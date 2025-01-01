بدائل - SmartPass

Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.
Remind
remind.com
ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
Showbie
showbie.com
Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.
Socrative Student
socrative.com
تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.
Pearson Online Classroom
pearson.com
تطبيق Pearson Online Classroom هو منصة رقمية لدعم المعلمين والطلاب في إدارة الأنشطة التعليمية والموارد وتسهيل تجربة التعلم.
Classroomscreen
classroomscreen.com
تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.
Classe365
classe365.com
Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.
edumerge
edumerge.com
تطبيق إيديوميرج يوفر حلاً موحدًا للمؤسسات التعليمية للتواصل الفوري وإدارة الفصول الدراسية وعمليات الإدارة.
Frontline Education
frontlineeducation.com
تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.
Extramarks
extramarks.com
إكسترماركس هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يوفر موارد تعليمية متنوعة للطلاب والمعلمين من مرحلة ما قبل المدرسة حتى التعليم العالي.
Socrative Teacher
socrative.com
تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
Teach 'n Go
teachngo.com
تطبيق Teach 'n Go لإدارة المدارس يسهل تتبع الجدولة، إدارة الرسوم، الدروس، وحضور الطلاب بطريقة بسيطة وفعالة.
Classter
classter.com
Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.
Sentral
sentral.com.au
تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.
Studybase
studybase.in
Studybase هو منصة تكنولوجيا متطورة للمدارس، digitizes البيئة التعليمية، تمكن الإدارة من متابعة الأداء وإدارة العمليات عبر الإنترنت وتحسين تجربة الطلاب.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo هو تطبيق يوفر أدوات لإنشاء الفيديوهات التعليمية، مما يساعد المعلمين على إعداد المشاريع، تتبع تقدم الطلاب، وتقديم التعليقات.
iClicker
iclicker.com
iClicker هو نظام يتيح للمدربين والطلاب المشاركة والتفاعل في الفصول الدراسية، مما يسهل تتبع الحضور والإجابة على الأسئلة.
Securly
securly.com
تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.
WeSchool
edu.weschool.com
تطبيق WeSchool هو منصة تعليمية تسهل إنشاء الدورات التعليمية وإدارتها، وتعزز من تفاعل المتعلمين من خلال ميزات تعليمية وتحليلية متقدمة.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl هو تطبيق يتيح للمعلمين تخطيط الدروس وإدارة المهام والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور لتعزيز التعلم والتعاون.
Acadly
acadly.com
Acadly هو أداة تفاعلية في الفصول الدراسية تدعم الاستجابة المباشرة للطلاب وإدارة الصفوف، يمكن استخدامها داخل وخارج الصف.
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