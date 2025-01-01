بدائل - SkillGigs

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.
Hirect
hirect.in
Hirect تطبيق يتيح التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل ومديري التوظيف، مما يسهل عملية التوظيف ويضمن تواصل فعال بدون وسطاء.
Manatal
manatal.com
منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.
Whippy
whippy.ai
Whippy هو تطبيق للاتصالات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، يساعد الشركات في تحسين الإنتاجية وتفاعل العملاء باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع للمتقدمين يساعد الوكالات والشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
JobAdder
jobadder.com
JobAdder هو نظام سحابي لإدارة التوظيف يساعد الوكالات وفرق الموارد البشرية في تتبع المتقدمين ونشر الوظائف والتواصل مع المرشحين.
Sense
sensehq.com
تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.
100Hires
100hires.com
100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.
Zoho Workerly
zoho.com
تطبيق Zoho Workerly يتيح للوكالات جدولة الموظفين، إدارة قواعد بيانات العملاء، تتبع ساعات العمل وإصدار الفواتير من واجهة واحدة.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow هو برنامج تتبع مرشحين وCRM تجنيد يجمع بين ميزات مثل أتمتة البريد الإلكتروني ودمج لوحات الوظائف لتسهيل عملية التوظيف.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
RemoteMore
remotemore.com
يوفر تطبيق RemoteMore سوقًا للعثور على مطورين مهرة بسهولة وسرعة.
Zerocoder
zerocoder.com
يقدم تطبيق زيرو كودر المطورين المصادق عليهم والمصممين للشركات بسرعة، يوفر خدمات التطوير والأتمتة مقابل رسوم شهرية ثابتة.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.
Crelate
crelate.com
Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit هو تطبيق توظيف سحابي يدعم وكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية من خلال أتمتة عمليات التوظيف وإدارة العلاقات مع المرشحين.
Top Echelon
topechelon.com
تطبيق Top Echelon يجمع بين تتبع المتقدمين وميزات إدارة العلاقة مع العملاء لتبسيط عمليات التوظيف مع أدوات مثل تحليل السيرة الذاتية والتكامل مع البريد الإلكتروني.
WurkNow
wurknow.com
WurkNow هو تطبيق يربط بين الباحثين عن عمل والشركات لتسهيل التوظيف المؤقت وإدارة القوى العاملة.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos هو تطبيق لإدارة الفرق يسهّل جدولة المهام والدردشات، ويمكن الفرق من إدارة جداولهم وتحويلاتهم بفاعلية.
CATS
catsone.com
تطبيق CATS يساعد الشركات حول العالم في تلبية احتياجات التوظيف، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبرى.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM هو برنامج توظيف شامل يساعد الوكالات والشركات على تحسين عملية التوظيف من خلال أتمتة المهام وإدارة العلاقات مع المرشحين.
WorkBright
workbright.com
تطبيق WorkBright يبسط عملية توظيف الموظفين الجدد من خلال أتمتة إجراءات التنقل وإدارة المستندات، مما يسرع من بدء العمل بشكل فعال.
Longlist
longlist.io
Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit هو نظام تتبع المتقدمين يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتبسيط عملية التوظيف وإدارة موارد المرشحين بكفاءة للشركات.
Betterleap
betterleap.com
Betterleap هو برنامج توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يربط بين المجندين ومديري التوظيف والشركات. يسهل العثور على المرشحين والتواصل معهم وتحليل البيانات.
StaffingSoft
staffingsoft.com
STAFFINGSOFT هو برنامج لتتبع المتقدمين يدعم عمليات التوظيف وإدارة المرشحين بفعالية ضمن المؤسسات. يوفر أدوات لتعزيز التواصل والتعاون.
© 2025 WebCatalog, Inc.