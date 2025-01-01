بدائل - MicroMentor

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor هي منصة للإرشاد تربط بين مؤسسي الشركات الناشئة والمهنيين مع مرشدين ذوي خبرة، تقدم جلسات فردية غير محدودة بأسعار ثابتة.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.

Valence

Valence

valence.co

فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.

Torch

Torch

torch.io

تطبيق تورش هو منصة لتطوير الأفراد وفرق العمل، توفر برامج تدريب وإرشاد لتعزيز نجاح الأفراد والمنظمات.

Qooper

Qooper

qooper.io

تساعد منصة Qooper الشركات في إدارة برامج الإرشاد والتدريب من خلال أدوات تخطيط، مطابقة، ورصد الفعاليات، لتعزيز تطوير الموظفين.

Bravely

Bravely

workbravely.com

تطبيق بشجاعة يوفر تدريب جماعي وإرشاد فردي ودروس صغيرة رقمية لدعم تطوير المهارات وتحسين الأداء في بيئة العمل.

Mentorloop

Mentorloop

mentorloop.com

MentorLoop هو تطبيق يتيح الروابط والإرشاد بين الأفراد من خلال إنشاء حلقات توجيه فردية أو جماعية، مع ميزات مثل الدردشة والجدولة.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach هي منصة رقمية للمدربين والمستشارين لإدارة خدماتهم وتنظيم الجلسات والتواصل مع العملاء، مع أدوات لتتبع الأهداف وإدارة الفواتير.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub هو منصة لتطوير المواهب تقدم برامج تدريب مخصصة عبر الذكاء الاصطناعي، تربط الموظفين بمدربين معتمدين للتنمية المهنية.

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity هو تطبيق لتسهيل برامج التوجيه من خلال ربط الموجهين والمرشدين وتوفير أدوات لإدارة العلاقات والتواصل بينهم.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

تطبيق EZRA Coaching يقدم تدريبًا مخصصًا للموظفين باستخدام تكنولوجيا مبتكرة لزيادة كفاءة الأداء ودعم التطوير المستمر.

Mentoring Complete

Mentoring Complete

mentoringcomplete.com

تطبيق Mentoring Complete يجمع بين خبرة ثلاثين عامًا في التوجيه، ويتيح إنشاء برامج توجيه مرنة مع مطابقة دقيقة للأعضاء وتدريب متاح للمديرين، والمشرفين، والمستفيدين.

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar هو تطبيق لتسهيل التوجيه المهني، حيث يربط بين الموجهين والموجهين بناءً على ملفاتهم الشخصية لدعم التطور والنجاح المهني.

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

مينتورينك هو تطبيق توجيه ذكي يمزج بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه التقليدي لدعم النمو الشخصي والمهني، مع إمكانية الوصول على مدار الساعة.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

تطبيق Growthspace يربط الموظفين بخبراء عالميين لتعزيز المهارات من خلال برامج تدريب شخصية موجهة. يدعم تنمية الأداء في المؤسسات.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

تطبيق Mentessa يسهّل التعلم التعاوني بين الموظفين الجدد والحاليين، ويعزز التواصل، ويعزز التنمية والرفاهية في مكان العمل.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

تطبيق TaskHuman يدعم تطوير الموظفين شخصياً ومهنياً من خلال جلسات تدريب فردية وجماعية، مما يعزز التفاعل مع المدربين وتحقيق الأهداف.

Insala

Insala

insala.com

تطبيق إنسالا يقدم حلولا شاملة للتوجيه المهني والدعم من خلال الاستشارة والتدريب وبرامج التوجيه، لمساعدة المؤسسات في تحقيق نتائج ملموسة.

Together Software

Together Software

togetherplatform.com

تطبيق Together Software يوفر منصة للتوجيه تساعد الشركات الكبيرة على تطوير برامج توطين فعالة، مع ربط الموظفين بالموجهين المناسبين.

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