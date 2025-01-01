بدائل - Rosslyn

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

تطبيق SourceDay يساعد الشركات في تحسين سلسلة الإمداد من خلال تنسيق التعديلات على طلبات الشراء بين المشترين والموردين لضمان تسليم الأجزاء في الوقت المناسب.

Zip

Zip

ziphq.com

ZIP هي منصة لإدارة طلبات الشراء والموردين، تسهل العمليات التجارية وتوفر رؤية واضحة لمصروفات الأعمال.

TealBook

TealBook

tealbook.com

تطبيق TealBook لجمع وتحقق من بيانات الموردين، يساعد فرق المشتريات على تحسين الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.

Avetta

Avetta

avetta.com

تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works هو برنامج سحابي لتنظيم عمليات التصنيع في صناعة السيارات، بما يشمل إدارة العلاقات مع الموردين والجودة وتطوير المنتجات.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

تطبيق Isometric Technologies (ISO) يدير أداء نقل الشحنات، ويساعد على توافق البيانات بين الشركات والموردين للكشف عن التكاليف الخفية وتحسين العلاقات التجارية.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

تساعد منصة TradeShift الشركات في إدارة النقل واللوجستيات من خلال رقمنة العمليات وأتمتة الفواتير وتحسين تدفق العمل.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite هو تطبيق لإدارة المشتريات، يساعد في تنظيم عمليات شراء الموردين وتقليل التكاليف والمخاطر من خلال أدوات تحليلية وتقارير قابلة للتخصيص.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront هو منصة سحابية لإدارة دورة حياة المنتج ومعلوماته وعلاقات العملاء، تدعم التعاون بين تجار التجزئة والموردين في تطوير المنتجات.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

تسهل Scoutbee اكتشاف الموردين وتبسيط عمليات الشراء باستخدام بيانات شاملة وأدوات متقدمة لدعم قرارات الشراء وتحسين سلسلة التوريد.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

تطبيق Graphite Connect يسهل عملية توظيف الموردين بسرعة وسهولة مع التحقق من البيانات وحمايتها من التلاعب، متكاملاً مع أنظمة ERP.

Basware

Basware

basware.com

تطبيق Basware يسهل إدارة الفواتير والمشتريات، مع أدوات لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء في العمليات المالية بين الشركات.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi هو تطبيق لإدارة المشتريات والإنفاق، يقدم حلولاً رقمية لأتمتة عمليات الشراء والمشتريات وتحليل النفقات.

Modern Dropship

Modern Dropship

moderndropship.com

تطبيق Modern Dropship يساعد تجار التجزئة في إطلاق برامج تسويق وتوريد متقدمة، من خلال ربطهم بموردين موثوقين وتبسيط عمليات الشراء والتوصيل.

Supplier.io

Supplier.io

supplier.io

تقدم منصة Supplier.io حلولًا لتنوع الموردين وتعزيز الاستدامة، مما يساعد الشركات في إدارة مورديها وتحسين سلاسل التوريد.

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Arkestro هي منصة لتحسين عمليات المشتريات باستخدام التعلم الآلي والعلوم السلوكية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات شراء فعالة وإدارة الإنفاق.

SpotSource

SpotSource

spotsource.com

تطبيق SpotSource يساعد الشركات في العثور على مقدمي الخدمات وإدارتهم عبر سوق موحد، مما يسهل اتخاذ القرارات وبدء المشاريع.

Promena

Promena

promena.net

Promena هو تطبيق يوفر أدوات لإدارة العمليات التجارية مثل الشراء والموارد والعقود والعلاقات مع الموردين لتعزيز الكفاءة والتكامل.

Kodiak Hub

Kodiak Hub

kodiakhub.com

تطبيق Kodiak Hub يدعم إدارة علاقات المورّدين ويساعد المتخصصين في الشراء على تقييم أداء المورّدين والمخاطر والتعاون بشكل مستدام.

LightSource

LightSource

lightsource.ai

تعتبر LightSource منصة للشراء تتيح للشركات تسريع عمليات الشراء، وتستخدمها أكثر من 3000 شركة في 100 دولة.

Taulia NA

Taulia NA

taulia.com

تطبيق Taulia NA يساعد الشركات في تحسين إدارة رأس المال العامل وتبسيط العمليات المالية من خلال أدوات مثل أتمتة الفواتير والخصم الديناميكي.

SupplierGATEWAY

SupplierGATEWAY

suppliergateway.com

تطبيق SupplierGateway يدير سلسلة التوريد ويتيح للموردين التسجيل, الامتثال, وتتبع الأداء واستدامة الموردين بفعالية.

Wholesale CRM

Wholesale CRM

vendrivecrm.com

تطبيق CRM للجملة يساعد الشركات على إدارة العملاء، تتبع المبيعات، ومراقبة المخزون لتحسين عمليات التجارة بالجملة على أمازون.

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