بدائل - Semgrep

GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.
Codacy
codacy.com
Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Pentera
pentera.io
Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud هو منصة سحابية لتحليل جودة الكود والأمان، تقدم خدمات تحليل مستمر وتكامل مع أدوات التحكم والإصدار.
Pentest Tools
pentest-tools.com
أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.
Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
Codecov
codecov.io
Codecov هي أداة لتحسين جودة البرمجيات من خلال تحليل تغطية التعليمات البرمجية، مما يساعد المطورين على تحديد أجزائها غير المختبرة.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Veracode
veracode.com
Veracode هي منصة لإدارة مخاطر التطبيقات تساعد المؤسسات في تحديد الثغرات الأمنية وتحسين الأمان عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.
Phidata
phidata.com
Phidata هو منصة مفتوحة المصدر لبناء ورصد أنظمة الذكاء الاصطناعي، تدعم تحليل البيانات وأتمتة المهام مع تكامل أدوات متعددة.
Malcare
malcare.com
MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.
Astra
getastra.com
تطبيق أسترا يوفر اختبار اختراق شامل مع ماسح آلي للكشف عن الثغرات، ويسهل التعاون بين الفرق لتحليل وإدارة الثغرات الأمنية بشكل فعال.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
تطبيق CyberSmart يعزز الأمن السيبراني والخصوصية من خلال توفير أدوات الموارد للمستخدمين لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource هو تطبيق لتحليل الكود الثابت يساعد المطورين في اكتشاف وإصلاح المشكلات الأمنية والأداء في البرمجيات.
HostedScan
hostedscan.com
تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.
Patchstack
patchstack.com
يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.
Harness
harness.io
Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.
Assembla
assembla.com
أسيبلا هي منصة آمنة للتحكم في الإصدار والتعاون في المشاريع، تدعم مستودعات Git وSubversion وPerforce لأكثر من 5500 عميل حول العالم.
Detectify
detectify.com
Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja هو تطبيق لحماية الخوادم من التهديدات الإلكترونية، يقدم إدارة سمعة IP، جدار حماية، والكشف عن البرامج الضارة، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Qodana Cloud
qodana.cloud
Qodana Cloud هو منصة لمراقبة جودة الكود، تدعم تحليل الكود لأكثر من 60 لغة برمجة وتحسين مراجعات البرمجيات وتعزيز التعاون بين الفرق.
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