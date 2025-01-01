بدائل - Malcare

Sentry
sentry.io
Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.
Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic هو تطبيق لمراقبة توافر المواقع يساعد الشركات في تتبع أداء مواقعها وإخطارها عن أي توقف عبر عدة وسائل.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot هو تطبيق لمراقبة مواقع الويب، يضمن توافرها ويقدم إشعارات فورية عند حدوث مشكلات، مما يساعد في الحفاظ على الأداء والثقة.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks هو تطبيق يتيح أتمتة العمليات التجارية لدعم العملاء، المبيعات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Pentera
pentera.io
Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.
ClickPress
click.press
تحكم في موقع ووردبريس الخاص بك بسهولة مع ميزات بنقرة واحدة لتحسين الأداء وسرعة التحميل.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack هو تطبيق لتحسين سرعة المواقع يوفر تخزين مؤقت متقدم وتحسين الصور والرموز، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.
Pentest Tools
pentest-tools.com
أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.
Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
Hexometer
hexometer.com
Hexometer هو تطبيق لمراقبة أداء المواقع، يوفر تحليل للأخطاء والأمان وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Uptime
uptime.com
تطبيق Uptime يوفر مراقبة لمواقع الويب وأداء الخوادم، مما يساعد الشركات على تحسين موثوقية وسرعة الخدمات من خلال أدوات تحليل وتفاعل المستخدم.
StatusCake
statuscake.com
هي منصة لمراقبة المواقع توفر تتبع وقت التشغيل وسرعة الصفحة وحالة المجال والشهادة SSL مع تنبيهات فورية.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطبيقات السحابة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات وتحليل الأداء بفعالية.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
تطبيق CyberSmart يعزز الأمن السيبراني والخصوصية من خلال توفير أدوات الموارد للمستخدمين لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.
Tethered
tethered.app
تطبيق Tethered أداة مجانية لمراقبة وقت التشغيل، يتيح لك مراقبة مواقع وخوادم غير محدودة مع إشعارات غير محدودة.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor هو تطبيق لمراقبة المهام والتطبيقات المجدولة، يوفر تتبع دقيق وتنبيهات للمشاكل، مع دعم للتكاملات وواجهة API مرنة.
HostedScan
hostedscan.com
تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.
Checkly
checklyhq.com
Checkly هي أداة مراقبة التطبيقات تتيح للمستخدمين كتابة اختبارات E2E ومراقبة API كرمز، مما يعزز موثوقية الأداء وكفاءة تطوير التطبيقات.
Patchstack
patchstack.com
يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.
Harness
harness.io
Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.
DebugBear
debugbear.com
DebugBear هو أداة لمراقبة أداء المواقع تساعد الفرق على تحسين سرعة الموقع وتجربة المستخدم من خلال تحليلات متعمقة ومراقبة الأداء.
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