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مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي يمكنه إنشاء مئات الكلمات في غمضة عين. يعد مساعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، فهو مساعد في عملية عملك، ويد العون لاختيار الكلمات والعبارات المناسبة لتحسين المحتوى الخاص بك. يختار المستخدمون من بين أكثر من 40 قالبًا و30 نغمة كتابة، ويدخلون بعض الكلمات الرئيسية، ويقوم BAM Friday AI بإنشاء محتوى أصلي جذاب في أقل من ثانية. سواء كنت تكتب مدونات طويلة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعلانات، أو قصصًا إبداعية، أو تبحث عن نصائح حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والأوصاف التعريفية لموقعك على الويب، يمكن أن يساعدك Friday AI في إنجاز المهمة من خلال مجموعة واسعة من الإمكانات التي تتجاوز الإمكانات الأخرى. مساعدو الذكاء الاصطناعي. إن تطوير الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة هو جهد مجتمعي؛ إن تعليقاتك واستخدامك لـ Friday AI لا تعمل على تحسين خوارزمية التعلم الآلي لدينا فحسب، بل يتم تقييمها مباشرةً بواسطة فريق التطوير لدينا لتحسينها بناءً على احتياجاتك. الآن، صديقك المبدع ينتظر أن يلهمك. قم بإنشاء المزيد وتحسين سير عملك باستخدام Friday AI!
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome للحصول على فوائد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مواقعك المفضلة.
Magical
getmagical.com
Magical هو تطبيق إنتاجية يسرع المهام المتكررة أثناء عملك - لا توجد واجهات برمجة التطبيقات أو التكامل المطلوبة. مجرد امتداد المتصفح. من خلال ضغط مفتاح بسيط ، يقوم السحري بأتمتة المهام الدنيوية مثل المراسلة وإدخال البيانات والمصادر وتنقيب عن سير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والصعبة والتي تتطلب فريقًا فنيًا لإعدادها، تم تصميم Magical للمستخدمين غير التقنيين، حيث يقدم عمليات أتمتة للمهام بدون إنشاء تعمل عبر أي تطبيق. استخدم Magical لتخصيص الرسائل وتوسيعها سريعًا أثناء الكتابة، ونقل البيانات من تطبيق إلى آخر للحفاظ على تحديث قواعد البيانات أو نقل البيانات إلى جداول البيانات على الفور. يمكنك حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل جديدة لاستخدام ردود سريعة أو مطالبات مخصصة - أينما كنت تعمل. قم بدعوة فريقك بالكامل إلى Magical وجعل الجميع أكثر إنتاجية من خلال مشاركة أفضل قوالب الرسائل أو اختراقات الإنتاجية. السحرية مجانية للاستخدام!
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Rewording
rewording.io
Rewording.io هو مزود حلول لغوية سريع النمو يقدم خدمات التحرير والتدقيق اللغوي والترجمة والنسخ الاحترافية للعملاء في جميع أنحاء العالم. مع فريق من اللغويين ذوي الخبرة والخبراء في الموضوع، تلتزم Rewording.io بتقديم حلول لغوية عالية الجودة ودقيقة وحساسة ثقافيًا ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل عميل. سواء كنت طالبًا أو باحثًا أو مؤلفًا أو محترفًا في مجال الأعمال، يمكن أن يساعدك Rewording.io في تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بك عن طريق التأكد من أن مستنداتك خالية من الأخطاء ومكتوبة بشكل جيد وتنقل رسالتك بشكل فعال. تم تصميم خدماتهم لتوفير الوقت والجهد، مع تحسين جودة وتأثير المحتوى المكتوب أو المنطوق. يقدم Rewording.io أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد اللغوية المبتكرة، بما في ذلك مدقق الانتحال والمدقق النحوي ومولد الاقتباسات، لمساعدتك على تحسين مهاراتك في الكتابة وتجنب الأخطاء اللغوية الشائعة. منصتهم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء سريع الاستجابة، وخيارات التسعير المرنة تجعل من السهل وبأسعار معقولة الوصول إلى الحلول اللغوية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. بشكل عام، يعد Rewording.io شريكًا موثوقًا به لأي شخص يتطلع إلى تحسين مهارات الاتصال لديه وتحقيق أهدافه المتعلقة باللغة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في التحرير أو التدقيق اللغوي أو الترجمة أو النسخ، فإن Rewording.io لديه الخبرة والموارد لضمان نجاحك.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Phrasly
phrasly.ai
تعرف على Phrasly – الحل الأمثل للاستفادة من النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون الخوف من اكتشافه بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Phrasly، ستكتسب الثقة بأن كل كاشف للذكاء الاصطناعي متاح اليوم سوف ينظر إلى كتابتك على أنها من صنع الإنسان تمامًا. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، يقوم Phrasly بتحويل المحتوى الذي تم إنشاؤه آليًا، ودمجه مع الاختلافات الطفيفة والفروق الدقيقة والتناقضات العرضية التي تميز الكتابة البشرية الطبيعية. المنتج النهائي؟ نص سلس تمامًا ولا يمكن تمييزه عن شيء كتبته يد الإنسان. جرب الفرق في Phrasly اليوم، وانتقل بالمحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي!
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
NexBot
nexbot.ai
NexBot هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدعي أنه يساعد المستخدمين على كتابة "محتوى مثالي أسرع بـ 10 مرات". إنه مدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل OpenAI's GPT-3 وGPT-4. تتضمن بعض الميزات الرئيسية المذكورة ما يلي: * قم بتوليد الأفكار بسرعة واحصل على 10 أضعاف الأفكار الأصلية * كتابة المحتوى بأكثر من 180 لغة * استخدم القوالب المعدة مسبقًا أو قم بإنشاء قوالب مخصصة * احصل على محتوى تحسين محركات البحث (SEO). * اختر من بين الخطط المدفوعة المجانية أو الأسبوعية أو السنوية * حصل NexBot على لقب "أفضل منشئ محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي" وحصل على تقييمات 5 نجوم. إنه يضع الأداة كرفيق كتابة تحويلي للمحترفين لإحداث ثورة في عملية إنشاء المحتوى الخاصة بهم.
Smart Copy
smart-copy.io
نقدم لك طريقة جديدة وأسرع لإنتاج نسخة لجميع احتياجاتك الكتابية المهنية والشخصية! Smart Copy هو مساعد كتابة الإعلانات المجاني Unbounce AI الذي يقوم بكتابة المحتوى وإعادة مزجه وتوسيعه لأكثر من 30 حالة استخدام على الفور تقريبًا - وهو مخصص لتلبية احتياجات جمهورك وعلامتك التجارية. بدعم من تقنية GPT-3، ستأخذ Smart Copy النص الذي تقوم بإدخاله وتوفر خيارات لبدء إنشاء النسخة الخاصة بك. تجديد النصوص، أو إنشاء جمل متابعة، أو توسيع النسخة التي كتبتها؛ دع Smart Copy يساعدك على إنشاء نسخة بسلاسة ودون عناء.
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster هي خدمة كاتبة مدونة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بإنشاء ونشر منشورات مدونة عالية الجودة لموقع الويب الخاص بك على WordPress. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم مثل GPT-3 من OpenAI، يقوم BlogBooster بإنشاء مقالات مدونة مخصصة مصممة خصيصًا لقطاعك وجمهورك. يستخدم BlogBooster الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إنشاء المحتوى ونشره بشكل كامل: * يمكنك تحديد خطة بعدد منشورات المدونة التي تحتاجها شهريًا. * يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ BlogBooster بتحليل موقع الويب الخاص بك وإنشاء موضوعات لمنشورات المدونة خصيصًا لقطاعك وجمهورك. * يكتب الذكاء الاصطناعي مقالات كاملة وعالية الجودة يصل طولها إلى 500 كلمة. * يقوم BlogBooster تلقائيًا بنشر المشاركات النهائية على موقع WordPress الخاص بك وفقًا لجدول زمني.
Ava AI
hiava.ai
Ava - مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي Ava هو مساعد كتابة مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لإحداث ثورة في طريقة إنشاء المحتوى. من خلال قاعدة معرفية غنية تشمل شكسبير و10% من الإنترنت، تساعدك Ava على إنشاء مقالات ومدونات وإعلانات ورسائل بريد إلكتروني ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عالية الجودة والمزيد في ثوانٍ معدودة. قل وداعًا لمعوقات الكاتب وارفع مستوى كتابتك إلى آفاق جديدة باستخدام هذه الأداة البديهية. من خلال تبسيط عملية الكتابة بأكملها بدءًا من التفكير وحتى التنفيذ، تتيح لك Ava إمكانية إنجاز المزيد في وقت أقل مع تحسين الإنتاجية. باستخدام قوالب محددة لحالة الاستخدام مثل إطار عمل AIDA، وإطار عمل BAB لإنشاء الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني الباردة المخصصة، تسهل Ava على المسوقين ومنشئي المحتوى على حد سواء إنتاج مواد جذابة بشكل فعال والتي تلقى صدى حقيقيًا لدى جمهورهم. سواء كنت تقوم بصياغة حملات تسويقية مقنعة أو طرح أفكار جديدة لمقالات، دع Ava تكون شريكك المفضل الذي يساعدك على إطلاق العنان لإمكاناتك الإبداعية. قم بالتسجيل الآن لتجربة كفاءة لا مثيل لها في إنشاء المحتوى ولا تحدق أبدًا في صفحة فارغة مرة أخرى!
Phrasee
phrasee.co
Phrasee عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمسوقي المؤسسات لإنشاء المحتوى التسويقي واختباره وتحسينه على نطاق واسع. تتيح الأداة للمستخدمين إنشاء رسائل تسويقية عالية الأداء تتوافق مع معايير العلامة التجارية وبروتوكولات الأمان. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن لـ Phrasee إنشاء رسائل تسويقية خاصة بالعلامة التجارية في الوقت الفعلي، مما يزيد من مشاركة العملاء إلى أقصى حد. تقدم Phrasee العديد من الميزات والوظائف لمساعدة المسوقين على تحقيق أهدافهم. تتيح إمكانية إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء رسائل تسويقية خاصة بالعلامة التجارية، بينما تضمن ميزة تحسين محتوى الذكاء الاصطناعي وصول أفضل الرسائل إلى أكبر عدد من الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، توفر Phrasee تحليل محتوى الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين على فهم اللغة التي يتردد صداها مع عملائهم. الأداة مناسبة لمختلف قنوات التسويق، بما في ذلك البريد الإلكتروني والإشعارات والرسائل النصية القصيرة والويب والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تلبي Phrasee أهداف الحملة المختلفة مثل إنشاء محتوى على نطاق واسع، وتحسين المحتوى الترويجي، وتحفيز إتمام عملية الشراء، وتحسين ولاء العملاء، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء. لقد تم اعتماد العبارة بنجاح من قبل مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة والصحة والعافية والخدمات المالية. دخلت المنصة في شراكة مع قادة الصناعة لتعزيز قدراتها ومساعدة العملاء في إنشاء وتحسين محتوى أفضل أداء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـPhrasee. باختصار، Phrasee عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات تعمل على تمكين المسوقين من إنشاء رسائل تسويقية خاصة بالعلامة التجارية وتحسينها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
Chapple
chapple.ai
Chapple هي أداة إنشاء المحتوى المدعمة بالذكاء الاصطناعي. من خلال إحداث ثورة في طريقة صياغة المحتوى، تجمع منصتنا بين أحدث التقنيات والميزات سهلة الاستخدام، مما يجعل الإبداع في متناول الجميع. * أطلق العنان للإبداع: قل وداعًا لحصار الكاتب! تشمل مولدات تشابل المبتكرة فئات متنوعة، بدءًا من عناوين المدونات وأوصاف المنتجات وحتى منشورات الوسائط الاجتماعية وما بعدها. توليد الأفكار دون عناء وتغذية إبداعك. * توفير الوقت: الوقت ثمين. مع Chapple، يمكنك إنشاء محتوى عالي الجودة في ثوانٍ. لا مزيد من التحديق في شاشة فارغة، دع الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الثقيلة بينما تركز أنت على الأمور الأكثر أهمية. * تعزيز المشاركة: التميز في المشهد الرقمي. قم بصياغة عناوين جذابة ومنشورات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف مقنعة للمنتجات التي تأسر جمهورك. تشابل هو سلاحك السري لتعزيز المشاركة. * التكامل السلس: سواء كنت مسوقًا متمرسًا أو مدونًا ناشئًا، فإن Chapple يتكامل بسلاسة مع سير عملك. ارفع استراتيجية المحتوى الخاصة بك دون أي متاعب.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنشئ محتوى فريدًا وعالي الجودة مثل النصوص والنسخ والصور. يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-3 لإنشاء محتوى أصلي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم. يهدف Gerwin إلى مساعدة الشركات والمسوقين ومؤلفي النصوص والمبدعين على أتمتة إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق تواجدهم عبر الإنترنت. يستخدم Gerwin أحدث معالجة للغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى يشبه الإنسان. يقدم المستخدمون مطالبات بالكلمات الرئيسية وتعليمات النغمة وإرشادات المحتوى. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Gerwin بعد ذلك بإنشاء نص أو صور أصلية بناءً على المطالبات. تتعلم المنصة باستمرار من تعليقات المستخدمين لتحسين جودة المخرجات. * إنشاء النص: قم بإنشاء نسخة تسويقية ومنشورات مدونة وتسميات توضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتج والمزيد في ثوانٍ. ينشئ الذكاء الاصطناعي محتوى فريدًا تمامًا ومخصصًا لاحتياجاتك. * إنشاء الصور: إنتاج صور عالية الجودة من المطالبات النصية. مفيد لمنشورات الوسائط الاجتماعية والإعلانات والعروض التقديمية واحتياجات المحتوى المرئي الأخرى. * التحكم في النغمة: حدد النغمة المطلوبة (احترافية، ودية، مقنعة وما إلى ذلك) وسيقوم Gerwin بمطابقتها. وهذا يضمن اتساق العلامة التجارية في المحتوى الذي تم إنشاؤه. * نظام الملاحظات: يتعلم Gerwin من تقييمات المستخدمين لمواصلة تحسين جودة المحتوى. يمكن للمستخدمين أيضًا تحرير مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرة. * التفكير في المحتوى: يمكن لـ Gerwin اقتراح العناوين والموضوعات والأفكار لإثارة إبداعك وإلهامك. * تحسين محركات البحث: المحتوى الذي يتم إنشاؤه قابل للقراءة وجذاب ومحسّن لمحركات البحث.
Junia
junia.ai
Junia AI هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين الشركات من إنشاء محتوى محسّن لتحسين محركات البحث وتحسين عملية الكتابة بشكل عام. بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمدربة خصيصًا، تمكن Junia AI العلامات التجارية من إنشاء محتوى عالي الجودة خاص بالعلامة التجارية وواقعي وشبيه بالإنسان. تقدم Junia AI أيضًا اقتراحات تحسين محركات البحث في الوقت الفعلي وأدوات بحث شاملة عن الكلمات الرئيسية مصممة لمساعدة أصحاب الأعمال على تحقيق تصنيفات أفضل على Google والتغلب على تحديات تحسين محركات البحث. Junia AI هي شركة ذاتية التشغيل بنسبة 100% ومقرها في هلسنكي، فنلندا.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو بديل لـ Jasper.ai Copy.ai Rytr أو Writesonic. باستخدام أداة كتابة الإعلانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء نسخة إعلانية أو منشورات مدونة أو محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 70 نموذجًا، والتي يقدمها كاتب الذكاء الاصطناعي لدينا لكتابتك. أحدهم هو كاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة مقال كامل يزيد عن 1500 كلمة بما في ذلك صورة مخزنة مجانية.
Typetone
typetone.ai
مستقبل العمل هنا: قم بتنمية أعمالك مع العاملين الرقميين ذوي الذكاء الاصطناعي. تخيل، لا تكافح أبدًا مرة أخرى مع توظيف المواهب، ولكن قم بتعيين الموظف على الفور مقابل سعر المتدرب. في Typetone، يمكن للشركات توظيف موظفين رقميين يعرفون شركتك وعملياتك ونبرة صوتك. والأفضل من ذلك كله: أنهم يندمجون تمامًا في فريقك ويتم انضمامهم خلال 20 دقيقة! تهدف شركة Typetone إلى إحداث ثورة في الطريقة التي تقوم بها الشركات بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالها، من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة بسلاسة مع الاحتياجات الفريدة لكل علامة تجارية.
Marmof
marmof.com
Marmof هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى في ثوانٍ معدودة. لقد تم تصميمه لمساعدتك على توفير الوقت في عملية الكتابة، حتى تتمكن من التركيز على جوانب أخرى من عملك. Marmof هي أداة لإنشاء المحتوى مصممة لأي شخص يرغب في إنشاء محتوى بغض النظر عن مهنته أو خبرته في الكتابة. يستخدم الآلاف من الكتاب المحترفين أيضًا المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحسّن لتحسين محركات البحث الذي أنشأته Marmof. فهو يساعدهم على طرح أفكار جديدة، ويوفر الوقت، ويمنحهم نظرة ثاقبة لما يريده جمهورهم. Marmof سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه من أي جهاز. ما عليك سوى إدخال الموضوع الذي تريد الكتابة عنه، وسيقوم Marmof بإنشاء قائمة من الأفكار لتختار من بينها. بمجرد تحديد فكرة ما، سيساعدك Marmof على تجسيدها وإنشاء جزء كامل من المحتوى في دقائق معدودة فقط.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI هي أداة متقدمة لمساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها لتسريع عملية الكتابة وتحسين جودة المحتوى. إنه مصمم لمساعدة المستخدمين على الكتابة بشكل أسرع عبر مجالات مختلفة مثل المدونات وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإعادة الكتابة والمبيعات والإعلانات ومواقع الويب. تستخدم الأداة تقنية الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها من قبل خبراء الصناعة، مما يضمن أن المحتوى المقدم يمكن أن يساعد في تعزيز التصنيفات وزيادة المبيعات بغض النظر عن الصناعة. وهي متخصصة في إنتاج نسخة عالية الأداء مع اختلافات لا حصر لها بلغات متعددة، مما يسمح للشركات بالانطلاق إلى العالمية دون القلق بشأن الترجمات غير الملائمة. يتميز Craftly.AI أيضًا بأدوات مخصصة وتدريب، ويوفر التتبع والتحليلات والإصدار التلقائي. كما يوفر أيضًا مكان عمل للتعاون وتنظيم المشاريع، بما في ذلك ميزات مراقبة المشاريع وتنظيمها ومشاركتها. يدعم Craftly.AI الكتاب الأفراد والمسوقين والشركات الصغيرة والفرق الكبيرة والطلاب والمعلمين والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. بصرف النظر عن كونها أداة قيمة لمكافحة حصار الكاتب، تتألق Craftly.AI كمورد للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية كتابة النصوص الخاصة بها وتحسين الجودة الشاملة للمحتوى الخاص بها.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com هي خدمة استشارات وتحرير في مجال الكتابة الأكاديمية، تربط الطلاب بالمراجعين الخبراء المؤهلين في مجالات الدراسة المختلفة.
Molin AI
molin.ai
Molin AI هي شركة ناشئة SaaS متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، حيث يمكن لأي شخص إنشاء روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص به في دقائق. بدون أي خبرة في البرمجة. - يتكامل مع جميع منصات التجارة الإلكترونية وأي أنواع أخرى من مواقع الويب: Shopify وWoocommerce وWix... مع Molin، ستكون دائمًا موجودًا من أجل عملائك، لذلك سيشعرون بمزيد من الثقة في الشراء والإرجاع حتى تعطيك مراجعة 5 نجوم!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Yaara.ai
yaara.ai
توفر Yaara AI أداة قوية لإعادة الصياغة تهدف إلى تحسين تفرد وطلاقة كتابة المستخدمين. توفر الأداة مجموعة واسعة من 49 وضعًا مختلفًا يمكن للمستخدمين من خلالها تخصيص نمط أو نغمة المحتوى الخاص بهم. يتضمن البرنامج ميزات تمكن المستخدمين من إضافة المزيد من العمق والشعور إلى المحتوى الخاص بهم، وتعزيز التأثير العاطفي، وتحسين الوضوح والإيجاز، وتعزيز مستويات التفاصيل. توفر أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ Yaara AI أيضًا خيارات لتعزيز الأصالة، وبالتالي السماح للمستخدمين بإبراز المحتوى الخاص بهم. البرنامج مدعوم بـ GPT-3، مما يضمن فهم سياق النص ومعناه بشكل صحيح وأن تكون إعادة الصياغة التي تم إنشاؤها طبيعية وطلاقة. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى تغيير المفردات في كتاباتهم، مما يسمح بالتخصيص إلى الحد المطلوب. تتيح أداة Yaara AI للمستخدمين إعادة صياغة الجمل أو الفقرات أو المقالات أو المقالات بشكل فعال مع تحسين الجوانب المختلفة مثل الطلاقة والمفردات والأسلوب. وهو يدعم العديد من اللهجات الإنجليزية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكاليفورنيا والاتحاد الأفريقي. تغطي أوضاع إعادة الصياغة المختلفة نطاقًا واسعًا، من "الإبداعي" و"الرسمي" إلى "العاطفي" و"المتعمق". وبالتالي يهدف البرنامج إلى تقديم حل شامل لإعادة كتابة النص يتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع مستوى الكفاءة، وإعداد تقارير متقدمة للرؤى المعززة بالبيانات أكثر من ذلك بكثير. يحتوي Outplay على عمليات تكامل ثنائية الاتجاه مع مجموعة واسعة من أنظمة إدارة علاقات العملاء وصناديق البريد الوارد والمزيد لمساعدة فرق المبيعات في حجز الاجتماعات وتتبع الأداء من لوحة معلومات واحدة. تساعد واجهة المستخدم البديهية لـ Outplay ودعم العملاء الرائد في الصناعة على إعداد الفرق وتشغيلها بسرعة لبدء حجز الاجتماعات الآن. ليس الربع القادم. بفضل ميزات تغير قواعد اللعبة مثل الاتصال السريع وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات للملايين من المصادر الرائدة، تعمل Outplay على تحويل مشاركة المبيعات، دون دفع ثمن باهظ. قم بتبديل حلول النقاط المتعددة والفواتير باستخدام Outplay - خدمة المبيعات الشاملة كومة لفرق العصر الجديد. احصل على أداة التنقيب عن المبيعات المضمنة، ومنصة مشاركة المبيعات متعددة القنوات، وأداة التحويل والجدولة الواردة، ومنصة ذكاء المحادثة لتجاوز أهدافك، وليس ميزانياتك.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مثل المسوقين رقم 1 في العالم. مما يتيح لك ميزة غير عادلة على منافسيك. * خفض نسبة CAC بنسبة 33% * تحسين معدل التحويل الخاص بك بنسبة 40% * إنشاء إعلانات عالية الأداء تقوم بالتحويل * احصل على تحسين الذكاء الاصطناعي والرؤى. انضم إلى أكثر من 1000 شخص اختاروا Shakespeare.Ai لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التسويقية.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.