بدائل - SmartDok Norge

Matterport

Matterport

matterport.com

تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace هو أداة لتوثيق مواقع البناء باستخدام التقاط الواقع، توفر سجلاً رقمياً شاملاً وتسهيلات لتتبع تقدم المشاريع وتحسين إدارة الجودة.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas هو تطبيق لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول، يساعد الشركات على تبسيط عمليات العمل من خلال إنشاء نماذج مخصصة، وإدارة العمل الميداني، وتحليل البيانات.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite هو تطبيق لالتقاط وتوثيق صور مواقع البناء بزاوية 360 درجة، وتنظيمها تلقائيًا حسب التاريخ وموقع خطة الطابق.

Fonn

Fonn

fonn.com

برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

تطبيق buildbuild يوفر برامج إدارة المشاريع في البناء، مع ميزات مثل تتبع الحالة والعقود والمدفوعات، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل العمل الروتيني.

WERX

WERX

werxapp.com

تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.

busybusy

busybusy

busybusy.com

مشغول بوسي هو تطبيق لتتبع الوقت وتكاليف العمل في البناء، يساعد في إدارة الجداول، المعدات، والتقارير اليومية بطريقة سهلة الاستخدام.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

تطبيق BuildingBlok يساعد على إدارة مشاريع البناء من خلال تبادل الملفات، صور، وملاحظات، وتنظيم مهام الفريق والتواصل بينهم.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد المقاولين من الباطن على تتبع تكاليف العمالة، إدارة الوثائق، وتحسين التواصل بين الفرق.

OnsiteIQ

OnsiteIQ

onsiteiq.io

تجمع OnsiteIQ صوراً بزاوية 360 درجة وتحولها إلى جولات تفاعلية مرتبطة بخطط الطوابق، مما يسهل إدارة مشروعات البناء بشكل فعال.

Buildots

Buildots

buildots.com

تطبيق Buildots يستخدم الكاميرات والذكاء الاصطناعي لمراقبة تقدم مشاريع البناء وتحليل الأداء، مما يسهل إدارة المشاريع واكتشاف المشكلات مبكرًا.

OxBlue

OxBlue

oxblue.com

تطبيق OxBlue يوفر أنظمة كاميرات لمراقبة تقدم المشاريع الإنشائية، بما في ذلك تصوير زمني، بث مباشر، وكاميرات أمان.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

تطبيق Hoylu يوفر مساحة عمل تعاونية حيث يمكن الفرق العصف الذهني، تنظيم الأفكار، والتخطيط للمشاريع بشكل فعال، بغض النظر عن الموقع.

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