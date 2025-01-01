بدائل - SmartDok Norge

Matterport
matterport.com
تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.
CompanyCam
companycam.com
تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.
SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
Kraaft
kraaft.co
تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace هو أداة لتوثيق مواقع البناء باستخدام التقاط الواقع، توفر سجلاً رقمياً شاملاً وتسهيلات لتتبع تقدم المشاريع وتحسين إدارة الجودة.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.
Raken
rakenapp.com
Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.
SiteCapture
sitecapture.com
تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas هو تطبيق لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول، يساعد الشركات على تبسيط عمليات العمل من خلال إنشاء نماذج مخصصة، وإدارة العمل الميداني، وتحليل البيانات.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite هو تطبيق لالتقاط وتوثيق صور مواقع البناء بزاوية 360 درجة، وتنظيمها تلقائيًا حسب التاريخ وموقع خطة الطابق.
Fonn
fonn.com
برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.
Sitedrive
sitedrive.com
تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.
buildbuild
buildbuild.io
تطبيق buildbuild يوفر برامج إدارة المشاريع في البناء، مع ميزات مثل تتبع الحالة والعقود والمدفوعات، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل العمل الروتيني.
WERX
werxapp.com
تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.
busybusy
busybusy.com
مشغول بوسي هو تطبيق لتتبع الوقت وتكاليف العمل في البناء، يساعد في إدارة الجداول، المعدات، والتقارير اليومية بطريقة سهلة الاستخدام.
BuildingBlok
buildingblok.com
تطبيق BuildingBlok يساعد على إدارة مشاريع البناء من خلال تبادل الملفات، صور، وملاحظات، وتنظيم مهام الفريق والتواصل بينهم.
eSUB
esub.com
eSUB هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد المقاولين من الباطن على تتبع تكاليف العمالة، إدارة الوثائق، وتحسين التواصل بين الفرق.
OnsiteIQ
onsiteiq.io
تجمع OnsiteIQ صوراً بزاوية 360 درجة وتحولها إلى جولات تفاعلية مرتبطة بخطط الطوابق، مما يسهل إدارة مشروعات البناء بشكل فعال.
Buildots
buildots.com
تطبيق Buildots يستخدم الكاميرات والذكاء الاصطناعي لمراقبة تقدم مشاريع البناء وتحليل الأداء، مما يسهل إدارة المشاريع واكتشاف المشكلات مبكرًا.
OxBlue
oxblue.com
تطبيق OxBlue يوفر أنظمة كاميرات لمراقبة تقدم المشاريع الإنشائية، بما في ذلك تصوير زمني، بث مباشر، وكاميرات أمان.
Hoylu
hoylu.com
تطبيق Hoylu يوفر مساحة عمل تعاونية حيث يمكن الفرق العصف الذهني، تنظيم الأفكار، والتخطيط للمشاريع بشكل فعال، بغض النظر عن الموقع.
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