بدائل - Ruul

Upwork
upwork.com
Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.
Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
Melio
meliopayments.com
Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Field Nation
fieldnation.com
تطبيق Field Nation يربط الشركات بفنيين مهرة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يسهل جدولة المهام وتتبع الأداء وتحسين الكفاءة.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Warp
joinwarp.com
وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.
WorkMarket
workmarket.com
تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Tipalti
tipalti.com
تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.
Veem
veem.com
تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Branch app
branchapp.com
تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.
ServiceChannel
servicechannel.com
تطبيق ServiceChannel يساعد مديري المنشآت على إدارة وصيانة خدمات الإصلاح من المقاولين بجميع المواقع، مما يسهل العمليات المالية ومراقبة الجودة.
Avetta
avetta.com
تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR هو أداة لإدارة المشاريع تساعد أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول في تتبع تقدم المشروع والتعاون عبر منصة موحدة.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
تجمع تطبيق كافالري بين سوق وإدارة العمل الحر لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات والمستقلين.
Dots
dots.dev
تطبيق Dots يتيح الأعمال دفع المستعملين بطريقة سهلة عبر واجهة برمجة التطبيقات، مُديرًا جميع عمليات الدفع وجمع المعلومات المطلوبة.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla هو تطبيق يوفر حلول الدفع بين الحسابات، مما يسهل إجراء المعاملات المالية بأمان وكفاءة في الولايات المتحدة.
Useme
useme.com
تطبيق Useme يوفر حلاً سريعًا وسهلاً للدفع للمستقلين، حيث يمكنهم إصدار فواتير ضريبية دون الحاجة إلى شركة.
Multiplier
usemultiplier.com
تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely هو برنامج إدارة أعمال مصمم لمساعدة المستقلين والشركات الصغيرة في إدارة المشروعات، الاقتراحات، العقود، الفواتير، والإيرادات والنفقات.
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