHR على الويب موارد مثل مدونة والأسئلة الشائعة ومركز الدعم لمساعدة المستخدمين على التنقل في النظام الأساسي وتوظيف أفضل المواهب. تتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا لاستكشاف النطاق الكامل لمنصة التوظيف الشاملة الخاصة بـ VanillaHR.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها. وهي تخدم أكثر من 55000 موقعًا للمطاعم والفنادق وأربعة ملايين موظف في مجال الضيافة على مستوى العالم، مع نمو ناشئ في تجارة التجزئة والرعاية الصحية. أقامت شركة Harri علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة الموظفين لفرق الخطوط الأمامية. رحب هاري بالعملاء البارزين مثل Raising Cane's Chicken Fingers وأطلق تطبيقات على مستوى النظام لـ Subway في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة. وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا، مما سهل تقديم 7.2 مليون طلب عمل و2.6 مليون رسالة وإنشاء 237 ألف قائمة وظائف. .
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
factoHR
factohr.com
ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عددها 2.6 مليون، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل Tata Steel (BSL)، وMercedes Benz، وWipro، وDenso Group، وBSE، وCycle Agarbatti. استمتع بمكاسب إنتاجية تصل إلى 87% تمامًا كما حدث بالفعل. الفوائد الرئيسية: النظام الأساسي الموحد: تعزيز الإنتاجية باستخدام أدواتنا المتكاملة بسلاسة. مشاركة الموظفين: استخدم تحليل الحالة المزاجية في الوقت الفعلي للحفاظ على مشاركة الفرق. النمو الاستراتيجي: تنفيذ الأهداف والأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لدفع النجاح التنظيمي. تحسين الموارد: يؤدي التحول التفصيلي وتخطيط القائمة إلى زيادة الإنتاج إلى أقصى حد. أمان قوي: استفد من أمان البيانات عالي الجودة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة في Azure. سلامة البيانات: حافظ على مصدر بيانات واحد ومتسق عبر مؤسستك. ميزات لا مثيل لها: نهج الهاتف المحمول أولاً: يمكن الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان Chatbot التفاعلي: مساعدة فورية وذكية لوحات معلومات ديناميكية: رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي حضور بدون لمس: التعرف المتقدم على الوجه وإدارة التحولات الجغرافية: مراقبة دقيقة للعمل عن بعد إدارة الأداء المستندة إلى الهاتف المحمول : تقييمات الموظفين أثناء التنقل حول FactoHR: شركة FactoHR، وهي شركة رائدة حاصلة على شهادة ISO 27001، متخصصة في مزايا التقاعد وحلول إدارة القوى العاملة منذ عام 2005.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
CareerPlug
careerplug.com
منذ عام 2007، عملت CareerPlug على تسهيل عملية التوظيف لأكثر من 16000 شركة متنامية في الولايات المتحدة وكندا. لقد صممنا برنامج التوظيف الخاص بنا للأشخاص غير العاملين في مجال الموارد البشرية حتى يتمكن كل مالك ومشغل ومدير توظيف من إجراء التعيينات المناسبة لفريقهم. إن النمو والابتكار في قلب مدينة أوستن، كانت مهمتنا الأساسية المتمثلة في جعل التوظيف أسهل دائمًا هي القوة الدافعة لدينا. من المالكين إلى المرشحين، نحن نؤمن بأهمية خلق تجارب استثنائية للجميع. بالنسبة لنا، هذا يعني توفير دليل حول كيفية التوظيف، وتسهيل الوصول إلى أفضل الممارسات، وأتمتة العملية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: إجراء التوظيف المناسب!
Rytfit.ai
rytfit.ai
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والبطيئة واتبع نهجًا حديثًا لإدارة رأس المال البشري مع Rytfit.ai. Rytfit عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع حل شامل مصمم لمساعدة المؤسسات على إدارة القوى العاملة لديها بفعالية وكفاءة. انتقل باكتساب المواهب إلى المستوى التالي - تم تصميم Rythire ليناسب احتياجات مؤسستك. قم بتغذية أي مسمى وظيفي لتسريع عملية إنشاء الوظائف في غضون ثوانٍ فقط. يسمح نموذج Rytfit الدلالي للمؤسسة بالانتقال من Hi إلى Hire في 7 أيام فقط. تتميز منصة RytHire بميزات مثل إلغاء مهام التوظيف اليدوية وتبسيط عملية التوظيف. بناء القوى العاملة، وإعادة تعيين الموظفين، وزيادة الاحتفاظ بهم - تسمح وحدة RytEngage للمؤسسات بتحديد وتطوير المواهب الداخلية لأدوار جديدة، وتعزيز ثقافة النمو والفرص. قم بالقياس حسب ما يهم - توفر وحدة RytMeasure مركزًا مركزيًا لتحديد الأهداف وتتبعها في الوقت الفعلي. تتيح المنصة للمؤسسات مواءمة القوى العاملة لديها مع استراتيجية أعمالها الشاملة وتحقيق نتائج أعمال أفضل. قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية لديك، وإشراك موظفيك، وتحقيق النتائج من خلال حلنا الشامل. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن أن يساعدك الحل الذي نقدمه في تحقيق أهداف إدارة القوى العاملة لديك وتحسين عملياتك بشكل عام.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio عبارة عن منصة شاملة تسمح لشركتك الصغيرة بالتنظيم بشكل صحيح، مما يتيح لك العمل مع أفضل الشركات مثل Google وPayPal وSAP باتباع أفضل معايير الصناعة. ستقوم منصتنا بدمج جميع العمليات الخاصة بك بحيث تكون منظمة وسهلة الإدارة. يعمل MyLenio على تبسيط أعمالك من خلال مساعدتك على تحقيق أعلى المعايير في مجال الموارد البشرية + تكنولوجيا المعلومات + الامتثال. قم بتبسيط أعمالك الصغيرة وتنظيم شركتك للعمل مع شركات Fortune 500!
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بتعيين الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم - كل ذلك في نظام واحد بسيط.
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقديم تجارب تساعد المؤسسات على إطلاق إمكانات القوى العاملة لديها والعمل بثقة بغض النظر عن مكان عملها في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Dayforce في تورنتو وأونتاريو ومينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولها عمليات في جميع أنحاء العالم. إن وعد العلامة التجارية للشركة بجعل الحياة العملية أفضل هو الالتزام الذي تقدمه ليس فقط للعملاء، ولكن تجاه موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها Dayforce. مجالات المنتج الرئيسية: · نظام معلومات الموارد البشرية · كشوف المرتبات العالمية، الأجر عند الطلب · المزايا · إدارة القوى العاملة ، بما في ذلك إدارة الوقت والحضور والمهام · اكتساب المواهب، بما في ذلك التوظيف والتأهيل · إدارة المواهب، بما في ذلك إدارة الأداء وتخطيط التعاقب وإدارة التعويضات واستطلاعات المشاركة ونظام متكامل لإدارة التعلم · التقارير المتقدمة والتحليلات ولوحات المعلومات · الموارد البشرية الذاتية الخدمة عبر تطبيق Dayforce للهاتف المحمول
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
يعمل الجيل القادم من ATS، Vacancy filler، على تمكين القائمين على التوظيف من تقديم أفضل تجربة للمرشح بسرعة. إنه آلي ومميز بالكامل، وهو مزود بأدوات مثل وحدة الوكالة، ومجموعة المواهب، وطلب التوظيف، وSJTs والاختبارات، والتحقق من الخلفية، والمراجع، وفحص الفيديو، والتأهيل - كل ذلك مدعوم بمجموعة تحليلات BI القوية. من خلال العمل مع Vacancy filler، سيكون لديك مدير حسابك الخاص ودعم المستخدمين والمرشحين المقيمين في المملكة المتحدة والتكامل مع نظام الموارد البشرية الخاص بك. وأكثر من ذلك بكثير!
WorkTaps
worktaps.com
برنامج إحالة الموظف للقوى العاملة كل ساعة. إشراك الموظفين للمساعدة في العثور على موظفين ذوي جودة عالية؛ أسرع.
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السريعة - بما في ذلك Burger King وJimmy John's وTaco Bell - على Workstream لتوظيف فرقها والاحتفاظ بها ودفع أجورها. تعرف على المزيد على Workstream.us.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
Intellohire
intellohire.com
برنامج من الجيل التالي للتوظيف والبحث عن الكفاءات/شركات البحث التنفيذية. تستخدم Intellohire من قبل وكالات التوظيف في جميع أنحاء الهند، وهي عبارة عن منصة قائمة على SAAS لصناعة التوظيف والتوظيف العالمية. تمكن المنصة وكالات التوظيف من زيادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا المتطورة. تساعد Intellohire مسؤولي التوظيف على إدارة تفاعلات المرشحين، وتحديد مصادر المرشحين، وإرسال تفاصيل الوظيفة إلى المرشحين، وحتى التعليقات من العملاء. يمكن التحكم في جميع الوظائف من مركز واحد - نظام تتبع مقدم الطلب الذكي.
RecruiterPM
recruiterpm.com
نظام تتبع مقدم الطلب (ATS)، وإدارة علاقات العملاء، والذكاء الاصطناعي، وبرامج إدارة المشاريع والتحليلات لتوظيف فرق مزودة بلوحات معلومات، ومقاييس/تحليلات قابلة للتخصيص، ومشاركة المعرفة العالمية، وإدارة الأبحاث، ومكافآت الموظفين، ومستودع البيانات، وواجهات برمجة التطبيقات والمزيد!
Jobspage
jobspage.co
قم بإنشاء صفحة وظائف مخصصة لشركتك، وقم بإدراج الوظائف المتاحة، وإدارة الطلبات. يتيح لك نظام تتبع المتقدمين الخاص بنا جمع السيرة الذاتية للمرشحين وتفاصيل الاتصال والمعلومات الأخرى المطلوبة لاتخاذ أفضل قرارات التوظيف.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR هو نظام تتبع المتقدمين الأسرع نموًا للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. VIVAHR يجعل من السهل - نشر الوظائف - إدارة المرشحين - التعاون مع أعضاء الفريق - تشغيل التقارير/الرؤى، الأمر بهذه السهولة! ابدأ بنشر وظيفة مجانية على أكثر من 50 لوحة وظائف. متوسط العملاء الجدد لديهم وظيفة مباشرة في 6 دقائق.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit عبارة عن منصة لاكتساب المواهب. الآن يمكن للشركات استخدام البيانات لتحسين كل جانب من جوانب عمليات التوظيف بشكل مستمر، مما يقلل من تكاليف وأوقات التوظيف.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Teamdash
teamdash.com
Teamdash هو برنامج التوظيف النهائي للشركات التي تحتاج إلى أدواتها للتكيف مع عملياتها من أجل توظيف فرق رائعة بشكل أسرع. نظرًا لكونه محبوبًا لقدرات التخصيص وسهولة الاستخدام وقوة التوظيف، يعد Teamdash هو الخيار الصاعد لموظفي التوظيف الداخليين الذين يهدفون إلى تحسين النتائج والعمليات بسرعة.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue هو برنامج التوظيف الأقوى والأكثر اكتمالا، وهو مصمم للقائمين بالتوظيف الذين يريدون أن يكونوا على اطلاع دائم بالموارد البشرية. موجودة في السوق منذ عام 2013، مع أكثر من 300 عميل وأكثر من 3400 مسؤول توظيف يجعلون Talent Clue أداة العمل التي لا غنى عنها. أتمتة عملية الاختيار بأكملها. أنشئ عروض عمل جذابة وانشر التواصل من خلال الملصقات المتعددة الشاملة الخاصة بنا. إدارة العمليات بشكل حدسي وإنشاء قاعدة مواهب موحدة مدعومة بتقارير مفصلة.
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب والمشاركة. تثق العديد من أفضل العلامات التجارية العالمية المعروفة في TalentReef لتوفير الرؤى القابلة للتنفيذ اللازمة لتحسين عمليات إدارة المواهب الخاصة بها وقيادتها.
Tapflow
tapflow.app
يساعد Tapflow مسؤولي التوظيف في العثور على المواهب الاستثنائية من LinkedIn في بضع دقائق. بدلاً من القيام بالكثير من الأعمال اليدوية على LinkedIn، وتقييم الملفات الشخصية، يمكن لخوارزميات Tapflow الذكية تحديد أهم الملفات الشخصية لأي دور على الفور.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — منصة شاملة مصممة لتمكين مديري التوظيف. يمكنك تبسيط عملية التوظيف الخاصة بك بسهولة، بدءًا من مشاركة المرشحين وحتى التقييمات وتتبع الطلبات. التواصل بسلاسة وجدولة الأحداث وإجراء المقابلات عن بعد وحماية البيانات. استمتع بتجربة سير العمل الأمثل مع Tacitbase. الميزات الرئيسية: العمل التعاوني: استمتع بالتعاون السلس مع خطط الاشتراك المرنة الخاصة بـ Tacitbase. تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق عبر قاعدة بيانات المرشحين ومراجعة المرشحين وتتبع الطلبات. قم بتعيين المهام وتتبع التقدم والحفاظ على التواصل في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. استمتع بإدارة الأذونات الدقيقة للوصول المتحكم فيه. قاعدة بيانات المرشحين: يمكنك بسهولة إنشاء المرشحين وإدارتهم وتخزينهم من مصادر مختلفة. سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات الموجودة، يتيح Tacitbase تنظيم المرشحين بدون متاعب. قم بتخصيص قاعدة بيانات المرشحين الخاصة بك باستخدام أعمدة مخصصة وابحث عن المرشحين المحتملين بناءً على معايير محددة مثل التعليم والخبرة والمهارات والموقع. تتبع جميع أنشطة المرشحين بما في ذلك المراجعات والتطبيقات والاتصالات في موقع مركزي واحد. مراجعة المرشح: تبسيط وتسريع عملية التقييم من خلال مراجعات المرشحين التعاونية والبناءة. احصل على رؤية شاملة لمؤهلات كل مرشح ومدى ملاءمته للوظيفة، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وتحسين جودة التوظيف. قم باتخاذ خيارات مستنيرة وقم ببناء فريق قوي. البريد الضمني: التواصل بفعالية مع المرشحين من خلال عنوان بريد إلكتروني مخصص، ودمج جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشح في مكان واحد. استفد من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص والاتصال الآلي لتوفير الوقت وتعزيز علاقات المرشحين وتوفير تجربة مخصصة طوال عملية التوظيف. ابق على اتصال دون عناء. تتبع التطبيق: يمكنك تتبع المرشحين بسلاسة عبر مسار التوظيف من خلال نظام تتبع التطبيقات (ATS) القائم على Kanban. قم بتخصيص عملية التوظيف الخاصة بك والتعاون مع أعضاء الفريق والتواصل مع المرشحين مباشرة داخل النظام. قم بتبسيط عملية التوظيف باستخدام التصنيفات والمرشحات، مما يضمن إدارة فعالة للمرشحين وسير عمل سلسًا. جدولة الحدث: قم بتبسيط جداول المقابلات والتقييم من خلال ميزة جدولة الأحداث المريحة لدينا. قم بإنشاء الأحداث وتحديد التفاصيل وإرسال الدعوات إلى المرشحين مباشرة من خلال Tacitbase. قم بإدارة جميع الأحداث المجدولة في التقويم وأرسل تذكيرات للمرشحين، مما يضمن تجربة توظيف سلسة وتجنب تعارض المواعيد. تكامل المؤتمر: قم بإجراء مقابلات وتقييمات آمنة عن بعد باستخدام إمكانات التكامل الخاصة بـ Tacitbase لمنصات المؤتمرات الشهيرة مثل Zoom وGoogle Meet. قم بجدولة المرشحين ودعوتهم لإجراء المقابلات الافتراضية، وتسجيل الجلسات للرجوع إليها مستقبلاً، وتبسيط أنشطة التوظيف عن بعد. جسر المسافات دون عناء. بحث متقدم: استفد من قوة مرشحات البحث المتقدم لدينا لتحديد المرشحين بناءً على معايير محددة، مثل المهارات والخبرة والتعليم والمزيد. قم بتحسين نتائج البحث باستخدام مجموعة من خيارات البحث والمرشحات، مما يوفر الوقت ويضمن اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لكل فرصة عمل. ابحث عن الشريك المثالي بكفاءة. أمن البيانات: في Tacitbase، يعد أمن البيانات هو أولويتنا القصوى. نحن نستخدم إجراءات أمنية قوية لحماية معلومات المرشح الحساسة، بما في ذلك الأمان على مستوى الصف والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات. تتوافق منصتنا مع لوائح حماية البيانات، وتتوافق عمليات التكامل مع خدمات الطرف الثالث مع معايير الأمان الصارمة. ثق بنا ببياناتك. ارفع مستوى نجاحك في التوظيف مع Tacitbase. أطلق العنان لقوة سير العمل المبسط والميزات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. اختبر الميزة النهائية في التوظيف وأحدث ثورة في لعبة التوظيف الخاصة بك مع Tacitbase!
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل البريد الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية المجمعة، والحقول المخصصة، وسير العمل المخصص، وجداول بيانات الاستيراد/التصدير، والتحقق من التكرارات، ودمج السجلات، ووضع العلامات، والبحث عن النص الكامل، والبحث في نصف القطر، واختياري بوابة المرشح. للمساعدة في إدارة عملية التوظيف، يحتوي Top Echelon على ميزات CRM للتواصل مع المرشحين خلال دورة حياة التوظيف مع مراحل المسار المخصصة، وتكامل البريد الإلكتروني، وتكامل التقويم، والقوائم الساخنة المخصصة، ومخطط الأنشطة، وقوالب البريد الإلكتروني، والأنشطة المخصصة، وإعداد التقارير، ونظام الإشعارات، والمزيد. كل هذا يأتي مع الإعداد والتدريب والدعم دون أي رسوم إضافية.
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف المجهول، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص بالكامل، وموقع التوظيف سهل الإنشاء، وغير ذلك الكثير. أكثر.