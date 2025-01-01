بدائل - MindOS

Canva

Canva

canva.com

Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.

Wix

Wix

wix.com

يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

تطبيق WordPress.com يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المدونات والمواقع بسهولة، مع أدوات لتخصيص المحتوى وتحسين محركات البحث.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace هو تطبيق لإنشاء وإدارة مواقع الويب، يتيح للمستخدمين استخدام قوالب جاهزة وأدوات سحب وإفلات لتخصيص الصفحات.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.

Tilda

Tilda

tilda.cc

تيلدا هو منشئ مواقع ويب يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع، متاجر إلكترونية، وصفحات مقصودة بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.

Framer

Framer

framer.com

Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble هو منصة برمجة بصرية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب دون الحاجة لكتابة كود، باستخدام واجهة سحب وإفلات.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.

Duda

Duda

duda.co

دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.

WebWave

WebWave

webwave.me

WebWave هو أداة لإنشاء مواقع الإنترنت تستخدم خاصية السحب والإفلات. يمكنك بناء موقع من البداية أو تعديل قوالب مجانية.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام تقنية السحب والإفلات، تمكن المستخدمين من تصميم مواقع ووردبريس دون الحاجة إلى البرمجة.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.

10Web

10Web

10web.io

10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.

Weebly

Weebly

weebly.com

Weebly هو تطبيق لإنشاء مواقع الويب يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع وبنوك إلكترونية بسهولة باستخدام قوالب وأدوات مرنة.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

Carrd

Carrd

carrd.co

CARRD هو منصة مجانية لإنشاء مواقع ويب بسيطة من صفحة واحدة، مصممة لاستجابة كاملة وسهولة الاستخدام، بدون الحاجة إلى معرفة الترميز.

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

Nicepage هو تطبيق لتصميم مواقع الويب بسهولة، يتضمن محرر سحب وإفلات وقوالب جاهزة، ويدعم تصميم المواقع المتجاوبة.

CodeDesign.ai

CodeDesign.ai

codedesign.ai

CodeDesign.ai هو منشئ مواقع ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي، يسهل إنشاء مواقع احترافية باستخدام واجهة برمجة بدون كود.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch هي منصة تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات بالتعاون عبر المتصفح، مع دعم لعدة لغات برمجة وإطار عمل.

Webador

Webador

webador.com

Webador هو منشئ مواقع ويب مجاني وسهل الاستخدام، يتيح للأفراد والشركات الصغيرة إنشاء مواقعهم الإلكترونية بسرعة دون الحاجة لخبرة تقنية.

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