بدائل - SugarWOD

Everfit
everfit.io
Everfit هو تطبيق يتيح للمدربين إنشاء ومتابعة برامج التدريب للعملاء، مع ميزات لتتبع التغذية والتواصل داخل التطبيق.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me هو تطبيق يربط المدربين بعملائهم، يقدم خدمات تدريب مخصصة ويتتبع تقدمهم، ويشمل ميزات تتعلق بالتغذية وتخطيط الوجبات.
TrueCoach
truecoach.co
تطبيق TrueCoach يتيح للمدربين الشخصيين إنشاء ومشاركة خطط تمرين مخصصة، والتواصل مع العملاء، وتتبع تقدمهم بشكل فعال.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
تطبيق Mindbody Business يساعد شركات اللياقة والعافية في إدارة الحجوزات والعمليات والتفاعل مع العملاء بكفاءة من خلال مجموعة أدوات شاملة.
Wodify
wodify.com
Wodify هو برنامج إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد على جدولة الأنشطة، تتبع الحضور، إدارة الأعضاء، وتحسين كفاءة العمليات.
Fitr
fitr.training
تطبيق FITr هو منصة تدريب شخصية تتيح للمدربين توزيع خدمات التدريب عبر الإنترنت وإدارة العملاء بكفاءة.
WeStrive
westrive.com
WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach هو تطبيق لتخطيط وتسجيل التدريبات، يتيح للمدربين إنشاء برامج مخصصة وتتبع تقدم اللاعبين بطريقة منظمة.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub هو تطبيق يساعد المدربين الشخصيين وأخصائيي التغذية في إدارة التقدم، وتخطيط التدريبات، وتتبع التغذية بشكل فعال.
RYPT
rypt.app
RYPT هو منصة تدريب تساعد فرق المدربين على إدارة برامج تطوير الرياضيين، من الخطط التدريبية إلى مراقبة الأداء والتواصل مع الرياضيين.
Hubfit
hubfit.io
هوبفيت هو تطبيق شامل يساعد المدربين الشخصيين على إدارة عملائهم بسهولة، من خلال إنشاء خطط التمارين والتغذية وتتبع تقدمهم من واجهة واحدة.
TeamUp
goteamup.com
تطبيق TeamUp يدير خدمات اللياقة البدنية، بما في ذلك الفصول الحية، عبر الإنترنت، والخدمات عند الطلب، لتحسين تجربة العملاء.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit تطبيق لتتبع وتحليل أهداف الصحة واللياقة، يدعم المدربين والمهنيين لتقديم خطط تدريب وتغذية مخصصة للعملاء.
PT Distinction
ptdistinction.com
تطبيق PT Distinction يساعد المدربين الشخصيين على إنشاء وإدارة خطط تمارين مخصصة، ويتيح تتبع تقدم العملاء وتخصيص العلامة التجارية.
StrengthPortal
strengthportal.com
تطبيق StrengthPortal يتيح للمدربين إدارة برامج التدريب ورصد تقدم العملاء، ويقدم أدوات للتواصل وتنظيم المحتوى بشكل فعال.
AppToFit
apptofit.com
تطبيق AppToFit يُستخدم لأتمتة متابعة العملاء وتذكيرهم بالمدفوعات، مع تذكير بانتهاء عضويتهم وتقييد المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام البيومترية.
Cocast.fit
cocast.fit
تطبيق Cocast.fit هو منصة تكنولوجيا مدرب شخصي تساعد المدربين والصالات الرياضية في تنظيم المواعيد، إنشاء برامج تدريب، وإدارة العملاء وتتبع التقدم.
PTminder
ptminder.com
PTminder هو برنامج إدارة للمدربين الشخصيين، يوفر أدوات لجدولة المواعيد، إدارة العملاء، تخطيط التمارين والتغذية، وتقييم الأداء.
ONI Workout
oniworkout.co.nz
تطبيق ONI Workout يتيح للمدربين إنشاء ومشاركة وتتبع برامج التمارين مع عملائهم بسهولة، مع أدوات لتخصيص خطط التدريب ومراقبة التقدم.
Omnify
getomnify.com
Omnify هو تطبيق سحابي لإدارة الحجوزات والجدولة، يدعم إدارة الموظفين والمدفوعات ويوفر أدوات للتسويق وإدارة العملاء. متاح على أجهزة Android و iOS.
ClubReady
clubready.club
ClubReady هو برنامج شامل لإدارة الصالات الرياضية يتيح إدارة العضوية، الفواتير، المواعيد، وتحليلات الأداء لتسهيل العمليات وتحسين تجربة الأعضاء.
FitSW
fitsw.com
تطبيق FITSW يساعد المدربين في تتبع تقدم العملاء وإدارة خطط التمرين والتغذية باستخدام أي جهاز. يوفر تتبع وتحليلات للتقدم.
Gymvio
gymvio.com
تطبيق Gymvio لإدارة العملاء للمدربين الشخصيين، يتيح تصميم التمارين والأنظمة الغذائية، وتتبع التقدم، وجدولة المواعيد والمزيد.
AthletaDesk
athletadesk.com
AthletaDesk هو برنامج إدارة للمدربين الشخصيين، يوفر أدوات لتنظيم العملاء، الجدولة، الفواتير، والتسويق عبر الأجهزة المحمولة والكمبيوتر.
CoachMePlus
coachmeplus.com
CoachMePlus هو نظام إدارة رياضي يساعد الفرق في تتبع أداء الرياضيين وإدارة التدريب والتحميل، مع ميزات للتحليل وتحسين الاستعدادات.
Fit Ferret
fitferret.com
Fit Ferret هو تطبيق لتدريب اللياقة البدنية عبر الإنترنت، يساعد المستخدمين في تتبع التقدم، تحديد الأهداف، وإدارة خطط التمارين والتغذية.
FitBudd
fitbudd.com
فِت بُود هو تطبيق يساعد مدربي اللياقة البدنية على إنشاء تطبيقاتهم الخاصة، وتخصيص التمارين، خطط التغذية، وتتبع تقدم العملاء.
BridgeTracker
bridgeathletic.com
تطبيق BridgeTracker يساعد المستخدمين على بناء خطط تدريب مخصصة وتتبع الأداء بشكل منهجي لتحسين التكييف الرياضي والتقدم الفردي.
Trainin
trainin.com
تطبيق Trainin هو برنامج شامل لمؤسسات الرياضة، يتيح لهم إدارة الجداول والاتصال وتحسين الإدارة لفئات مثل التدريب الشخصي واليوغا.
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