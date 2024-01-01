PayDock

PayDock

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: paydock.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PayDock على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Paydock is a payments orchestration platform, that is leading the way in resolving numerous costly issues for merchants who navigate disparate, fast-moving & fragmented payment service (& related) providers. Our innovative API-first technology harmonises payment, fraud, identity & other vendors (such as PayPal, etc.) through a single interface, while satisfying compliance, security, technical & other functional needs.
الفئات:
Finance
Payment Processing Software

الموقع الإلكتروني: paydock.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PayDock. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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IXOPAY

ixopay.com

Ekata

Ekata

ekata.com

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Veriff

Veriff

veriff.com

Relay Payments

Relay Payments

relaypayments.com

Allstate Identity Protection

Allstate Identity Protection

allstateidentityprotection.com

Kellokortti

Kellokortti

kellokortti.fi

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