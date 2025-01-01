بدائل - Simply.Coach

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.
Happify
happify.com
تطبيق Happify يساعد المستخدمين على إدارة التوتر والقلق من خلال أنشطة وألعاب تعزز التفكير الإيجابي والصحة النفسية.
Valant
valant.io
Valant هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية مصمم لتحسين رعاية الصحة السلوكية، يسهل توثيق المعلومات وإدارة الممارسات وتأمين المدفوعات.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر سجلات طبية إلكترونية، أدوات جدولة، وفوترة، مع دعم آمن وموثوق.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.
Simplero
simplero.com
Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Wonsulting
wonsulting.com
تطبيق Wonsulting يساعدك في البحث عن عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال أدوات مثل تحسين السيرة الذاتية والشبكات المهنية.
Quenza
quenza.com
Quenza هو تطبيق يساعد المدربين وممارسي الصحة العقلية في التفاعل مع عملائهم من خلال أنشطة، مهام، وتقييمات، مما يسهل متابعة التقدم.
Nabla
nabla.com
NABLA هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعد أخصائيي الرعاية الصحية في تبسيط الوثائق والمهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة وجودة رعاية المرضى.
TheraNest
theranest.com
TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.
Jane
jane.app
جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra هو تطبيق للصحة العقلية يوفر رعاية سرية وموارد لمساعدتك في إدارة التوتر والقلق، بالإضافة إلى الاتصال بمقدمي خدمات الصحة العقلية.
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor هي منصة للإرشاد تربط بين مؤسسي الشركات الناشئة والمهنيين مع مرشدين ذوي خبرة، تقدم جلسات فردية غير محدودة بأسعار ثابتة.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach هو نظام إدارة سجلات طبية إلكترونية وشؤون ممارسة يساعد مقدمي الرعاية في إدارة البيانات والجدولة والفواتير لرعاية المصابين بالتوحد والاحتياجات الخاصة.
BetterUp
betterup.com
BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Supanote
supanote.ai
تطبيق Supanote هو مسجل ملاحظات ذكي يساعد المعالجين على كتابة ملاحظات الجلسات بشكل آلي ويدعم تنسيقات متعددة مع الحفاظ على الخصوصية.
Paperbell
paperbell.com
Paperbell هو تطبيق لإدارة أعمال التدريب، يجمع المدفوعات، العقود، الجدولة، وإدارة العملاء في مكان واحد.
Valence
valence.co
فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.
Healthie
legion.health
Healthie هو تطبيق إدارة الرعاية الصحية يقدم نظام سجلات طبية إلكترونية، جدولة، تواصل آمن، وتحليلات لتحسين رعاية المرضى.
MicroMentor
micromentor.org
تقدم MicroMentor منصة تواصل بين الموجهين والأفراد الباحثين عن التوجيه، مما يسهل التوجيه الشخصي وحل المشكلات.
Speexx
speexx.com
تطبيق Speexx يوفر تدريبات لغوية وبزنس مخصصة في بيئات العمل الرقمية، مع دعم لعدة لغات وتكامل سلس مع أدوات العمل المختلفة.
Poised
poised.com
Poised هو تطبيق مدرب ذكي لتحسين مهارات التواصل، يقدم ملاحظات فورية وتحليلات لمساعدتك في تحسين أدائك في الاجتماعات عبر الإنترنت.
Vibly
vibly.io
تطبيق فيبلي هو منصة مخصصة تجمع بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي لمساعدة الأفراد على تحقيق النمو الشخصي الشامل والرفاهية.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress هو مكون إضافي لعضوية WordPress يتيح إدارة المحتوى وتحديد الوصول بناءً على مستويات عضوية، مع ميزات لتقديم الدورات والتفاعل المجتمعي.
EasyPractice
easypractice.net
تطبيق EasyPractice يساعد المعالجين والأطباء في إدارة تذكيرات الرسائل النصية، الحجز عبر الإنترنت، والملاحظات.
Practice
practice.do
يساعد تطبيق Practice الشركات التي تعتمد على العملاء في تقليل الأعمال الإدارية من خلال تنظيم الجداول والأنشطة وتوحيد الأدوات.
Nudge Coach
nudgecoach.com
تطبيق Nudge Coach يساعد المدربين في إدارة برامج العميل، تقديم محتوى تفاعلي، وتتبع البيانات الصحية من خلال أدوات مصممة لتعزيز المشاركة.
RYPT
rypt.app
RYPT هو منصة تدريب تساعد فرق المدربين على إدارة برامج تطوير الرياضيين، من الخطط التدريبية إلى مراقبة الأداء والتواصل مع الرياضيين.
Profi
profi.io
Profi هو تطبيق يوفر منصة شاملة للمهنيين لإدارة الخدمات مثل الجدولة والدفع وتتبع تقدم العملاء.
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