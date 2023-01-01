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SAP Concur

SAP Concur

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الموقع الإلكتروني: concursolutions.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SAP Concur (المعروفة سابقًا باسم Concur Technologies) هي شركة SaaS أمريكية، تقدم خدمات إدارة السفر والنفقات للشركات. ويقع مقرها الرئيسي في بلفيو، واشنطن. وافقت SAP SE على الاستحواذ على شركة Concur Technologies في سبتمبر 2014 مقابل 8.3 مليار دولار. تم الانتهاء من الصفقة في ديسمبر 2014.

الموقع الإلكتروني: concursolutions.com

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