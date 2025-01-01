بدائل - Rosslyn

SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.
Team Procure
teamprocure.com
تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.
SourceDay
sourceday.com
تطبيق SourceDay يساعد الشركات في تحسين سلسلة الإمداد من خلال تنسيق التعديلات على طلبات الشراء بين المشترين والموردين لضمان تسليم الأجزاء في الوقت المناسب.
Zip
ziphq.com
ZIP هي منصة لإدارة طلبات الشراء والموردين، تسهل العمليات التجارية وتوفر رؤية واضحة لمصروفات الأعمال.
TealBook
tealbook.com
تطبيق TealBook لجمع وتحقق من بيانات الموردين، يساعد فرق المشتريات على تحسين الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.
Informatica
informatica.com
Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.
Avetta
avetta.com
تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.
Epicor
epicor.com
Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works هو برنامج سحابي لتنظيم عمليات التصنيع في صناعة السيارات، بما يشمل إدارة العلاقات مع الموردين والجودة وتطوير المنتجات.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.
Isometric Technologies
iso.io
تطبيق Isometric Technologies (ISO) يدير أداء نقل الشحنات، ويساعد على توافق البيانات بين الشركات والموردين للكشف عن التكاليف الخفية وتحسين العلاقات التجارية.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
تساعد منصة TradeShift الشركات في إدارة النقل واللوجستيات من خلال رقمنة العمليات وأتمتة الفواتير وتحسين تدفق العمل.
Ignite
ignite.no
Ignite هو تطبيق لإدارة المشتريات، يساعد في تنظيم عمليات شراء الموردين وتقليل التكاليف والمخاطر من خلال أدوات تحليلية وتقارير قابلة للتخصيص.
Surefront
surefront.com
Surefront هو منصة سحابية لإدارة دورة حياة المنتج ومعلوماته وعلاقات العملاء، تدعم التعاون بين تجار التجزئة والموردين في تطوير المنتجات.
Scoutbee
scoutbee.com
تسهل Scoutbee اكتشاف الموردين وتبسيط عمليات الشراء باستخدام بيانات شاملة وأدوات متقدمة لدعم قرارات الشراء وتحسين سلسلة التوريد.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
تطبيق Graphite Connect يسهل عملية توظيف الموردين بسرعة وسهولة مع التحقق من البيانات وحمايتها من التلاعب، متكاملاً مع أنظمة ERP.
Basware
basware.com
تطبيق Basware يسهل إدارة الفواتير والمشتريات، مع أدوات لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء في العمليات المالية بين الشركات.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi هو تطبيق لإدارة المشتريات والإنفاق، يقدم حلولاً رقمية لأتمتة عمليات الشراء والمشتريات وتحليل النفقات.
Modern Dropship
moderndropship.com
تطبيق Modern Dropship يساعد تجار التجزئة في إطلاق برامج تسويق وتوريد متقدمة، من خلال ربطهم بموردين موثوقين وتبسيط عمليات الشراء والتوصيل.
Supplier.io
supplier.io
تقدم منصة Supplier.io حلولًا لتنوع الموردين وتعزيز الاستدامة، مما يساعد الشركات في إدارة مورديها وتحسين سلاسل التوريد.
Arkestro
arkestro.com
Arkestro هي منصة لتحسين عمليات المشتريات باستخدام التعلم الآلي والعلوم السلوكية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات شراء فعالة وإدارة الإنفاق.
SpotSource
spotsource.com
تطبيق SpotSource يساعد الشركات في العثور على مقدمي الخدمات وإدارتهم عبر سوق موحد، مما يسهل اتخاذ القرارات وبدء المشاريع.
Promena
promena.net
Promena هو تطبيق يوفر أدوات لإدارة العمليات التجارية مثل الشراء والموارد والعقود والعلاقات مع الموردين لتعزيز الكفاءة والتكامل.
Kodiak Hub
kodiakhub.com
تطبيق Kodiak Hub يدعم إدارة علاقات المورّدين ويساعد المتخصصين في الشراء على تقييم أداء المورّدين والمخاطر والتعاون بشكل مستدام.
LightSource
lightsource.ai
تعتبر LightSource منصة للشراء تتيح للشركات تسريع عمليات الشراء، وتستخدمها أكثر من 3000 شركة في 100 دولة.
Taulia NA
taulia.com
تطبيق Taulia NA يساعد الشركات في تحسين إدارة رأس المال العامل وتبسيط العمليات المالية من خلال أدوات مثل أتمتة الفواتير والخصم الديناميكي.
SupplierGATEWAY
suppliergateway.com
تطبيق SupplierGateway يدير سلسلة التوريد ويتيح للموردين التسجيل, الامتثال, وتتبع الأداء واستدامة الموردين بفعالية.
Wholesale CRM
vendrivecrm.com
تطبيق CRM للجملة يساعد الشركات على إدارة العملاء، تتبع المبيعات، ومراقبة المخزون لتحسين عمليات التجارة بالجملة على أمازون.
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