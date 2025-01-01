بدائل - SmartPass

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.

Remind

Remind

remind.com

ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

تطبيق Pearson Online Classroom هو منصة رقمية لدعم المعلمين والطلاب في إدارة الأنشطة التعليمية والموارد وتسهيل تجربة التعلم.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.

edumerge

edumerge

edumerge.com

تطبيق إيديوميرج يوفر حلاً موحدًا للمؤسسات التعليمية للتواصل الفوري وإدارة الفصول الدراسية وعمليات الإدارة.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.

Extramarks

Extramarks

extramarks.com

إكسترماركس هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يوفر موارد تعليمية متنوعة للطلاب والمعلمين من مرحلة ما قبل المدرسة حتى التعليم العالي.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

تطبيق Teach 'n Go لإدارة المدارس يسهل تتبع الجدولة، إدارة الرسوم، الدروس، وحضور الطلاب بطريقة بسيطة وفعالة.

Classter

Classter

classter.com

Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.

Studybase

Studybase

studybase.in

Studybase هو منصة تكنولوجيا متطورة للمدارس، digitizes البيئة التعليمية، تمكن الإدارة من متابعة الأداء وإدارة العمليات عبر الإنترنت وتحسين تجربة الطلاب.

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WeVideo هو تطبيق يوفر أدوات لإنشاء الفيديوهات التعليمية، مما يساعد المعلمين على إعداد المشاريع، تتبع تقدم الطلاب، وتقديم التعليقات.

iClicker

iClicker

iclicker.com

iClicker هو نظام يتيح للمدربين والطلاب المشاركة والتفاعل في الفصول الدراسية، مما يسهل تتبع الحضور والإجابة على الأسئلة.

Securly

Securly

securly.com

تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

تطبيق WeSchool هو منصة تعليمية تسهل إنشاء الدورات التعليمية وإدارتها، وتعزز من تفاعل المتعلمين من خلال ميزات تعليمية وتحليلية متقدمة.

ClassOwl

ClassOwl

classowl.com

ClassOwl هو تطبيق يتيح للمعلمين تخطيط الدروس وإدارة المهام والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور لتعزيز التعلم والتعاون.

Acadly

Acadly

acadly.com

Acadly هو أداة تفاعلية في الفصول الدراسية تدعم الاستجابة المباشرة للطلاب وإدارة الصفوف، يمكن استخدامها داخل وخارج الصف.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.