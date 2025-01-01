بدائل - Study Stack

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet هو تطبيق دراسي عبر الإنترنت يساعد الطلاب على تعلم العلوم من خلال أدوات تعلم وبطاقات تعليمية وألعاب. يوفر مكتبة واسعة من المحتوى الدراسي.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos هي أداة رياضية تفاعلية لإنشاء الرسوم البيانية وتحليل البيانات، مع دعم للمعادلات، الإحصائيات، والانحدارات.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

StuDocu هو تطبيق يوفر مواد دراسية من 6 مليون طالب عالمياً، ويسمح بتنظيم الوثائق وطرح الأسئلة في مجموعات دورات.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace هو تطبيق يساعد الباحثين في مراجعة الأدبيات بشكل أسرع من خلال الدردشة مع ملفات PDF وتحليلها واستخراج المعلومات الرئيسية منها.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos Scientific هي آلة حاسبة علمية مجانية على الإنترنت تدعم وظائف رياضية متقدمة مثل النسب، الكسور، والأسس، واللوغاريتمات.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

تطبيق Brainscape يوفر بطاقات تعليمية بميزات مثل التكرار المتباعد والمراجعة النشطة، ويساعد المستخدمين في تحسين التعلم والاحتفاظ بالمعلومات.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

تطبيق BYJU'S Exam Prep يدعم الطلاب في إعدادهم لامتحانات تنافسية متنوعة مثل البنوك وUPSC مع ميزات مثل الدروس، التقييمات التكيفية، ومواد الدراسة.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly هو تطبيق يساعد الطلاب على طرح أسئلة الواجبات المنزلية والحصول على إجابات من زملائهم في المدرسة بشكل سريع.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero هو تطبيق تعليمي يوفر الوصول إلى موارد دراسية متنوعة مثل ملاحظات الصف، وأدلة الدراسة، ومشاكل الممارسة لمساعدة الطلاب في دراستهم.

Cram

Cram

cram.com

Cram هو تطبيق للبطاقات التعليمية يتيح لك إنشاء ومشاركة ومراجعة المحتوى الدراسي عبر الإنترنت بسهولة.

Numerade

Numerade

numerade.com

نوميريد هو تطبيق تعليمي يوفر حلولاً خطوة بخطوة لأسئلة العلوم والرياضيات والاقتصاد من قبل خبراء مع فيديوهات ودروس تفاعلية.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات وبطاقات تعليمية من المحتوى المرفوع، مما يساعد الطلاب والمعلمين في الدراسة والتقييم.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle هي أداة تعليمية تتيح للمعلمين تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس تفاعلية مع تضمين اختبارات لتعزيز التعلم ودعم تقدم الطلاب.

Studypool

Studypool

studypool.com

StudyPool هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على مساعدة في الواجبات المنزلية من معلمين موثوقين على مدار الساعة، ويوفر موارد دراسية متعددة.

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

Wakelet هو تطبيق لجمع وتنظيم ومشاركة المحتوى المتنوع من الإنترنت مثل الفيديوهات والمقالات والتغريدات.

Gurully

Gurully

gurully.com

تطبيق Gurully هو منصة للتحضير لاختبارات PTE وIELTS وDUOLINGO وCELPIP، حيث يوفر اختبارات وهمية وموارد دراسية محسّنة.

Paperclips

Paperclips

paperclips.app

تطبيق Paperclips هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء بطاقات تعليمية من ملاحظات PDF، مع إمكانية التصدير إلى منصات متعددة مثل Anki وQuizlet.

Magoosh

Magoosh

magoosh.com

Magoosh هو تطبيق يساعد الطلاب على الاستعداد لامتحانات GRE وGMAT وSAT وTOEFL عبر دروس فيديو وأسئلة ممارسة. يوفر ميزات لتتبع التقدم وخطط دراسة مخصصة.

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai هو منصة تعلم مصغّر تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي تفاعلي مثل الاختبارات والدروس وبطاقات الذاكرة.

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

Nagwa هو تطبيق تعليمي مجاني يقدم محتوى رقمي في الرياضيات والكيمياء والفيزياء للطلاب في المرحلة K-12.

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

GoConqr هو بيئة تعليمية شخصية تساعد الطلاب والمعلمين على إنشاء ومشاركة موارد التعلم، بما في ذلك خرائط العقل والملاحظات والمخططات.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.

Studytracks

Studytracks

studytracks.fr

تطبيق Studytracks يساعد الطلاب على التحضير للامتحانات من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى موسيقى، مما يسهل عليهم الدراسة والتذكر.

QuizRise

QuizRise

quizrise.com

تطبيق QuizRise هو أداة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات متنوعة استنادًا إلى محتوى المستخدم، مع إمكانية التخصيص والمشاركة.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox هو تطبيق تعليمي يوفر تعليمات شخصية وأدوات تفاعلية لتحسين تجربة التعلم وتلبية احتياجات الطلاب بشكل فردي.

Study Island

Study Island

edmentum.com

Study Island هو تطبيق تعليمي يدعم الطلاب من خلال تقديم تمارين ودروس محاذاة مع معايير تعليمية، مع تقارير لتتبع التقدم.

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