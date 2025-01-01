بدائل - Pleo

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.

Stripe

Stripe

stripe.com

سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury هو تطبيق مصرفي رقمي يوفر خدمات حسابات مصرفية للشركات الناشئة مثل حسابات التوفير والفحص والبطاقات الائتمانية. ينظم المعاملات المالية ببساطة.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Expensify

Expensify

expensify.com

تطبيق Expensify هو أداة لإدارة النفقات تتيح للأفراد والشركات تتبع النفقات والفواتير بسهولة، مع ميزات مثل مسح الإيصالات والتكامل مع أنظمة المحاسبة.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.

Ramp

Ramp

ramp.com

تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.

Bill.com

Bill.com

bill.com

يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.

Qonto

Qonto

qonto.com

تطبيق Qonto يوفر حسابات مصرفية للشركات مع خدمات مالية متكاملة مثل إدارة الفواتير، التحكم في النفقات، وإمكانيات التمويل.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

تطبيق زوهو إكسبنس لإدارة النفقات والسفر يساعد الشركات على تتبع النفقات، وتقديم التقارير، وتحسين التحكم في الميزانية بشكل فعال.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.

Novo

Novo

novo.co

نوفو هو منصة مصرفية رقمية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حسابات التحقق بكفاءة مع ميزات متعددة مثل المعاملات غير المحدودة واتصالات بأدوات الأعمال.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.

Keap

Keap

keap.com

KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Razorpay هو تطبيق دفع عبر الإنترنت يسهل المعاملات ويقدم حلاً شاملاً للمؤسسات الهندية، داعماً طرق دفع متعددة وخدمات مالية متنوعة.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird هو تطبيق محاسبة وفواتير يساعد الشركات في إدارة ماليتها بسهولة، يتضمن إنشاء الفواتير، تتبع النفقات، ويقدم تقارير مالية.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الموظفين على تتبع وإرسال النفقات بسهولة، ويعزز من السيطرة والامتثال في العمليات المالية.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Dext

Dext

dext.com

Dext هو تطبيق لأتمتة الإدارة المالية، يلتقط المستندات المالية ويعالج البيانات لتسهيل مهام المحاسبة وتحسين دقة التقارير.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

Bloom

Bloom

bloom.io

بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.

Navan

Navan

navan.com

Navan هو تطبيق لإدارة السفر والمصروفات للشركات، يقدم حلاً متكاملاً لتخطيط وحجز السفر ومتابعة النفقات بشكل فعال.

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerk هو تطبيق لإدارة السفر التجاري يتيح حجز الرحلات والفنادق بسهولة ويتيح تتبع النفقات وتحسين الامتثال للسياسات.

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