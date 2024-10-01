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مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - إيطاليا
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من ا...
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخا...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوي...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في ...
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى ...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
neuroflash
neuroflash.com
يقوم neuroflash بإنشاء أفضل النصوص الألمانية في منطقة DACH. الهدف هو أن تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي لدينا تلقائيًا بإنشاء 5 اقتراحات نصية احترافية حول موضوع معين في 5 ثوانٍ فقط. يستخدم neuroflash نماذج لغوية حديثة متعددة اللغات (محولات اللغة التراجعية التلقائية؛ GPT-3) لإنشاء النصوص. يتم تدريب هذه ...
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغو...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة ع...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذك...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Wo...
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
WriterZen
writerzen.net
WriterZen هو برنامج لسير عمل محتوى تحسين محركات البحث (SEO) يعمل على تبسيط العملية بأكملها بدءًا من البحث عن الكلمات الرئيسية وحتى كتابة المحتوى. إنه مصمم للمستخدمين من جميع مستويات تحسين محركات البحث (SEO). تتضمن الأداة مجموعة متنوعة من الميزات، مثل أداة Topic Discovery للعثور على أفكار محتوى جذاب...
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتسهيل إنشاء المحتوى للعلامات التجارية التي تهدف إلى جذب حركة مرور جديدة وزيادة الإيرادات. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص، تشارلي، بأتمتة عملية إنشاء المحتوى لمنصات مختلفة. عروض المحتوى واسعة النطاق، وتمتد إلى أوصاف المنتج، ومنشورات المدونات، و...
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
WriterX
writerx.co
WriterX هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في مجموعة واسعة من مهام الكتابة. ويهدف إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى للمستخدمين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى الكتاب المتمرسين. توفر الأداة مجموعة من الميزات، بما في ذلك الصياغة الآلية للمحتوى والكتابة الخالية من الأخطاء وخيارات ت...
Junia
junia.ai
Junia AI هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين الشركات من إنشاء محتوى محسّن لتحسين محركات البحث وتحسين عملية الكتابة بشكل عام. بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمدربة خصيصًا، تمكن Junia AI العلامات التجارية من إنشاء محتوى عالي الجودة خاص بالعلامة التجارية وواقعي وشبيه بالإنسان. ...
WriteMe
writeme.ai
أداة الكتابة WriteMe AI هي مساعد كتابة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكتابة محتوى عالي الجودة ببضع نقرات وبجزء بسيط من التكلفة! ما عليك سوى إدخال أفكارك وإنشاء أي عدد تريده من إصدارات الإخراج حتى تشعر بالرضا عن النتيجة النهائية. لا جهد إضافي، لا تكلفة إضافية! كن صانع المحتوى دون عناء ابتعد عن ح...
Flick
flick.social
بدءًا من التسميات التوضيحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وحتى جدولة المحتوى الخاص بك، يساعد Flick المسوقين والمبدعين والشركات الصغيرة على إنجاز المزيد كل يوم. Flick عبارة عن أداة للذكاء الاصطناعي والهاشتاج والجدولة والتحليلات لوسائل التواصل الاجتماعي. فهو يساعدك على تبادل الأفكار حول المحتوى والتس...
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI هو مساعد كتابة آلي عبر الإنترنت يقدم مجموعة كاملة من أدوات الكتابة والمراجعة، بما في ذلك مصحح القراءة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة الصياغة بالذكاء الاصطناعي، وملخص الذكاء الاصطناعي، ومترجم اللغة، ومدقق الانتحال. يهدف Wordvice AI إلى أن يكون مصدرك الشامل لجميع احتياجاتك في الكتابة والمراجعة....
Textify
textify.ai
Textify عبارة عن منصة تقنية للذكاء الاصطناعي تم تصميمها لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات عبر الصناعات. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل قوة الذكاء الاصطناعي إلى أدوات بديهية تتمحور حول المستخدم، توصف بأنها "جينات الذكاء الاصطناعي". تم تصميم كل من جينات الذكاء الاصطناعي هذه لحل تحديات الأعمال الفريدة، ب...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دق...
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المح...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Origina...
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig هو الحل القاتل لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية. يساعدك على نقل أفكارك من الإلهام إلى الاكتمال من خلال إعطائك بنية تحتية لدعم كتابتك. لودفيج ليس مترجمًا ولا مصححًا لغويًا، ولكنه محرك بحث لغوي يستغل أقوى أداة تعليمية لدى البشر: القدرة على التقليد. بشكل مختلف عن محركات البحث التقليدية، المتخصص...
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli هو مدرب تواصل مدعوم بالذكاء الاصطناعي (فكر في القواعد النحوية ولكن فيما يتعلق بالكلام). يساعدك Yoodli على إتقان خطابك أو مقابلتك أو محادثتك أو اجتماعك عبر الإنترنت التالي من خلال تقديم تعليقات خاصة وفي الوقت الفعلي وخالية من الأحكام حول كيفية التواصل. يتم نشر Yoodli بواسطة منظمة Toastmasters ...
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن م...
Textero AI
textero.ai
كاتب مقال Textero AI: مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب على إنشاء محتوى أكاديمي بشكل أسرع. Textero.ai هو رفيق جدير بالثقة يساعد في صياغة المحتوى الذي يناسب أسلوب الكتابة الأكاديمية. يمكنك جمع المعلومات والعثور على المراجع وإنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسهل. مميزات أداة الكتابة Textero...
LongShot
longshot.ai
LongShot هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لدعم إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يقدم مجموعة من الميزات لتبسيط سير عمل المحتوى، من التخطيط إلى النشر. ينفذ مخطط المحتوى الخاص به بيانات حقيقية لإنشاء أفكار محتوى مخصصة مناسبة للجمهور المستهدف وصناعة معينة. تستخدم ميزة LongShot's AI Workflows أكثر من 50 قالب...
Marmof
marmof.com
Marmof هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى في ثوانٍ معدودة. لقد تم تصميمه لمساعدتك على توفير الوقت في عملية الكتابة، حتى تتمكن من التركيز على جوانب أخرى من عملك. Marmof هي أداة لإنشاء المحتوى مصممة لأي شخص يرغب في إنشاء محتوى بغض النظر عن مهنته أو خبرته في الكتابة. يستخدم ...
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay...
Quickchat
quickchat.ai
يعمل Quickchat AI على تمكين الشركات من إنشاء مساعدين ذكاء اصطناعي متعددي اللغات مدعومين بنماذج ذكاء اصطناعي توليدية مثل GPT‑3. بفضل نظامنا الأساسي الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية وعمليات التكامل القوية، يمكن للشركات إنشاء واجهات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي وربطها بأي موقع ويب أو منتج أو تطبيق أو ...
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع ...
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText عبارة عن منصة متقدمة للذكاء الاصطناعي متخصصة في إنشاء نسخ تسويقية ومنشورات مدونة بسرعة وكفاءة. فهو يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء محتوى تحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك أدوات إنشاء ملخص المحتوى، وتجميع الكلمات الرئيسية، وتحليلات المحتوى. تتيح أداة ملخص محتوى NeuralText للمستخدمي...
AIWritingPal
aiwritingpal.com
مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي. اكتب بشكل أسرع، واعمل بشكل أكثر ذكاءً. ارفع كفاءتك عشرة أضعاف! قم بصياغة محتوى فريد ومقنع لمقالاتك وإعلاناتك ومنتجاتك ورسائل البريد الإلكتروني والأوراق الخاصة بك!
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate هي شركة SaaS تقدم إدارة الترجمة والذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الوصول إلى المترجم المستقل/محرر النسخ - كل ذلك في برنامج واحد. توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة...
Contadu
contadu.com
CONTADU هي منصة مبتكرة تابعة لمجموعة Content Intelligence. بفضل CONTADU، سيكون لديك القدرة على التحكم في تحليل المنافسة والتخطيط الاستراتيجي وتحسين المحتوى وإدارة الفريق.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الا...
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - أداة الكتابة والقواعد بالذكاء الاصطناعي هي أداة مساعدة قوية ومجانية للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة لرفع مستوى تجربة الكتابة الخاصة بك لرسائل البريد الإلكتروني والرسائل. بنقرة واحدة فقط، قم بتبسيط سير العمل الخاص بك عن طريق إصلاح القواعد النحوية وضبط النغمات دون عناء. حقق النغمة التي ت...
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights عبارة عن منشئ محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على صياغة مقالات غنية بالكلمات الرئيسية ببضع نقرات فقط. يستخدم البرنامج مجموعات كلمات رئيسية ذكية بدلاً من الكلمات الرئيسية المفككة لاستهداف المحتوى. مجموعات الكلمات الرئيسية هذه عبارة عن بيانات يتم استخراجها من محتوى المن...