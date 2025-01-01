بدائل - SkillGigs

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.

Hirect

Hirect

hirect.in

Hirect تطبيق يتيح التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل ومديري التوظيف، مما يسهل عملية التوظيف ويضمن تواصل فعال بدون وسطاء.

Manatal

Manatal

manatal.com

منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy هو تطبيق للاتصالات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، يساعد الشركات في تحسين الإنتاجية وتفاعل العملاء باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM هو نظام تتبع للمتقدمين يساعد الوكالات والشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.

JobAdder

JobAdder

jobadder.com

JobAdder هو نظام سحابي لإدارة التوظيف يساعد الوكالات وفرق الموارد البشرية في تتبع المتقدمين ونشر الوظائف والتواصل مع المرشحين.

Sense

Sense

sensehq.com

تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

تطبيق Zoho Workerly يتيح للوكالات جدولة الموظفين، إدارة قواعد بيانات العملاء، تتبع ساعات العمل وإصدار الفواتير من واجهة واحدة.

Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Recruiterflow هو برنامج تتبع مرشحين وCRM تجنيد يجمع بين ميزات مثل أتمتة البريد الإلكتروني ودمج لوحات الوظائف لتسهيل عملية التوظيف.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.

RemoteMore

RemoteMore

remotemore.com

يوفر تطبيق RemoteMore سوقًا للعثور على مطورين مهرة بسهولة وسرعة.

Zerocoder

Zerocoder

zerocoder.com

يقدم تطبيق زيرو كودر المطورين المصادق عليهم والمصممين للشركات بسرعة، يوفر خدمات التطوير والأتمتة مقابل رسوم شهرية ثابتة.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

iSmartRecruit هو تطبيق توظيف سحابي يدعم وكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية من خلال أتمتة عمليات التوظيف وإدارة العلاقات مع المرشحين.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

تطبيق Top Echelon يجمع بين تتبع المتقدمين وميزات إدارة العلاقة مع العملاء لتبسيط عمليات التوظيف مع أدوات مثل تحليل السيرة الذاتية والتكامل مع البريد الإلكتروني.

WurkNow

WurkNow

wurknow.com

WurkNow هو تطبيق يربط بين الباحثين عن عمل والشركات لتسهيل التوظيف المؤقت وإدارة القوى العاملة.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos هو تطبيق لإدارة الفرق يسهّل جدولة المهام والدردشات، ويمكن الفرق من إدارة جداولهم وتحويلاتهم بفاعلية.

CATS

CATS

catsone.com

تطبيق CATS يساعد الشركات حول العالم في تلبية احتياجات التوظيف، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبرى.

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

RecruitBPM هو برنامج توظيف شامل يساعد الوكالات والشركات على تحسين عملية التوظيف من خلال أتمتة المهام وإدارة العلاقات مع المرشحين.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

تطبيق WorkBright يبسط عملية توظيف الموظفين الجدد من خلال أتمتة إجراءات التنقل وإدارة المستندات، مما يسرع من بدء العمل بشكل فعال.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.

TalentRecruit

TalentRecruit

talentrecruit.com

TalentRecruit هو نظام تتبع المتقدمين يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتبسيط عملية التوظيف وإدارة موارد المرشحين بكفاءة للشركات.

Betterleap

Betterleap

betterleap.com

Betterleap هو برنامج توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يربط بين المجندين ومديري التوظيف والشركات. يسهل العثور على المرشحين والتواصل معهم وتحليل البيانات.

StaffingSoft

StaffingSoft

staffingsoft.com

STAFFINGSOFT هو برنامج لتتبع المتقدمين يدعم عمليات التوظيف وإدارة المرشحين بفعالية ضمن المؤسسات. يوفر أدوات لتعزيز التواصل والتعاون.

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