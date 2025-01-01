بدائل - Pleo

Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.
Stripe
stripe.com
سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Mercury
mercury.com
Mercury هو تطبيق مصرفي رقمي يوفر خدمات حسابات مصرفية للشركات الناشئة مثل حسابات التوفير والفحص والبطاقات الائتمانية. ينظم المعاملات المالية ببساطة.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Expensify
expensify.com
تطبيق Expensify هو أداة لإدارة النفقات تتيح للأفراد والشركات تتبع النفقات والفواتير بسهولة، مع ميزات مثل مسح الإيصالات والتكامل مع أنظمة المحاسبة.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.
Ramp
ramp.com
تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.
Bill.com
bill.com
يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.
Qonto
qonto.com
تطبيق Qonto يوفر حسابات مصرفية للشركات مع خدمات مالية متكاملة مثل إدارة الفواتير، التحكم في النفقات، وإمكانيات التمويل.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Zoho Expense
zoho.com
تطبيق زوهو إكسبنس لإدارة النفقات والسفر يساعد الشركات على تتبع النفقات، وتقديم التقارير، وتحسين التحكم في الميزانية بشكل فعال.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.
Novo
novo.co
نوفو هو منصة مصرفية رقمية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حسابات التحقق بكفاءة مع ميزات متعددة مثل المعاملات غير المحدودة واتصالات بأدوات الأعمال.
Melio
meliopayments.com
Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Razorpay
razorpay.com
Razorpay هو تطبيق دفع عبر الإنترنت يسهل المعاملات ويقدم حلاً شاملاً للمؤسسات الهندية، داعماً طرق دفع متعددة وخدمات مالية متنوعة.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird هو تطبيق محاسبة وفواتير يساعد الشركات في إدارة ماليتها بسهولة، يتضمن إنشاء الفواتير، تتبع النفقات، ويقدم تقارير مالية.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الموظفين على تتبع وإرسال النفقات بسهولة، ويعزز من السيطرة والامتثال في العمليات المالية.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Dext
dext.com
Dext هو تطبيق لأتمتة الإدارة المالية، يلتقط المستندات المالية ويعالج البيانات لتسهيل مهام المحاسبة وتحسين دقة التقارير.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
Bloom
bloom.io
بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.
Deskera
deskera.com
Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.
Navan
navan.com
Navan هو تطبيق لإدارة السفر والمصروفات للشركات، يقدم حلاً متكاملاً لتخطيط وحجز السفر ومتابعة النفقات بشكل فعال.
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk هو تطبيق لإدارة السفر التجاري يتيح حجز الرحلات والفنادق بسهولة ويتيح تتبع النفقات وتحسين الامتثال للسياسات.
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