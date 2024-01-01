حساب اكتساح آلي، استثمر دون ضغوط المضاربة. مع "قريبًا" يمكنك الاستثمار دون ضغوط المضاربة. يرتبط حساب المسح المؤتمت بالكامل الخاص بنا بالبنك الذي تتعامل معه ويستخدم نشاط الإنفاق الروتيني للإشارة إلى تداولات السوق. من خلال الاستثمار وفقًا لجدول زمني وبيع المكاسب المتاحة عند الإنفاق، سيتم قريبًا أتمتة الاستثمار من البداية إلى النهاية. لا حاجة إلى خبرة استثمارية، ولا حاجة إلى تحديد وقت السوق، ما عليك سوى الاتصال قريبًا بحساب الإنفاق الخاص بك وبناء الثروة.

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