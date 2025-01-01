بدائل - Shipway

AfterShip

AfterShip

aftership.com

تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

Shipmondo

Shipmondo

shipmondo.com

تطبيق Shipmondo يسهل عمليات الشحن وإدارة الطلبات لشركات التجارة الإلكترونية عبر دمج شركات النقل المختلفة وطباعة ملصقات الشحن ومتابعة الشحنات.

Loop Returns

Loop Returns

loopreturns.com

تطبيق Loop Returns يدعم إدارة العوائد والتبادلات، مما يتيح للعملاء إجراء العوائد بسهولة ويقدم أسعار بديلة، ويعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت.

Revers

Revers

revers.io

تطبيق Revers.io هو الحل الرائد لإدارة المرتجعات في أوروبا، يوفر منصة لمعالجة تحديات التجارة الإلكترونية والتجزئة.

nShift

nShift

nshift.com

تطبيق nShift يدير خدمات تسليم الشحنات عالمياً، ويوفر حلاً سحابياً شاملاً لأتمتة وإدارة عمليات التوصيل والتتبع وإعادة الشحن.

parcelLab

parcelLab

parcellab.com

تطبيق parcelLab يعزز تجارب ما بعد الشراء من خلال أتمتة العمليات وتخصيص تواصل العملاء وتحسين إدارة الشحن والتسليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متكامل مع إضافات ReadyShipper وReadyReturns، لتوفير حل شامل للتجارة الإلكترونية.

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Ordoro هو تطبيق لإدارة المخزون والشحن، يساعد الشركات على تنظيم عمليات الشحن وإدارة الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة.

Parcel Perform

Parcel Perform

parcelperform.com

Parcel Perform هو تطبيق يهدف لتبسيط عمليات التتبع والتسليم لطرود التجارة الإلكترونية، مع أدوات لتحسين الكفاءة اللوجستية وإدارة بيانات الشحن.

ReturnLogic

ReturnLogic

returnlogic.com

ReturnLogic هو برنامج لإدارة الإرجاع والتبادلات في التجارة الإلكترونية، يسمح للمتاجر بإنشاء بوابة إرجاع مخصصة وإدارة العمليات بسهولة.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

فلافر كلاود هو شبكة شحن عبر الحدود توفر حلول شحن سريعة وفعالة لأكثر من 200 دولة مع دعم ممتاز وخدمات للعميل.

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

تطبيق LateShipment.com يساعد الشركات في إدارة عمليات الشحن، تحسين تجربة العملاء، واستعادة المبالغ المستردة، مع تقليل تكاليف الشحن حتى 20%.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret تطبيق يساعد البائعين عبر الإنترنت في eBay وAmazon على التوسع عالميًا من خلال أدوات الترجمة والتوطين لزيادة المبيعات.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

نارفار هو تطبيق يدعم إدارة أوامر التجارة الإلكترونية بعد الشراء، ويقدم تحديثات حقيقية وخيارات إرجاع مرنة لتحسين رضا العملاء.

Outvio

Outvio

outvio.com

Outvio هو تطبيق لتحسين تجربة ما بعد البيع في التجارة الإلكترونية، يدير عملية الشحن والعوائد ودعم العملاء بكفاءة.

Claimlane

Claimlane

claimlane.com

Claimlane هو منصة لإدارة عمليات الإرجاع والمطالبات، تساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

Retino

Retino

retino.com

تطبيق ريتينو يساعد في إدارة الشكاوى والمرتجعات بسهولة من قبل العديد من المتاجر الإلكترونية، حيث يظهر جميع القضايا المفتوحة وتاريخ العملاء.

Metapack

Metapack

metapack.com

Metapack هو تطبيق لإدارة التوصيل يساعد الشركات في تحسين خيارات التسليم والشحن، مما يوفر تجربة مريحة وفعالة للعملاء.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io هو نظام ERP سحابي مصمم لشركات التجارة الإلكترونية، يدير المخزون، الطلبات، وسير العمل لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

RETURNGO

RETURNGO

returngo.ai

تطبيق ReturnGO لإدارة العائدات يتيح للتجار إدارة عمليات الإرجاع والتبادل بسهولة عبر بوابة ذاتية الخدمة، مع تخصيص السياسات وتجربة ما بعد الشراء.

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