بدائل - Ruul

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.

Square

Square

squareup.com

Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

تطبيق Field Nation يربط الشركات بفنيين مهرة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يسهل جدولة المهام وتتبع الأداء وتحسين الكفاءة.

Contra

Contra

contra.com

Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Warp

Warp

joinwarp.com

وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.

Veem

Veem

veem.com

تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

Branch app

Branch app

branchapp.com

تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

تطبيق ServiceChannel يساعد مديري المنشآت على إدارة وصيانة خدمات الإصلاح من المقاولين بجميع المواقع، مما يسهل العمليات المالية ومراقبة الجودة.

Avetta

Avetta

avetta.com

تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR هو أداة لإدارة المشاريع تساعد أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول في تتبع تقدم المشروع والتعاون عبر منصة موحدة.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

تجمع تطبيق كافالري بين سوق وإدارة العمل الحر لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات والمستقلين.

Dots

Dots

dots.dev

تطبيق Dots يتيح الأعمال دفع المستعملين بطريقة سهلة عبر واجهة برمجة التطبيقات، مُديرًا جميع عمليات الدفع وجمع المعلومات المطلوبة.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla هو تطبيق يوفر حلول الدفع بين الحسابات، مما يسهل إجراء المعاملات المالية بأمان وكفاءة في الولايات المتحدة.

Useme

Useme

useme.com

تطبيق Useme يوفر حلاً سريعًا وسهلاً للدفع للمستقلين، حيث يمكنهم إصدار فواتير ضريبية دون الحاجة إلى شركة.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely هو برنامج إدارة أعمال مصمم لمساعدة المستقلين والشركات الصغيرة في إدارة المشروعات، الاقتراحات، العقود، الفواتير، والإيرادات والنفقات.

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