بدائل - SugarWOD

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit هو تطبيق يتيح للمدربين إنشاء ومتابعة برامج التدريب للعملاء، مع ميزات لتتبع التغذية والتواصل داخل التطبيق.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me هو تطبيق يربط المدربين بعملائهم، يقدم خدمات تدريب مخصصة ويتتبع تقدمهم، ويشمل ميزات تتعلق بالتغذية وتخطيط الوجبات.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

تطبيق TrueCoach يتيح للمدربين الشخصيين إنشاء ومشاركة خطط تمرين مخصصة، والتواصل مع العملاء، وتتبع تقدمهم بشكل فعال.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

تطبيق Mindbody Business يساعد شركات اللياقة والعافية في إدارة الحجوزات والعمليات والتفاعل مع العملاء بكفاءة من خلال مجموعة أدوات شاملة.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify هو برنامج إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد على جدولة الأنشطة، تتبع الحضور، إدارة الأعضاء، وتحسين كفاءة العمليات.

Fitr

Fitr

fitr.training

تطبيق FITr هو منصة تدريب شخصية تتيح للمدربين توزيع خدمات التدريب عبر الإنترنت وإدارة العملاء بكفاءة.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach هو تطبيق لتخطيط وتسجيل التدريبات، يتيح للمدربين إنشاء برامج مخصصة وتتبع تقدم اللاعبين بطريقة منظمة.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub هو تطبيق يساعد المدربين الشخصيين وأخصائيي التغذية في إدارة التقدم، وتخطيط التدريبات، وتتبع التغذية بشكل فعال.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT هو منصة تدريب تساعد فرق المدربين على إدارة برامج تطوير الرياضيين، من الخطط التدريبية إلى مراقبة الأداء والتواصل مع الرياضيين.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

هوبفيت هو تطبيق شامل يساعد المدربين الشخصيين على إدارة عملائهم بسهولة، من خلال إنشاء خطط التمارين والتغذية وتتبع تقدمهم من واجهة واحدة.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

تطبيق TeamUp يدير خدمات اللياقة البدنية، بما في ذلك الفصول الحية، عبر الإنترنت، والخدمات عند الطلب، لتحسين تجربة العملاء.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit تطبيق لتتبع وتحليل أهداف الصحة واللياقة، يدعم المدربين والمهنيين لتقديم خطط تدريب وتغذية مخصصة للعملاء.

PT Distinction

PT Distinction

ptdistinction.com

تطبيق PT Distinction يساعد المدربين الشخصيين على إنشاء وإدارة خطط تمارين مخصصة، ويتيح تتبع تقدم العملاء وتخصيص العلامة التجارية.

StrengthPortal

StrengthPortal

strengthportal.com

تطبيق StrengthPortal يتيح للمدربين إدارة برامج التدريب ورصد تقدم العملاء، ويقدم أدوات للتواصل وتنظيم المحتوى بشكل فعال.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

تطبيق AppToFit يُستخدم لأتمتة متابعة العملاء وتذكيرهم بالمدفوعات، مع تذكير بانتهاء عضويتهم وتقييد المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام البيومترية.

Cocast.fit

Cocast.fit

cocast.fit

تطبيق Cocast.fit هو منصة تكنولوجيا مدرب شخصي تساعد المدربين والصالات الرياضية في تنظيم المواعيد، إنشاء برامج تدريب، وإدارة العملاء وتتبع التقدم.

PTminder

PTminder

ptminder.com

PTminder هو برنامج إدارة للمدربين الشخصيين، يوفر أدوات لجدولة المواعيد، إدارة العملاء، تخطيط التمارين والتغذية، وتقييم الأداء.

ONI Workout

ONI Workout

oniworkout.co.nz

تطبيق ONI Workout يتيح للمدربين إنشاء ومشاركة وتتبع برامج التمارين مع عملائهم بسهولة، مع أدوات لتخصيص خطط التدريب ومراقبة التقدم.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify هو تطبيق سحابي لإدارة الحجوزات والجدولة، يدعم إدارة الموظفين والمدفوعات ويوفر أدوات للتسويق وإدارة العملاء. متاح على أجهزة Android و iOS.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady هو برنامج شامل لإدارة الصالات الرياضية يتيح إدارة العضوية، الفواتير، المواعيد، وتحليلات الأداء لتسهيل العمليات وتحسين تجربة الأعضاء.

FitSW

FitSW

fitsw.com

تطبيق FITSW يساعد المدربين في تتبع تقدم العملاء وإدارة خطط التمرين والتغذية باستخدام أي جهاز. يوفر تتبع وتحليلات للتقدم.

Gymvio

Gymvio

gymvio.com

تطبيق Gymvio لإدارة العملاء للمدربين الشخصيين، يتيح تصميم التمارين والأنظمة الغذائية، وتتبع التقدم، وجدولة المواعيد والمزيد.

AthletaDesk

AthletaDesk

athletadesk.com

AthletaDesk هو برنامج إدارة للمدربين الشخصيين، يوفر أدوات لتنظيم العملاء، الجدولة، الفواتير، والتسويق عبر الأجهزة المحمولة والكمبيوتر.

CoachMePlus

CoachMePlus

coachmeplus.com

CoachMePlus هو نظام إدارة رياضي يساعد الفرق في تتبع أداء الرياضيين وإدارة التدريب والتحميل، مع ميزات للتحليل وتحسين الاستعدادات.

Fit Ferret

Fit Ferret

fitferret.com

Fit Ferret هو تطبيق لتدريب اللياقة البدنية عبر الإنترنت، يساعد المستخدمين في تتبع التقدم، تحديد الأهداف، وإدارة خطط التمارين والتغذية.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

فِت بُود هو تطبيق يساعد مدربي اللياقة البدنية على إنشاء تطبيقاتهم الخاصة، وتخصيص التمارين، خطط التغذية، وتتبع تقدم العملاء.

BridgeTracker

BridgeTracker

bridgeathletic.com

تطبيق BridgeTracker يساعد المستخدمين على بناء خطط تدريب مخصصة وتتبع الأداء بشكل منهجي لتحسين التكييف الرياضي والتقدم الفردي.

Trainin

Trainin

trainin.com

تطبيق Trainin هو برنامج شامل لمؤسسات الرياضة، يتيح لهم إدارة الجداول والاتصال وتحسين الإدارة لفئات مثل التدريب الشخصي واليوغا.

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