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مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك المهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، يقومون بتسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن ...
QuillBot
quillbot.com
يثق الملايين في جميع أنحاء العالم بأداة إعادة الصياغة الخاصة بـ QuillBot لإعادة كتابة الجمل أو الفقرات أو المقالات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Wordtune
wordtune.com
أفكارك في الكلمات. قل بالضبط ما تعنيه من خلال الكتابة الواضحة والمقنعة والأصلية.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Smodin
smodin.io
Smodin في مهمة لجعل التطبيقات اليومية متاحة لكل لغة. نحن نركز في المقام الأول على مساعدة الطلاب والكتاب والمعلمين والعاملين الافتراضيين في عملهم اليومي.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
GravityWrite
gravitywrite.com
قم بتعزيز إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء المدونات ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية والمزيد في ثوانٍ!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Jenni AI
jenni.ai
قم بتعزيز ورقتك البحثية القادمة. قم بالبحث واكتب ورقتك البحثية التالية باستخدام JenniAI.
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Copy.ai
copy.ai
لقد أنشأنا كاتب النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم والذي يمكّنك من إنشاء نسخة تسويقية في ثوانٍ!
NovelAI
novelai.net
رواة القصص AI التي تعمل بتقنية GPT. مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قصص فريدة أو حكايات مثيرة أو روايات رومانسية مغرية أو مجرد العبث. كل شيء مباح!
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Craft
craft.do
تم تصميم Craft للأجهزة الرقمية من الألف إلى الياء، مما يعيد متعة الكتابة. Craft هي أداة لإنشاء مستندات وملاحظات جميلة ومشاركة أفكارك. يمكن مشاركة كل ما تقوم بإنشائه في Craft بنقرة واحدة. يدعم Craft تخفيض السعر المضمن، والروابط الخلفية، ومقتطفات التعليمات البرمجية، والصور، ومقاطع الفيديو، وإرفاق ملف...
Rytr
rytr.me
Rytr هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى عالي الجودة، في ثوانٍ معدودة، وبجزء بسيط من التكلفة!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Wo...
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Paperpal
paperpal.com
تجربة مستقبل الكتابة الأكاديمية. عزز فرص نجاحك من خلال اقتراحات لغوية خاصة بموضوع معين تساعدك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع!
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
HyperWrite
hyperwriteai.com
مساعد الكتابة الشخصية الخاص بك. يوفر HyperWrite اقتراحات وإكمالات للجمل لتحسين كتابتك أينما تكتب.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
TextCortex
textcortex.com
أداة واحدة للذكاء الاصطناعي لكتابة كل المحتوى الخاص بك. نسخة التسويق والمبيعات والموقع الإلكتروني مكتوبة في ثوانٍ. مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. متكاملة في أكثر من 1000 منصة.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو شريك غير قضائي، موجود دائمًا لقراءة مسودة أخرى، ولا تنفد منه الأفكار أبدًا، حتى في الساعة 3 صباحًا، شريك الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي طالما أردته.️
Writer
writer.com
Writer هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد كل فرد في فريقك على الكتابة بشكل جيد. قم بصياغة محتوى واضح ومتسق ومتعلق بالعلامة التجارية في كل مكان. جربه مجانا اليوم.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Cohesive AI
cohesive.so
أنشئ محتوى سحريًا باستخدام أقوى محرر يعمل بالذكاء الاصطناعي. إنهاء صراعات ChatGPT السريعة. يمكنك الإنشاء والتحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام Cohesive.
GetGenie Ai
getgenie.ai
اكتب ورتب بشكل أسرع 20 مرة مع GetGenie - مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك. سواء كان ذلك WordPress، أو تطبيق SaaS، أو chatbot - فإن GetGenie Ai يوفر لك التغطية على جميع الجبهات، في جميع خطوط العمل!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
دع الذكاء الاصطناعي يكتب المحتوى الخاص بك في ثوانٍ. بدون كتلة الكاتب. قم بتوفير بعض الكلمات الرئيسية، وسنحولها على الفور إلى مقالات كاملة ومحتوى تسويقي، باستخدام الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا والذي يتمتع بمعرفة واسعة بالعالم.
Frase
frase.io
قم بزيادة عدد الزيارات العضوية ومعدلات التحويل والإيرادات باستخدام تحسين المحتوى المتكامل وأدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. إنشاء حساب مجاني اليوم.
WordHero
wordhero.co
اكتشف سبب حب أكثر من 10000 كاتب ومسوق وأصحاب أعمال لـ WordHero. قم بإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي - بنقرة واحدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ WordHero، يمكنك إنشاء منشورات مدونة أصلية ومحتوى وسائط اجتماعية ورسائل بريد إلكتروني والمزيد - في ثوانٍ معدودة.
WriterZen
writerzen.net
حل محتوى شامل لتسهيل احتياجات الكتابة الرقمية الخاصة بك بدءًا من تجميع الكلمات الرئيسية المجهزة بتحسين محركات البحث وحتى نتائج SERP.
Krater AI
krater.ai
انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل الخاص بنا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع Krater، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام...
Essaybot
essaybot.com
Essaybot هي أداة الكتابة الشخصية الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. باستخدام عنوان مقالتك، يقترح Essaybot المحتويات الأكثر صلة. يعيد صياغة لك لمحو مخاوف الانتحال. الآن مع مكتشف الاقتباس الذكي!
nichesss
nichesss.com
هل أنت مستعد للعثور على فكرة عمل أو تطوير فكرة موجودة بالفعل؟ لقد قامت Nichesss بتغطيتك. 💪
Jounce AI
jounce.ai
كتابة نسخ مجانية غير محدودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. Jounce هو الحل للفجوة الهائلة بين 55 مليون مسوق و600 ألف مؤلف، مما يوفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا للمسوقين في جميع أنحاء العالم.
Team-GPT
team-gpt.com
دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.
Ludwig
ludwig.guru
محرك بحث لغوي ومترجم ذكي يساعدك في العثور على الكلمة أو الجملة المثالية للتعبير عن أفكارك.
Outwrite
outwrite.com
اكتب بالتأثير. حوّل أفكارك إلى جمل قوية باستخدام مساعد الكتابة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ Outwrite.
NeuronWriter
neuronwriter.com
قم بتحسين محتوى موقع الويب الخاص بك حتى يعشقه Google. محرر محتوى متقدم مع النماذج الدلالية (NLP)، وتحليل Google SERP، وبيانات المنافسة. يساعدك NEURONwriter على تخطيط المحتوى وتحسينه مع وضع نية المستخدم في الاعتبار!
Yoodli
app.yoodli.ai
قم بتحسين ثقتك بنفسك من خلال التدريب على التواصل الشخصي من Yoodli. احصل على تعليقات حول مهاراتك في التحدث دون ضغط الجمهور.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
تعرف على تشارلي، أفضل صديق جديد لمنشئ المحتوى! يساعد تشارلي في إنشاء عدد غير محدود من الصور بدقة 4K، ومدونات كاملة، ومنشورات المؤثرين، والإعلانات، جربها مجانًا الآن كما هو موضح في الخطوة 1، اختر حالة الاستخدام الخاصة بك، اختر من الصور، أو المدونات، أو أكثر من 60 نوعًا من أنواع المحتوى التسويقي، جربه...
Type
type.ai
محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعدك على الكتابة بسرعة ملحوظة.
Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
Upword
upword.ai
Upword هي أداة تلخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية باستخدام معارفهم. مع Upword، يمكنك تحويل المحتوى إلى معرفة.
Originality.ai
originality.ai
كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي ومدقق الانتحال الأكثر دقة المصمم لناشري المحتوى الجادين إذا كنت من كبار المسئولين الاقتصاديين أو مسوق محتوى أو ناشر موقع ويب، فهذه الأداة ضرورية! افهم المصدر الحقيقي للمحتوى الذي تتلقاه وثبت موقع الويب الخاص بك في المستقبل من خلال تحديثات محتوى Google AI. بالإضافة إلى ...
Writeseed
writeseed.com
أفضل أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي. Writeseed هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمح لك بإنشاء محتوى محسّن لتحسين محركات البحث لمدونتك وموقعك على الويب والمزيد بشكل أسرع 10 مرات.
AIWRITER
aiwriter.fi
هل تتطلع لكسب المال باستخدام Chat GPT؟ لا تنظر إلى أبعد من AI Writer – الأداة المثالية لإنشاء محتوى جذاب وعالي الجودة في ثوانٍ. بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والواجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء منشورات مدونة ومقالات وغير ذلك الكثير بسهولة. ومن خلال برنامجنا التابع المدمج، يمكنك كسب الما...
Molin AI
molin.ai
إنشاء المحتوى على الفور. Molin عبارة عن ذكاء اصطناعي يكتب محتوى فريدًا وعالي الجودة من بضع كلمات في ثوانٍ معدودة.
ChibiAI
chibi.ai
أخيراً. أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز في الواقع على الكتابة. فكر في تشيبي كشريكك في الكتابة الإبداعية. فهو ينهي أفكارك، ويعطيك أفكارًا جديدة، ويدفعك عندما تصاب بحصار الكتابة.
Reword
reword.co
اكتب مقالات تعمل مع محرر يفكر. تساعد ميزة Reword فريقك على التعاون بشكل أخلاقي مع الذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن من كتابة مقالات رائعة لقرائك.
ContextMinds
contextminds.com
تساعدك شركة contextMinds على تبادل الأفكار والبحث في الموضوعات لتطوير محتوى محسّن لتحسين محركات البحث والذي سيجعلك مرجعًا في مجال عملك.