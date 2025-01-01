بدائل - Study Stack

Quizlet
quizlet.com
Quizlet هو تطبيق دراسي عبر الإنترنت يساعد الطلاب على تعلم العلوم من خلال أدوات تعلم وبطاقات تعليمية وألعاب. يوفر مكتبة واسعة من المحتوى الدراسي.
Desmos Calculator
desmos.com
حاسبة Desmos هي أداة رياضية تفاعلية لإنشاء الرسوم البيانية وتحليل البيانات، مع دعم للمعادلات، الإحصائيات، والانحدارات.
StuDocu
studocu.com
StuDocu هو تطبيق يوفر مواد دراسية من 6 مليون طالب عالمياً، ويسمح بتنظيم الوثائق وطرح الأسئلة في مجموعات دورات.
SciSpace
scispace.com
SciSpace هو تطبيق يساعد الباحثين في مراجعة الأدبيات بشكل أسرع من خلال الدردشة مع ملفات PDF وتحليلها واستخراج المعلومات الرئيسية منها.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
حاسبة Desmos Scientific هي آلة حاسبة علمية مجانية على الإنترنت تدعم وظائف رياضية متقدمة مثل النسب، الكسور، والأسس، واللوغاريتمات.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.
Brainscape
brainscape.com
تطبيق Brainscape يوفر بطاقات تعليمية بميزات مثل التكرار المتباعد والمراجعة النشطة، ويساعد المستخدمين في تحسين التعلم والاحتفاظ بالمعلومات.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
تطبيق BYJU'S Exam Prep يدعم الطلاب في إعدادهم لامتحانات تنافسية متنوعة مثل البنوك وUPSC مع ميزات مثل الدروس، التقييمات التكيفية، ومواد الدراسة.
BYJU'S
byjus.com
تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.
Kahoot! Create
kahoot.com
تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
Brainly
brainly.com
Brainly هو تطبيق يساعد الطلاب على طرح أسئلة الواجبات المنزلية والحصول على إجابات من زملائهم في المدرسة بشكل سريع.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero هو تطبيق تعليمي يوفر الوصول إلى موارد دراسية متنوعة مثل ملاحظات الصف، وأدلة الدراسة، ومشاكل الممارسة لمساعدة الطلاب في دراستهم.
Cram
cram.com
Cram هو تطبيق للبطاقات التعليمية يتيح لك إنشاء ومشاركة ومراجعة المحتوى الدراسي عبر الإنترنت بسهولة.
Numerade
numerade.com
نوميريد هو تطبيق تعليمي يوفر حلولاً خطوة بخطوة لأسئلة العلوم والرياضيات والاقتصاد من قبل خبراء مع فيديوهات ودروس تفاعلية.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات وبطاقات تعليمية من المحتوى المرفوع، مما يساعد الطلاب والمعلمين في الدراسة والتقييم.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle هي أداة تعليمية تتيح للمعلمين تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس تفاعلية مع تضمين اختبارات لتعزيز التعلم ودعم تقدم الطلاب.
Studypool
studypool.com
StudyPool هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على مساعدة في الواجبات المنزلية من معلمين موثوقين على مدار الساعة، ويوفر موارد دراسية متعددة.
Wakelet
wakelet.com
Wakelet هو تطبيق لجمع وتنظيم ومشاركة المحتوى المتنوع من الإنترنت مثل الفيديوهات والمقالات والتغريدات.
Gurully
gurully.com
تطبيق Gurully هو منصة للتحضير لاختبارات PTE وIELTS وDUOLINGO وCELPIP، حيث يوفر اختبارات وهمية وموارد دراسية محسّنة.
Paperclips
paperclips.app
تطبيق Paperclips هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء بطاقات تعليمية من ملاحظات PDF، مع إمكانية التصدير إلى منصات متعددة مثل Anki وQuizlet.
Magoosh
magoosh.com
Magoosh هو تطبيق يساعد الطلاب على الاستعداد لامتحانات GRE وGMAT وSAT وTOEFL عبر دروس فيديو وأسئلة ممارسة. يوفر ميزات لتتبع التقدم وخطط دراسة مخصصة.
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai هو منصة تعلم مصغّر تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي تفاعلي مثل الاختبارات والدروس وبطاقات الذاكرة.
Nagwa
nagwa.com
Nagwa هو تطبيق تعليمي مجاني يقدم محتوى رقمي في الرياضيات والكيمياء والفيزياء للطلاب في المرحلة K-12.
GoConqr
goconqr.com
GoConqr هو بيئة تعليمية شخصية تساعد الطلاب والمعلمين على إنشاء ومشاركة موارد التعلم، بما في ذلك خرائط العقل والملاحظات والمخططات.
Newsela
newsela.com
Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.
Studytracks
studytracks.fr
تطبيق Studytracks يساعد الطلاب على التحضير للامتحانات من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى موسيقى، مما يسهل عليهم الدراسة والتذكر.
QuizRise
quizrise.com
تطبيق QuizRise هو أداة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات متنوعة استنادًا إلى محتوى المستخدم، مع إمكانية التخصيص والمشاركة.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox هو تطبيق تعليمي يوفر تعليمات شخصية وأدوات تفاعلية لتحسين تجربة التعلم وتلبية احتياجات الطلاب بشكل فردي.
Study Island
edmentum.com
Study Island هو تطبيق تعليمي يدعم الطلاب من خلال تقديم تمارين ودروس محاذاة مع معايير تعليمية، مع تقارير لتتبع التقدم.
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