بدائل - Simply.Coach

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.

Happify

Happify

happify.com

تطبيق Happify يساعد المستخدمين على إدارة التوتر والقلق من خلال أنشطة وألعاب تعزز التفكير الإيجابي والصحة النفسية.

Valant

Valant

valant.io

Valant هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية مصمم لتحسين رعاية الصحة السلوكية، يسهل توثيق المعلومات وإدارة الممارسات وتأمين المدفوعات.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر سجلات طبية إلكترونية، أدوات جدولة، وفوترة، مع دعم آمن وموثوق.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

تطبيق Wonsulting يساعدك في البحث عن عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال أدوات مثل تحسين السيرة الذاتية والشبكات المهنية.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza هو تطبيق يساعد المدربين وممارسي الصحة العقلية في التفاعل مع عملائهم من خلال أنشطة، مهام، وتقييمات، مما يسهل متابعة التقدم.

Nabla

Nabla

nabla.com

NABLA هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعد أخصائيي الرعاية الصحية في تبسيط الوثائق والمهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة وجودة رعاية المرضى.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.

Jane

Jane

jane.app

جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra هو تطبيق للصحة العقلية يوفر رعاية سرية وموارد لمساعدتك في إدارة التوتر والقلق، بالإضافة إلى الاتصال بمقدمي خدمات الصحة العقلية.

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor هي منصة للإرشاد تربط بين مؤسسي الشركات الناشئة والمهنيين مع مرشدين ذوي خبرة، تقدم جلسات فردية غير محدودة بأسعار ثابتة.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach هو نظام إدارة سجلات طبية إلكترونية وشؤون ممارسة يساعد مقدمي الرعاية في إدارة البيانات والجدولة والفواتير لرعاية المصابين بالتوحد والاحتياجات الخاصة.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.

Supanote

Supanote

supanote.ai

تطبيق Supanote هو مسجل ملاحظات ذكي يساعد المعالجين على كتابة ملاحظات الجلسات بشكل آلي ويدعم تنسيقات متعددة مع الحفاظ على الخصوصية.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbell هو تطبيق لإدارة أعمال التدريب، يجمع المدفوعات، العقود، الجدولة، وإدارة العملاء في مكان واحد.

Valence

Valence

valence.co

فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie هو تطبيق إدارة الرعاية الصحية يقدم نظام سجلات طبية إلكترونية، جدولة، تواصل آمن، وتحليلات لتحسين رعاية المرضى.

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

تقدم MicroMentor منصة تواصل بين الموجهين والأفراد الباحثين عن التوجيه، مما يسهل التوجيه الشخصي وحل المشكلات.

Speexx

Speexx

speexx.com

تطبيق Speexx يوفر تدريبات لغوية وبزنس مخصصة في بيئات العمل الرقمية، مع دعم لعدة لغات وتكامل سلس مع أدوات العمل المختلفة.

Poised

Poised

poised.com

Poised هو تطبيق مدرب ذكي لتحسين مهارات التواصل، يقدم ملاحظات فورية وتحليلات لمساعدتك في تحسين أدائك في الاجتماعات عبر الإنترنت.

Vibly

Vibly

vibly.io

تطبيق فيبلي هو منصة مخصصة تجمع بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي لمساعدة الأفراد على تحقيق النمو الشخصي الشامل والرفاهية.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress هو مكون إضافي لعضوية WordPress يتيح إدارة المحتوى وتحديد الوصول بناءً على مستويات عضوية، مع ميزات لتقديم الدورات والتفاعل المجتمعي.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

تطبيق EasyPractice يساعد المعالجين والأطباء في إدارة تذكيرات الرسائل النصية، الحجز عبر الإنترنت، والملاحظات.

Practice

Practice

practice.do

يساعد تطبيق Practice الشركات التي تعتمد على العملاء في تقليل الأعمال الإدارية من خلال تنظيم الجداول والأنشطة وتوحيد الأدوات.

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

تطبيق Nudge Coach يساعد المدربين في إدارة برامج العميل، تقديم محتوى تفاعلي، وتتبع البيانات الصحية من خلال أدوات مصممة لتعزيز المشاركة.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT هو منصة تدريب تساعد فرق المدربين على إدارة برامج تطوير الرياضيين، من الخطط التدريبية إلى مراقبة الأداء والتواصل مع الرياضيين.

Profi

Profi

profi.io

Profi هو تطبيق يوفر منصة شاملة للمهنيين لإدارة الخدمات مثل الجدولة والدفع وتتبع تقدم العملاء.

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