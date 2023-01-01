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SAP Concur (المعروفة سابقًا باسم Concur Technologies) هي شركة SaaS أمريكية، تقدم خدمات إدارة السفر والنفقات للشركات. ويقع مقرها الرئيسي في بلفيو، واشنطن. وافقت SAP SE على الاستحواذ على شركة Concur Technologies في سبتمبر 2014 مقابل 8.3 مليار دولار. تم الانتهاء من الصفقة في ديسمبر 2014.

الموقع الإلكتروني: concursolutions.com

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