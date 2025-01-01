بدائل - Malcare

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic هو تطبيق لمراقبة توافر المواقع يساعد الشركات في تتبع أداء مواقعها وإخطارها عن أي توقف عبر عدة وسائل.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot هو تطبيق لمراقبة مواقع الويب، يضمن توافرها ويقدم إشعارات فورية عند حدوث مشكلات، مما يساعد في الحفاظ على الأداء والثقة.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks هو تطبيق يتيح أتمتة العمليات التجارية لدعم العملاء، المبيعات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.

ClickPress

ClickPress

click.press

تحكم في موقع ووردبريس الخاص بك بسهولة مع ميزات بنقرة واحدة لتحسين الأداء وسرعة التحميل.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack هو تطبيق لتحسين سرعة المواقع يوفر تخزين مؤقت متقدم وتحسين الصور والرموز، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Hexometer هو تطبيق لمراقبة أداء المواقع، يوفر تحليل للأخطاء والأمان وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.

Uptime

Uptime

uptime.com

تطبيق Uptime يوفر مراقبة لمواقع الويب وأداء الخوادم، مما يساعد الشركات على تحسين موثوقية وسرعة الخدمات من خلال أدوات تحليل وتفاعل المستخدم.

StatusCake

StatusCake

statuscake.com

هي منصة لمراقبة المواقع توفر تتبع وقت التشغيل وسرعة الصفحة وحالة المجال والشهادة SSL مع تنبيهات فورية.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطبيقات السحابة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات وتحليل الأداء بفعالية.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

تطبيق CyberSmart يعزز الأمن السيبراني والخصوصية من خلال توفير أدوات الموارد للمستخدمين لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.

Tethered

Tethered

tethered.app

تطبيق Tethered أداة مجانية لمراقبة وقت التشغيل، يتيح لك مراقبة مواقع وخوادم غير محدودة مع إشعارات غير محدودة.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor هو تطبيق لمراقبة المهام والتطبيقات المجدولة، يوفر تتبع دقيق وتنبيهات للمشاكل، مع دعم للتكاملات وواجهة API مرنة.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly هي أداة مراقبة التطبيقات تتيح للمستخدمين كتابة اختبارات E2E ومراقبة API كرمز، مما يعزز موثوقية الأداء وكفاءة تطوير التطبيقات.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

Harness

Harness

harness.io

Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

DebugBear هو أداة لمراقبة أداء المواقع تساعد الفرق على تحسين سرعة الموقع وتجربة المستخدم من خلال تحليلات متعمقة ومراقبة الأداء.

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