بدائل - Shipway

AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
Shipmondo
shipmondo.com
تطبيق Shipmondo يسهل عمليات الشحن وإدارة الطلبات لشركات التجارة الإلكترونية عبر دمج شركات النقل المختلفة وطباعة ملصقات الشحن ومتابعة الشحنات.
Loop Returns
loopreturns.com
تطبيق Loop Returns يدعم إدارة العوائد والتبادلات، مما يتيح للعملاء إجراء العوائد بسهولة ويقدم أسعار بديلة، ويعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت.
Revers
revers.io
تطبيق Revers.io هو الحل الرائد لإدارة المرتجعات في أوروبا، يوفر منصة لمعالجة تحديات التجارة الإلكترونية والتجزئة.
nShift
nshift.com
تطبيق nShift يدير خدمات تسليم الشحنات عالمياً، ويوفر حلاً سحابياً شاملاً لأتمتة وإدارة عمليات التوصيل والتتبع وإعادة الشحن.
parcelLab
parcellab.com
تطبيق parcelLab يعزز تجارب ما بعد الشراء من خلال أتمتة العمليات وتخصيص تواصل العملاء وتحسين إدارة الشحن والتسليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متكامل مع إضافات ReadyShipper وReadyReturns، لتوفير حل شامل للتجارة الإلكترونية.
Ordoro
ordoro.com
Ordoro هو تطبيق لإدارة المخزون والشحن، يساعد الشركات على تنظيم عمليات الشحن وإدارة الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة.
Parcel Perform
parcelperform.com
Parcel Perform هو تطبيق يهدف لتبسيط عمليات التتبع والتسليم لطرود التجارة الإلكترونية، مع أدوات لتحسين الكفاءة اللوجستية وإدارة بيانات الشحن.
ReturnLogic
returnlogic.com
ReturnLogic هو برنامج لإدارة الإرجاع والتبادلات في التجارة الإلكترونية، يسمح للمتاجر بإنشاء بوابة إرجاع مخصصة وإدارة العمليات بسهولة.
FlavorCloud
flavorcloud.com
فلافر كلاود هو شبكة شحن عبر الحدود توفر حلول شحن سريعة وفعالة لأكثر من 200 دولة مع دعم ممتاز وخدمات للعميل.
LateShipment
lateshipment.com
تطبيق LateShipment.com يساعد الشركات في إدارة عمليات الشحن، تحسين تجربة العملاء، واستعادة المبالغ المستردة، مع تقليل تكاليف الشحن حتى 20%.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret تطبيق يساعد البائعين عبر الإنترنت في eBay وAmazon على التوسع عالميًا من خلال أدوات الترجمة والتوطين لزيادة المبيعات.
Narvar
corp.narvar.com
نارفار هو تطبيق يدعم إدارة أوامر التجارة الإلكترونية بعد الشراء، ويقدم تحديثات حقيقية وخيارات إرجاع مرنة لتحسين رضا العملاء.
Outvio
outvio.com
Outvio هو تطبيق لتحسين تجربة ما بعد البيع في التجارة الإلكترونية، يدير عملية الشحن والعوائد ودعم العملاء بكفاءة.
Claimlane
claimlane.com
Claimlane هو منصة لإدارة عمليات الإرجاع والمطالبات، تساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.
Retino
retino.com
تطبيق ريتينو يساعد في إدارة الشكاوى والمرتجعات بسهولة من قبل العديد من المتاجر الإلكترونية، حيث يظهر جميع القضايا المفتوحة وتاريخ العملاء.
Metapack
metapack.com
Metapack هو تطبيق لإدارة التوصيل يساعد الشركات في تحسين خيارات التسليم والشحن، مما يوفر تجربة مريحة وفعالة للعملاء.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io هو نظام ERP سحابي مصمم لشركات التجارة الإلكترونية، يدير المخزون، الطلبات، وسير العمل لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.
RETURNGO
returngo.ai
تطبيق ReturnGO لإدارة العائدات يتيح للتجار إدارة عمليات الإرجاع والتبادل بسهولة عبر بوابة ذاتية الخدمة، مع تخصيص السياسات وتجربة ما بعد الشراء.
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