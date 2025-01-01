بدائل - Semgrep

GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud هو منصة سحابية لتحليل جودة الكود والأمان، تقدم خدمات تحليل مستمر وتكامل مع أدوات التحكم والإصدار.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov هي أداة لتحسين جودة البرمجيات من خلال تحليل تغطية التعليمات البرمجية، مما يساعد المطورين على تحديد أجزائها غير المختبرة.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.

Veracode

Veracode

veracode.com

Veracode هي منصة لإدارة مخاطر التطبيقات تساعد المؤسسات في تحديد الثغرات الأمنية وتحسين الأمان عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.

Phidata

Phidata

phidata.com

Phidata هو منصة مفتوحة المصدر لبناء ورصد أنظمة الذكاء الاصطناعي، تدعم تحليل البيانات وأتمتة المهام مع تكامل أدوات متعددة.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.

Astra

Astra

getastra.com

تطبيق أسترا يوفر اختبار اختراق شامل مع ماسح آلي للكشف عن الثغرات، ويسهل التعاون بين الفرق لتحليل وإدارة الثغرات الأمنية بشكل فعال.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

تطبيق CyberSmart يعزز الأمن السيبراني والخصوصية من خلال توفير أدوات الموارد للمستخدمين لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource هو تطبيق لتحليل الكود الثابت يساعد المطورين في اكتشاف وإصلاح المشكلات الأمنية والأداء في البرمجيات.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

Harness

Harness

harness.io

Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.

Assembla

Assembla

assembla.com

أسيبلا هي منصة آمنة للتحكم في الإصدار والتعاون في المشاريع، تدعم مستودعات Git وSubversion وPerforce لأكثر من 5500 عميل حول العالم.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja هو تطبيق لحماية الخوادم من التهديدات الإلكترونية، يقدم إدارة سمعة IP، جدار حماية، والكشف عن البرامج الضارة، مع واجهة سهلة الاستخدام.

Qodana Cloud

Qodana Cloud

qodana.cloud

Qodana Cloud هو منصة لمراقبة جودة الكود، تدعم تحليل الكود لأكثر من 60 لغة برمجة وتحسين مراجعات البرمجيات وتعزيز التعاون بين الفرق.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.